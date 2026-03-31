Vzniká potravinářský gigant. McCormick spojí síly s majitelem značek Knorr a Hellmann's
Britský výrobce spotřebního zboží Unilever osamostatní svoji potravinářskou divizi, do které patří značky jako Knorr a Hellmann's, a sloučí ji s americkým výrobcem koření a dochucovadel McCormick. Transakce, kombinující hotovost a akcie, oceňuje potravinářskou divizi britské firmy na přibližně 44,8 miliardy dolarů (954,3 miliardy korun) a vytvoří globální gigant zaměřený na koření, omáčky a dochucovadla.
Podle dohody zaplatí McCormick firmě Unilever 15,7 miliardy dolarů v hotovosti a svými akciemi za 29,1 miliardy dolarů. Akcionáři Unileveru ve sloučené společnosti, která bude mít název McCormick, budou vlastnit podíl 65 procent. Spojená společnost by měla mít roční tržby zhruba 20 miliard dolarů. Transakce nezahrnuje potravinářské aktivity Unileveru v Indii, Nepálu a Portugalsku.
Historická dohoda
Transakce je největší dohodou pro obě společnosti. Má pomoci Unileveru se znovu prosadit jako globální lídr v oblasti kosmetiky, osobní péče a péče o domácnost. Uskuteční se prostřednictvím tzv. Reverse Morris Trust, což je speciální typ fúze, který je navržen tak, aby při sloučení firmy nemusely platit daně.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Transakce je velmi ambiciózním krokem firmy McCormick, která je známá hlavně svými červeno-bílými nádobkami s kořením nebo pálivou omáčkou Cholula. McCormick je mnohem menší společnost, jejíž obrat dosahuje pouze poloviny tržeb potravinářské divize Unileveru, upozornila agentura Bloomberg.
Velké potravinářské společnosti se v posledních letech potýkají s obtížemi, protože méně movití spotřebitelé omezují výdaje nebo volí levnější značky. Popularita léků na hubnutí také znamená, že spotřebitelé jedí méně nebo volí čerstvější potraviny. Dohoda představuje největší krok generálního ředitele Unileveru Fernanda Fernandeze v transformaci firmy od jeho nástupu do funkce v březnu 2025. Loni Unilever dokončil oddělení divize zmrzliny.
Kořeny firmy Unilever v potravinářském sektoru sahají do roku 1860, kdy jedna z nizozemských zakládajících rodin začala budovat obchod s máslem. Samotný Unilever vznikl v roce 1929 spojením firem Margarine Unie a Lever Brothers, což byla v té době jedna z největších průmyslových fúzí v Evropě. Loni činily tržby potravinářské divize společnosti zhruba čtvrtinu z celkových 50,5 miliardy eur (1,2 bilionu korun) a velká část z 96 tisíc zaměstnanců po celém světě pracuje právě v této části byznysu.
Unilever působí ve více než 190 zemích světa a je jedním z největších dodavatelů kosmetických výrobků, produktů sloužících k péči o domácnost a potravin. Z kosmetiky, hygieny a čisticích prostředků patří firmě mimo jiné značky Dove, Rexona, Axe nebo Cif. V Česku jí patří také značka Savo.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.