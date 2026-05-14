ČEZ zaplatil za distributora plynu Gas Distribution 8,2 miliardy korun
Energetická skupina ČEZ zaplatila za plynárenskou společnost Gas Distribution 8,2 miliardy korun. Provozovatele plynárenské distribuční sítě na jihu Čech a v části Vysočiny koupila loni od firmy E.ON a definitivně ho převzala letos v lednu. V budoucnu plánuje Gas Distribution spojit s dalším distributorem, společností GasNet. Uvedl to finanční ředitel ČEZ Martin Novák.
Gas Distribution spravuje síť 4600 kilometrů plynovodů a 111 tisíc odběrných míst. Skupina GasNet, kterou ČEZ vlastní od roku 2024, pokrývá 65 tisíc kilometrů plynovodů a obsluhuje zhruba 2,2 milionu odběrných míst. Je tak největším distributorem plynu v Česku. Distribuci plynu v Praze zajišťuje Pražská plynárenská.
Gas Distribution se začlení do GasNetu
ČEZ koupil Gas Distribution prostřednictvím své dceřiné společnosti GasNet. Při loňském oznámení akvizice cenu transakce neuvedl. Důvodem rozšiřování pozice ČEZ na plynárenském trhu je podle společnosti budoucí role plynu při zajištění energetické bezpečnosti Česka.
Do budoucna plánuje ČEZ Gas Distribution začlenit do skupiny GasNet. Podle Nováka by se tento krok mohl dokončit nejspíš v příštím roce. „Probíhá proces začlenění Gas Distribution do GasNet. Z dlouhodobého hlediska nemá smysl mít dvě společnosti v jednom sektoru podnikání,“ uvedl Novák. GasNet už v lednu při dokončení akvizice uvedl, že úplné začlenění Gas Distribution do skupiny předpokládá v roce 2027.
ČEZ v prvním letošním čtvrtletí překonal výchozí očekávání. Pomohl mu stabilní provoz elektráren, chladnější zima i konec windfall tax. Skupina tak zvýšila výhled hospodaření na celý rok.
Akvizice už se promítla do výsledků
ČEZ firmu definitivně převzal letos v lednu, takže Gas Distribution se už promítla do hospodaření celé skupiny za první čtvrtletí. Do provozního zisku EBITDA přispěla plynárenská firma zhruba 400 miliony korun.
ČEZ v letošním prvním čtvrtletí vydělal 14,5 miliardy korun. Čistý zisk skupiny meziročně stoupl o 13 procent. Provozní výnosy se naopak o devět procent snížily na 85 miliard korun a provozní zisk EBITDA klesl o 18 procent na 35,3 miliardy korun. Skupina zároveň zvýšila celoroční výhled hospodaření. EBITDA nově očekává na úrovni 107 až 112 miliard korun, očištěný čistý zisk pak v rozmezí 30 až 34 miliard korun.
ČEZ posiluje v regulovaném byznysu
ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Akvizice Gas Distribution zapadá do snahy skupiny posilovat regulovanou část byznysu a plynárenskou infrastrukturu, která má podle společnosti hrát roli při transformaci teplárenství a zajištění energetické bezpečnosti.
Zaparkovat peníze na spořicím účtu a očekávat, že se automaticky zhodnotí, je jako doufat v zázrak. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta ale stále jde. Klienti bank ale musí splnit různé, mnohdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání květnových spořicích účtů.
Jak si můžeme myslet, že v Česku postavíme nové jaderné reaktory, když naším sousedem je silné a vlivné protiatomové Německo? Podobná otázka nebyla před deseti, patnácti lety ničím zvláštním. Dnešní stav se od té doby liší jako noc a den. Německo postupně „obkličují" sousední země, které se staly advokáty jádra. A v Berlíně nakonec budou mnozí docela rádi, píše v prvním díle seriálu „Energie a politika" novinář a analytik Jan Žižka. Seriál najdete na newstream.cz každé úterý.
