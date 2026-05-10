newstream.cz Názory CSG po propadech: přehnaná panika, nebo prozření trhu?

CSG po propadech: přehnaná panika, nebo prozření trhu?

velkorážová munice
Timur Barotov
Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group se obchodují na polovině své hodnoty z doby úpisu, přestože tržby loni vzrostly o 72 procent na 165 miliard korun. Rekordní výsledky však zastiňuje nedůvěra investorů k reálným výrobním kapacitám i ostré spory s menšinovými akcionáři. Skupina nyní stojí na rozcestí mezi modelem postaveným na přeprodeji a přechodem k náročné vlastní výrobě.

Výborný hospodářský růst ale na nestabilním základě

Akcie české zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) za poslední měsíce prošly prudkým propadem. Od vrcholů krátce po vstupu na amsterdamskou burzu ztratila CSG více než polovinu své hodnoty. Přitom z čistě provozního pohledu firma stále vykazuje mimořádně silné výsledky: tržby v roce 2025 vzrostly meziročně o 72 procent na zhruba 165 miliard korun, provozní zisk EBITDA přesáhl 42 miliard a poptávka po munici v Evropě zůstává extrémně silná. Proč se tedy investoři zbavují akcií CSG?

Hlavním problémem nejsou hospodářské výsledky, ale nedůvěra trhu vůči managementu CSG a skepticismus k budoucímu hospodářskému vývoji. Investory znervózňuje kombinace několika faktorů: spor s minoritním akcionářem Petrem Kratochvílem, otázky kolem dceřiné španělské muniční továrny FMG, slabší peněžní toky, a především kritická analýza americké investigativní společnosti Hunterbrook. Ta zpochybnila skutečný rozsah vlastní výroby CSG v oblasti střední a velkorážové munice, což je nejdůležitější podnikový segment CSG.

Je CSG výrobce či přeprodejce?

CSG chce být vnímána jako přední evropský výrobce munice srovnatelný s největším zbrojařem v Německu – Rheinmetall AG. Kritická analýza americké investigativní společnosti Hunterbrook ale ukazuje, že vlastní výrobní kapacita CSG je možná menší než kterou společnost deklaruje. To znamená, že větší část byznysu, než se předpokládalo možná stojí na kombinaci repasí, partnerství a integrace komponentů od třetích stran. Ačkoli CSG trhu již komunikovala svůj hybridní podnikový model kombinující vlastní výrobu a přeprodej, otázka je, jak velká část tržeb je skutečně vlastní výroba a zda si CSG nepřikrášlila v prospektu realitu.

Hybridní podnikový model sám o sobě nemusí být problém. Schopnost rychle získat, opravit, modernizovat a dodat vojenskou munici kde je potřeba byla v posledních letech mimořádně cenná a velmi zisková činnost. V prostředí akutního nedostatku munice dokázala CSG této situace výborně využít. Problém je v tom, že až pomine období akutní poptávky, nebo pokud dojdou snadno dostupné zásoby existující zastaralé munice, pak se může hospodaření CSG ostře zhoršit.

Finanční vývoj CSG ukazuje pohádkově rychlý růst, kdy jim vzrostly tržby z přibližně 13,7 miliard korun v roce 2021 na 164,5 miliard korun v roce 2025, tedy dvanáctinásobně během pouhých čtyř let. Takový rapidní růst není charakteristický pro vertikálně integrovanou výrobní společnost s omezenou výrobní kapacitou. V roce 2026 podle předpokladů managementu CSG růst tržeb zpomalí z průměrných 87 % v posledních 4 letech na pouhých 16 procent. To je ostrý propad v tempu růstu, dochází snadno dostupný vojenský materiál vhodný k repasování? Poptávka po vojenském materiálu je pořád silná, poptávkou to tedy zapříčiněné pravděpodobně nebude.

Z pohledu ocenění společnosti je velký rozdíl, zda si sama vyrábí výrobky, které následně prodává a disponuje tedy výrobní kapacitou, nebo nikoli. Výrobci si zpravidla zaslouží dražší ocenění a mají předvídatelnější a stabilnější hospodářský vývoj. Zklamání investorů tedy částečně odráží obavy ohledně skutečných výrobních kapacit CSG.

Záměrná manipulace s informacemi?

Hodnotu společnosti tlačí níže také zhoršující se pověst, kvůli potenciálně manipulativním praktikám kolem primárního úpisu svých akcií (IPO). Kritika se například týká neposkytnutí dostatečně detailních informací ohledně důležitých skutečností ovlivňující hodnotu CSG. Jedná se zejména o spor s minoritním akcionářem Petrem Kratochvílem, který dlouhodobě pracoval v CSG a rozhodl se nyní prodat svůj podíl na dceřiné firmě CSG, kvůli údajným manipulativním praktikám managementu. Ten Kratochvílovi měl zatajit úpis akcií a nabídnout odkup jeho podílu před IPO za zlomkovou cenu reálné hodnoty jeho podílu. Výsledkem je to, že Kratochvíl se rozhodl svůj podíl zpeněžit, což může být pro CSG problém, neboť se hodnota jeho podílu může vyšplhat až na 35 miliard korun. To může vést k zadlužení CSG, aby vyhověla požadavku Kratochvíla.

Dalším střípkem je španělská továrna FMG (Fábrica de Municiones de Granada), která byla dočasně suspendována z tendrů NATO kvůli vyšetřování možných korupčních praktik. To by mohlo ohrozit část poptávky ze strany států NATO v případě, že se korupce skutečně prokáže. U o branných firem jako CSG je důvěryhodnost velmi důležitá, protože státy a armády nechtějí být obviňovány z financování zkorumpovaných společností.

Reputační škoda už vznikla

Přestože CSG jakékoli pochybení odmítá a tvrdí, že interní audit nic problematického neodhalil, reputační škoda již vznikla. Také pověsti CSG neprospívá přehnaně nafouklá rámcová dohoda se slovenským Ministerstvem obrany ve výši 1,4 bilionu korun, nedostatečně transparentní reportování hospodaření, podezřele optimistické analytické výstupy od bankovních domů účastnících se IPO – JP Morgan, Deutsche Bank či BNP Paribas, rostoucí zadlužení, srovnatelně malé investice do výrobních kapacit či silně rostoucí zásoby.

Nelze spolehlivě tvrdit, že management CSG investory záměrně uváděl v omyl. Současně je ale zřejmé, že společnost měla velmi silnou motivaci prezentovat firmu před IPO v co nejlepším světle a maximalizovat výslednou valuaci. Právě proto dnes část trhu zpětně přehodnocuje, zda byly všechny podstatné informace komunikovány dostatečně transparentně a zda investoři správně chápali skutečnou strukturu zisků, výroby a rizik skupiny.

Akcie CSG zhruba na své férové hodnotě

V současné době je tak míč na straně managementu, jak tuto situaci bude reagovat a zda se rozhodne podniknout kroky k nápravě své pověsti, nebo bude nadále odmítat veškerá obvinění. Společnost CSG pravděpodobně není ani druhý Rheinmetall, ani pouhý překupník vojenského materiálu. Realističtější pohled je, že jde o rychle rostoucí hybridní obrannou skupinu, která velmi dobře monetizovala mimořádné podmínky posledních let a nyní stojí na rozcestí, kde se určí, zda dokáže přejít od modelu založeného na repasích k větší vlastní výrobě.

Právě odpověď na tuto otázku pravděpodobně rozhodne o tom, zda současný propad akcií představuje pouze přehnanou paniku, nebo návrat valuace blíže ekonomické realitě. Akcie CSG proto nyní nepovažujeme za přehnaně levné. Při cenách kolem 400 Kč za akcii se CSG obchoduje poblíž své férového hodnoty. Valuace již na této ceně vypadá rozumněji než při IPO, ale stále není možné ji oddělit od důvěry, kterou si firma bude muset znovu vybudovat.

Derby hanby. Slavia může kvůli fanouškům sčítat i půlmiliardovou škodu

Lukáš Kovanda
Včerejší večer v pražském Edenu měl být oslavou fotbalu a dost možná i definitivním potvrzením slávistické cesty za mistrovským titulem. Místo toho se však 9. květen 2026 zapíše do historie české kopané temným písmem. Pro vršovický klub může mít i fatální ekonomické následky.

Vniknutí stovek fanoušků na hrací plochu, napadení sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka a následné předčasné ukončení zápasu rozhodčím totiž nespustilo jen disciplinární proces, ale především lavinu finančních ztrát, které v nejčernějším scénáři atakují hranici půl miliardy korun. Ekonomický rozměr celého incidentu je komplexní a zasahuje všechny úrovně hospodaření klubu, od přímých pokut až po strategická partnerství

První a nejviditelnější rovinou jsou přímé sankce od Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Vzhledem k tomu, že došlo k fyzickému ohrožení aktérů zápasu a selhání pořadatelské služby v takovém rozsahu, že nebylo možné utkání dohrát, se očekává pokuta na horní hranici sazebníku, tedy v řádu jednoho milionu korun. To je však ve srovnání s ostatními položkami jen zanedbatelná částka. Mnohem bolestivější by pro klub bylo možné uzavření stadionu pro zbývající domácí zápasy nadstavby.

Z prodeje vstupenek nic nebude

Pokud by Slavia musela odehrát klíčové bitvy s Jabloncem a Plzní před prázdnými tribunami nebo na neutrální půdě, přijde o čistý zisk ze vstupného a doprovodného prodeje, který se u vyprodaného Edenu pohybuje kolem deseti milionů korun na jeden zápas. K tomu je nutné připočíst kompenzace partnerům za nevyužité VIP boxy a hospitality služby, což celkovou ztrátu z uzavření stadionu vyžene k hranici dvaceti milionů korun.

Zásadní a dlouhodobě nejnebezpečnější rozměr se však týká sponzorského portfolia. Moderní fotbalový marketing není postaven na pouhém logu na dresu, ale na sdílení hodnot. Partneři jako eToro nebo Fortuna, kteří do Slavie investují rekordní částky, citlivě vnímají, s jakými obrazy je jejich značka spojována. Záběry na hořící pyrotechniku létající do sektorů s rodinami a na maskované výtržníky útočící na sportovce jsou pro nadnárodní korporace těžko přijatelné.

Sponzorské smlouvy běžně obsahují takzvané morální klauzule, které partnerům umožňují při poškození dobrého jména okamžitě krátit plnění o desítky procent, nebo v krajním případě od smlouvy zcela odstoupit bez sankcí. Pokud by se k takovému kroku odhodlali klíčoví partneři, Slavia by v ročním rozpočtu pocítila výpadek v řádu vyšších desítek milionů korun, což by zásadně omezilo její akceschopnost na přestupovém trhu.

Přijde klub o titul?

Nejvíce mrazivým scénářem pro fanoušky a celý tým je však varianta, ve které Slavia kvůli incidentu přijde o mistrovský titul. Kontumace zápasu ve prospěch Sparty je po včerejšku téměř jistotou, což v tabulce vymaže těžce vydřený náskok. Pokud by tento bodový propad vedl ke ztrátě prvního místa, finanční dopad by byl mimořádný. Mistr české ligy má pro nadcházející sezónu 2026/2027 garantován přímý postup do základní skupiny Ligy mistrů, což samo o sobě znamená bonus od UEFA ve výši přes 460 milionů korun.

Tato částka tvoří u tuzemských špičkových klubů podstatnou část ročního rozpočtu a její ztráta kvůli selhání několika stovek jedinců by byla pro klubovou pokladnu katastrofou. Slavia by se rázem mohla ocitnout v situaci, kdy by musela škrtat výdaje a možná i prodávat své klíčové hráče pod cenou, aby vyrovnala rozpočtový deficit.

Tykač se ještě může divit

Ekonomická stabilita, kterou do klubu přinesl vstup miliardáře Pavla Tykače, dostala včerejším večerem vážnou trhlinu. I když majitel disponuje obrovským kapitálem, žádný racionální investor nechce své prostředky pálit v prostředí, kde mu nekontrolované násilí ničí investici v přímém přenosu. Klub nyní musí vynaložit obrovské úsilí na krizovou komunikaci a pravděpodobně i investovat další miliony do bezpečnostních opatření, jako je instalace sítí, modernějších kamerových systémů nebo zavedení přísného adresného ticketingu.

Tyto náklady, které nebyly v původním rozpočtu plánovány, jen prohlubují finanční propast, kterou včerejší výtržnosti vyhloubily. Slavia nyní nehraje jen o body na hřišti, ale o svou finanční budoucnost a důvěru partnerů, kteří se na český fotbal začali po letech opět dívat jako na seriózní produkt. Včerejšek tento dojem rozbil na kusy a účet, který za to přijde, bude pravděpodobně nejvyšší v historii samostatné české ligy.

Týden tradera: Polovodičová euforie vrcholí, varovné signály ale přibývají

Kryštof Míšek
Uplynulý týden přinesl finančním trhům hodně naděje a ty na ni odpověděly výrazným růstem akciových indexů. Spojené státy předložily Íránu návrh dohody, která by postupně vedla k obnovení provozu v Hormuzském průlivu a ke zrušení americké blokády íránských přístavů.

Jde o první krok širšího plánu na ukončení konfliktu. Detailní jednání o jaderném programu mají následovat až později. Akcie na zprávu reagovaly růstem na nová maxima. Index S&P 500 se dostal nad 7350 bodů. Současná tržní rally tak znovu připomíná růst z konce tisíciletí a vrchol dot-com bubliny.

Čtrnáctibodový plán, který by mohl ukončit krizi na Blízkém východě, je sice důležitý, za bezprecedentním růstem trhů z posledního týdne však stojí jen částečně. Další faktory už nejsou na první pohled tak zřejmé, ve skutečnosti za nimi ale opět stojí umělá inteligence, datová centra a s nimi spojené čipy. Do této skupiny patří firmy jako Intel, AMD nebo Nvidia.

Index polovodičů PHLX Semiconductor Sector Index (SOX) dosáhl nového historického maxima. Pomohla mu kombinace silného býčího momentu a zvýšených kapitálových výdajů ze strany hyperscalerů. Zdá se, že backlog firem z tohoto odvětví sahá až do roku 2028. To uklidňuje investory, že polovodičový cyklus ještě není na svém úplném vrcholu.

Investoři tak pod tlakem FOMO, tedy strachu, že jim ujede příležitost, zvyšují své sázky na polovodičový sektor. Vzhledem k jeho váze pak právě firmy z tohoto odvětví táhnou indexy stále výš.

Přicházejí navíc nová partnerství. Čipový gigant NvidiaA oznámil uzavření strategického partnerství se společností Corning, které má vyústit ve výstavbu tří pokročilých závodů v USA, konkrétně v Severní Karolíně a Texasu. Spolupráce se zaměří na optické technologie pro infrastrukturu umělé inteligence.

V době, kdy se rychlost přenosu dat mezi tisíci čipy v datovém centru stává hlavním úzkým hrdlem výkonu, nabývají optické spoje kritického významu.

Přesto bych byl nyní velmi opatrný při naskakování na polovodičovou vlnu za každou cenu. Určitá korekce je skutečně na místě. Zejména indexy, jako je jihokorejský Kospi, už jsou velmi překoupené a rostly v podstatě exponenciálně. Když k tomu přičteme tlak Donalda Trumpa na zavedení 25procentních cel na evropská auta, není všechno zalité jen sluncem.

CSG pod tlakem short reportu

Živo bylo v uplynulém týdnu také kolem společnosti obchodované i na pražské burze, tedy kolem Czechoslovak Group.

Akcie CSG v Amsterdamu 4. května propadly o 13,1 procenta, intradenně dokonce až o 26 procent k úrovni 15 eur za akcii. Stalo se tak po reportu Hunterbrook Capital, který oznámil short pozici a zpochybnil obchodní model, výrobní kapacity i některé transakce skupiny.

Akcie klesaly už od svého IPO a ztratily prakticky polovinu hodnoty. Spekulace, že firma podváděla v celé řadě věcí, jí výrazně ublížily. Poslední shortový report však podle mého názoru působil spíše jako snaha nakoupit větší podíl akcií ve firmě se slevou.

Střet zájmů Hunterbrooku, který sám spekuloval na pokles akcií a následně je mohl levněji nakoupit, je zjevný. Právě proto může jít u akcií zbrojařského giganta také o velkou nákupní příležitost. Akcie nyní působí levně.

