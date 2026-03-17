Válka v Íránu může Čechům zdražit nákupy. E-shopy čeká propad, ale některé vydělají
Napětí na Blízkém východě se může rychle promítnout i do českých peněženek. Delší konflikt v Íránu by podle odhadů obchodníků mohl srazit tržby tuzemských e-shopů až o deset procent, zároveň ale vytvoří vítěze. Především mezi obchodníky s lokálním zbožím a rychlou logistikou.
Války se nevedou jen na bojišti. Jejich důsledky se často nejrychleji projeví v dodavatelských řetězcích, cenách dopravy a nakonec i na účtech běžných zákazníků. Konflikt v Íránu není výjimkou, a český e-commerce sektor to začíná pociťovat už nyní.
Blízký východ totiž představuje jeden z klíčových uzlů globální námořní dopravy mezi Asií a Evropou. Jakmile se v regionu zvýší riziko, zdraží přeprava, prodlouží se dodací lhůty a zboží se na cestě komplikuje. A právě na tom stojí velká část českých e-shopů.
„Jakékoli omezení dopravy nebo zvýšení bezpečnostních nákladů se velmi rychle promítá do cen přepravy,“ upozorňuje Tomáš Čupr, ředitel marketingové společnosti PPC Profits.
Ceny pohonných hmot v Česku od konce února výrazně rostou. Nafta zdražila o více než devět korun na litr a dostala se na nejvyšší úroveň od listopadu 2022, benzin zdražil o více než čtyři koruny. Za růstem stojí napětí na Blízkém východě a omezení dopravy v Hormuzském průlivu, klíčové trase pro světové dodávky ropy.
Dražší doprava, pomalejší zásilky
Dopady se podle něj projeví především ve dvou rovinách. Tou první je zdražení dopravy z Asie a delší dodací lhůty. To zasáhne hlavně segmenty jako elektronika, doplňky nebo levnější spotřební zboží, které jsou na asijských dodávkách závislé.
Druhým problémem jsou energie. Konflikt už nyní rozhýbal ceny ropy, která krátkodobě vystřelila až k hranici 120 dolarů za barel. I když se následně vrátila pod sto dolarů, pohonné hmoty v Evropě zdražily během krátké doby o několik korun na litr.
A to je jen začátek. Vyšší ceny paliv se postupně promítají do celého dodavatelského řetězce. Od výroby přes skladování až po finální doručení zákazníkovi.
Zatímco lokální dopravci zdražení plně nepromítli, ceny mezikontinentální přepravy už reagují. Pokud konflikt potrvá déle, tlak na růst cen bude sílit.
Přední lodní dopravci utlumují kvůli konfliktu na Blízkém východě svůj provoz v Perském zálivu, Rudém moři a Hormuzském průlivu. Švýcarská společnost MSC uvedla, že svým lodím v oblasti Perského zálivu nařídila, aby zastavily plavbu a uchýlily se do bezpečných oblastí. Další lodní přepravce, dánská společnost Maersk, uvedla, že odklonila své lodě na dvou významných trasách z Rudého moře a pozastavila plavbu v Hormuzském průlivu. Rudému moři se bude vyhýbat i spediční firma Hapag-Llyod. Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.
Až desetiprocentní propad trhu
Podle odhadů by delší konflikt mohl český e-commerce připravit až o deset procent tržeb. Důvod je jednoduchý, vyšší ceny a delší čekání odrazují zákazníky od nákupů, zejména u zboží, které není nezbytné.
Změní se i chování spotřebitelů. Impulzivní nákupy levného zboží z Asie mohou ustoupit opatrnějšímu výběru – a většímu důrazu na spolehlivost dodání.
Krize jako šance: vyhrává ten, kdo má zboží doma
Každá krize ale zároveň přináší příležitosti. V tomto případě především pro e-shopy, které mají zboží skladem v Evropě nebo přímo v Česku. „Zákazníci v takových situacích více upřednostňují rychlost a spolehlivost před nejnižší cenou,“ říká Čupr.
Výhodu tak získávají obchodníci s lokální produkcí, vlastními sklady a dobře zvládnutou logistikou. Právě schopnost doručit rychle a bez komplikací se může stát rozhodujícím faktorem.
Rostoucí význam má i zákaznická zkušenost. Například jednoduché vrácení zboží. I to však může být narušeno, pokud logistické řetězce zkomplikují geopolitické události.
Finanční trhy v uplynulém týdnu nadále sledovaly především vývoj konfliktu na Blízkém východě. Navzdory opakovaným vyjádřením amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném rychlém pádu íránského režimu se ukazuje, že tamní bezpečnostní struktury jsou připraveny konflikt výrazně prodlužovat. Investoři proto stále více počítají s delším geopolitickým napětím. Akciové trhy na tento scénář reagovaly negativně – index S&P 500 měl tendenci klesat směrem k hranici 6700 bodů.
Do hry vstupuje i Evropská unie
Situaci českých e-shopů by ve druhé polovině roku mohla částečně zlepšit i regulace na úrovni Evropské unie. Ta plánuje zavést clo ve výši tří eur na zásilky do 150 eur.
Cíl je jasný: omezit příliv extrémně levného zboží z čínských online tržišť, která podle odhadů ukrajují až 40 procent tržeb českého e-commerce. Zdražení drobných zásilek by mohlo snížit objem impulzivních nákupů a část zákazníků vrátit zpět k domácím obchodníkům.
Výsledkem tak může být paradoxní situace: zatímco část trhu oslabí, jiná část výrazně posílí. Vyhrát mohou především e-shopy, které dokážou nabídnout kombinaci rychlosti, dostupnosti a důvěryhodnosti. Tedy hodnot, které se v době nejistoty stávají důležitější než samotná cena.
