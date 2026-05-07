Dalibor Martínek: Kuba jako kuna řádí v kurníku ODS

Dalibor Martínek
Poté, co bývalý zhrzený místopředseda ODS Martin Kuba prakticky zlikvidoval jihočeskou buňku ODS, zamířil do Berouna. Většina tamních zastupitelů včetně starostky ODS opustila a chystá se kandidovat za Kubovo hnutí. Kuba nenápadně, ale efektivně, loví politiky a voliče z řad ODS.

Kuba přišel na přelomu roku se svým politickým projektem Naše Česko. Má to být alternativa k ODS, která se podle Kuby příliš vyhraňovala vůči politickým oponentům. Místo aby hledala řešení. Myslel tím samozřejmě řešení, na kterém se shodne s Babišem. Kuba je evidentně nakloněn hledat řešení, diskutovat s kýmkoliv.

Podle posledního průzkumu agentury NMS by aktuálně Kubovo hnutí získalo 2,8 procenta hlasů. Je to orientační průzkum, málo vypovídá o budoucích volebních výsledcích nové strany. Nicméně, Kubovi přiřazuje vyšší číslo než lidovcům nebo TOP 09. Oběma těmto stranám průzkum přisuzuje aktuálně 2,5 procenta voličů.

Lídrem v průzkumu je dál hnutí ANO s víc než 32 procenty preferencí. Je tedy otázkou, s kým bude Babiš skládat příští vládu. ODS a Starostové, obě strany podle posledního průzkumu se čtrnácti procenty preferencí, mohou Babiše vyvažovat. Ale nepřetlačí ho. Potom je tu SPD se sedmi procenty, a Piráti, které nikdo nechce, s necelými devíti procenty. Motoristé by se těsně do Sněmovny nedostali.

Pokračuje tedy aktuální pat, kdy Babiš bere se skřípěním zubů za koaliční partnery zdivočelé Motoristy. Kdyby ovšem po volbách Motoristé nebyli, co s tím? Jak poskládat většinu?

Tři aspiranti

Před Babišem se nyní nakrucují tři aspiranti. Jan Grolich, nový šéf lidovců, si umí představit, že by Babiše podpořil v některých významných otázkách. Přidal se i další šéf topící se strany, TOP 09, Matěj Ondřej Havel. Ten si také umí představit separátní podporu ANO, třeba v otázkách národní obrany. Oba politické subjekty se však nyní pohybují pod hladinou sněmovní existence.

Potom je tu torpédo Kuba. Ten se s Babišem také celkem jistě na většině témat shodne. Hledat shodu, to je Kubova DNA. Kuba vytváří další stranu v duchu catch-all-party. Stranu pro všechny, schopnou pragmatické domluvy v zájmu podílu na moci. Postupně sbírá střípky, z nichž chce vytvořit volitelnou alternativu.

Nečitelná strategie

Kubova strategie zatím není moc čitelná. Jediné, co se rýsuje jasněji, je snaha dostat se za tři roky do parlamentu a nahradit Motoristy. Že by staronový ministr národního hospodářství? Nebo zdravotnictví?

Kuba se nyní, pár měsíců před komunálními volbami, objevil na plakátech v hlavním městě. Jeho obličej je na téměř každé tramvajové zastávce. „Fakt se vám ta politika teď líbí,“ praví se lišácky na billboardech. Svou lidovou mluvou se cpe do Babišova rajónu. Jaký je však Kubův záměr směrem ke komunálním volbám zůstává nejasné. V minulosti prohlásil, že mu nejde o post jednoho radního v Praze nebo v Plzni. Že chce podíl na moci. Proč tedy ty billboardy před komunálními volbami?  

Jsem Martin Kuba. Politik, lékař a také manžel a táta. To je asi tak jediné sdělení, které lze najít na stránkách nového hnutí jednoho muže. Tak jistě, kdo by nevolil lékaře, tátu a manžela. Kuba umí marketing, zároveň se umí pohybovat v šedé zóně politického zákulisí. Má nitky do ODS. Tu se teď snaží vykuchat. Zda chce na podzim někde kandidovat a s kým, o tom zatím nepadlo ani slovo. Kuba je ve fázi zbrojení na budoucí bitvu o existenci svého hnutí.

ANO vede o parník, Motoristé zklamali voliče a hnutí Martina Kuby ztrácí dech, ukázal průzkum

Andrej Babiš a Karel Havlíček
ČTK
nst
nst

Volby do Poslanecké sněmovny by v květnu s výrazným náskokem vyhrálo hnutí ANO. Podle průzkumu agentury NMS pro Právo by získalo 32,5 procenta hlasů.

Na druhém místě by skončila ODS se ziskem 14,8 procenta. Těsně za ní by bylo hnutí STAN, které by podpořilo 14,5 procenta voličů. Do Sněmovny by se podle průzkumu dostaly ještě SPD a Piráti.

Naopak Motoristé zůstávají pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní komory. V květnu by získali 4,8 procenta hlasů. Ještě hůř dopadlo nové hnutí Naše Česko, za nímž stojí jihočeský hejtman Martin Kuba. Jeho podpora klesla na 2,8 procenta.

Kuba zatím průlom nepřinesl

Podle politické analytičky NMS Terezy Friedrichové se rozložení sil na politické scéně výrazně nemění.

„Poměr sil vládního a opozičního bloku zůstává v květnu podobný jako u říjnových parlamentních voleb. Ani nový projekt Naše Česko zatím nedokázal s dynamikou výrazně pohnout,“ uvedla Friedrichová.

Kubovo hnutí přitom v dubnovém průzkumu dosahovalo na 4,1 procenta. V květnu tak přišlo o 1,3 procentního bodu a vzdálilo se hranici nutné pro vstup do Sněmovny.

ODS a STAN mírně posílily, Piráti ztratili

Opoziční ODS a STAN si oproti dubnu mírně polepšily. Jejich souboj o druhé místo je přitom velmi těsný, rozdíl mezi nimi činí jen tři desetiny procentního bodu.

Naopak Piráti oslabili. Z dubnových osmi procent klesli na 6,7 procenta. Lidovci a TOP 09, kteří se v říjnu dostali do Sněmovny díky předvolební koalici Spolu, by samostatně získali zhruba 2,5 procenta hlasů.

SPD roste. Pomáhají jí silná témata

Hnutí SPD Tomia Okamury si v květnu polepšilo na 8,7 procenta. V dubnu mělo podporu 7,4 procenta.

Podle politologa Univerzity Karlovy Michala Malého dokáže Okamura otevírat témata, která jsou pro jeho voliče důležitá. Jako příklad zmínil sjezd sudetských Němců v Brně.

Motoristé zůstávají těsně mimo Sněmovnu

Motoristé se dál drží pod pětiprocentní hranicí. V květnu by získali 4,8 procenta, což je řadí těsně pod vstupní práh do Sněmovny.

Právě tato strana a její politici se zároveň nejčastěji objevovali v odpovědích na otázku, co respondenty v posledním měsíci zklamalo. Motoristy nebo jejich představitele označila za zklamání zhruba pětina dotázaných.

Průzkum agentury NMS se uskutečnil od 30. dubna do 5. května a zúčastnilo se ho 1022 respondentů.

Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem vstupuje do klíčové fáze. Stavbaři usazují historický ocelový oblouk na nové pilíře poté, co konstrukci kvůli opravě zvedli zhruba o 20 centimetrů, informoval mluvčí Skupiny Metrostav Radim Mana. Náročná stavba za stovky milionů korun se od začátku potýká s komplikovanou geologií, povodní, odhalenou poškozenou klenbou i rozdíly mezi původními plány a realitou. Hotovo má být do konce roku.

Oblouk začali spouštět dělníci v pondělí. „Je to mimořádně citlivá operace, která vyžaduje přesnost a sehranost všech týmů,“ uvedl Pavel Kuděj, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav TBR. V tuto chvíli je už na nových pilířích na ústecké straně a pomalu si sedá na střekovské straně. Pomocí obřího jeřábu budou následně instalovat stavbaři poslední příčníky. Kvůli postavení jeřábu bude v polovině měsíce uzavřena silnice pod mostem.

Každodenní práce

Most Dr. Edvarda Beneše od roku 1936 spojuje centrum Ústí nad Labem se Střekovem. Tvoří ho spřažená ocelobetonová konstrukce s charakteristickým ocelovým obloukem. Právě spodní stavba mostu byla podle zhotovitele v nejhorším technickém stavu, betonová výplň pilířů byla potrhaná a nevyhovující, přestože kamenný plášť působil zachovale. Stavbaři se proto rozhodli celou konstrukci oblouku nadzvednout a uložit na provizorní pilíře, původní odbourali a nahradili novými, které dostanou kamenný obklad zachovávající historický vzhled.

Dělníci pracují na mostě každý den včetně víkendů a svátků. Investorem je Ústecký kraj, který má na stavbu za zhruba 630 milionů korun přislíbenou půlmiliardovou dotaci, pokud bude dodržen termín zprovoznění. Uzavření mostu se přitom posouvalo kvůli tomu, že nejprve museli silničáři postavit provizorní most na objízdné trase. Současně se stavěla provizorní lávka pro pěší a cyklisty. Doplňkový geologický průzkum odhalil v místě pilířů lávky umístěných v Labi problematické tektonické zlomy i výskyt znělce, který nebylo možné provrtat. Proto bylo nutné zvolit jiný způsob jejího založení. U pilířů samotného mostu se zase objevily vrstvy měkkého vápence a jílovce, což si vyžádalo prodloužení mikropilot a průběžný dohled geologa přímo na stavbě.

Vypořádat se museli stavbaři i s povodní. „Setkáváme se také s vandalismem a už jsme zachraňovali člověka, který skočil ze sousedního železničního mostu,“ řekl stavbyvedoucí Martin Rochovanský. Původní německé plány mostu se od reality lišily, projektanti museli upravovat dokumentaci. Podmínkou pokračování prací byla také detailní diagnostika ocelové konstrukce. Při demolici opěry na ústecké straně stavbaři navíc odhalili povodněmi poškozenou kamennou klenbu Stříbrnického potoka, která se začala propadat. „Nové zatrubnění v podstatě představuje sice menší, ale v zásadě další paralelní stavbu, kterou je nutné dokončit, aby bylo možné pokračovat v rekonstrukci mostu. Původně se s těmito pracemi vůbec nepočítalo, mají vliv na postup prací,“ uvedl Kuděj. Po dokončení získá most nový ochranný nátěr v odstínu tzv. tele šedé.

Po dobu rekonstrukce Benešova mostu slouží motoristům Mariánský most. Přes obavy místních doprava kolabuje pouze v případě nehod nebo havárií, hustší je provoz pouze v ranních špičkách. „Celý projekt opravy Benešova mostu je mimořádně náročná stavba, která kombinuje historickou konstrukci, složitou geologii i nutnost zachovat původní oblouk. V polovině května je plánována krátká dopravní uzavírka, další harmonogram je nyní v jednání, ale předpokládáme, že práce by mohly být dokončeny do konce roku 2026. Aby se most mohl otevřít do plného provozu, klíčové budou hlavně faktory, jako je například počasí během betonáží a izolací, které nelze provádět v nepříznivých klimatických podmínkách,“ uvedl krajský radní Jiří Fedoriška (ANO).

