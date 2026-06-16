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newstream.cz Zprávy z firem VIDEO: Vstoupili jsme do obřího větrníku. Za hodinu vyrobí elektřinu pro byt na celý rok a téměř ho neuslyšíte

VIDEO: Vstoupili jsme do obřího větrníku. Za hodinu vyrobí elektřinu pro byt na celý rok a téměř ho neuslyšíte

Michal Nosek
Michal Nosek

Dvě větrné elektrárny energetické skupiny PRE v Horním Částkově na Sokolovsku ročně vyrobí elektřinu pro tisíce domácností. Přesto kolem nich stále koluje řada mýtů. Od údajného hluku přes masové zabíjení ptáků až po obavy ze zdravotních dopadů. Během návštěvy jednoho z větrníků jsme se podívali do jeho útrob a zjišťovali, jak moderní větrná energetika funguje ve skutečnosti.

Když člověk stojí přímo pod větrnou elektrárnou, uvědomí si její skutečné rozměry. Více než sto metrů vysoká věž se ztrácí vysoko nad hlavou a na jejím vrcholu se pomalu otáčejí desítky metrů dlouhé lopatky.

Překvapení přichází okamžitě. Místo očekávaného rachotu je slyšet jen tlumený šum větru.

„Lidé bývají překvapení, jak je elektrárna ve skutečnosti tichá. Ve vzdálenosti zhruba čtyř set metrů už ji prakticky neuslyšíte,“ říká během prohlídky Michal Štěpánek, technik obnovitelných zdrojů společnosti PRE, která v lokalitě provozuje dvě větrné elektrárny.

Při pohledu vzhůru je patrné i mírné prohýbání lopatek. „Na konci může být výkyv až kolem dvou a půl metru. Je to ale běžná vlastnost konstrukce, se kterou se počítá už při návrhu zařízení,“ vysvětluje Štěpánek.

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Skupina innogy chystá v Česku investice za 100 miliard. Poprvé vsadí i na vítr

Zprávy z firem

Energetická skupina innogy v roce 2025 zvýšila čistý zisk v Česku na 2,81 miliardy korun. Letos chce investice více než ztrojnásobit a do roku 2035 nalít do české energetiky kolem 100 miliard korun. Peníze mají mířit mimo jiné do větru a biometanu.

nst

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Nahoru se dostanou jen vyškolení technici

Uvnitř věže se nachází servisní výtah pro dvě osoby. Ten vede až do gondoly ve výšce přes sto metrů nad zemí, kde je umístěna velká část technologií.

Cesta vzhůru ale není pro každého. Do nejvyšších částí stavby se dostávají pouze speciálně proškolení pracovníci s helmami, postroji a dalším bezpečnostním vybavením. Servisní technici využívají výtah, který je dopraví až do gondoly, odkud se provádějí kontroly a údržba hlavních částí zařízení.

Celý provoz přitom funguje prakticky bez lidské obsluhy. Elektrárna je napojena na centrální řídicí systém, který nepřetržitě sleduje rychlost větru, výkon generátoru, natočení gondoly i technický stav jednotlivých součástí. V případě potřeby ji mohou technici vzdáleně zastavit a znovu spustit

Pokud vítr zesílí nad přibližně 25 metrů za sekundu, systém zařízení automaticky odstaví. Po zlepšení podmínek se elektrárna znovu sama uvede do provozu.

Jedna ze dvou větrných elektráren u Věžnice na Havlíčkobrodsku

Vítr získává podporu: většina Čechů chce rozvoj větrné energie

Zprávy z firem

Téměř polovina Čechů by neměla problém s tím, kdyby několik kilometrů od jejich domova vyrostla větrná elektrárna. Vyplývá to z březnového průzkumu agentury STEM/MARK. Podpora větrné energetiky je ale stále rozdělená a výrazně ji ovlivňují konkrétní podmínky, například finanční kompenzace.

nst

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Základ není hluboký desítky metrů

Samotná velikost elektrárny může vzbuzovat dojem, že stojí na mimořádně hlubokých základech. Ve skutečnosti je betonový základ hluboký přibližně dva a půl metru.

Stabilitu celé konstrukce nezajišťuje hloubka srovnatelná s výškou věže, ale kombinace masivního železobetonového základu a mohutných ocelových částí tubusu. Ty jsou spojeny speciálními šrouby a maticemi, které drží celou konstrukci pohromadě i při silném větru a proměnlivém zatížení.

Elektřina pro tisíce domácností

„Každá věž ročně vyrobí přibližně čtyři gigawatthodiny elektrické energie, která může zásobovat domácnosti v okolí. Když elektrárna vyrábí na plný výkon, dokáže za jedinou hodinu vyrobit množství energie odpovídající roční spotřebě průměrného bytu v České republice,“ vysvětluje Štěpánek.

Při maximálním výkonu dokáže jedna turbína dodat za jedinou hodinu asi dvě megawatthodiny energie. To odpovídá zhruba roční spotřebě úspornější české domácnosti nebo průměrného bytu.

Obě elektrárny dohromady vyrobí elektřinu pro několik tisíc domácností ročně. Přesto zabírají jen zlomek plochy, kterou využívají například povrchová těžba uhlí, rozsáhlé průmyslové areály či solární pole.

„Lidé si často neuvědomují, jak obrovský energetický výkon se v jedné moderní turbíně skrývá,“ říká Štěpánek.

Nové větrníky jsou téměř dvakrát vyšší

Technologie větrných elektráren prošla za poslední dvě desetiletí výrazným vývojem. Zatímco větrníky v Horním Částkově patří k zařízením s výškou okolo sta metrů, dnes se běžně připravují projekty, kde gondola stojí ve výšce kolem 160 metrů a špička lopatky dosahuje až 250 metrů nad zemí.

Důvod je jednoduchý. Ve větších výškách vane vítr stabilněji a silněji, což znamená vyšší výrobu elektřiny. „Jedna nová elektrárna dnes zvládne výkon, na který byly dříve potřeba tři starší stroje,“ upozorňuje Štěpánek. Právě proto energetické firmy stále častěji prosazují výměnu starších zařízení za nové, výrazně výkonnější turbíny.

Ptáci? Rok se zkoumá každá lokalita

Jedním z nejčastějších argumentů odpůrců větrných elektráren bývá jejich dopad na ptáky a další živočichy.

Před výstavbou proto investoři absolvují rozsáhlé biologické průzkumy. Jen ornitologická studie obvykle trvá celý rok, aby zachytila všechny sezony i tahové trasy. „Za dobu našeho provozu jsme tady neviděli jediného mrtvého ptáka,“ tvrdí Štěpánek.

Podobně podle něj provozovatelé nepozorují ani negativní vliv na zvěř. Srnci, zajíci nebo divoká prasata se v okolí elektráren pohybují běžně, což potvrzují záběry kamer, které sledují jak elektrárnu, tak její blízké okolí.

Odborníci upozorňují, že dopady se vždy liší podle konkrétní lokality. Právě proto se každý projekt posuzuje individuálně a nelze automaticky přenášet zkušenosti z jednoho místa na druhé.

Největší problém? Povolování

Přestože samotná stavba větrné elektrárny trvá jen několik týdnů až měsíců, příprava projektu může zabrat téměř deset let. Důvodem jsou desítky vyjádření, studií, povolení a odvolání, která musí investor získat.

Komplikaci představuje také připojení do distribuční sítě. V řadě odlehlejších oblastí je nutné budovat nové trafostanice nebo posilovat vedení, protože stávající infrastruktura není na podobný výkon připravena.

Technologie máme. Největší překážkou už dávno není technika, ale rychlost povolovacích procesů,“ říká Štěpánek.

Premiér Petr Fiala a ministr obchodu a průmyslu Jozef Síkela.

Česku hrozí žaloby a arbitráže, a to kvůli dvojímu mimořádnému zdanění výrobců elektřiny

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Poslanci schválili novelu energetického zákona, která zavádí horní hranici ceny elektřiny u jejích výrobců, tedy zejména elektráren, resp. elektrárenských společností. Potíž ke v tom, že novela je v zásadním rozporu s příslušnou legislativou Evropské unie, což může vést k řadě žalob či arbitráží vůči českému státu, například ze strany českých nebo mezinárodních akcionářů společností typu ČEZ.

Lukáš Kovanda

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Spor o akcelerační zóny

Další debata se vede kolem takzvaných akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Podle části investorů jsou některé návrhy nastaveny podle parametrů starších větrných elektráren s omezenou výškou. Takové stroje se však dnes prakticky nevyrábějí.

„Pokud se plánuje podle technologií, které už trh opustil, vzniká absurdní situace. Moderní elektrárny jsou vyšší a mnohem výkonnější,“ upozorňuje Štěpánek.

Každý projekt přitom stejně prochází individuálním posouzením vlivů na okolí, krajinu i přírodu.

Boj s dezinformacemi

Podle provozovatelů je dnes často náročnější vysvětlovat fungování technologie než samotnou elektrárnu postavit. „Větrná energetika funguje v Evropě desítky let. Přesto se stále setkáváme s tvrzeními, která neodpovídají realitě,“ říká Štěpánek.

Moderní větrníky jsou vybaveny pokročilou diagnostikou, vzdáleným monitoringem i systémy, které umožňují průběžně sledovat jejich provozní stav. Oproti zařízením z devadesátých let jde o technologicky zcela jinou generaci strojů.

Když návštěvník odjíždí po polní cestě zpět do civilizace, zůstávají za ním dvě bílé věže s pomalu se otáčejícími lopatkami na horizontu. Symbol energetické transformace, která se v Česku neposouvá především kvůli technologiím, ale kvůli tomu, jak dlouho trvá rozhodnout, zda je vůbec chceme stavět.

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V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

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Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Michal Nosek: Rekonstrukce po pražsku. Bezbariérový Petřín? Snad v roce 2030

Sotva se lanovka na Petřín po velké opravě tratě a výměně vozů chystá znovu rozjet, město oznamuje, že začne připravovat další akci. Tentokrát bezbariérové úpravy stanic
Profimedia.cz
Michal Nosek
Michal Nosek

Praha znovu ukazuje svou jedinečnost v oblasti veřejných staveb. Model „nejdřív opravit, potom zjistit, že chybí něco základního, a nakonec to celé začít připravovat znovu“ se již natolik osvědčil, že se jej magistrát vzdát nehodlá. Petřínská lanovka dostane novou trať i nové vozy. Bezbariérové úpravy stanic ale podle města přijdou až jako další kapitola.

Hlavní město potvrzuje své postavení ve světové špičce rekonstrukcí už jednou zrekonstruovaného. Sotva se lanovka na Petřín po velké opravě tratě a výměně vozů chystá znovu rozjet, město oznamuje, že začne připravovat další akci. Tentokrát bezbariérové úpravy stanic. Náklady odhadem 80 milionů, práce možná od roku 2028, hotovo snad v roce 2030. Lanovka má prý zůstat v provozu.

Lanovku na Petřín navrhne studio Anny Marešové. Porota v tomto návrhu vyzdvihla vynikající čisté řešení, nadčasovost a promyšlený design, ocenila důraz na zážitek z jízdy. Čistota a strohost dává skvělé zázemí pro cestující, kteří ocení panorama Prahy i díky velkorysému prosklení kabin. 7 fotografií v galerii

Člověk by skoro zatleskal, kdyby mu předtím nespadla čelist. Bezbariérovost v roce 2026 opravdu není futuristická vize. Přístup pro lidi na vozíku, seniory, rodiče s kočárky nebo cestující po úrazu není luxusní bonus, ale samozřejmost.

Bezbariérovost jako dodatečný nápad

Praha by ale nebyla Prahou, kdyby opustila svůj zažitý model veřejných staveb. Nejprve se něco opraví. Pak se slavnostně sdělí, že se to povedlo. Pak se zjistí, že se zároveň zapomnělo na něco úplně základního. Následuje studie, projekt, připomínky, výkupy pozemků, nový rozpočet, nová uzavírka, nové oplocení, nové výlukové schéma a samozřejmě nové vysvětlení, proč to vlastně jinak nešlo. Nešlo? Ale šlo. Jen by se muselo chtít a myslet dopředu. A to je na magistrátu patrně zakázaná činnost.

Bourat se nebude. Alespoň ne teď, rozhodl soud v případě Libeňského mostu

Reality

Krajský soud v Brně potvrdil rozhodnutí ÚOHS, podle kterého pražská TSK nesmí zbourat historický Libeňský most a postavit jeho repliku podle původní zakázky. Antimonopolní úřad dospěl k závěru, že se projekt zásadně změnil a město mělo vypsat novou soutěž. TSK verdikt respektuje, původní smlouvu už ukončila a připravuje nové zadání.

ČTK

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Když už je to rozebrané

U Petřína je ta absurdita o to větší, že lanovka byla mimo provoz dlouhé měsíce. Sundaly se staré vozy, opravovala se trať, řešil se svah, pořizovaly se nové kabiny, testuje se a připravuje se povolení k provozu. Ideální chvíle říct, když už je to celé rozebrané, udělejme to sakumprásk a pořádně.

Ne za dva roky znovu a s dalším účtem, který dnes vypadá jako 80 milionů, ale v pražské praxi má všechny předpoklady vyrůst do částky, u níž se později bude vážným hlasem říkat: ‚Vícepráce z důvodu objektivních okolností byly nutné.‘

Objektivní okolnosti žijí v dokumentaci

Objektivní okolnosti jsou přitom v Praze zvláštní druh. Žijí v projektové dokumentaci, živí se dodatky ke smlouvám a rozmnožují se v okamžiku, kdy se poprvé kopne do země. Náhle se objeví geologie, kabel, památkář, archeolog, nevykoupený pozemek, nečekaný sklon chodníku, nečekaná voda, nečekané cokoli. Ve městě starém tisíc let je pokaždé překvapením, že pod dlažbou něco je.

Město věčných etap

Praha už má s touto praxí zkušenosti. Jen namátkou. Tunel Blanka měl být triumf moderní dopravy, stal se učebnicí zpoždění, prodražení a věčného vysvětlování. Barrandovský most se opravoval po etapách tak dlouho, že se z dopravního omezení stal skoro roční rytmus města.

Dostavba Šlechtovy restaurace se táhne řadu let

Michal Nosek: Šlechtovka, nejdražší kavárna, která nikdy nechce otevřít

Názory

Rekonstrukce, která se proměnila v maraton bez cíle. To je projekt přestavby Šlechtovy restaurace ve Stromovce. Dnes se realizace jeví jako živý experiment, kolik let, peněz a nervů dokáže Praha investovat do jedné středně náročné stavební akce.

Michal Nosek

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Libeňský most? To je samostatný epos. Zachovat, zbourat, opravit, přestavět, vysoutěžit, zastavit, znovu promyslet, hlavně nepůsobit dojmem, že někdo od začátku ví, co přesně se má stát.

Trojská lávka musela nejdřív spadnout, aby se naplno pochopilo, že kontrolovat stav konstrukcí není byrokratická šikana, ale docela užitečný zvyk. Co čeká železniční most na Výtoni, se pro jistotu zatím přesně neví. Skoro to vypadá, že Praha čeká, až za projektanty rozhodne sama Vltava.

Každá síť má svůj termín

A pak jsou tu nekonečné opravy ulic a chodníků. Pražan zná ten rituál. Nejdřív se rozkope chodník. Dva měsíce se přeskakují kabely a dřevěné lávky. Pak přijde asfalt, dlažba, oslava, úleva. Za půl roku přijede jiná četa, protože vodovod, plyn, elektřina, optika, koleje, obrubníky nebo jiná zásadně důležitá akce, která se z nějakého záhadného důvodu nekoordinovala s tou předchozí. Magistrát se tváří jako organismus, ale funguje jako činžáková nástěnka, na kterou si každý špendlí svůj lísteček.

Statutární místopředseda ODS Tomáš Portlík

S Hřibem je těžká dohoda. Do pražských voleb chci jít jako Spolu, říká místopředseda ODS Portlík

Politika

V polovině ledna se Tomáš Portlík stal prvním místopředsedou ODS. V podzimních komunálních volbách se chce stát primátorem Prahy. Spojenectví s TOP 09 a lidovci nechce rušit, dobře prý fungovalo. Vládnutí s Piráty je podle něj poněkud obtížné. „Když jsme se měli na něčem dohodnout, tak Zdeněk Hřib přišel s tím, že to bude takto, nebo nijak,“ říká Portlík.

Dalibor Martínek

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Lanovka nahoru, plánování dolů

Petřínská lanovka je symbol, který zájemce vozí vzhůru. Jenže pražské plánování nás vytrvale veze dolů. Od ambice k improvizaci, od celku k záplatě, od veřejné služby k propagační fotografii a zbytečné opulentní veselici. Politici rádi stojí u nových trolejbusů, mostů, náměstí a kabin lanovek. Méně rádi stojí u otázky, proč se základní věci nevyřešily včas.

V českém stavebnictví platí unikátní pravidlo. Co lze udělat najednou, udělá se nadvakrát. Co lze udělat nadvakrát, udělá se ve čtyřech etapách. A co se dá naplánovat dopředu, to se objeví až po slavnostním přestřižení pásky. Petřínská lanovka tak možná bude brzy znovu jezdit nahoru. Jen škoda, že pražské plánování stále čeká na dolní stanici.

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Biohacking: Alkohol škodí i v malých dávkách. Každá kapka zvyšuje riziko rakoviny

Biohacking: Alkohol škodí i v malých dávkách. Každá kapka zvyšuje riziko rakoviny
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Alkohol provází lidstvo tisíce let jako sociální tmel i náboženský rituál. Moderní věda však boří mýty o jeho prospěšnosti. Zatímco dříve se mluvilo o ochraně srdce, nové studie Světové zdravotnické organizace varují, že bezpečná hranice v podstatě neexistuje. Riziko rakoviny totiž stoupá s každou kapkou, i když si ji dopřejete s jídlem nebo prokládáte vodou. Budoucnost tak patří spíše funkčním bylinám.

Alkohol je jednou z mála psychoaktivních látek, která je ve většině zemí legální a společensky akceptovaná. Historicky byl alkohol po tisíciletí spojen s konzervací potravin, oslavami i náboženskými rituály a v mnoha kulturách sloužil jako bezpečnější alternativa k často kontaminované vodě.

Sdílené pití bylo a stále je způsobem, jak signalizovat důvěru, uvolnit zábrany a stmelit skupinu. Tento sociální mechanismus je reálný a historicky opodstatněný, ale také ho můžeme oddělit od otázky, co alkohol dělá s tělem na úrovni jednotlivých buněk.

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Tlustí lidé neradi kupují oblečení. Ozempic a spol. to vyléčí

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Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové  s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít. 

Tereza Zavadilová

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Farmakologicky je alkohol látka s širokým spektrem účinku na neurotransmiterové systémy. Hlavním mechanismem je zesílení účinku GABA, hlavního tlumivého neurotransmiteru v mozku, což vysvětluje pocit uvolnění, snížených zábran a při vyšších dávkách útlum a sedaci. Současně alkohol tlumí glutamátový systém, který má naopak povzbuzující funkci. Tato kombinace posílení tlumivého systému a útlum excitačního je důvodem, proč alkohol působí jako depresant centrálního nervového systému, i když subjektivně může v nižších dávkách působit stimulačně a euforicky.

Euforický efekt souvisí s aktivací části dopaminového systému. Alkohol zvyšuje produkci dopaminu, podobně jako jiné látky s návykovým potenciálem, a právě tento mechanismus stojí za příjemnými pocity a motivací k opakování. Při chronickém užívání dochází k adaptačním změnám v organismu a ty se mozek snaží kompenzovat, což je jeden z neurobiologických základů naučené tolerance a závislosti.

Z hlediska aktuálních poznatků o zdravotních rizicích alkoholu došlo v posledních letech k výraznému posunu. Například rozsáhlá analýza Institute for Health Metrics and Evaluation, publikovaná tento měsíc, která zahrnula 843 studií publikovaných do roku 2023, ukázala, že riziko rakoviny stoupá s jakoukoliv úrovní konzumace alkoholu, a to konzistentně a jednoznačně. I konzumace pod jednu standardní dávku denně byla spojena se zvýšeným rizikem rakoviny hltanu, tlustého střeva, jícnu, prsu, jater, slinivky a prostaty.

Rizika existují vždy

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svém prohlášení z roku 2023 uvedla, že neexistuje žádná bezpečná hranice konzumace alkoholu z hlediska zdravotních rizik a že současná dostupná evidence neumožňuje identifikovat hladinu, pod kterou by karcinogenní účinky alkoholu nezačínaly působit.

Zároveň zdůraznila, že neexistují studie, které by ukázaly, že případné pozitivní působení nízké konzumace na srdečně-cévní systém převažuje nad rizikem rakoviny. Mechanismem karcinogenity je primárně acetaldehyd, toxický meziprodukt metabolismu alkoholu, který poškozuje DNA a brání jejím opravným mechanismům, a tento proces probíhá bez ohledu na typ nebo kvalitu alkoholického nápoje.

Jedna chyba po ránu vás může stát energii na celý den

Biohacking: Jak na obávané kortizolové ráno

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Kortizolová osa se regeneruje primárně v noci, konkrétně během hlubokého spánku, kdy hladina hormonu klesá na minimum a tělo obnovuje citlivost kortizolových receptorů. Chronický spánkový deficit tento proces přerušuje a výsledkem je vyšší ranní kortizol, rychlejší vyčerpání psychické kapacity přes den a větší reaktivita na stresory.

Alžběta Shejbalová

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Vztah alkoholu ke kardiovaskulárnímu zdraví zůstává komplexnější než u rakoviny. Podle některých analýz je nízká až střední konzumace spojená s nižším rizikem některých kardiovaskulárních a metabolických onemocnění ve srovnání s abstinencí, zatímco vyšší konzumace riziko zvyšuje vždy. Tento vzorec je ale předmětem metodologické debaty, protože skupina abstinentů v observačních studiích často zahrnuje lidi, kteří přestali pít již kvůli zhoršenému zdraví, což zkresluje srovnání.

V kontextu sociálních interakcí je realistický přístup pro většinu lidí spíše o vědomé volbě než o absolutní abstinenci nebo povolení. Z fyziologického hlediska má smysl rozlišovat mezi pravidelnou, nízkou konzumací a nárazovým pitím, protože druhé je spojeno s vyšším rizikem akutního poškození i dlouhodobých následků. Časování má také roli, kdy alkohol konzumovaný s jídlem se vstřebává pomaleji, což snižuje koncentraci v krvi a tím i akutní zátěž pro organismus.

Hydratace mezi alkoholickými nápoji zmírňuje dehydratační efekt alkoholu, který je primárním důvodem ranní únavy a bolesti hlavy po konzumaci. Alternativy, které se v posledních letech stávají populární, zahrnují nealkoholické varianty piva a vína nebo nápoje s adaptogeny a funkčními bylinami, jejichž cílem je nahradit sociální rituál pití bez akutních i chronických negativních efektů alkoholu.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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