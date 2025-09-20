OBRAZEM: Dny NATO v Ostravě. Tatra představí svou vojenskou techniku
Skupina CSG a automobilka Tatra přivezou na Dny NATO nová pancéřovaná vozidla i vojenské tatrovky a zbraňové systémy.
Dny NATO a Vzdušných sil Armády České republiky představují příležitost pro veřejnost seznámit se s novinkami z prostředí ozbrojených sil České republiky a armád NATO, ale také s nejnovějšími technologiemi a produkty českého obranného průmyslu. Mezi účastníky nebudou chybět ani tradiční partneři – Czechoslovak Group (CSG) a kopřivnická automobilka Tatra. V rámci expozice skupiny CSG se představí společnosti Tatra Defence, Excalibur Army, Retia, Eldis a MSM Group.
FOTOGALERIE: Co představí CSG na Dnech NATO
Na letošních Dnech NATO společnost Tatra Defence (TD) představí během dynamických ukázek nové kolové bojové vozidlo pěchoty Pandur 8x8 EVO. Jeho výroba a instalace systémů bude kompletně probíhat v Česku v kopřivnické továrně Tatra Defence, a to včetně zbraňové stanice a některých elektronických systémů.
Dalším exponátem bude zcela nové obrněné vozidlo české konstrukce opět z produkce Tatra Defence, a to TADEAS 6x6 MEV. Toto nové speciální zdravotnické evakuační vozidlo na podvozku Tatra se představí českému publiku vůbec poprvé. Primárně je určeno pro vojenské účely, ale najde uplatnění také jako speciální vozidlo pro záchranáře, hasiče či policii.
Tatra vystaví celé portfolio
Automobilka Tatra na mošnovském letišti vystaví celé portfolio svých vozů. Půjde o různé varianty automobilů modelové řady Tatra Force druhé i třetí generace, které se ve velké míře využívají ve službách české armády i dalších ozbrojených sil v Evropě i ve světě. V expozici Tatry nebudou chybět ani vozy řady Tatra Phoenix, která představuje hlavní pilíř výroby pro civilní uživatele.
Na podvozku Tatra je postaven také další exponát skupiny CSG, který bude na letišti v Mošnově k vidění, a to raketomet RM-70 Vampire z dílny šternberské společnosti Excalibur Army. Ten je určen pro palebnou podporu pozemních jednotek a disponuje moderním systémem ovládání a navedení zbraně i systémem řízení palby s balistickým počítačem.
FOTOGALERIE: Co vyrábí CSG
Představí se i výrobci munice
Dalším vystavovatelem na společném stánku CSG bude společnost MSM Group, která zahrnuje několik výrobců moderního středorážového a velkorážového střeliva. Společnost ZVS do Ostravy přiveze ukázku dělostřelecké munice ve standardní ráži 155 mm NATO.
Slovenská společnost VOP Nováky ukáže cvičnou munici v ráži 155 mm a minometnou munici v rážích 60 mm, 81 mm nebo 120 mm.
Do MSM Group spadá i španělská společnost Fábrica de Municiones Granada. Ta představí munici ráže 120 mm vyvinutou ve spolupráci s VOP Nováky.
Součástí MSM Group je nově také společnost ZVI Vsetín, která vystaví novou středorážovou munici 30x173 mm určenou například pro bojová vozidla pěchoty či dálkově řízené zbraňové stanice.
Společnost Retia bude vystavovat mobilní kontejnerovou platformu velení a řízení ReCUBE GBAD pro pozemní protivzdušnou obranu, která poskytuje plně integrované řízení všech senzorů a efektorů systému v reálném čase. Speciální kontejner bude umístěn na vozidle Tatra s hákovým nakladačem od partnerské firmy Karbox.
Společnost Eldis Pardubice představí své nejnovější produkty nové generace pro komplexní řešení radarového vybavení letišť. Půjde konkrétně o modely dvou nejnovějších radarových systémů – RL-3000 a PAR-NG. 3D radar dlouhého dosahu RL-3000 pracuje na principu softwarově definované architektury a poskytuje trojrozměrné sledování nekooperujících vzdušných cílů. Zcela novou generaci letištního přibližovacího radaru představuje typ PAR-NG, který je určen pro provoz na civilních i vojenských letištích.
Spolu se skupinou CSG se na Dnech NATO bude prezentovat venture kapitálový fond Presto Tech Horizon. Fond, ve kterém je CSG investorem i aktivním partnerem, se primárně zaměřuje na společnosti vyvíjející technologie s duálním využitím, které mohou sloužit jak civilním, tak bezpečnostním účelům.
