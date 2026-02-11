Nový magazín právě vychází!

České firmy plánují expanzi a nábor. Obavy z krize ustupují

České firmy plánují expanzi a nábor. Obavy z krize ustupují
Optimismus generálních ředitelů českých firem je nejvyšší za poslední roky. Růst domácí ekonomiky letos očekává 62 procent šéfů společností. Pro srovnání: loni to bylo 36 procent a před dvěma lety jen 16 procent. Pokles ekonomiky nyní předpokládá 14 procent ředitelů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti PwC, který na konci roku 2025 proběhl mezi 192 generálními řediteli.

Pozitivní nálada se promítá i do očekávání firemních výsledků. Růst tržeb letos předpokládá 72 procent oslovených šéfů, zatímco v minulých letech to bylo 65 procent. V tříletém horizontu věří v růst tržeb dokonce devět z deseti ředitelů.

„Letošní výsledky průzkumu mezi českými generálními řediteli přináší v kontextu aktuálních geopolitických nejistot překvapivě silné poselství. V českém byznysu převažuje optimismus. Je to podložené reálným výkonem tuzemského byznysu, investiční aktivitou a ochotou riskovat i v neklidných časech,“ uvedl řídicí partner PwC Miroslav Bratrych.

Firmy chtějí růst doma i v zahraničí

Podniky plánují nabírat nové zaměstnance, rozšiřovat výrobu i technologické kapacity a expandovat na zahraniční trhy. Pětina ředitelů chce vyšší výnosy dosáhnout posílením na domácím trhu, 15 procent sází na nové produkty či služby a stejný podíl považuje za klíčovou zahraniční expanzi.

Silnější orientace na obranný průmysl, kybernetickou bezpečnost či moderní technologie je podle Bratrycha logickou reakcí na geopolitickou situaci i tlak na efektivitu. Turbulence posledních let se podle něj staly novým normálem i katalyzátorem změn.

Největší hrozby? Geopolitika a nedostatek lidí

Za hlavní riziko považuje 84 procent ředitelů geopolitickou nejistotu. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců uvádí 81 procent manažerů, což je mírný pokles oproti loňským 89 procentům. Stejný podíl se obává pokračujícího tlaku na růst mezd. Výrazně přibylo také obav z kybernetických hrozeb.

Za největší brzdu růstu označují šéfové už potřetí v řadě regulatorní prostředí, jehož podmínky se podle nich zhoršují. Mezi další překážky patří nedostatek kvalifikace pracovní síly, omezené finanční zdroje a dovozní cla. Na jejich zavedení ze strany USA už reagovala více než čtvrtina firem.

Ceny porostou jen mírně

Polovina ředitelů očekává, že ceny jejich produktů či služeb vzrostou maximálně o pět procent. Třináct procent s růstem cen vůbec nepočítá. Sedm z deseti firem plánuje během příštího roku zvýšit počet zaměstnanců, většinou do pěti procent. Pokles zaměstnanosti předpokládá čtvrtina podniků, výraznější propouštění ale jen šest procent. Hlavním důvodem redukce pracovních míst zůstává robotizace a automatizace.

Pro obchod jsou klíčové zvídavost a cílevědomost, říkají Andrea Sedláková, Kristýna Čeplová a Kateřina Semschová

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Jakou pozici v korporátním světě mají dnes call centra? Je lepší mít stálý tým obchodníků, nebo jej často obměňovat novými posilami? A jaké techniky si začínající operátoři a obchodníci osvojují, aby se uměli vyrovnat s častým odmítnutím? Nejen to bylo náplní dalšího dílu podcastu #FinŽeny. Pozvání do studia přijaly tři inspirativní lídryně skupiny Generali Česká pojišťovna, a to regionální ředitelka divize Distribuce Andrea Sedláková, manažerka skupiny SME rovněž v Distribuci Kateřina Semschová a manažerka call centra Kristýna Čeplová.

Kateřina Semschová vede tým poradců pro podnikatelské pojištění, který klientům umí nabídnout správu kompletního portfolia pojišťovacích a finančních produktů. Kristýna Čeplová má na starosti konkrétně retenční týmy, jejichž náplní je udržet klienty, kteří by snad zvažovali odchod od společnosti, a také penzijní tým operátorů. Andrea Sedláková vede tým manažerů, kteří uzavírají distribuční smlouvy s klienty

Zatímco Sedláková se Semschovou se dobře znají jako kolegyně z téže divize, Čeplová pochází z trochu „jiného světa“ call center. Operátoři bývají tradičně chápáni jako „lidé na špinavou práci“, to se ale podle Čeplové změnilo. „Když jsem před dvaceti lety v call centru začínala, neměla tato práce moc dobrou pověst. Ale přijde mi, že se to mění. Hodně lidí nás navštěvuje, a když si to zkusí nebo nahlédnou pod pokličku, vidí, že to operátoři nemají lehké a berou nás jako parťáky,“ hodnotí pozitivní vývoj.

Cover Story, užito se svolením

Obchod jako základ

V případě týmu Semschové je to podle jejích slov jiné, protože každý obchodník si zachovává jistou autonomii a kolegové z ostatních oddělení na ně obvykle nehledí jako na celek. „Liší se to člověk od člověka. Někdo nás má raději, jiný méně. Záleží, co s námi řeší. Třeba v případě nepovedené likvidace může dojít ke střetu, že se měla smlouva uzavřít lépe. Na druhé straně u obchodu všechno začíná. Ráda říkám, že kdyby nebylo obchodníků, pojišťovna nemá na čem stavět,“ vysvětluje.

Aby obchodník dobře plnil svou úlohu, potřebuje k tomu jisté osobnostní předpoklady. Těmi základními jsou podle Sedlákové zvídavost a cílevědomost. „Pro vztah s klientem je třeba určitý talent. Chce to chuť jít do rozhovoru, ať je klient jakýkoli, je třeba ho rozmluvit, chtít znát jeho příběh. To ostatní můžeme obchodníky naučit, ale toto musí mít v sobě. Ani to ale ještě nestačí, nutná je i touha to dotáhnout,” přibližuje Sedláková. 

Jak bolí odmítnutí

Není překvapivé, že fluktuace v call centrech je vysoká. Sama Čeplová má obdiv ke komukoli, kdo tam vydrží pracovat déle než dva roky. V obchodě je tomu spíše naopak a jak Sedláková, tak Semschová hovoří o případech, kdy lidé strávili v obchodě celé kariéry. „Celoživotní partnerství je nyní naše motto a platí to i v tomto zaměstnaneckém případě,” říká Semschová. Sedláková navazuje s tím, že ideální je kombinace skalních a čerstvého větru, a to zhruba v poměru 1:2. „Mám pod sebou skvělé lidi, kteří jsou ve firmě dvacet i třicet let. Mají obrovské klientské kmeny a já vidím, jak jsou schopni na sobě pracovat, zdokonalovat se, ale potřebují mít vizi, že se chtějí posouvat, a vědí, kde chtějí být za další tři roky. A k tomu právě potřebují i ten nový vítr. Hezky to funguje,“ dodává.

Nejčastějším důvodem odchodů z call centra je podle Čeplové neschopnost operátorů vyrovnávat se s odmítáním nabízených produktů a služeb. To je ale téma i pro obchodníky. Je možné se naučit nebrat si to jako své selhání, ale zároveň neotupět a nestát se lhostejným? Semschová nabízí recept. „Nejčastěji odmítáni bývají nováčci. Snažíme se je naučit, že prodávají sebe. Nabízejí produkty, poradenství, ale obzvlášť teď, v době digitální, musejí nabídnout sebe a tak je třeba se k tomu stavět. A snažíme se jim vštípit, že pokud je klient odmítne, ochudil sám sebe,” říká s tím, že pokud víte, že máte co nabídnout, ale někdo to odmítne, dá se přes to přenést.

Dokážou samy účastnice podcastu říci ne a je to podle nich potřebná dovednost? Jak se pozice manažerky call centra snoubí s tématy udržitelnost, diverzita, midlife? A jak vypadala cesta všech tří dam z pozic na základní úrovni do těch současných manažerských? I to se diskutovalo v podcastu #FinŽeny.

„Všichni vědí, že to dělá.“ Trumpův údajný telefonát o Epsteinovi vyplul na povrch

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Bývalý policejní šéf na Floridě sdělil Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI), že mu Donald Trump v roce 2006 po telefonu řekl, že o chování Jeffreyho Epsteina všichni vědí. O dokumentu FBI, který je součástí milionů stran nově odtajněných spisů zesnulého sexuálního delikventa, informovaly agentura Reuters či server stanice BBC. Podle nich vyvolá další vážné otázky ohledně tvrzení současného prezidenta USA, že o Epsteinových zločinech tehdy nic nevěděl.

V červenci 2006, právě když se veřejnost dozvěděla o prvním obvinění Epsteina ze sexuálních trestných činů, zatelefonoval Trump policejnímu náčelníkovi v Palm Beach na Floridě Michaelu Reiterovi, jehož oddělení tehdy začalo Epsteina vyšetřovat. Vyplývá to ze zápisu z výslechu Reitera ze strany FBI z roku 2019, který je mezi odtajněnými spisy.

„Díkybohu, že ho zastavujete, všichni vědí, že to dělá,“ řekl Trump podle Reiterovy výpovědi. Trump mu údajně také o Epsteinovi řekl, že „lidé v New Yorku vědí, že je odporný“, a poradil mu, aby se zaměřil na jeho společnici Ghislaine Maxwellovou, kterou označil za „zlo“ a za Epsteinovu „agentku“.

Maxwellová byla v roce 2021 odsouzena k 20letému trestu vězení za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.

Reiter dále FBI sdělil, že mu Trump v telefonátu řekl, že jednou pobýval v Epsteinově společnosti, když byly poblíž nezletilé osoby, a že „odtamtud rychle vypadl“. Reiter, jenž od policie odešel v roce 2009, potvrdil existenci výslechu u FBI listu Miami Herald, který o něm informoval jako první.

Policie v Palm Beach začala Epsteina v roce 2006 vyšetřovat kvůli údajnému sexuálnímu zneužívání nezletilých dívek. Případ byl později předán federálním prokurátorům, kteří v roce 2008 s Epsteinem uzavřeli kontroverzní dohodu o přiznání viny, jejíž součástí byla i dohoda, která ho chránila před závažnějšími obviněními.

„Nemáme žádné důkazy“

Americké ministerstvo spravedlnosti nyní na dotaz médií ohledně údajného telefonátu z roku 2006 uvedlo: „Nemáme žádné důkazy, které by potvrzovaly, že prezident před 20 lety kontaktoval orgány činné v trestním řízení.“

Trump tvrdí, že se s Epsteinem sice léta přátelil, ale rozešli se ještě před prvním zatčením tehdejšího finančníka. Prezident také opakovaně tvrdí, že o Epsteinových zločinech nic nevěděl. Po jeho zatčení v roce 2019 prezident na dotaz, zda měl nějaké podezření, novinářům řekl: „Ne, neměl jsem tušení. Neměl jsem tušení. Nemluvil jsem s ním už mnoho, mnoho let.“

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová v úterý novinářům řekla, že Trump je ve věci ukončení svého vztahu s Epsteinem „upřímný a transparentní“. „Byl to telefonát, který se v roce 2006 možná uskutečnil, možná ne. Odpověď na tuto otázku neznám.“

„Prezident Trump vždy říkal, že Jeffreyho Epsteina vyhodil ze svého klubu Mar-a-Lago, protože byl podlézavý,“ řekla také Leavittová. „A to platí i o tomto telefonátu. Pokud se skutečně stal, potvrzuje to přesně to, co prezident Trump tvrdí od samého začátku,“ dodala mluvčí.

Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180 tisíc fotografií, mezi nimiž je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně současného prezidenta Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona; tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání. Vazby významných osobností na Epsteina řeší i Británie, Francie, Norsko, Lotyšsko, Slovensko a další státy.

V roce 2019 Epstein spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.

