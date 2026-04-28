Rubio označil blokádu Hormuzu za „ekonomickou jadernou zbraň"

Americký ministr zahraničí Marco Rubio přitvrdil vůči Teheránu, když blokádu Hormuzského průlivu označil za „ekonomickou jadernou zbraň“. Spojené státy podle něj zřejmě odmítnou nový íránský návrh, zatímco spor o jaderný program dál brzdí vyhlídky na dohodu.

Podle agentur DPA a Reuters to Rubio uvedl ve vysílání televize Fox News jako důkaz toho, že by Teherán neměl vlastnit atomové zbraně. Podle dřívějších zpráv předložil Írán Spojeným státům nový návrh na otevření Hormuzského průlivu a ukončení války, podle kterého by se jaderné rozhovory odložily až na pozdější fázi jednání. Rubio i zdroje agentury Reuters naznačili, že USA nabídku odmítnou.

„Jaderná otázka je důvod, proč jsme se ocitli v této situaci,“ uvedl Rubio. „Nemůžeme dovolit, aby jim to prošlo. Musíme zajistit, aby jakákoli uzavřená dohoda definitivně zabránila tomu, aby se kdykoli pustili do vývoje jaderné zbraně,“ doplnil ministr s odkazem na jaderný program Teheránu.

Hormuzský průliv, který slouží jako klíčová námořní cesta, označil Rubio za ekonomickou jadernou zbraň, kterou Teherán používá proti celému světu. „A ještě se tím vychloubají,“ doplnil Rubio. „Představte si, kdyby ti samí lidé měli přístup k jaderné zbrani. Celý region by drželi jako rukojmí,“ uvedl šéf americké diplomacie.

Rubio v rozhovoru řekl, že nebude spekulovat o tom, jak se prezident k nejnovějšímu íránskému návrhu postaví. Agentura Reuters s odvoláním na zdroj z amerických úřadů uvedla, že americký prezident Donald Trump není s nejnovějším návrhem spokojen, protože se nezabývá íránským jaderným programem. Ten patří spolu s blokádou Hormuzského průlivu k hlavním sporným bodům jednání mezi zeměmi.

V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, bylo na uplynulý týden plánováno pokračování zatím bezvýsledných mírových rozhovorů. Trump ale cestu vyjednávačů USA zrušil. Stalo se tak poté, co Írán dříve podle médií avizoval, že se jeho zástupci přímo s americkou delegací nesetkají, a to zřejmě kvůli tomu, že diplomaty neměl vést americký viceprezident J. D. Vance.

Mezi Íránem a USA platí od 8. dubna příměří, které bylo původně dvoutýdenní. Americký prezident ho v minulém týdnu prodloužil do té doby, než Teherán předloží mírový návrh.

Švýcarský farmaceutický gigant Novartis čelí rostoucímu tlaku. Firma oznámila slabší než očekávané výsledky, když její jádrový provozní zisk klesl o 12 procent na 4,9 miliardy dolarů, čímž zaostal za odhady analytiků. Tržby se zároveň snížily o jedno procento, což představuje první pokles za téměř dva roky, uvádí agentura Bloomberg.

Za horšími čísly stojí mimo jiné sílící konkurence generických léků, která zasáhla některé klíčové produkty společnosti. Významnou výzvou je také takzvaný patentový útes – období, kdy Novartis přichází o exkluzivitu na své zavedené léky včetně srdečního přípravku Entresto.

Sázka na akvizice

Generální ředitel Vas Narasimhan reaguje sázkou na růst prostřednictvím akvizic. Klíčovým krokem se stalo převzetí Avidity Biosciences až za 12 miliard dolarů, největší akvizice společnosti za více než dekádu. Novartis od akvizice očekává průlom v nové technologii cíleného doručování léků do svalových buněk, ze které by mohly vzejít budoucí miliardové léky.

Navzdory aktuálním tlakům si akcie Novartisu letos připisují přes čtyři procenta, zatímco konkurenční Roche Holding ztrácí.

Součástí obranné i růstové strategie je také masivní posilování výroby ve Spojených státech. Novartis plánuje vybudovat sedm nových závodů v rámci investičního programu za 23 miliard dolarů. Krok má pomoci posílit domácí výrobu a omezit rizika spojená s možným celním tlakem administrativy Donalda Trumpa.

Výsledky tak ukazují, že Novartis vstupuje do rozhodující fáze transformace. Firma hledá nové motory růstu právě ve chvíli, kdy její tradiční pilíře čelí sílícímu tlaku trhu.

Napětí mezi Ukrajinou a Izraelem zesílilo kvůli dodávkám obilí, které Kyjev označuje za ukradené z okupovaných ukrajinských území. Ukrajina si předvolala izraelského velvyslance a předala mu protestní nótu poté, co do přístavu Haifa doplula už další ruská loď s nákladem, který podle Kyjeva pochází z okupovaných oblastí.

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha upozornil, že obchod s ukradeným obilím nesmí podkopávat přátelské vztahy mezi oběma zeměmi. Kritizoval také podle něj nedostatečnou reakci Izraele už v případě předchozí lodi.

„Ukradené zboží“

„Je těžké pochopit, že Izrael adekvátně nereagoval na legitimní požadavek Ukrajiny ohledně předchozí lodi, která do Haify doplula s ukradeným zbožím. Teď další taková loď doplula do Haify,“ uvedl Sybiha na sociální síti. Současně varoval Izrael před přijímáním takového zboží a poškozováním vzájemných vztahů.

Minulý týden dorazila do Haify loď Abinsk s nákladem pšenice, kterou podle Ukrajiny Rusko nejspíš odvezlo z okupovaného území. Přestože Kyjev na nelegální původ nákladu upozorňoval, izraelské úřady povolily obilí vyložit.

Kde končí ukradené obilí?

Ukrajina následně Izrael oficiálně požádala o mezinárodní právní pomoc, aby náklad zabavil a zabránil legalizaci výnosů z ukradeného zboží. Mezitím ale do Haify dorazila další loď s obdobným nákladem.

Podle ukrajinské rozvědky Rusko loni vyvezlo z okupovaných území zhruba dva miliony tun obilí. Podle Kyjeva skončilo mimo jiné v Egyptě, Bangladéši, Libanonu, Turecku či Sýrii.

