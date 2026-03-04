Vyberte si z našich newsletterů

ETF berou byznys klasickým podílovým fondům. A banky na to reagují

Zdeněk Pečený
Ještě před pár lety šlo o nástroj pro zkušenější investory. Dnes ETF – burzovně obchodované fondy – rychle pronikají do portfolií běžných Čechů a začínají ukusovat podíl tradičním podílovým fondům.

V absolutních číslech sice klasické fondy dál dominují, tempo růstu je ale jinde. ETF rostou výrazně rychleji. A banky i online investiční platformy na to reagují.

Globální vlna dorazila i do Česka

Ve světě dnes ETF spravují majetek kolem 20 bilionů dolarů. V poslední dekádě rostly tempem zhruba 20 procent ročně, mimo Spojené státy ještě rychleji. Z původně okrajového nástroje se stal jeden z hlavních pilířů globálního investování.

Rok 2025 byl přelomový zejména v USA, kde počet ETF poprvé překonal počet jednotlivých akcií obchodovaných na burzách. Do těchto fondů přiteklo téměř 1,5 bilionu dolarů nových peněz, což představuje více než třicetiprocentní meziroční nárůst.

A Češi kopírují stejný trend. A stejně jako investoři ve světě sázejí především na americké akcie. Podle dat investiční platformy Portu byl mezi tuzemskými investory loni nejžádanější fond kopírující americký index S&P 500. Silný zájem byl také o ETF navázané na zlato.

Nemovitosti nesnáším, ale někde potenciál ještě je, říká šéf Partners Petr Borkovec

Krypto je spíše náboženství. Nemovitosti jsou nudné a nezajímavé, provokuje šéf, zakladatel a většinový majitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Jeho skupina na investicích vyrostla. A nemovitostem a nyní ani kryptu se nevyhýbá. Jen je třeba vybrat správné příležitosti, popisuje v pořadu Newstream Byznys Talk miliardář Petr Borkovec.

Strukturální změna, ne módní vlna

„ETFka rozhodně část byznysu podílovým fondům berou. V zahraničí dokonce řada podílových fondů mění svou strukturu na ETF, aby neztratila konkurenceschopnost,“ říká Martina Luňáček, produktový ředitel Portu. Podle něj jde o strukturální změnu v investičních portfoliích retailových investorů. „Využívání podílových fondů ustoupí, ETFka převezmou jejich roli,“ říká Luňáček. 

Výhoda ETF spočívá především v nižších nákladech, vysoké transparentnosti a možnosti obchodovat je během dne stejně jako akcie. Investor tak jedním nákupem získá širokou diverzifikaci, často za zlomek poplatků oproti tradičním fondům.

Navíc už dávno neplatí, že ETF jsou pouze nástrojem pasivního investování. Přibývá i aktivně řízených ETF, která konkurují klasickým fondům i investiční strategií.

Banky drží pozice. Ale tlak roste

V tradičních bankách zatím zůstávají dominantní podílové fondy. Přesto si finanční domy nechtějí nechat ujet vlak. Například v České spořitelně investuje do ETF zhruba sedm tisíc klientů. Celkově má investiční produkty u ČS přes 680 tisíc klientů. ETF jsou ale v nabídce ČS teprve od října 2024, takže vycházejí z velmi nízké základny.

Podle mluvčího banky Filipa Hrubého roste zájem o ETF tempem zhruba pět procent měsíčně, od začátku roku dokonce kolem osmi procent. Dynamika je tak výrazně vyšší než u tradičních fondů.

Generační posun

Popularita ETF zapadá do širší změny investičního chování Čechů. Investování se digitalizuje, roste význam pravidelných investic a mladší generace je citlivější na poplatky.

Z investiční alternativy se tak během několika let stal základ dlouhodobého portfolia. Pokud globální tempo růstu vydrží, může se i v Česku stát ETF investování standardem — nikoli jen doplňkem. Tichá revoluce už začala.

I Macinka se postavil

Milý, neškodný proslov. Zajímavé bylo sledovat záběry oficiálních kamer z Poslanecké sněmovny. V jednom záběru je řečnický pultík. Z pohledu pozorovatele vlevo pravá Babišova ruka Karel Havlíček, vpravo Petr Macinka. Uprostřed Pavel, za ním v zákrytu není vidět Andrej Babiš. Jiná kamera zabírá šéfa sněmovny Tomia Okamuru.

Při příchodu prezidenta zní prezidentská fanfára. I Macinka, který s prezidentem stále trucovitě nemluví, dostal jen Červeného a ne Turka, se postavil a zapnul si sako. Každá rebelie má své meze.

Když Pavel krátce hovořil, a nebyly to objevné myšlenky ani výrazný nebo překvapivý apel, prostě jen žádal hledání shody napříč spektrem a víc peněz na armádu, Havlíček si dělal poznámky, Macinka se neklidně vrtěl. Babiš nebyl vidět, předseda sněmovny Tomio Okamura si hrál na sochu.

Pavel také podpořil výdaje na neziskový sektor, který vláda ostentativně osekává. A uvedl, že nám chybí legislativa pro krizové situace. Nebylo to žádné burácivé naléhání, prostě četl projev. Jak to s výsledky bude je každému jasné. Žádné nebudou. Vláda má sto osm, prezident s tím nic nezmůže.

Jeho jedinou silou je, mít dobré vztahy s Andrejem Babišem. Oba to vědí, ani jeden nechce tomu druhému lézt do zelí. Občas nějaký ten proslov, ale hlavně klid na práci. V takovémto módu patrně nebude vládní koalici, hlavně Andreji Babišovi, patrně vůbec vadit, pokud by Pavel obhájil za dva roky svůj prezidentský post. A opozice zase nechce proti Pavlovi nasazovat svého kandidáta.

Hradu i vládě způsob vzájemné koexistence evidentně vyhovuje. Už není žádný střet Hrad versus vláda. Občas se možná vyskytnou nějaké třenice, ale obě strany budou vždy pro konsenzus. A to přesto, že se Pavel s Babišem nebo Macinkou nemusí. Když Pavel ukončil svůj krátký proslov, potlesk poslanců byl vlažný. Macinka si jen tak otřel ruce o sebe, Babiš třikrát vlažně tlesknul. Nejdéle předstíral potlesk slušně vychovaný Karel Havlíček.

Vystudoval ekonomii na univerzitě v Benátkách a titul MBA získal na Clemson University ve Spojených státech. Kariéru zahájil v poradenských firmách, od roku 1999 pracoval v oblasti privátního a korporátního bankovnictví. Do skupiny UniCredit nastoupil o tři roky později a zastával řadu vrcholových manažerských rolí v oblasti strategie, rozvoje obchodních aktivit i fúzí a akvizic v regionu střední a východní Evropy.

Podle ředitelky pro střední a východní Evropu skupiny UniCredit Teodory Petkové přichází Iannaccone do čela banky v době spuštění nového strategického plánu UniCredit Unlimited. Ten má podle ní posílit agilitu banky, schopnost inovovat a zároveň využít rozsahu univerzální finanční instituce. Česko a Slovensko označila za strategicky významné a perspektivní trhy.

Petková zároveň poděkovala Jakubovi Dusílkovi za jeho dosavadní působení v čele banky a popřála mu úspěch v další profesní kariéře.

