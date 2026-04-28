Rubio označil blokádu Hormuzu za „ekonomickou jadernou zbraň“
Americký ministr zahraničí Marco Rubio přitvrdil vůči Teheránu, když blokádu Hormuzského průlivu označil za „ekonomickou jadernou zbraň“. Spojené státy podle něj zřejmě odmítnou nový íránský návrh, zatímco spor o jaderný program dál brzdí vyhlídky na dohodu.
Podle agentur DPA a Reuters to Rubio uvedl ve vysílání televize Fox News jako důkaz toho, že by Teherán neměl vlastnit atomové zbraně. Podle dřívějších zpráv předložil Írán Spojeným státům nový návrh na otevření Hormuzského průlivu a ukončení války, podle kterého by se jaderné rozhovory odložily až na pozdější fázi jednání. Rubio i zdroje agentury Reuters naznačili, že USA nabídku odmítnou.
„Jaderná otázka je důvod, proč jsme se ocitli v této situaci,“ uvedl Rubio. „Nemůžeme dovolit, aby jim to prošlo. Musíme zajistit, aby jakákoli uzavřená dohoda definitivně zabránila tomu, aby se kdykoli pustili do vývoje jaderné zbraně,“ doplnil ministr s odkazem na jaderný program Teheránu.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Hormuzský průliv, který slouží jako klíčová námořní cesta, označil Rubio za ekonomickou jadernou zbraň, kterou Teherán používá proti celému světu. „A ještě se tím vychloubají,“ doplnil Rubio. „Představte si, kdyby ti samí lidé měli přístup k jaderné zbrani. Celý region by drželi jako rukojmí,“ uvedl šéf americké diplomacie.
Rubio v rozhovoru řekl, že nebude spekulovat o tom, jak se prezident k nejnovějšímu íránskému návrhu postaví. Agentura Reuters s odvoláním na zdroj z amerických úřadů uvedla, že americký prezident Donald Trump není s nejnovějším návrhem spokojen, protože se nezabývá íránským jaderným programem. Ten patří spolu s blokádou Hormuzského průlivu k hlavním sporným bodům jednání mezi zeměmi.
Napětí mezi Ukrajinou a Izraelem zesílilo kvůli dodávkám obilí, které Kyjev označuje za ukradené z okupovaných ukrajinských území. Ukrajina si předvolala izraelského velvyslance a předala mu protestní nótu poté, co do přístavu Haifa doplula už další ruská loď s nákladem, který podle Kyjeva pochází z okupovaných oblastí.
Ukrajina kritizuje Izrael. Doplula tam další ruská loď s „ukradeným obilím“
V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, bylo na uplynulý týden plánováno pokračování zatím bezvýsledných mírových rozhovorů. Trump ale cestu vyjednávačů USA zrušil. Stalo se tak poté, co Írán dříve podle médií avizoval, že se jeho zástupci přímo s americkou delegací nesetkají, a to zřejmě kvůli tomu, že diplomaty neměl vést americký viceprezident J. D. Vance.
Mezi Íránem a USA platí od 8. dubna příměří, které bylo původně dvoutýdenní. Americký prezident ho v minulém týdnu prodloužil do té doby, než Teherán předloží mírový návrh.