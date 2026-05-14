Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem ČEZ zaplatil za distributora plynu Gas Distribution 8,2 miliardy korun

ČEZ zaplatil za distributora plynu Gas Distribution 8,2 miliardy korun

ČEZ zaplatil za distributora plynu Gas Distribution 8,2 miliardy korun
Profimedia
ČTK
ČTK

Energetická skupina ČEZ zaplatila za plynárenskou společnost Gas Distribution 8,2 miliardy korun. Provozovatele plynárenské distribuční sítě na jihu Čech a v části Vysočiny koupila loni od firmy E.ON a definitivně ho převzala letos v lednu. V budoucnu plánuje Gas Distribution spojit s dalším distributorem, společností GasNet. Uvedl to finanční ředitel ČEZ Martin Novák.

Gas Distribution spravuje síť 4600 kilometrů plynovodů a 111 tisíc odběrných míst. Skupina GasNet, kterou ČEZ vlastní od roku 2024, pokrývá 65 tisíc kilometrů plynovodů a obsluhuje zhruba 2,2 milionu odběrných míst. Je tak největším distributorem plynu v Česku. Distribuci plynu v Praze zajišťuje Pražská plynárenská.

Gas Distribution se začlení do GasNetu

ČEZ koupil Gas Distribution prostřednictvím své dceřiné společnosti GasNet. Při loňském oznámení akvizice cenu transakce neuvedl. Důvodem rozšiřování pozice ČEZ na plynárenském trhu je podle společnosti budoucí role plynu při zajištění energetické bezpečnosti Česka.

Do budoucna plánuje ČEZ Gas Distribution začlenit do skupiny GasNet. Podle Nováka by se tento krok mohl dokončit nejspíš v příštím roce. „Probíhá proces začlenění Gas Distribution do GasNet. Z dlouhodobého hlediska nemá smysl mít dvě společnosti v jednom sektoru podnikání,“ uvedl Novák. GasNet už v lednu při dokončení akvizice uvedl, že úplné začlenění Gas Distribution do skupiny předpokládá v roce 2027.

ČEZ překvapil čísly. A zvedá celoroční výhled

Zprávy z firem

ČEZ v prvním letošním čtvrtletí překonal výchozí očekávání. Pomohl mu stabilní provoz elektráren, chladnější zima i konec windfall tax. Skupina tak zvýšila výhled hospodaření na celý rok.

ČTK

Přečíst článek

Akvizice už se promítla do výsledků

ČEZ firmu definitivně převzal letos v lednu, takže Gas Distribution se už promítla do hospodaření celé skupiny za první čtvrtletí. Do provozního zisku EBITDA přispěla plynárenská firma zhruba 400 miliony korun.

ČEZ v letošním prvním čtvrtletí vydělal 14,5 miliardy korun. Čistý zisk skupiny meziročně stoupl o 13 procent. Provozní výnosy se naopak o devět procent snížily na 85 miliard korun a provozní zisk EBITDA klesl o 18 procent na 35,3 miliardy korun. Skupina zároveň zvýšila celoroční výhled hospodaření. EBITDA nově očekává na úrovni 107 až 112 miliard korun, očištěný čistý zisk pak v rozmezí 30 až 34 miliard korun.

ČEZ posiluje v regulovaném byznysu

ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Akvizice Gas Distribution zapadá do snahy skupiny posilovat regulovanou část byznysu a plynárenskou infrastrukturu, která má podle společnosti hrát roli při transformaci teplárenství a zajištění energetické bezpečnosti.

Spořicí účty v květnu: Čtyřka drží, pořadí žebříčku se mění. Kde vám dají nejvíc?

Money

Zaparkovat peníze na spořicím účtu a očekávat, že se automaticky zhodnotí, je jako doufat v zázrak. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta ale stále jde. Klienti bank ale musí splnit různé, mnohdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání květnových spořicích účtů.

vku

Přečíst článek

Jaderná elektrárna Dukovany

I ta sladká Belgie. Německo obkličují projaderné země

Politika

Jak si můžeme myslet, že v Česku postavíme nové jaderné reaktory, když naším sousedem je silné a vlivné protiatomové Německo? Podobná otázka nebyla před deseti, patnácti lety ničím zvláštním. Dnešní stav se od té doby liší jako noc a den. Německo postupně „obkličují“ sousední země, které se staly advokáty jádra. A v Berlíně nakonec budou mnozí docela rádi, píše v prvním díle seriálu „Energie a politika“ novinář a analytik Jan Žižka. Seriál najdete na newstream.cz každé úterý.

Jan Žižka

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Xpeng hledá továrnu v Evropě. Závody VW přijdou Číňanům „trochu zastaralé“

Xpeng hledá továrnu v Evropě. Závody VW přijdou Číňanům „trochu zastaralé“
Profimedia
ČTK
ČTK

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng jedná s Volkswagenem i dalšími automobilkami o možné koupi továrny v Evropě. Firma zároveň zvažuje výstavbu vlastního závodu. Podle zástupce Xpengu ale ne všechny evropské továrny splňují požadavky na nejnovější modely značky. Volkswagen se přitom potýká s nadbytečnými výrobními kapacitami.

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng jedná s Volkswagenem a dalšími automobilkami o možné koupi továrny v Evropě. Ve středu to napsal britský deník Financial Times. Volkswagen zprávu na dotaz agentury Reuters nekomentoval. Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume nicméně už dříve uvedl, že by společnost mohla uvést na evropský trh vozy vyvinuté v Číně, případně sdílet výrobní kapacity v Evropě s čínskými partnery.

Ve hře je koupě i nový závod

Xpeng, jehož akcie se obchodují na hongkongské burze, podle svého výkonného ředitele pro severovýchodní Evropu Elvise Chenga jedná s německou automobilkou o tom, zda by v Evropě bylo možné najít vhodné výrobní místo. Cheng to řekl na konferenci Future of the Car, kterou Financial Times pořádaly v Londýně.

Volkswagen a Xpeng budou v Číně společně budovat ultrarychlé nabíjecí sítě

Volkswagen a Xpeng v Číně vybudují ultrarychlou nabíjecí síť pro elektromobily

Zprávy z firem

Německý automobilový koncern Volkswagen a čínská firma Xpeng budou v Číně společně budovat ultrarychlé nabíjecí sítě pro elektromobily. Firmy tak rozšíří své stávající partnerství a prozkoumají také možnost, zda by mohly společně budovat ultrarychlé nabíjecí stanice pod společnou značkou.

ČTK

Přečíst článek

Volkswagen ve společnosti Xpeng vlastní podíl. V Číně zároveň provozuje společné podniky s tamními partnery SAIC, FAW a JAC. Žádný z těchto společných podniků však v současnosti nemá výrobní kapacity v Evropě.

Továrny Volkswagenu jsou podle Xpengu zastaralé

Xpeng kromě koupě existující továrny zvažuje také výstavbu nového evropského závodu, napsal britský list.

„Domníváme se, že ne všechny továrny dokážou splnit požadavky kladené na naše nejnovější či budoucí produkty,“ řekl Cheng deníku Financial Times. Dodal, že závody Volkswagenu jsou podle něj „trochu zastaralé“.

Blume už dříve uvedl, že Volkswagen prověří, zda se v Evropě otevírají příležitosti pro čínské partnery skupiny. Německá automobilka se potýká s nadbytečnou výrobní kapacitou.

Čínská automobilka BYD vstoupila na český trh

Číňané v Evropě prodávají už skoro stejné množství aut jako Mercedes

Zprávy z firem

Čínské značky v první polovině letošního roku téměř zdvojnásobily svůj společný podíl na evropském trhu na rekordních 5,1 procenta. Jejich podíl tak byl o něco málo nižší, než podíl automobilky Mercedes-Benz, který činil 5,2 procenta. Celkový prodej automobilů v Evropě přitom v pololetí klesl o 0,3 procenta na 6,84 milionu vozů. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila analytická společnost JATO Dynamics.

ČTK

Přečíst článek

O továrnu v Evropě usiluje i BYD

O převzetí nedostatečně vytížených evropských továren jedná také čínská automobilka BYD. Podle Financial Times vede rozhovory se společností Stellantis i s dalšími evropskými výrobci automobilů.

BYD Yangwang U9

Čína chce rozdrtit evropské automobilky i na poli luxusních vozů

Zprávy z firem

Čínské automobilky v čele se společností BYD otevřely novou frontu v boji o dominantní postavení v automobilovém průmyslu a snaží se nově definovat vozy vyrobené v Číně jako globální symbol luxusu pro věk elektromobilů.

ČTK

Přečíst článek

Související

Jak energetice pomohou baterie a zaměstnancům transparentní odměňování

Jak energetice pomohou baterie a zaměstnancům transparentní odměňování
Profimedia
Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Češi svou spotřebou komodit každý rok přispějí k destrukci přírody o výměře poloviny Národního parku Podyjí. Jde o ukázku toho, jak je současný svět provázaný a proč ho nelze ozdravovat po částech. Jak moc se ekologická nečinnost může nevyplatit? Proč se v energetice staly šlágrem velké baterie a čím děsí novela zákoníku práce zaměstnavatele? Přinášíme výběr z dubnových dílů podcastu Trendy v udržitelnosti.

Lékařská zpráva o stavu planety. Tak bývá označován nový dokument Programu OSN pro životní prostředí s názvem Global Environment Outlook 7 (GEO-7). Pracovalo na něm více než 300 vědců a jeho hlavním sdělením je, že Zemi nelze opravit po částech. „Izolovaná řešení nefungují. Když budeme řešit klima odděleně od ekonomiky nebo potravin, situaci zlepšíme, ale nevyřešíme,“ říká Miroslav Havránek z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Zpráva přináší informace a čísla, která není dobré ignorovat. Pokud se svět nepokusí o systémovou změnu, může globální ekonomika přijít až o pětinu svého výkonu. Na druhé straně, zatímco transformace vyžaduje roční investice kolem osmi bilionů dolarů, přínosy včasné akce mohou do roku 2070 vystoupat až na 20 bilionů dolarů ročně.

Dokument mimo jiné zdůrazňuje, že většina dopadů naší spotřeby zůstává skrytá v globálních řetězcích. Když si například kupujeme zboží z Číny, v jeho obalech k nám fakticky proudí tuny tropického dřeva z Indonésie, aniž by si to spotřebitel uvědomoval. „Jen český dovoz komodit zabere každý rok plochu velkou jako polovina Národního parku Podyjí,“ vysvětluje Havránkův kolega Vojtěch Kotecký. Právě proto je třeba spravovat planetu jako jeden nedělitelný systém.

Sledujte podcast Trendy v udržitelnosti 

Odolnost začíná v detailech

To samé platí v malém, v mikrosvětech, jakými jsou města a obce. Když se v létě rozpálí náměstí nebo déšť během pár minut promění ulice v řeky, klimatická změna přestává být abstraktní pojem a je třeba s ní pracovat. V tu chvíli přichází na řadu data, strategie, a hlavně schopnost přenést plány z papíru do praxe. S tím pomáhá organizace CI2, která se dlouhodobě zaměřuje na měření uhlíkové stopy a budování klimatické odolnosti.

Zkušenosti z praxe bohužel podle ředitel CI2 Petra Pavelčíka ukazují, že i kvalitní adaptační strategie často končí v šuplíku. „Je potřeba, aby existoval člověk nebo skupina lidí, kteří si téma vezmou za své a budou se mu dlouhodobě věnovat. Záleží na prioritách radnice i na zajištění financí,“ upozorňuje Pavelčík.

Rozdíly mezi malými obcemi a velkými městy jsou zásadní. Zatímco menší sídla mohou reagovat rychle a flexibilně, velká města narážejí na složitou infrastrukturu, množství aktérů i konflikty zájmů. Co ale může udělat starosta, který chce začít hned zítra? Ředitel CI2 starostům doporučuje vyjít do obce a podívat se na ni jinýma očima. Všímat si míst, kde chybí stín, kde se drží voda nebo kde se lidem v horku špatně funguje. Právě v těchto detailech podle něj začíná skutečná odolnost.

Léčba bateriemi

Jestli je nějaký obor pod vlivem zelené transformace v nebývalém pohybu, je to energetika. Nejnovější trend v ní odstartovala novela energetického zákona zvaná Lex OZE III, která vstoupila v platnost loni. Umožňuje stavět a připojovat do sítě velká bateriová úložiště fungující samostatně, bez propojení s obnovitelným zdrojem. „Aktuálně je v zásadě situace taková, že kdo má ruce, nohy, dobré advokáty a peníze, staví velké bateriové systémy, což za nás je dobře,“ říká Tomáš Sequens z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

Ladislav Janíček, rektor Vysokého učení technického (VUT) v Brně

Velké věci vznikají z rivality. Brno pohání fenomén druhého města, říká rektor VUT

Leaders

Když nemáte konkurenci, dá se s nadsázkou říci, že neexistujete. Rektor Vysokého učení technického (VUT) Ladislav Janíček v rozhovoru pro Export.cz připomněl, že univerzity se dnes více než kdy jindy nacházejí v nekompromisní mezinárodní konkurenci. „Jako technická univerzita pracujeme s technologiemi a ty dnes představují žádaný strategický kapitál. Kromě toho je základem konkurenceschopnosti sepětí univerzity s potřebami společnosti, a to jak ve vzdělávání, tak v aplikovatelnosti a relevanci výsledků výzkumu,“ řekl rektor brněnské techniky.

Jan Žižka

Přečíst článek

V současnosti se připravují a budují zařízení, která mohou mít výkon až stovky megawatt. „To je v zásadě na úrovni velkých uhelných nebo plynových zdrojů,“ podotýká advokát. Podobná kapacita už umožňuje zásobovat trh elektřinou v době, kdy je jí nedostatek třeba proto, že nesvítí slunce ani nefouká nebo nastane odstávka významné elektrárny. „Baterie mohou nastoupit za jakékoliv podobné situace a začít okamžitě dodávat elektřinu, což je velmi výhodné. Tyto projekty tak oslovují mnohé investory, kteří jsou schopni vynaložit spoustu financí, času a umů svých týmů, aby takové zdroje vytvořily,“ říká Sequens.

Konec mzdového tajemství

Cílem udržitelné transformace není jen snižovat dopady na životní prostředí, ale i zlepšovat životní podmínky lidí. Na trhu práce k tomu má přispět evropská směrnice o transparentnosti odměňování, kterou Česko aktuálně převádí do své legislativy. Právo na rovné zacházení, včetně odměňování, tu platí dlouhodobě a upravuje ho zákoník práce. Problémem je ale podle Kateřiny Suchanové z advokátní kanceláře EY Law jeho vymahatelnost. Zaměstnanci totiž nemají možnost dostat se k údajům o odměně kolegů, a tím pádem jim chybí argumenty pro odstranění případných nerovností. To by měla nová úprava změnit.

Hlavní novinka spočívá v tom, že všichni zaměstnavatelé budou muset nastavit systém odměňování, který zpřístupní vnitřním předpisem nebo v kolektivní smlouvě. Navazující je takzvaná informační povinnost. Zaměstnanci budou moci zaměstnavatele písemně požádat o informaci, jaká je průměrná odměna kolegů, kteří vykonávají práci stejné nebo srovnatelné hodnoty, přibližuje expertka EY. Pro firmy je to jeden z největších strašáků a jedna z nejvýraznějších změn oproti minulosti.

Češi si neumějí říct o přidání platu

Mzdy jako firemní tajemství. Polovina pracujících netuší, podle čeho se u nich platí

Money

Polovina pracujících v Česku nemá ve firmě téměř žádné informace o mzdách a jen menšina zná pravidla, podle nichž se výdělky určují nebo zvyšují. Nedostatek transparentnosti přitom podle průzkumu Platy.cz výrazně podkopává důvěru zaměstnanců ve férové odměňování.

ČTK

Přečíst článek

Nová úprava by měla mimo jiné pomoci snížit mzdovou nerovnost mezi pohlavími. Ta je ovšem podle Tomáše Trtka, manažera oddělení People Consulting v EY, systémovým problémem s historickými kořeny. Transparentnější odměňování podle EU je tak pouze jedním z prvních kroků vedoucích k odstranění systémové nerovnosti, soudí Trtek.

Více o projektu [ta] Udržitelnost

Související

Unie má kolosální plán renovace budov. Její snaha o levnější energie je ale nejspíš marná

Reality

Jaroslav Kramer

Přečíst článek
Biometanová stanice

V regulaci udržitelnosti se vyjasnilo a v územním plánování svítá na lepší časy

Money

Jaroslav Kramer

Přečíst článek
Doporučujeme