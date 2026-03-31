Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Vzniká potravinářský gigant. McCormick spojí síly s majitelem značek Knorr a Hellmann's

McCormick
ČTK

Britský výrobce spotřebního zboží Unilever osamostatní svoji potravinářskou divizi, do které patří značky jako Knorr a Hellmann's, a sloučí ji s americkým výrobcem koření a dochucovadel McCormick. Transakce, kombinující hotovost a akcie, oceňuje potravinářskou divizi britské firmy na přibližně 44,8 miliardy dolarů (954,3 miliardy korun) a vytvoří globální gigant zaměřený na koření, omáčky a dochucovadla.

Podle dohody zaplatí McCormick firmě Unilever 15,7 miliardy dolarů v hotovosti a svými akciemi za 29,1 miliardy dolarů. Akcionáři Unileveru ve sloučené společnosti, která bude mít název McCormick, budou vlastnit podíl 65 procent. Spojená společnost by měla mít roční tržby zhruba 20 miliard dolarů. Transakce nezahrnuje potravinářské aktivity Unileveru v Indii, Nepálu a Portugalsku.

Historická dohoda

Transakce je největší dohodou pro obě společnosti. Má pomoci Unileveru se znovu prosadit jako globální lídr v oblasti kosmetiky, osobní péče a péče o domácnost. Uskuteční se prostřednictvím tzv. Reverse Morris Trust, což je speciální typ fúze, který je navržen tak, aby při sloučení firmy nemusely platit daně.

Transakce je velmi ambiciózním krokem firmy McCormick, která je známá hlavně svými červeno-bílými nádobkami s kořením nebo pálivou omáčkou Cholula. McCormick je mnohem menší společnost, jejíž obrat dosahuje pouze poloviny tržeb potravinářské divize Unileveru, upozornila agentura Bloomberg.

Velké potravinářské společnosti se v posledních letech potýkají s obtížemi, protože méně movití spotřebitelé omezují výdaje nebo volí levnější značky. Popularita léků na hubnutí také znamená, že spotřebitelé jedí méně nebo volí čerstvější potraviny. Dohoda představuje největší krok generálního ředitele Unileveru Fernanda Fernandeze v transformaci firmy od jeho nástupu do funkce v březnu 2025. Loni Unilever dokončil oddělení divize zmrzliny.

Kořeny firmy Unilever v potravinářském sektoru sahají do roku 1860, kdy jedna z nizozemských zakládajících rodin začala budovat obchod s máslem. Samotný Unilever vznikl v roce 1929 spojením firem Margarine Unie a Lever Brothers, což byla v té době jedna z největších průmyslových fúzí v Evropě. Loni činily tržby potravinářské divize společnosti zhruba čtvrtinu z celkových 50,5 miliardy eur (1,2 bilionu korun) a velká část z 96 tisíc zaměstnanců po celém světě pracuje právě v této části byznysu.

Unilever působí ve více než 190 zemích světa a je jedním z největších dodavatelů kosmetických výrobků, produktů sloužících k péči o domácnost a potravin. Z kosmetiky, hygieny a čisticích prostředků patří firmě mimo jiné značky Dove, Rexona, Axe nebo Cif. V Česku jí patří také značka Savo.

Související

Babiš tlačí na Fica: Ukončete stav ropné nouze. Slovensko zatím váhá

Robert Fico a Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Český premiér Andrej Babiš požádal na společném jednání české a slovenské vlády na Novojičínsku předsedu slovenské vlády Roberta Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze. Problém s palivy by měl být podle Babiše řešen v celém teritoriu. Fico na to řekl, že až budou splněny podmínky, stav ropné nouze Slovensko zruší. Kritizoval přitom tlak Evropské komise a přístup Ukrajiny.

Ke stabilizaci situace s ropou ve středu Evropy by přispělo otevření ropovodu Družba, uvedl Fico po společném jednání. Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba jsou přerušené po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze, Ficova vláda v únoru také poskytla bratislavské rafinerii Slovnaft ropu ze státních rezerv. Fico ji dříve obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že z politických důvodů blokuje obnovení přepravy ropy.

Po začátku války na Blízkém východě z konce února prudce stouply ceny ropy na světových trzích. Slovenská vláda v březnu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit zvláštní cenu stanovenou jako průměr ceny v Česku, Rakousku a v Polsku, kde je nafta nyní dražší než na Slovensku. Dvojí ceny nafty, které kritizuje Evropská komise, zavedla Bratislava ve snaze zabránit vykupování tohoto paliva zahraničními motoristy.

Evropská komise upozorňuje Bratislavu, že rozhodnutí o dvojích cenách nafty u čerpacích stanic je diskriminační a odporuje evropskému právu.

Slovensko v únoru vyhlásilo stav ropné nouze, Ficova vláda poskytla bratislavské rafinerii Slovnaft ropu ze státních rezerv. Fico již dříve obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že z politických důvodů blokuje obnovení přepravy ropy. Dnes zopakoval, že podle satelitních snímků ropovod poškozen není.

Společné jednání vlád Česka a Slovenska ČTK

Ficovo poděkování

Fico dnes Česku poděkoval za nabídku expertů, kteří by vyrazili na místo poškození ropovodu. „Děkujeme i za jinou pomoc, pokud jde o zpětný chod ropovodu, na tom teď společně pracujeme,“ uvedl. Obnovení toku v ropovodu je podle Fica životně důležité pro celou Evropu.

Babiš v souvislosti s Družbou uvedl, že pokud severní větev dopravuje kazašskou ropu do Německa, možná by si Slovensko nakoupilo kazašskou ropu jižní větví.

Babiš také prohlásil, že by ohledně dvojích cen uvítal řešení v celém regionu, ale Slovensko se rozhodlo jinak, protože je v jiné situaci než ČR. „Dohodli jsme se, jak budeme společně postupovat, je to o pohonných hmotách a energiích, doufám, že bratislavská rafinerie bude fungovat, už vrací půjčku z hmotných rezerv a situace se znormalizuje,“ uvedl Babiš. Několikrát řekl, že pozitivní vliv na celý region by měla dohoda na energetice mezi Slovenskem, Českem, Polskem, Maďarskem a také Německem a Rakouskem. „Náš společný zájem je přesvědčit EU, jak řešit ceny energií a ne nějaké deklarace o energetické dálnici,“ dodal.

Evropská komise upozorňuje Bratislavu, že rozhodnutí o dvojích cenách nafty u čerpacích stanic je diskriminační a odporuje evropskému právu. Dopis od komise označil v pondělí Fico za vyděračský. Podle něj by případné řízení Evropské komise vůči Slovensku mohlo vyústit v uložení pokuty Bratislavě unijním soudem. Nevyloučil, že platnost nařízení o regulaci prodeje nafty a o dvojích cenách Bratislava naopak prodlouží. Na pondělní tiskové konferenci řekl, že jeho zájmem je chránit občany Slovenska před dopady vysokých cen paliv.

Podle slovenské ministryně hospodářství Denisy Sakové rafinerie Slovnaft z vyčleněných rezerv v objemu 250 tisíc tun využila asi 105 tisíc tun a zapůjčenou surovinu již začala vracet státu. Bratislava podle ní dvojí ceny nafty hodlá obhajovat právě tím, že Slovnaft čerpal ropu ze státních zásob. Slovnaft, který patří do maďarské ropné a plynárenské skupiny MOL, dříve objednal ropu s dodáním ropovodu Adria, který začíná v Chorvatsku.

V Česku průměrná cena benzinu od konce února kvůli konfliktu na Blízkém východě vzrostla o zhruba osm korun na 41,59 koruny za litr. Nafta od té doby v ČR zdražila přibližně o 15 korun na průměrných 48,29 koruny za litr. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, v posledních dnech sice zdražování paliv zpomalilo, přesto zůstává jejich průměrná cena nejvyšší za zhruba 3,5 roku.

Související

„Bojujte sami za sebe.“ Trump vyzval spojence, aby si ropu přes Hormuz zajistili sami

Donald Trump
ČTK
nst
nst

Americký prezident Donald Trump vyzval země, které kvůli konfliktu na Blízkém východě přišly o přístup k leteckému palivu, aby si zajistily přepravu ropy přes Hormuzský průliv vlastními silami. Podle něj už Spojené státy nebudou pomáhat spojencům, kteří nepodpořili americké útoky na Írán. Jednou z takových zemí je podle Trumpa Británie, Francii pak vytkl nedostatečnou spolupráci.

„Budete se muset naučit, jak bojovat sami za sebe. USA už vám na pomoc nepřijdou, stejně tak jako jste vy nepřišli na pomoc nám. Írán byl v podstatě zničen. Těžká část je za námi. Běžte si vzít svou ropu!“ napsal Trump na sociální síti Truth Social. Zároveň uvedl, že tyto země mohou ropu nakupovat i od Spojených států.

Francii kritizoval za to, že neumožnila přelet letadel s vojenským materiálem směřujících do Izraele. „USA si to budou pamatovat,“ dodal.

Podle deníku The Wall Street Journal je Trump ochoten ukončit válku proti Íránu i bez znovuotevření Hormuzského průlivu. Pokud Írán neustoupí diplomatickému tlaku, chce americká administrativa přimět evropské země a státy Perského zálivu, aby situaci řešily samy.

Ještě v pondělí přitom Trump varoval, že pokud nebude brzy uzavřena dohoda o ukončení války a otevření průlivu, Spojené státy zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení.

Válku v regionu odstartovaly útoky Spojených států a Izraele na Írán z 28. února. Írán následně podniká odvetné údery na americké a izraelské cíle a jeho revoluční gardy blokují Hormuzský průliv. Tímto klíčovým koridorem za běžných okolností prochází zhruba pětina světové produkce ropy a asi třetina zkapalněného zemního plynu.

