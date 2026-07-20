Itálie se topí ve víně. Ve sklepech leží zásoby na šest miliard lahví
Italští vinaři mají problém: ve sklepech jim leží víc vína, než kolik loni vyrobili. Zásoby se před vinobraním vyšplhaly na čtyřleté maximum a sektor začíná mluvit o nadprodukci. Slábne domácí spotřeba, brzdí vývoz a část producentů už raději prodává vína levněji i bez označení chráněného původu.
Italští vinaři vstupují do období před vinobraním s nepříjemným problémem. Ve sklepech jim leží tolik vína, že zásoby vystoupaly na čtyřleté maximum. Podle údajů italského ministerstva zemědělství dosáhly na konci června více než 46 milionů hektolitrů.
To je víc, než činila celá loňská produkce. V roce 2025 italští vinaři vyrobili 44 milionů hektolitrů vína. Italská jednota vín Uiv proto mluví o nadměrné produkci. Podle odhadů by současné zásoby stačily na více než šest miliard lahví.
Vydělal na oceli, vsadil na víno. Z ruiny u Sieny vybudoval Bruno Bolfo luxusní resort s pětihvězdičkovým hotelem, moderním vinařstvím a michelinskou restaurací. Vallepicciola ukazuje, že prémiové víno už není jen o lahvi, ale o celém zážitku a může být inspirací i pro Moravu.
Z ruiny vznikl vinařský resort. Toskánský model může inspirovat i Moravu
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Vydělal na oceli, vsadil na víno. Z ruiny u Sieny vybudoval Bruno Bolfo luxusní resort s pětihvězdičkovým hotelem, moderním vinařstvím a michelinskou restaurací. Vallepicciola ukazuje, že prémiové víno už není jen o lahvi, ale o celém zážitku a může být inspirací i pro Moravu.
Zásob je dost, ale spotřeba klesá
Situaci zhoršuje dlouhodobě mírný pokles domácí spotřeby. V posledních měsících navíc zpomalil také vývoz, mimo jiné kvůli slabším prodejům do Spojených států, které patří k nejdůležitějším exportním trhům italských vinařů.
Šéf Uiv Lamberto Frescobaldi na červencové valné hromadě varoval před „hyperprodukcí“. Ta podle něj tlačí na ceny a mění chování producentů. Stále více vinařů se rozhoduje prodávat vína, která původně nesla označení chráněného původu, bez této certifikace. Výsledkem je nižší cena.
„Nepopulární řešení“
Frescobaldi proto mluví o nutnosti „nepopulárních řešení“. Mezi nimi zmiňuje například zastavení povolování nové výsadby vinic a celkové snížení roční produkce. Itálie přitom v některých nedávných letech patřila mezi největší producenty vína na světě.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Některé vinařské oblasti se snaží jednat samy, aniž by čekaly na plošná opatření. Podle deníku La Stampa spustilo konsorcium producentů vína Barbera v Piemontu program, který má členům pomoci proměnit přebytečné víno na vermut nebo ocet.
Italské vinařství tak řeší paradox úspěšné produkce. Víno se vyrábí dál ve velkém, ale trh ho nedokáže vstřebat stejným tempem. A čím déle budou zásoby růst, tím větší tlak bude na ceny i na samotné vinaře.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.