Dalibor Martínek: Kuba jako kuna řádí v kurníku ODS
Poté, co bývalý zhrzený místopředseda ODS Martin Kuba prakticky zlikvidoval jihočeskou buňku ODS, zamířil do Berouna. Většina tamních zastupitelů včetně starostky ODS opustila a chystá se kandidovat za Kubovo hnutí. Kuba nenápadně, ale efektivně, loví politiky a voliče z řad ODS.
Kuba přišel na přelomu roku se svým politickým projektem Naše Česko. Má to být alternativa k ODS, která se podle Kuby příliš vyhraňovala vůči politickým oponentům. Místo aby hledala řešení. Myslel tím samozřejmě řešení, na kterém se shodne s Babišem. Kuba je evidentně nakloněn hledat řešení, diskutovat s kýmkoliv.
Podle posledního průzkumu agentury NMS by aktuálně Kubovo hnutí získalo 2,8 procenta hlasů. Je to orientační průzkum, málo vypovídá o budoucích volebních výsledcích nové strany. Nicméně, Kubovi přiřazuje vyšší číslo než lidovcům nebo TOP 09. Oběma těmto stranám průzkum přisuzuje aktuálně 2,5 procenta voličů.
Lídrem v průzkumu je dál hnutí ANO s víc než 32 procenty preferencí. Je tedy otázkou, s kým bude Babiš skládat příští vládu. ODS a Starostové, obě strany podle posledního průzkumu se čtrnácti procenty preferencí, mohou Babiše vyvažovat. Ale nepřetlačí ho. Potom je tu SPD se sedmi procenty, a Piráti, které nikdo nechce, s necelými devíti procenty. Motoristé by se těsně do Sněmovny nedostali.
Pokračuje tedy aktuální pat, kdy Babiš bere se skřípěním zubů za koaliční partnery zdivočelé Motoristy. Kdyby ovšem po volbách Motoristé nebyli, co s tím? Jak poskládat většinu?
Tři aspiranti
Před Babišem se nyní nakrucují tři aspiranti. Jan Grolich, nový šéf lidovců, si umí představit, že by Babiše podpořil v některých významných otázkách. Přidal se i další šéf topící se strany, TOP 09, Matěj Ondřej Havel. Ten si také umí představit separátní podporu ANO, třeba v otázkách národní obrany. Oba politické subjekty se však nyní pohybují pod hladinou sněmovní existence.
Potom je tu torpédo Kuba. Ten se s Babišem také celkem jistě na většině témat shodne. Hledat shodu, to je Kubova DNA. Kuba vytváří další stranu v duchu catch-all-party. Stranu pro všechny, schopnou pragmatické domluvy v zájmu podílu na moci. Postupně sbírá střípky, z nichž chce vytvořit volitelnou alternativu.
Nečitelná strategie
Kubova strategie zatím není moc čitelná. Jediné, co se rýsuje jasněji, je snaha dostat se za tři roky do parlamentu a nahradit Motoristy. Že by staronový ministr národního hospodářství? Nebo zdravotnictví?
Kuba se nyní, pár měsíců před komunálními volbami, objevil na plakátech v hlavním městě. Jeho obličej je na téměř každé tramvajové zastávce. „Fakt se vám ta politika teď líbí,“ praví se lišácky na billboardech. Svou lidovou mluvou se cpe do Babišova rajónu. Jaký je však Kubův záměr směrem ke komunálním volbám zůstává nejasné. V minulosti prohlásil, že mu nejde o post jednoho radního v Praze nebo v Plzni. Že chce podíl na moci. Proč tedy ty billboardy před komunálními volbami?
Jsem Martin Kuba. Politik, lékař a také manžel a táta. To je asi tak jediné sdělení, které lze najít na stránkách nového hnutí jednoho muže. Tak jistě, kdo by nevolil lékaře, tátu a manžela. Kuba umí marketing, zároveň se umí pohybovat v šedé zóně politického zákulisí. Má nitky do ODS. Tu se teď snaží vykuchat. Zda chce na podzim někde kandidovat a s kým, o tom zatím nepadlo ani slovo. Kuba je ve fázi zbrojení na budoucí bitvu o existenci svého hnutí.