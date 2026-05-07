UniCredit chce prodat ruská aktiva. Kupce našel v emirátech
UniCredit patří mezi část západních společností, které si ponechaly v Rusku své pobočky i po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Nyní je italská banka blízko prodeji části tamních aktiv, uvedl list Financial Times.
UniCredit uzavřel nezávaznou dohodu o prodeji části svého ruského podnikání soukromému investorovi ze Spojených arabských emirátů. Kupujícím je podle banky „renomovaný soukromý investor s dlouhodobými vazbami na místní institucionální a podnikatelskou komunitu“, cituje banku server FT.com.
Transakce by měla být uzavřena do první poloviny příštího roku, na ziskovosti banky se to projeví poklesem až o 3,3 miliardy dolarů, dodává server. Zároveň ale banka připomíná, že propad zisků neovlivní výplatu dividendy.
Italská bankovní skupina UniCredit vstoupila do roku rekordním výsledkem. V prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 16 procent na 3,2 miliardy eur, tedy zhruba 78,1 miliardy korun. Výsledek překonal očekávání analytiků, kteří počítali se ziskem 2,7 miliardy eur.
UniCredit je jednou z pouhých dvou západních bank, které zůstaly přítomny v Rusku. Druhou je rakouská Raiffeisen. Přítomnost italské banky v nepřátelské zemi se přitom stala politicky ožehavým tématem. Italská vláda dokonce vloni využila pravidla pro zásah v rámci tzv. „zlaté pravomoci“, aby zablokovala plánované převzetí domácího konkurenta Banco BPM společností UniCredit, a to s odkazem na obavy související s aktivitami této banky v Rusku.
I proto generální ředitel UniCredit Andrea Orcel loni pro deník Financial Times uvedl, že „závazek banky ukončit podnikání v Rusku je naprosto nezpochybnitelný“.
