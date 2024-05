Obyčejný byznys: Původně se mi firma vešla do kufru, nyní jsou tržby 150 milionů, říká šéf značky Big Boy

Malá nabídka vhodných pochutin pro návštěvníky fitness, kde pracoval na recepci, přivedla tehdy dvaadvacetiletého Alexandra Koníčka k nápadu vyrábět zdravé a zároveň výživné produkty z ořechů. V roce 2015 tak po práci začal ručně mlít a vytvářet první experimenty. „Šlo o různé druhy oříšků a po sedmi měsících se zdařilo umlít stoprocentní arašídové máslo. To jsem začal nabízet ve Fitness centru Olympia,“ říká.

„Začátky byly takové, že jsem si po večerech mlel a pak produkty pak rozvážel tramvají. Firma s jedním mlýnkem, pytlem arašídů a skleniček s víčky se tehdy vešla do kufru od auta. Nic víc jsem nepotřeboval,“ vzpomíná Alex na průkopnické doby.

Návštěvníkům sportoviště jeho výrobky zachutnaly, poptávka rostla, a tak se zrodila firma Arachis a značka Big Boy. „Nejdříve jsme podnik zakládali tři, pak se tým rozpadl a já zůstal sám. To nešlo zvládnout. Tehdy mi pomohl Tomáš Bureš, šéf fitness kde jsem pracoval, a tak jsem se do podnikání pustil naplno,“ vzpomíná na úplné začátky, kdy byly tržby minimální.

Postupně zjistil, že mlít z arašídů z obchodu není šťastné řešení, a začal objevovat kvalitnější suroviny. Dnes jich výrobna nakupuje 900 druhů v té nejvyšší kvalitě a tržby již mechanizované manufaktury, kde pracuje přes dvacet lidí, se ročně pohybují okolo 150 milionů korun. Podnik již nevyrábí jen ořechové krémy, ale i popcorn, proteinové kaše, tyčinky a další pochutiny, například z vymrazeného ovoce a čokolády. Krémy však zůstávají hlavním pilířem a za den na ně namelou dvě tuny ořechů.

Kromě kvality výrobků, které jsou poměrně drahé, firma vsadila zejména na e-shop, unikátní design a marketing spojený s influencery na sociálních sítích. Nyní chce posílit v dalších oblastech. „Naše výroba již není jen o tom něco nakoupit, semlít to a prodat, ale váže s k tomu řada dalších věcí. Kontrola kvality, vývoj produktu, aby se udržela prodejnost a analytika nákupů a prodejů. Cílem do příštích let je pozvolný růst při zachování kvality. Za každou cenu stoupat do nebes nelze,“ prozrazuje firemní strategii.

Ke slovu přichází umělá inteligence

Jedním z hlavních témat současnosti v globálním měřítku je využívání umělé inteligence. Na první pohled by se mohlo zdát, že jí tradiční potravinářství velký prostor neposkytne, ale i zde si své místo postupně najde. „Před necelým rokem jsem udělal první recepturu pomocí umělé inteligence. Jsem velký fanoušek technologií a první receptura, kde jsem to zkoušel byla na tyčinku. Řekl jsem: Napiš mi složení tyčinky, která je podle současných trendů. AI mi napsala recept z datlí, proteinového prášku, sladidla a oříšků, takže nebyla úplně mimo. Časem bych chtěl s umělou inteligencí použitelnou recepturu vyvinout, ale to je zatím odloženo. Svých vlastních nápadů máme zatím dost,“ přemítá možnostech vývoje.

O tom, že nápadů mají ve firmě hodně svědčí velikost výrobního portfolia. Z devíti set vstupních surovin vyrábí, pod značkou Big Boy, více než sto různých produktů. „Každé tři měsíce si prodejnost vyhodnocujeme a snažíme se s tím hrát, abychom zákazníka stimulovali novými produkty,“ popisuje s tím, že svou produkci zatím nabízejí v Česku a na Slovensku, ale plánují expanzi i do dalších sousedních zemí.

