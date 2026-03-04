ETF berou byznys klasickým podílovým fondům. A banky na to reagují
Ještě před pár lety šlo o nástroj pro zkušenější investory. Dnes ETF – burzovně obchodované fondy – rychle pronikají do portfolií běžných Čechů a začínají ukusovat podíl tradičním podílovým fondům.
V absolutních číslech sice klasické fondy dál dominují, tempo růstu je ale jinde. ETF rostou výrazně rychleji. A banky i online investiční platformy na to reagují.
Globální vlna dorazila i do Česka
Ve světě dnes ETF spravují majetek kolem 20 bilionů dolarů. V poslední dekádě rostly tempem zhruba 20 procent ročně, mimo Spojené státy ještě rychleji. Z původně okrajového nástroje se stal jeden z hlavních pilířů globálního investování.
Rok 2025 byl přelomový zejména v USA, kde počet ETF poprvé překonal počet jednotlivých akcií obchodovaných na burzách. Do těchto fondů přiteklo téměř 1,5 bilionu dolarů nových peněz, což představuje více než třicetiprocentní meziroční nárůst.
A Češi kopírují stejný trend. A stejně jako investoři ve světě sázejí především na americké akcie. Podle dat investiční platformy Portu byl mezi tuzemskými investory loni nejžádanější fond kopírující americký index S&P 500. Silný zájem byl také o ETF navázané na zlato.
Strukturální změna, ne módní vlna
„ETFka rozhodně část byznysu podílovým fondům berou. V zahraničí dokonce řada podílových fondů mění svou strukturu na ETF, aby neztratila konkurenceschopnost,“ říká Martina Luňáček, produktový ředitel Portu. Podle něj jde o strukturální změnu v investičních portfoliích retailových investorů. „Využívání podílových fondů ustoupí, ETFka převezmou jejich roli,“ říká Luňáček.
Výhoda ETF spočívá především v nižších nákladech, vysoké transparentnosti a možnosti obchodovat je během dne stejně jako akcie. Investor tak jedním nákupem získá širokou diverzifikaci, často za zlomek poplatků oproti tradičním fondům.
Navíc už dávno neplatí, že ETF jsou pouze nástrojem pasivního investování. Přibývá i aktivně řízených ETF, která konkurují klasickým fondům i investiční strategií.
Banky drží pozice. Ale tlak roste
V tradičních bankách zatím zůstávají dominantní podílové fondy. Přesto si finanční domy nechtějí nechat ujet vlak. Například v České spořitelně investuje do ETF zhruba sedm tisíc klientů. Celkově má investiční produkty u ČS přes 680 tisíc klientů. ETF jsou ale v nabídce ČS teprve od října 2024, takže vycházejí z velmi nízké základny.
Podle mluvčího banky Filipa Hrubého roste zájem o ETF tempem zhruba pět procent měsíčně, od začátku roku dokonce kolem osmi procent. Dynamika je tak výrazně vyšší než u tradičních fondů.
Generační posun
Popularita ETF zapadá do širší změny investičního chování Čechů. Investování se digitalizuje, roste význam pravidelných investic a mladší generace je citlivější na poplatky.
Z investiční alternativy se tak během několika let stal základ dlouhodobého portfolia. Pokud globální tempo růstu vydrží, může se i v Česku stát ETF investování standardem — nikoli jen doplňkem. Tichá revoluce už začala.
