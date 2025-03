Míra nezaměstnanosti je nejvyšší za takřka osm let. Bude hůře

Míra nezaměstnanosti v Česku dosáhla letos v únoru úrovně 4,4 procenta, což je nejvyšší údaj od dubna 2017. Míra nezaměstnanosti je tak nejvyšší za posledních takřka osm let. Převyšuje dokonce hodnoty z nejkritičtější fáze covidové pandemie. Analytici s takto vysokou mírou nezaměstnanosti vesměs nepočítali. Ti oslovení agenturou Bloomberg předpokládali nejčastěji úroveň 4,3 procenta, objevil se však i odhad pouze 4,2procentní míry nezaměstnanosti.

I když v následujících měsících dojde s nástupem teplejšího počasí a sezónního zaměstnávání k poklesu míry nezaměstnanosti, ta přesto letos už podle všeho neklesne pod hodnotu rovných čtyř procent, na niž by se měla snížit postupně do letošního června.

Loni v únoru přitom míra nezaměstnanosti činila ještě jen právě rovná čtyři procenta. Za nárůstem počtu lidí, kteří aktivně hledají práci, stojí zejména již několik let trvající problémy českého průmyslu, který se potýká s poměrně slabou jak zahraniční, tak domácí poptávkou a musí snižovat stavy zaměstnanců. Sužují jej poměrně vysoké ceny energií, jež snižují konkurenceschopnost a zapříčiňují ztrátu odbytu, a také nadále stále ještě poměrně vysoké úrokové sazby, které prodražují investice a vznik nových pracovních míst. Další velkou hrozbou pro tuzemský trh práce jsou obchodní války ve světě. Do konce letošního roku by míra nezaměstnanosti v Česku mohla stoupnout až na 4,6 procenta, zejména pokud se rozhoří celní válka mezi USA a EU.

