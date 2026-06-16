VIDEO: Vstoupili jsme do obřího větrníku. Za hodinu vyrobí elektřinu pro byt na celý rok a téměř ho neuslyšíte
Dvě větrné elektrárny energetické skupiny PRE v Horním Částkově na Sokolovsku ročně vyrobí elektřinu pro tisíce domácností. Přesto kolem nich stále koluje řada mýtů. Od údajného hluku přes masové zabíjení ptáků až po obavy ze zdravotních dopadů. Během návštěvy jednoho z větrníků jsme se podívali do jeho útrob a zjišťovali, jak moderní větrná energetika funguje ve skutečnosti.
Když člověk stojí přímo pod větrnou elektrárnou, uvědomí si její skutečné rozměry. Více než sto metrů vysoká věž se ztrácí vysoko nad hlavou a na jejím vrcholu se pomalu otáčejí desítky metrů dlouhé lopatky.
Překvapení přichází okamžitě. Místo očekávaného rachotu je slyšet jen tlumený šum větru.
„Lidé bývají překvapení, jak je elektrárna ve skutečnosti tichá. Ve vzdálenosti zhruba čtyř set metrů už ji prakticky neuslyšíte,“ říká během prohlídky Michal Štěpánek, technik obnovitelných zdrojů společnosti PRE, která v lokalitě provozuje dvě větrné elektrárny.
Při pohledu vzhůru je patrné i mírné prohýbání lopatek. „Na konci může být výkyv až kolem dvou a půl metru. Je to ale běžná vlastnost konstrukce, se kterou se počítá už při návrhu zařízení,“ vysvětluje Štěpánek.
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Nahoru se dostanou jen vyškolení technici
Uvnitř věže se nachází servisní výtah pro dvě osoby. Ten vede až do gondoly ve výšce přes sto metrů nad zemí, kde je umístěna velká část technologií.
Cesta vzhůru ale není pro každého. Do nejvyšších částí stavby se dostávají pouze speciálně proškolení pracovníci s helmami, postroji a dalším bezpečnostním vybavením. Servisní technici využívají výtah, který je dopraví až do gondoly, odkud se provádějí kontroly a údržba hlavních částí zařízení.
Celý provoz přitom funguje prakticky bez lidské obsluhy. Elektrárna je napojena na centrální řídicí systém, který nepřetržitě sleduje rychlost větru, výkon generátoru, natočení gondoly i technický stav jednotlivých součástí. V případě potřeby ji mohou technici vzdáleně zastavit a znovu spustit.
Pokud vítr zesílí nad přibližně 25 metrů za sekundu, systém zařízení automaticky odstaví. Po zlepšení podmínek se elektrárna znovu sama uvede do provozu.
Téměř polovina Čechů by neměla problém s tím, kdyby několik kilometrů od jejich domova vyrostla větrná elektrárna. Vyplývá to z březnového průzkumu agentury STEM/MARK. Podpora větrné energetiky je ale stále rozdělená a výrazně ji ovlivňují konkrétní podmínky, například finanční kompenzace.
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Téměř polovina Čechů by neměla problém s tím, kdyby několik kilometrů od jejich domova vyrostla větrná elektrárna. Vyplývá to z březnového průzkumu agentury STEM/MARK. Podpora větrné energetiky je ale stále rozdělená a výrazně ji ovlivňují konkrétní podmínky, například finanční kompenzace.
Základ není hluboký desítky metrů
Samotná velikost elektrárny může vzbuzovat dojem, že stojí na mimořádně hlubokých základech. Ve skutečnosti je betonový základ hluboký přibližně dva a půl metru.
Stabilitu celé konstrukce nezajišťuje hloubka srovnatelná s výškou věže, ale kombinace masivního železobetonového základu a mohutných ocelových částí tubusu. Ty jsou spojeny speciálními šrouby a maticemi, které drží celou konstrukci pohromadě i při silném větru a proměnlivém zatížení.
Elektřina pro tisíce domácností
„Každá věž ročně vyrobí přibližně čtyři gigawatthodiny elektrické energie, která může zásobovat domácnosti v okolí. Když elektrárna vyrábí na plný výkon, dokáže za jedinou hodinu vyrobit množství energie odpovídající roční spotřebě průměrného bytu v České republice,“ vysvětluje Štěpánek.
Při maximálním výkonu dokáže jedna turbína dodat za jedinou hodinu asi dvě megawatthodiny energie. To odpovídá zhruba roční spotřebě úspornější české domácnosti nebo průměrného bytu.
Obě elektrárny dohromady vyrobí elektřinu pro několik tisíc domácností ročně. Přesto zabírají jen zlomek plochy, kterou využívají například povrchová těžba uhlí, rozsáhlé průmyslové areály či solární pole.
„Lidé si často neuvědomují, jak obrovský energetický výkon se v jedné moderní turbíně skrývá,“ říká Štěpánek.
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Nové větrníky jsou téměř dvakrát vyšší
Technologie větrných elektráren prošla za poslední dvě desetiletí výrazným vývojem. Zatímco větrníky v Horním Částkově patří k zařízením s výškou okolo sta metrů, dnes se běžně připravují projekty, kde gondola stojí ve výšce kolem 160 metrů a špička lopatky dosahuje až 250 metrů nad zemí.
Důvod je jednoduchý. Ve větších výškách vane vítr stabilněji a silněji, což znamená vyšší výrobu elektřiny. „Jedna nová elektrárna dnes zvládne výkon, na který byly dříve potřeba tři starší stroje,“ upozorňuje Štěpánek. Právě proto energetické firmy stále častěji prosazují výměnu starších zařízení za nové, výrazně výkonnější turbíny.
Ptáci? Rok se zkoumá každá lokalita
Jedním z nejčastějších argumentů odpůrců větrných elektráren bývá jejich dopad na ptáky a další živočichy.
Před výstavbou proto investoři absolvují rozsáhlé biologické průzkumy. Jen ornitologická studie obvykle trvá celý rok, aby zachytila všechny sezony i tahové trasy. „Za dobu našeho provozu jsme tady neviděli jediného mrtvého ptáka,“ tvrdí Štěpánek.
Podobně podle něj provozovatelé nepozorují ani negativní vliv na zvěř. Srnci, zajíci nebo divoká prasata se v okolí elektráren pohybují běžně, což potvrzují záběry kamer, které sledují jak elektrárnu, tak její blízké okolí.
Odborníci upozorňují, že dopady se vždy liší podle konkrétní lokality. Právě proto se každý projekt posuzuje individuálně a nelze automaticky přenášet zkušenosti z jednoho místa na druhé.
Největší problém? Povolování
Přestože samotná stavba větrné elektrárny trvá jen několik týdnů až měsíců, příprava projektu může zabrat téměř deset let. Důvodem jsou desítky vyjádření, studií, povolení a odvolání, která musí investor získat.
Komplikaci představuje také připojení do distribuční sítě. V řadě odlehlejších oblastí je nutné budovat nové trafostanice nebo posilovat vedení, protože stávající infrastruktura není na podobný výkon připravena.
„Technologie máme. Největší překážkou už dávno není technika, ale rychlost povolovacích procesů,“ říká Štěpánek.
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Poslanci schválili novelu energetického zákona, která zavádí horní hranici ceny elektřiny u jejích výrobců, tedy zejména elektráren, resp. elektrárenských společností. Potíž ke v tom, že novela je v zásadním rozporu s příslušnou legislativou Evropské unie, což může vést k řadě žalob či arbitráží vůči českému státu, například ze strany českých nebo mezinárodních akcionářů společností typu ČEZ.
Spor o akcelerační zóny
Další debata se vede kolem takzvaných akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Podle části investorů jsou některé návrhy nastaveny podle parametrů starších větrných elektráren s omezenou výškou. Takové stroje se však dnes prakticky nevyrábějí.
„Pokud se plánuje podle technologií, které už trh opustil, vzniká absurdní situace. Moderní elektrárny jsou vyšší a mnohem výkonnější,“ upozorňuje Štěpánek.
Každý projekt přitom stejně prochází individuálním posouzením vlivů na okolí, krajinu i přírodu.
Boj s dezinformacemi
Podle provozovatelů je dnes často náročnější vysvětlovat fungování technologie než samotnou elektrárnu postavit. „Větrná energetika funguje v Evropě desítky let. Přesto se stále setkáváme s tvrzeními, která neodpovídají realitě,“ říká Štěpánek.
Moderní větrníky jsou vybaveny pokročilou diagnostikou, vzdáleným monitoringem i systémy, které umožňují průběžně sledovat jejich provozní stav. Oproti zařízením z devadesátých let jde o technologicky zcela jinou generaci strojů.
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