Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
Válka v Íránu může Čechům zdražit nákupy. E-shopy čeká propad, ale některé vydělají

Kontejnerová loď, ilustrační foto
Pixabay
nst

Napětí na Blízkém východě se může rychle promítnout i do českých peněženek. Delší konflikt v Íránu by podle odhadů obchodníků mohl srazit tržby tuzemských e-shopů až o deset procent, zároveň ale vytvoří vítěze. Především mezi obchodníky s lokálním zbožím a rychlou logistikou.

Války se nevedou jen na bojišti. Jejich důsledky se často nejrychleji projeví v dodavatelských řetězcích, cenách dopravy a nakonec i na účtech běžných zákazníků. Konflikt v Íránu není výjimkou, a český e-commerce sektor to začíná pociťovat už nyní.

Blízký východ totiž představuje jeden z klíčových uzlů globální námořní dopravy mezi Asií a Evropou. Jakmile se v regionu zvýší riziko, zdraží přeprava, prodlouží se dodací lhůty a zboží se na cestě komplikuje. A právě na tom stojí velká část českých e-shopů.

Jakékoli omezení dopravy nebo zvýšení bezpečnostních nákladů se velmi rychle promítá do cen přepravy,“ upozorňuje Tomáš Čupr, ředitel marketingové společnosti PPC Profits.

Dražší doprava, pomalejší zásilky

Dopady se podle něj projeví především ve dvou rovinách. Tou první je zdražení dopravy z Asie a delší dodací lhůty. To zasáhne hlavně segmenty jako elektronika, doplňky nebo levnější spotřební zboží, které jsou na asijských dodávkách závislé.

Druhým problémem jsou energie. Konflikt už nyní rozhýbal ceny ropy, která krátkodobě vystřelila až k hranici 120 dolarů za barel. I když se následně vrátila pod sto dolarů, pohonné hmoty v Evropě zdražily během krátké doby o několik korun na litr.

A to je jen začátek. Vyšší ceny paliv se postupně promítají do celého dodavatelského řetězce. Od výroby přes skladování až po finální doručení zákazníkovi.

Zatímco lokální dopravci zdražení plně nepromítli, ceny mezikontinentální přepravy už reagují. Pokud konflikt potrvá déle, tlak na růst cen bude sílit.

Až desetiprocentní propad trhu

Podle odhadů by delší konflikt mohl český e-commerce připravit až o deset procent tržeb. Důvod je jednoduchý, vyšší ceny a delší čekání odrazují zákazníky od nákupů, zejména u zboží, které není nezbytné.

Změní se i chování spotřebitelů. Impulzivní nákupy levného zboží z Asie mohou ustoupit opatrnějšímu výběru – a většímu důrazu na spolehlivost dodání.

Krize jako šance: vyhrává ten, kdo má zboží doma

Každá krize ale zároveň přináší příležitosti. V tomto případě především pro e-shopy, které mají zboží skladem v Evropě nebo přímo v Česku. „Zákazníci v takových situacích více upřednostňují rychlost a spolehlivost před nejnižší cenou,“ říká Čupr.

Výhodu tak získávají obchodníci s lokální produkcí, vlastními sklady a dobře zvládnutou logistikou. Právě schopnost doručit rychle a bez komplikací se může stát rozhodujícím faktorem.

Rostoucí význam má i zákaznická zkušenost. Například jednoduché vrácení zboží. I to však může být narušeno, pokud logistické řetězce zkomplikují geopolitické události.

Do hry vstupuje i Evropská unie

Situaci českých e-shopů by ve druhé polovině roku mohla částečně zlepšit i regulace na úrovni Evropské unie. Ta plánuje zavést clo ve výši tří eur na zásilky do 150 eur

Cíl je jasný: omezit příliv extrémně levného zboží z čínských online tržišť, která podle odhadů ukrajují až 40 procent tržeb českého e-commerce. Zdražení drobných zásilek by mohlo snížit objem impulzivních nákupů a část zákazníků vrátit zpět k domácím obchodníkům.

Výsledkem tak může být paradoxní situace: zatímco část trhu oslabí, jiná část výrazně posílí. Vyhrát mohou především e-shopy, které dokážou nabídnout kombinaci rychlosti, dostupnosti a důvěryhodnosti. Tedy hodnot, které se v době nejistoty stávají důležitější než samotná cena.

Německo odmítá vojenskou misi v Hormuzském průlivu

Německo se nebude vojensky podílet na zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Na tiskové konferenci po jednání s nizozemským premiérem Robem Jettenem to řekl německý kancléř Friedrich Merz. Dodal, že íránská válka, která plavbu přes průliv narušila, není záležitostí Severoatlantické aliance. Spojené státy a Izrael podle něj před útokem na Írán z konce února s NATO akci nekonzultovaly.

„NATO je obranná aliance, není to intervenční aliance,“ řekl Merz. Zdůraznil přitom, že Německo sdílí cíle americko-izraelské války proti Íránu. USA a Izrael deklarovaly, že cílem války proti Íránu je zabránit zemi v rozvoji vojenského jaderného programu a programu balistických raket.

V konečném důsledku by měla být podle Merze současná teokratická vláda v Teheránu nahrazena „demokraticky legitimovanou vládou“. Dodal ale, že se to dozajista nepodaří bombami, ale bude třeba zapojit diplomacii. Německo se podle Merze nabídlo jako prostředník. „Region nesmí sklouznout do věčné války,“ řekl také kancléř.

Už před Merzem odmítli zapojení Německa do íránské války, byť i jen vojenským zajištěním plavby přes Hormuzský průliv, také ministři zahraničí a obrany Johann Wadephul a Boris Pistorius. „Máme důležitou zodpovědnost za východní křídlo a Arktidu... Nemůžeme být všude na světě a podporovat válku, kterou jsme nezačali,“ řekl Pistorius.

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru, který zveřejnil deník Financial Times, řekl, že NATO čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci USA nebudou podílet na zajištění plavby v Hormuzském průlivu. Válka na Blízkém východě narušila mezinárodní lodní dopravu přes tento průliv, který je mimo jiné klíčový pro přepravu ropy z Perského zálivu.

Doporučujeme