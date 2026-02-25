Výrobce spotřebičů Tefal a Krups propustí tisíce lidí

Vyberte si z našich newsletterů

Francouzský výrobce kuchyňských spotřebičů Tefal a Krups spouští restrukturalizaci. V Evropě může zmizet až 1400 míst. Součástí skupiny je i firma v Domažlicích, která zatím oficiální informace o propouštění nemá. Plánovaná expanze závodu ale byla zastavena.

Francouzský výrobce domácích spotřebičů Groupe SEB oznámil restrukturalizaci, která může do konce příštího roku zrušit až 2100 pracovních míst. Z toho 1400 v Evropě. Firma, která zaměstnává zhruba 32 tisíc lidí, chce tímto krokem ušetřit 200 milionů eur.

Skupina stojí za značkami jako Tefal, Rowenta, Krups či Moulinex. Škrty mají doplnit omezení nepřímých nákupů, vyšší efektivita výroby a snížení pravidelných nákladů.

Zisk spadl o čtvrtinu

Provozní zisk z hlavní činnosti loni klesl o 25 procent na 601 milionů eur. Tržby se snížily o 1,2 procenta na 8,17 miliardy eur. Na srovnatelném základě sice mírně rostly, skupina ale už na podzim varovala před slabší poptávkou v Evropě a opatrností zákazníků v USA.

Letos firma očekává návrat k růstu. Otázkou je, jak rychle se podaří zastavit pokles marží a obnovit důvěru trhu.

Dotkne se propouštění i Česka?

Součástí skupiny je i domažlická firma proHeq (CZ), která vyrábí nerezové vybavení pro gastronomii. Ke konci loňského roku měla 141 zaměstnanců. Zatím ale není jasné, zda se globální propouštění dotkne i Česka.

„Oficiální informace o propuštění zaměstnanců nemám. Vím pouze to, že plánované rozšíření firmy bylo zastaveno,“ uvedl starosta Domažlic Stanislav Antoš (KDU-ČSL). Město firmě blokovalo pozemek pro rozšíření závodu zhruba o třetinu, nyní jej chce nabídnout jinému investorovi.

Úřad práce zatím o propouštění v regionu informace nemá. Je však zřejmé, že expanze v Domažlicích se odkládá na neurčito.

Tlak na průmysl sílí

Groupe SEB má továrny ve Francii, dalších evropských zemích, ale i v USA, Latinské Americe, Egyptě, Číně či Vietnamu. Restrukturalizace přichází v době, kdy výrobci spotřebičů čelí slabší poptávce a tlaku na ceny.

Škrty tak mají být cestou, jak si udržet konkurenceschopnost. Pro zaměstnance to ale znamená období nejistoty.

