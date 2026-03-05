Trump chce mluvit do výběru nového íránského vůdce. Syn Chameneího je pro mě nepřijatelný, říká
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy musí mít vliv na výběr příštího nejvyššího vůdce Íránu. Favorita nástupnictví, Mojtaba Khamenei, syna zabitého ajatolláha Ali Khamenei, označil za nepřijatelnou volbu a varoval, že pokračování současné íránské politiky by mohlo během několika let přivést region do další války.
Americký prezident Donald Trump naznačil, že Spojené státy chtějí sehrát roli při výběru nového nejvyššího vůdce Íránu. V osmiminutovém telefonickém rozhovoru pro server Axios uvedl, že Washington nemůže stát stranou při rozhodování o tom, kdo po smrti ajatolláha Ali Khamenei povede Írán.
„Musím být do té volby zapojený,“ prohlásil Trump. Podle něj by Spojené státy měly usilovat o to, aby se v čele Íránu objevil člověk, který zemi přinese stabilitu a zmírnění napětí. „Chceme někoho, kdo Íránu přinese mír a harmonii,“ dodal.
Nepřijatelný kandidát
Americký prezident zároveň ostře odmítl možnost, že by se novým vůdcem stal Mojtaba Khamenei, považovaný za jednoho z hlavních kandidátů. Šestapadesátiletý syn zabitého ajatolláha sice nikdy nezastával významnou politickou funkci ani nepatří mezi nejvyšší duchovní autority, podle analytiků však patří k vlivným postavám režimu a má podporu části Islamic Revolutionary Guard Corps.
„Chameneího syn je pro mě nepřijatelný,“ uvedl Trump s tím, že pokračování současné íránské linie by podle něj mohlo Spojené státy během pěti let zatáhnout do otevřeného konfliktu.
Prezident zároveň odkázal na situaci ve Venezuele. Po svržení prezidenta Nicolás Maduro tam vládu převzala viceprezidentka Delcy Rodríguez, což Trump označil za příklad změny, která podle něj otevřela cestu k novému partnerství mezi Washingtonem a Caracasem.
V samotném Íránu přitom zatím není jasné, kdo po Chameneím převezme nejvyšší moc. Výběr nového vůdce má v rukou rada duchovních. Její sídlo ve městě Qom se podle serveru Axios stalo terčem úterního bombardování, jehož cílem mělo být narušit probíhající proces hlasování.