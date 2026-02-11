České firmy plánují expanzi a nábor. Obavy z krize ustupují
Optimismus generálních ředitelů českých firem je nejvyšší za poslední roky. Růst domácí ekonomiky letos očekává 62 procent šéfů společností. Pro srovnání: loni to bylo 36 procent a před dvěma lety jen 16 procent. Pokles ekonomiky nyní předpokládá 14 procent ředitelů. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti PwC, který na konci roku 2025 proběhl mezi 192 generálními řediteli.
Pozitivní nálada se promítá i do očekávání firemních výsledků. Růst tržeb letos předpokládá 72 procent oslovených šéfů, zatímco v minulých letech to bylo 65 procent. V tříletém horizontu věří v růst tržeb dokonce devět z deseti ředitelů.
„Letošní výsledky průzkumu mezi českými generálními řediteli přináší v kontextu aktuálních geopolitických nejistot překvapivě silné poselství. V českém byznysu převažuje optimismus. Je to podložené reálným výkonem tuzemského byznysu, investiční aktivitou a ochotou riskovat i v neklidných časech,“ uvedl řídicí partner PwC Miroslav Bratrych.
Postavení Německa jako klíčového centra světového automobilového průmyslu je vážně ohroženo. Investice i pracovní místa se stále častěji přesouvají do zahraničí a domácí podmínky přestávají být pro firmy konkurenceschopné. Vyplývá to z aktuálního varování německého Svazu automobilového průmyslu (VDA), který vyzval německé i evropské instituce k omezení regulací a větší podpoře růstu.
Německo přichází o titul automobilové velmoci. Firmy škrtají investice i pracovní místa
Zprávy z firem
Postavení Německa jako klíčového centra světového automobilového průmyslu je vážně ohroženo. Investice i pracovní místa se stále častěji přesouvají do zahraničí a domácí podmínky přestávají být pro firmy konkurenceschopné. Vyplývá to z aktuálního varování německého Svazu automobilového průmyslu (VDA), který vyzval německé i evropské instituce k omezení regulací a větší podpoře růstu.
Firmy chtějí růst doma i v zahraničí
Podniky plánují nabírat nové zaměstnance, rozšiřovat výrobu i technologické kapacity a expandovat na zahraniční trhy. Pětina ředitelů chce vyšší výnosy dosáhnout posílením na domácím trhu, 15 procent sází na nové produkty či služby a stejný podíl považuje za klíčovou zahraniční expanzi.
Silnější orientace na obranný průmysl, kybernetickou bezpečnost či moderní technologie je podle Bratrycha logickou reakcí na geopolitickou situaci i tlak na efektivitu. Turbulence posledních let se podle něj staly novým normálem i katalyzátorem změn.
V Česku ani v jiných zemích neutuchá paměťová krize. Naopak, letos lze čekat její další zhoršení a výraznější zdražování notebooků, mobilů, ale třeba také vyšší ceny ojetých automobilů. Důvodem je umělá inteligence, resp. obrovské investice do ní a související infrastruktury, například datových center, v podání amerických technologických obrů, zejména Amazonu, Microsoftu, Alphabetu a Mety.
Pospěšte si s nákupem notebooku, mobilu, ojetiny, než podraží, burcují čeští prodejci
Názory
V Česku ani v jiných zemích neutuchá paměťová krize. Naopak, letos lze čekat její další zhoršení a výraznější zdražování notebooků, mobilů, ale třeba také vyšší ceny ojetých automobilů. Důvodem je umělá inteligence, resp. obrovské investice do ní a související infrastruktury, například datových center, v podání amerických technologických obrů, zejména Amazonu, Microsoftu, Alphabetu a Mety.
Největší hrozby? Geopolitika a nedostatek lidí
Za hlavní riziko považuje 84 procent ředitelů geopolitickou nejistotu. Nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců uvádí 81 procent manažerů, což je mírný pokles oproti loňským 89 procentům. Stejný podíl se obává pokračujícího tlaku na růst mezd. Výrazně přibylo také obav z kybernetických hrozeb.
Za největší brzdu růstu označují šéfové už potřetí v řadě regulatorní prostředí, jehož podmínky se podle nich zhoršují. Mezi další překážky patří nedostatek kvalifikace pracovní síly, omezené finanční zdroje a dovozní cla. Na jejich zavedení ze strany USA už reagovala více než čtvrtina firem.
Ceny porostou jen mírně
Polovina ředitelů očekává, že ceny jejich produktů či služeb vzrostou maximálně o pět procent. Třináct procent s růstem cen vůbec nepočítá. Sedm z deseti firem plánuje během příštího roku zvýšit počet zaměstnanců, většinou do pěti procent. Pokles zaměstnanosti předpokládá čtvrtina podniků, výraznější propouštění ale jen šest procent. Hlavním důvodem redukce pracovních míst zůstává robotizace a automatizace.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.