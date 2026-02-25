Bill Gates: Měl jsem aféry, ale nic nezákonného jsem neudělal
Bill Gates přiznal mimomanželské vztahy se dvěma ženami z Ruska. Zároveň popřel, že by se podílel na trestné činnosti Jeffreyho Epsteina. Na interním setkání své nadace označil kontakty s finančníkem za velkou chybu. Jeho jméno se objevilo ve zveřejněných spisech ministerstva spravedlnosti.
Miliardář a spoluzakladatel Microsoft Bill Gates přiznal, že měl mimomanželské vztahy se dvěma ženami z Ruska. Zároveň ale důrazně odmítl, že by se jakkoli podílel na trestné činnosti zesnulého finančníka Jeffrey Epstein. Informoval o tom deník The Wall Street Journal s odkazem na záznam interního setkání v nadaci Gates Foundation.
Sedmdesátiletý Gates se zaměstnancům omluvil za své vazby na Epsteina, které označil za „obrovskou chybu“. Zdůraznil, že se nedopustil ničeho nezákonného.
Jeffrey Epstein nebyl jen zločinec – byl uzlem v síti moci, kde se potkávali miliardáři, politici i celebrity. Nově zveřejněné dokumenty ukazují svět, v němž reputace fungovala jako měna a kompromat jako pojistka loajality. Kauza odhaluje, jak snadno mohou elity přehlížet varovné signály, pokud je síť výhodná a pohodlná. A zároveň dává silnou munici konspiračním teoriím o „skryté třídě vyvolených“. Otázkou není jen to, co Epstein spáchal, ale jak mohl tak dlouho fungovat uprostřed nejvlivnějších kruhů Západu.
David Ondráčka: Epsteinův klub vyvolených, když elity drží při sobě až příliš
E-maily, vydírání a antibiotika
Gatesovo jméno se objevilo ve spisech ministerstva spravedlnosti týkajících se Epsteina. V jednom z neodeslaných e-mailů Epstein uvedl, že Gates měl mimomanželské aféry, a naznačil, že mu pomáhal „získat léky, aby se vypořádal s následky sexu s ruskými dívkami“.
Podle dřívějších informací WSJ měl Epstein údajně využít Gatesův vztah s ruskou hráčkou bridže jako prostředek vydírání. V jiném e-mailu, který si Epstein poslal sám sobě, stojí, že Gates požádal o vymazání zpráv zmiňujících sexuálně přenosnou chorobu a že sháněl antibiotika, která by mohl tajně podat své tehdejší manželce Melindě Gatesové.
Gates tato obvinění odmítl. „Nedělal jsem nic nezákonného. Neviděl jsem nic nezákonného,“ citoval jej WSJ. Zdůraznil také, že nikdy netrávil čas s Epsteinovými oběťmi.
Nově zveřejněné dokumenty amerického ministerstva spravedlnosti vrhají další světlo na vazby Jeffreyho Epsteina na technologickou elitu USA. Vedle Billa Gatese a Elona Muska se objevují jména jako Peter Thiel či Reid Hoffman. Úřady zdůrazňují, že samotná zmínka neznamená provinění. Spisy ale ukazují, jak systematicky Epstein budoval svůj vliv, píše CNBC.
Thiel, Hoffman, Brin, Gates. Epsteinovy kontakty sahaly vysoko
Schůzky i po odsouzení
Gates připustil, že se s Epsteinem začal scházet v roce 2011, tedy několik let poté, co se finančník v roce 2008 přiznal k sexuálnímu zneužívání nezletilých dívek. Uvedl, že věděl o „18měsíční záležitosti“, která omezovala Epsteinovo cestování, jeho minulost však detailně neprověřoval.
S Epsteinem se vídal i poté, co jeho tehdejší manželka Melinda v roce 2013 vyjádřila znepokojení. Cestoval jeho soukromým letadlem a setkával se s ním v Německu, Francii, New Yorku i Washingtonu. Popřel však, že by kdy navštívil Epsteinův soukromý ostrov.
Epstein byl v roce 2019 nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.
