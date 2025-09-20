Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem OBRAZEM: Dny NATO v Ostravě. Tatra představí svou vojenskou techniku

OBRAZEM: Dny NATO v Ostravě. Tatra představí svou vojenskou techniku

Bojové vozidlo Pandur
Tatra Defence Vehicle, užito se svolením
Michal Nosek
nos

Skupina CSG a automobilka Tatra přivezou na Dny NATO nová pancéřovaná vozidla i vojenské tatrovky a zbraňové systémy.

Dny NATO a Vzdušných sil Armády České republiky představují příležitost pro veřejnost seznámit se s novinkami z prostředí ozbrojených sil České republiky a armád NATO, ale také s nejnovějšími technologiemi a produkty českého obranného průmyslu. Mezi účastníky nebudou chybět ani tradiční partneři – Czechoslovak Group (CSG) a kopřivnická automobilka Tatra. V rámci expozice skupiny CSG se představí společnosti Tatra Defence, Excalibur Army, Retia, Eldis a MSM Group.

FOTOGALERIE: Co představí CSG na Dnech NATO

V rámci expozice skupiny CSG se představí společnosti Tatra Defence, Excalibur Army, Retia, Eldis a MSM Group. V rámci expozice skupiny CSG se představí společnosti Tatra Defence, Excalibur Army, Retia, Eldis a MSM Group. V rámci expozice skupiny CSG se představí společnosti Tatra Defence, Excalibur Army, Retia, Eldis a MSM Group. 8 fotografií v galerii

Na letošních Dnech NATO společnost Tatra Defence (TD) představí během dynamických ukázek nové kolové bojové vozidlo pěchoty Pandur 8x8 EVO. Jeho výroba a instalace systémů bude kompletně probíhat v Česku v kopřivnické továrně Tatra Defence, a to včetně zbraňové stanice a některých elektronických systémů.

Dalším exponátem bude zcela nové obrněné vozidlo české konstrukce opět z produkce Tatra Defence, a to TADEAS 6x6 MEV. Toto nové speciální zdravotnické evakuační vozidlo na podvozku Tatra se představí českému publiku vůbec poprvé. Primárně je určeno pro vojenské účely, ale najde uplatnění také jako speciální vozidlo pro záchranáře, hasiče či policii.

Novým generálním partnerem Českého olympijského týmu se pro roky 2025 až 2029 stává průmyslová a technologická skupina CSG miliardáře Michala Strnada.

Strnadova CSG podpoří české olympioniky. A nejen ty

Zprávy z firem

Novým generálním partnerem Českého olympijského týmu se pro roky 2025 až 2029 stává průmyslová a technologická skupina CSG miliardáře Michala Strnada.

nst

Přečíst článek

Tatra vystaví celé portfolio

Automobilka Tatra na mošnovském letišti vystaví celé portfolio svých vozů. Půjde o různé varianty automobilů modelové řady Tatra Force druhé i třetí generace, které se ve velké míře využívají ve službách české armády i dalších ozbrojených sil v Evropě i ve světě. V expozici Tatry nebudou chybět ani vozy řady Tatra Phoenix, která představuje hlavní pilíř výroby pro civilní uživatele.

Na podvozku Tatra je postaven také další exponát skupiny CSG, který bude na letišti v Mošnově k vidění, a to raketomet RM-70 Vampire z dílny šternberské společnosti Excalibur Army. Ten je určen pro palebnou podporu pozemních jednotek a disponuje moderním systémem ovládání a navedení zbraně i systémem řízení palby s balistickým počítačem.

FOTOGALERIE: Co vyrábí CSG

Obrněné taktické vozidlo Zetor Gerlach 4×4, které se veřejnosti poprvé představilo na Slovensku v roce 2018, zatím stále čeká na příležitost. Dosud se neprodal žádný tento obrněnec. Vyrobeno jich bylo zatím osm, z toho dva kusy posloužily pro testy a byly rozstříleny Když Zetor získá zakázku, je schopen do roka spustit sériovou výrobu, kdy první rok by bylo možné vyrobit 40 kusů. Vozidlo Vega je modulární s možnostmi konfigurace podvozku 4x4 a 6x6, různým provedením nástaveb pro přepravu vojáků, odminovací úlohy a likvidaci min a nástražných výbušných zařízení, velení a řízení bojových operací či pro nasazení u policejních uživatelů. 17 fotografií v galerii

Představí se i výrobci munice

Dalším vystavovatelem na společném stánku CSG bude společnost MSM Group, která zahrnuje několik výrobců moderního středorážového a velkorážového střeliva. Společnost ZVS do Ostravy přiveze ukázku dělostřelecké munice ve standardní ráži 155 mm NATO.

Slovenská společnost VOP Nováky ukáže cvičnou munici v ráži 155 mm a minometnou munici v rážích 60 mm, 81 mm nebo 120 mm.

Do MSM Group spadá i španělská společnost Fábrica de Municiones Granada. Ta představí munici ráže 120 mm vyvinutou ve spolupráci s VOP Nováky.

Součástí MSM Group je nově také společnost ZVI Vsetín, která vystaví novou středorážovou munici 30x173 mm určenou například pro bojová vozidla pěchoty či dálkově řízené zbraňové stanice.

Společnost Retia bude vystavovat mobilní kontejnerovou platformu velení a řízení ReCUBE GBAD pro pozemní protivzdušnou obranu, která poskytuje plně integrované řízení všech senzorů a efektorů systému v reálném čase. Speciální kontejner bude umístěn na vozidle Tatra s hákovým nakladačem od partnerské firmy Karbox.

Společnost Eldis Pardubice představí své nejnovější produkty nové generace pro komplexní řešení radarového vybavení letišť. Půjde konkrétně o modely dvou nejnovějších radarových systémů – RL-3000 a PAR-NG. 3D radar dlouhého dosahu RL-3000 pracuje na principu softwarově definované architektury a poskytuje trojrozměrné sledování nekooperujících vzdušných cílů. Zcela novou generaci letištního přibližovacího radaru představuje typ PAR-NG, který je určen pro provoz na civilních i vojenských letištích.

Spolu se skupinou CSG se na Dnech NATO bude prezentovat venture kapitálový fond Presto Tech Horizon. Fond, ve kterém je CSG investorem i aktivním partnerem, se primárně zaměřuje na společnosti vyvíjející technologie s duálním využitím, které mohou sloužit jak civilním, tak bezpečnostním účelům.

Zájem o vojenskou techniku roste

Impérium CSG miliardáře Strnada dál roste. Společnost Excalibur Army otevřela novou halu

Zprávy z firem

Šternberská společnost Excalibur Army zprovoznila novou výrobní halu, která zásadním způsobem navýší její výrobní kapacity a přinese práci desítkám nových zaměstnanců.

nst

Přečíst článek

PPF získá další pražský hotel, za 1,8 miliardy korun kupuje dejvický Diplomat
Aktualizováno

Kellnerová kupuje pražský hotel Diplomat. Thajcům zaplatí 1,8 miliardy

Reality

Společnost PPF Real Estate kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích od thajské firmy Rabbit Holdings. Zaplatí 73 milionů eur (zhruba 1,8 miliardy korun), uvedl server Seznam Zprávy. Investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, nechtěla podle serveru transakci komentovat. PPF už v hlavním městě vlastní hotel Hilton a většinově také hotel Four Seasons.

ČTK

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Daimler Truck posiluje zbrojařské aktivity, bude spolupracovat na výrobě tanků

Výrobce kamionů Daimler rozšíří spolupráci se zbrojaři
Daimler Trucks
ČTK
ČTK

Německý výrobce užitkových automobilů Daimler Truck plánuje rozšiřovat své aktivity ve zbrojním průmyslu. Firma oznámila, že se dohodla na vytvoření strategického partnerství s americkou zbrojovkou General Dynamics Land Systems, která se zabývá výrobou tanků a dalších vojenských vozidel.

Cílem partnerství obou podniků je spolupráce při vývoji, výrobě a servisu vojenských vozidel na vybraných trzích. "S firmou General Dynamics Land Systems po boku chceme nabízet komplexní řešení pro armády po celém světě," uvedla šéfka divize společnosti Daimler Truck pro speciální vozidla Franziska Cusumanová.

Aktivity společnosti Daimler Truck ve zbrojním průmyslu jsou zatím relativně skromné. Na celkových tržbách firmy se podle mluvčí v současnosti podílejí zhruba jedním procentem, uvedla agentura DPA.

Japonská automobilka Toyota Motor a německý Daimler Truck Holding uzavřely předběžnou dohodu o spojení svých aktivit pro výrobu nákladních automobilů v Japonsku.

Toyota a Daimler spojí síly. V Japonsku budou vyrábět nákladní auta

Zprávy z firem

Japonská automobilka Toyota Motor a německý Daimler Truck Holding uzavřely předběžnou dohodu o spojení svých aktivit pro výrobu nákladních automobilů v Japonsku. Finanční podmínky transakce firmy zatím nezveřejnily.

ČTK

Přečíst článek

Firmy Daimler Truck a GDLS tvoří součást skupiny podniků, která vloni získala od kanadské armády kontrakt na více než 1500 terénních nákladních automobilů. "Naše úspěšná spolupráce na kanadském kontraktu ukázala potenciál tohoto partnerství," uvedla Cusumanová.

Dohoda o vytvoření strategického partnerství mez společnostmi Daimler Truck a GDLS přichází v době, kdy vlády po celém světě zvyšují výdaje na zbrojení, mimo jiné v souvislosti s vojenským konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou.

Společnost Daimler Truck se koncem roku 2021 oddělila od německého automobilového koncernu Daimler a vstoupila na burzu. Koncern Daimler se následně přejmenoval na Mercedes-Benz.

Toyota Motor Manufacturing Czech

Automobilky i letos vyrobí méně vozů. Nedostatek náhradních dílů se dotýká Toyoty i Volkswagenu

Zprávy z firem

Výrobu loni omezovaly Volkswagen, General Motors, Ford, Nissan, Daimler, BMW, Renault i Toyota. A problémy s dodavatelskými řetězci a nedostatek náhradních dílů ovlivní automobilky i letos. Toyota, světová automobilka, snížila celoroční výhled výroby - do konce března vyrobí o 500 tisíc vozů méně. 

pej, ČTK

Přečíst článek

Související

Lukáš Kovanda: Konec české oceli? Třinecké železárny zvažují přesun mimo EU

Lukáš Kovanda: Konec české oceli? Třinecké železárny zvažují přesun mimo EU
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Po 160 letech hrozí konec výroby oceli na území ČR, což nahrává Rusku. Klíčovým viníkem jsou emisní povolenky EU. Mezinárodní asociace pro obchodování s povolenkami ale i tak žádá uspíšení zahájení podeje povolenek pro domácnosti.

Třinecké železárny, jediná ocelárna v Česku varuje, že bude muset odejít do zahraničí. Klíčovými důvody jsou emisní povolenky, tedy poměrně drahé energie, a obecně tlak EU na dekarbonizaci, řekl to v podcastu Forbes Byznys šéf Třineckých železáren Roman Heide.

Mezinárodní asociace pro obchodování s povolenkami přitom tlačí na uspíšení prodeje takzvaných povolenek pro domácnosti tak, aby k němu došlo dříve, než EU zatím plánuje, a to už v nadcházejících měsících. 

Pokud by Třinecké železárny opustily Česko, přijde jeho území o průmyslovou prvovýrobu oceli po dlouhých 160 letech. Průmyslově se totiž ocel na území dnešního Česka vyrábí nepřetržitě od roku 1865, kdy se začalo s výrobou oceli v konvertorech ve Vítkovicích. Konvertor je metalurgické zařízení, které umožňuje velkovýrobu oceli ze surového železa.

Ukončení výroby oceli v Česku by bylo zvláště absurdní v čase probíhající války „za humny“, tedy na Ukrajině, neboť ocel představuje základní surovinu zbrojního průmyslu. Konec českého ocelářství tak může vyhovovat ruským zájmům, neboť by snížil možnosti EU jej účinně odstrašovat.  Z tohoto hlediska se emisní povolenky a celý Green Deal EU stávají bezpečnostním ohrožením České republiky.

Zcela jinak to ale vidí Mezinárodní asociace pro obchodování s emisními povolenkami. Tu evidentně vyplašil tlak některých zemí EU na oddálení zavedení povolenek pro domácnosti a vyráží do protiútoku. Oddálení spuštění nových povolenek by totiž znamenalo odložení otevření penězotoků, které mají vést i od domácností a firem v ČR právě k obchodníkům s uhlíkovými „odpustky“.

Proto jejich zastřešující orgán, zmíněná Mezinárodní asociace pro obchodování s emisními povolenkami, žádá zahájení prodeje nových povolenek už během nadcházejících měsíců, nejpozději do poloviny roku 2026. I když původně měl být systém spuštěn až začátkem roku 2027.

chemička Orlen Unipetrol v Litvínově, kde se vyrábí ethylen

Lukáš Kovanda: Z evropské průmyslové páteře zbude troska. A účet zaplatíme všichni

Názory

Evropský chemický průmysl hledá záchranný člun, aby přežil. Hrozí uzavření až čtyřiceti procent evropské kapacity na výrobu ethylenu, varuje Wood Mackenzie.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Největší německý výrobce oceli Thyssenkrupp omezí produkci v Duisburgu

Lukáš Kovanda: Thyssenkrupp bude masivně propouštět. Teď se to krajně nehodí

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme