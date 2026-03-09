Trh práce slábne. Nezaměstnanost v Česku je nejvyšší od roku 2017
Nezaměstnanost v Česku v únoru mírně vzrostla. Podíl lidí bez práce se proti lednu zvýšil o 0,1 procentního bodu na 5,2 procenta. Podle Úřadu práce jde o typický sezónní vývoj před příchodem jara, kdy ještě naplno nezačaly sezónní práce. Práci si v únoru hledalo 381 705 lidí, tedy asi o 3160 více než v lednu. Počet volných pracovních míst zároveň stoupl přibližně o 3270 na 89 705.
Ve srovnání s loňskem je situace výrazně horší. V únoru 2025 činila nezaměstnanost 4,4 procenta a bez práce bylo tehdy zhruba 326 tisíc lidí.
Podle hlavního ekonoma Banky CREDITAS Petra Dufka se nezaměstnanost dostala na nejvyšší únorovou úroveň za poslední desetiletí. „Na sezónní práce bylo ještě brzy, takže převážilo propouštění, které dlouhodobě probíhá v průmyslu kvůli nedostatku zakázek a vysokým cenám energií,“ uvedl.
Problémy jsou podle něj nejviditelnější v tradičně slabších regionech. V okresech Most a Karviná už je bez práce více než desetina obyvatel. Podle Dufka tyto regiony stále bojují s hospodářským dědictvím transformace z 90. let.
Nejde jen o sezónní výkyv
Nejvyšší nezaměstnanost byla v únoru v Ústeckém kraji, kde dosáhla 7,6 procenta, a v Moravskoslezském kraji se sedmi procenty. Naopak nejnižší zůstává v Praze, kde činí 3,9 procenta. Na úrovni okresů byla nejhorší situace právě na Mostecku a Karvinsku. Naopak nejnižší nezaměstnanost je tradičně v okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou, kde se drží pod třemi procenty.
Ekonomové zároveň upozorňují, že nejde jen o sezónní výkyv. Hlavní ekonom Deloitte David Marek připomíná, že počet lidí bez práce meziročně vzrostl o více než 55 tisíc. „Sezónnost vysvětluje asi 25 tisíc nezaměstnaných. Zbytek je bohužel strukturální problém spojený s úbytkem pracovních míst v průmyslu,“ uvedl.
Část propuštěných sice nachází práci ve službách, podle analytiků ale tento sektor nedokáže absorbovat všechny pracovníky. Navíc mnoho volných míst je určeno pro nízko kvalifikované pracovníky v regionech s nedostatkem pracovní síly. „Těžko se bude vrátný nebo uklízečka stěhovat za prací do Prahy,“ upozornil Dufek.
Na jedno volné pracovní místo připadalo v únoru v průměru 4,3 uchazeče. Největší přetlak byl na Karvinsku, kde připadalo přes 20 uchazečů na jednu pozici. Naopak v okresech Praha-východ, Praha-západ a Mladá Boleslav připadal zhruba jeden uchazeč na jedno volné místo.
Ekonom Lukáš Kovanda z Trinity Bank upozorňuje, že únorová nezaměstnanost je nejvyšší od ledna 2017. Podle něj k růstu přispívá zejména dlouhodobé snižování počtu pracovních míst v průmyslu, které souvisí se ztrátou konkurenceschopnosti evropské výroby, vysokými cenami energií nebo regulací.
S příchodem jara by se situace měla alespoň částečně zlepšit. Sezónní práce ve stavebnictví, zemědělství nebo službách obvykle počet nezaměstnaných snižují. Analytici očekávají, že podíl lidí bez práce by mohl v následujících měsících klesnout zhruba k pěti procentům.
Podle ekonomů však strukturální problémy trhu práce nezmizí a nezaměstnanost může ke konci roku opět růst.
