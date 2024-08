Křetínský in, manažeři out. Ocelářská divize Thyssenkruppu čelí vlně rezignací

Manažeři ocelářské divize Thyssenkruppu, v níž letos pětinový podíl koupil český miliardář Daniel Křetínský, hromadně vyklízejí pole. Rezignovat na své funkce se rozhodli lidé z nejvyššího vedení, kteří nesouhlasí s kroky mateřské firmy ohledně reorganizace divize. V ohrožení je totiž tisíce pracovních míst.

Několik vedoucích představitelů ocelářské divize německé společnosti Thyssenkrupp včetně předsedy představenstva se rozhodlo rezignovat. Důvodem je prohlubující se konflikt s mateřskou firmou ohledně reorganizace divize. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA. Pětinový podíl v divizi letos koupil český podnikatel Daniel Křetínský.

Z divize s názvem Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) se podle DPA rozhodli odejít předseda představenstva Bernhard Osburg, výrobní ředitelka Heike Deneckeová-Arnoldová a personální ředitel Markus Grolms. Dozorčí radu divize navíc opustí její předseda Sigmar Gabriel, místopředseda Detlef Wetzel a další dva členové. Divize zaměstnává kolem 27 tisíc lidí. Závodní rada se obává, že plánovaná restrukturalizace povede k zániku tisíců pracovních míst, píše DPA.

Křetínského investiční skupina EP Corporate Group (EPCG) se na převzetí pětinového podílu v divizi TKSE dohodla letos v dubnu. Firmy Thyssenkrupp a EPCG tehdy uvedly, že očekávají dokončení transakce ještě v letošním roce. Jednají o tom, že EPCG by v budoucnosti koupila dalších 30 procent ocelářské divize Thyssenkruppu. Vznikl by tak společný podnik, ve kterém by každá ze stran měla poloviční podíl.

Thyssenkrupp je největším německým producentem oceli. Výroba oceli je energeticky velmi náročná, podnik proto trápí vysoké ceny energií. Křetínský ovšem z drahých energií naopak profituje. Společnost Thyssenkrupp v květnu uvedla, že si od Křetínského slibuje přístup k levnější elektřině.

