newstream.cz Názory Michal Nosek: Šlechtovka, nejdražší kavárna, která nikdy nechce otevřít

Michal Nosek: Šlechtovka, nejdražší kavárna, která nikdy nechce otevřít

Dostavba Šlechtovy restaurace se táhne řadu let
Michal Nosek
Rekonstrukce, která se proměnila v maraton bez cíle. To je projekt přestavby Šlechtovy restaurace ve Stromovce. Dnes se realizace jeví jako živý experiment, kolik let, peněz a nervů dokáže Praha investovat do jedné středně náročné stavební akce.

Šlechtovka v pražské Stromovce je už dávno víc, než pouhá budova. Je to filozofie. Stav bytí. Když se řekne „rekonstrukce“, většina lidí si představí něco, co jednou skončí. V případě Šlechtovy restaurace jde spíš o nekonečný seriál. Každá série má nový rozpočet, jiného dodavatele a stejný konec s titulky: Pokračování příště.

Z původních zhruba 120 milionů korun se stal projekt, který připomíná veřejný bankomat bez limitu. Peníze mizí, termíny se posouvají, smlouvy se ruší, znovu vypisují a znovu přepočítávají. Takhle „městská investice“ stále pokračuje v podstatě desítky let.

Dostavba Šlechtovy restaurace vyjde na 175,33 milionu

A největší kouzlo? Nejde o Karlův most ani Pražský hrad. Je to obyčejná restaurace v parku. Místo, kde si měl člověk dát kávu a řízek po procházce. Nic víc. Nic míň. Jenže v Praze, pod dohledem radních všech možných stran, se i obyčejná rekonstrukce kavárny dokáže proměnit v epopej, která má stále otevřený konec. 

Kořeny téhle ságy sahají hluboko do minulosti, konkrétně do éry primátora Pavla Béma. Už tehdy se řešilo, co s chátrajícím letohrádkem ve Stromovce, vznikaly plány, studie a záměry, ale výsledek nepřicházel. Od té doby se vystřídaly politické garnitury, architektonické vize i dodavatelé. Každý přicházel s tím, že právě teď se to konečně dotáhne, a každý zároveň přidal další kapitolu do kroniky odkladů. Šlechtovka tak přežila řadu primátorů.

„Nikdy nekončící projekt“

Konkurence v disciplíně „nikdy nekončící projekt“ je v Praze silná. Stačí si vzpomenout na Libeňský most, o kterém se víc mluví, než po něm jezdí, nebo na budovu Nákladového nádraží Žižkov, která už roky balancuje mezi vizemi a realitou. Jenže to jsou velké a složité projekty, kde se dá alespoň předstírat, že za průtahy stojí komplikovanost, jednání nebo strategie.

Šlechtovka nic takového nemá. Je malá, nepřehlédnutelná a zoufale nedokončená. Právě proto bije do očí mnohem víc. Je to jako kdyby vám deset let opravovali kuchyň a vy jste pořád nedostali ani sporák. Jen nové termíny, proč ještě chvíli počkat.

Celé to působí jako ukázková kombinace byrokratické paralýzy, řízení projektu metodou nějak to dopadne a klasického českého sportu, odkládání s vážnou tváří.

 Možná se podnik jednou otevře. Možná bude krásný. Možná si tam opravdu jednou tu kávu dáme. Reálně je Šlechtovka už hotová, jen ne jako restaurace. Představuje dokonale dokončený památník toho, že v Praze se dá nekonečně pracovat na čemkoli, jen aby to nepřineslo žádný smysluplný výsledek.

Praha nakupuje nemovitosti: město chce zámek i Národní dům za stovky milionů

Veleslavín
ČTK
nst
nst

Praha plánuje významné investice do historických budov. Radní schválili záměr odkoupit zámek Veleslavín i Národní dům na Vinohradech. O obou transakcích ještě rozhodnou zastupitelé.

Praha plánuje odkoupit zámek Veleslavín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) za 210 milionů korun. Záměr schválili radní. Město o převzetí areálu usiluje delší dobu, dříve ale odkup odmítalo kvůli vysoké ceně. Po opakovaných neúspěšných dražbách klesla z původních 580 milionů korun na současnou částku. O finálním rozhodnutí budou ještě hlasovat zastupitelé.

„Městská část nyní dopracovává studii budoucího využití, kterou nám představí, a když s ní budeme souhlasit, tak na základě toho jim areál zámku svěříme,“ řekl po jednání radní Adam Zábranský (Piráti). Radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS) doplnil, že nákup má být zaplacen z peněz uspořených v minulých letech určených na investice, takže by neměl zatížit běžný rozpočet města.

Po odkupu plánuje město svěřit areál zámku Praze 6, která má nemovitost od státu už nyní ve výpůjčce. Její zástupci už dříve uvedli, že městská část je připravená areál převzít a ve spolupráci se soukromými partnery zajistit jeho nákladnou revitalizaci. Podle odhadů má vyjít na 1,5 až dvě miliardy korun. Zámek si chce radnice ponechat pro sebe a další budovy poskytnout soukromým partnerům ze školství či pohostinství.

FOTOGALERIE: Zámek Veleslavín

11 fotografií v galerii

ÚZSVM se pokouší zámek prodat od předloňského listopadu. V žádné z deseti zatím uskutečněných aukcí nikdo neučinil příhoz, vyvolávací cena postupně klesla z prvotních 580 milionů na 210 milionů korun při posledním pokusu koncem loňského roku. Praha od počátku deklaruje zájem o převzetí areálu, ale původní cena zástupcům města s ohledem na nutné investice přišla příliš vysoká.

Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází přibližně z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčily se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.

Národní dům na Vinohradech ČTK

Praha plánuje i další nákup

Vedle toho chce Praha získat i další významnou budovu. Město plánuje dorovnat cenu 399 milionů korun vzešlou z březnové aukce a koupit od ÚZSVM Národní dům na Vinohradech. Dnes to schválili městští radní, finálně budou o odkupu hlasovat pražští zastupitelé.

Dům na náměstí Míru by měl i nadále sloužit ke stávajícím účelům, což je především pořádání plesů a dalších společenských akcí. ÚZSVM se pokoušel dům prodat opakovaně, uspěl až v polovině letošního března na osmý pokus. Vítězem aukce se stala právnická osoba z Prahy, úřad ji blíže neidentifikoval. Už před zahájením dražby nabídl ÚZSVM Praze možnost dorovnat nejvyšší podanou nabídku. Památku by podle radního Adama Zábranského (Piráti) mohla po odkupu provozovat městská firma Obecní dům.

Byty dál zdražují. Za rok až o milion víc a ceny dál letí nahoru

Starší byty zdražily
ČTK
nst
nst

Ceny starších bytů v Česku dál výrazně rostou. V prvním čtvrtletí meziročně zdražily v průměru o 15 procent, oproti konci loňského roku pak o tři procenta. Průměrná cena za metr čtvereční tak dosáhla 83 333 korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy FérMakléři.cz.

Nejdražší zůstává Praha, kde metr čtvereční staršího bytu vyšel v průměru na 155 365 korun. Meziročně zde ceny vzrostly o devět procent, proti předchozímu čtvrtletí o tři procenta. V Brně ceny stouply o deset procent na 122 813 korun za metr čtvereční, mezikvartálně o čtyři procenta.

Růst cen je patrný i v dalších městech. V Plzni dosáhla cena 87 127 korun za metr čtvereční, což představuje meziroční nárůst o 13 procent. V Hradci Králové byty zdražily o 11 procent na 96 395 korun a v Českých Budějovicích rovněž o 11 procent na 88 091 korun. Nejmírnější růst zaznamenala Olomouc, kde ceny vzrostly o šest procent meziročně a o jedno procento mezičtvrtletně.

Zdražení v dostupnějších regionech

Nejrychlejší zdražování ale zasáhlo levnější regiony. V Ústí nad Labem ceny starších bytů meziročně vyskočily o 24 procent na 52 170 korun za metr čtvereční. V Ostravě se zvýšily o 16 procent na 67 377 korun.

„Zatímco Praha a Brno stále zůstávají nejdražšími městy, relativně největší zdražení sledujeme v dostupnějších regionech. Ukazuje se, že poptávka po starších bytech je zde velmi silná. Lidé hledají cenově dosažitelné bydlení a zaměřují se na města, kde jsou ceny stále pod republikovým průměrem,“ uvedl jednatel společnosti FérMakléři.cz Lumír Kunz.

Růst cen se výrazně promítl i do celkových částek. Byt o velikosti 80 metrů čtverečních v Praze zdražil za rok o více než milion korun na 12,43 milionu korun. V Brně jeho cena vzrostla zhruba o 860 tisíc korun na 9,83 milionu korun. V Ostravě se cena zvýšila asi o 730 tisíc korun, v Ústí nad Labem přibližně o 820 tisíc korun a v Olomouci zhruba o 420 tisíc korun.

Analýza tak ukazuje, že i v tradičně levnějších regionech znamená růst cen pro domácnosti výrazný zásah do rozpočtu.

