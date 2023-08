Amazon zahladil loňskou obří ztrátu, přehoupl se do miliardových zisků

Americký internetový prodejce Amazon ve druhém čtvrtletí letošního roku hospodařil se ziskem 6,7 miliardy dolarů (148,1 miliardy Kč) po ztrátě dvě miliardy dolarů ve stejném období předchozího roku. Tržby se zvýšily o 11 procent na 134,4 miliardy dolarů.

Hospodaření firmy podpořil pokračující růst v divizi cloudových služeb a změny, které pomohly dodávat zboží zákazníkům rychleji a levněji, vyplývá to z prohlášení, které zveřejnila firma v noci na dnešek. Největší internetový obchod světa se loni v prvním čtvrtletí propadl do ztráty poprvé od roku 2015.

Amazon se snaží udržet si pozici největšího světového poskytovatele cloudových služeb a internetového prodejce. Výsledky překonaly očekávání analytiků, kteří v anketě agentury FactSet očekávali zisk jen 3,64 miliardy dolarů a zvýšení tržeb o 8,5 procenta. Amazon loni vykázal ztrátu kvůli odpisu investice do výrobce elektromobilů Rivian Automotive.

Lukrativní cloudový trh

Tržby z lukrativních cloudových služeb Amazon Web Services (AWS) vzrostly o 12 procent na 22,1 miliardy dolarů. Analytici pozorně sledují výkon cloudové divize, která je lídrem na trhu v tomto odvětví.

Tržby divize internetového maloobchodu stouply o pět procent, což je nejlepší výsledek od třetího čtvrtletí loňského roku. Výkon divize po pandemickém prudkém růstu dramaticky zpomalil. Firmě se také podařilo snížit náklady a rychleji doručovat služby díky novému modelu regionalizace. Tržby z prodeje v kamenných obchodech se zvýšily o sedm procent.

Ve třetím čtvrtletí Amazon očekává konsolidované tržby v rozmezí 138 miliard až 143 miliard dolarů. To je více, než čekají analytici, uvedla agentura DPA.

Amazon je největším internetovým obchodem na světě, spolu s firmami Google, Apple a Microsoft patří k takzvané velké čtyřce technologických firem světa. V České republice Amazon působí od roku 2013, celkem investoval přes 26 miliard korun. První distribuční centrum Amazonu bylo v Česku otevřeno v roce 2015 v obci Dobrovíz. V tuzemsku nyní společnost zaměstnává přes 4000 lidí.

