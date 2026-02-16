Nový magazín právě vychází!

Macinka jako malý Orbán. Zúčastní se Rady míru

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) odletí ve středu do USA a ve čtvrtek se v roli pozorovatele zúčastní ve Washingtonu prvního zasedání Rady míru, napsal server SeznamZprávy. Cesta se uskuteční po dohodě s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Premiér informaci potvrdil. První cestu do USA musel Macinka na začátku února odložit. Kvůli nepříznivému počasí a zrušenému letu se tehdy vrátil z letiště z Frankfurtu nad Mohanem.

„Ano, je to po dohodě se mnou. Budeme tam v roli pozorovatele jako například Itálie,“ napsal premiér. Cestu do Washingtonu potvrdil redakci SeznamZprávy.cz i ministr zahraničí. „Budu tam zastupovat premiéra,“ řekl Macinka.

Pozvánku ke členství v Radě míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, dostalo Česko na konci ledna. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že Česko nyní neuvažuje o vstupu. Počkat chce na postoje spojenců v EU a NATO. O případném vstupu by rozhodovaly Sněmovna i Senát, bylo by to složité, uvedl premiér.

Macinka se měl na začátku měsíce zúčastnit konference o kritických minerálech, na kterou ho pozval šéf americké diplomacie Marco Rubio. S ním by se podle serveru nyní mohl Macinka potkat. Bilaterální schůzka ale zatím není potvrzena.

Trump spolu s pozvanými státníky radu formálně ustavil v lednu na okraj Světového ekonomického fóra v Davosu. Mezi zakládajícími členy, kteří dokument podepsali, byli mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán, argentinský prezident Javier Milei nebo ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev.

K Trumpovu projektu se zatím připojily Izrael, Ázerbájdžán, Vietnam, Kazachstán, Uzbekistán, Bělorusko, Argentina, Maroko, Spojené arabské emiráty či Bahrajn. Ze zemí Evropské unie pak Maďarsko a Bulharsko. Naopak například Francie či Slovensko oznámily, že se nyní nepřipojí, zdrženlivě se vyjádřilo Německo. Jako pozorovatel se chce připojit i Itálie. Česko by tak mohlo razit italský scénář. Koho Itálie na zasedání do Washingtonu vyšle, zatím země neuvedla, napsal server.

Agentura Reuters dříve uvedla, že Trump se má stát prvním a zároveň doživotním předsedou rady a rozhodovat o zemích, které do ní budou přizvány. Podle návrhu charty by měl být za stálé členství vybírán poplatek ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun), jako bezplatné je nabízeno členství na tři roky.

Havlíček: Přípravy na dostavbu Dukovan běží podle plánu

Přípravy projektu stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, které má vybudovat korejská společnost KHNP, pokračují podle časového plánu. Po jednání se svým korejským protějškem Kim Čung-Kwanem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Kromě Dukovan byla tématem jednání i možnost spolupráce obou zemí při těžbě a zpracování lithia, ve hře je podle Havlíčka společný projekt. Ministerstvo průmyslu a obchodu podle něj zároveň zahájilo analýzu k dostavbě Temelína.

„Časový harmonogram se dodržuje,“ zdůraznil Havlíček. V příštím roce by tak projekt měl získat platné stavební povolení, samotná stavba by pak měla začít v roce 2029. První blok by pak měl být zprovozněn v roce 2036. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.

Aktuální stav příprav bloků v Dukovanech oba ministři zhodnotili při dnešním jednání tzv. ministerského výboru, který by se měl konat každé tři měsíce za účasti ministrů obou zemí, zapojení by měli být i zástupci firmy Elektrárna Dukovany II a společnosti KHNP. Výbor bude podle Havlíčka kontrolovat dodržování harmonogramu, finančních plánů i pokrok při zapojování českých firem do stavby.

Jaderná elektrárna Temelín

Temelín jde do technologického upgradu: miliardy, AI a nový řídicí systém

Zprávy z firem

ČEZ letos investuje do modernizace Jaderné elektrárny Temelín 3,8 miliardy korun. Je to o 700 milionů korun více než loni. Elektrárna dokončí přechod na delší palivový cyklus, bude pokračovat modernizace řídicího systému nebo rozšiřování využití umělé inteligence a moderních kontrolních metod. Letos Temelín čekají dvě odstávky a energetici přijmou stovku nových lidí.

ČTK

Přečíst článek

Dvě smlouvy

Součástí setkání byl i podpis dvou smluv o spolupráci Korejců s českými firmami. Dodávku parních turbín zajistí plzeňský Doosan Škoda Power, smlouvu o poradenství například k licencování či povolování pak s Korejci uzavřela společnost Energoprojekt. Podpisy navazují na první smlouvy KHNP s českými dodavateli z loňska. Podle Havlíčkova předchůdce Lukáše Vlčka (STAN) loni uzavřené smlouvy zajišťovaly asi 30procentní podíl českých dodavatelů. Současná vláda toto číslo opakovaně zpochybnila. Havlíček dnes zopakoval, že český průmysl by se měl podílet na celkem 60 procentech projektu.

V souvislosti s výstavbou nových jaderných zdrojů v Česku Havlíček dnes také oznámil, že MPO zahájilo přípravu komplexní analýzy výstavby nových jaderných bloků v Temelíně. Řešit by měla jednotlivé energetické, finanční a další aspekty projektu. Následně by měla sloužit jako klíčový podklad pro rozhodnutí vlády o stavbě v příštím roce. „Energetická situace je taková, že si nedokážu představit, že by naše jaderné úsilí nemělo pokračovat,“ podotkl Havlíček.

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Těžba na cínovci

Kromě Dukovan ministři jednali také o další česko-korejské spolupráci. Týkat by se mohla i zvažované těžby lithia na Cínovci. Česko o tom bude podle Havlíčka s Korejci jedna, jednou z možností je podle něj společný projekt české firmy Geomet s korejskou společností Osco, která se zabývá zpracováním lithia.

Těžbu lithia na Cínovci plánuje společnost Geomet, v níž většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ, zbylých 49 procent má australský holding EMH. Těžba lithia by podle současných plánů mohla začít v roce 2030.

Zákon roku startuje: Hledá se norma, která firmám opravdu pomohla

Hlasování o nejlepší zákon pro byznys právě začalo. O titul soupeří šest předpisů. Některé zjednodušují daně, jiné pracovní vztahy. Výsledky budou oznámeny na konci dubna.

Hlasování 17. ročníku ankety Zákon roku odstartovalo 16. února a potrvá do 6. dubna. Odborná veřejnost vybírá právní předpisy, které v uplynulém roce nejvíce usnadnily podnikání v Česku. Výsledky budou vyhlášeny 23. dubna.

Projekt dlouhodobě organizuje společnost Deloitte a advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu nad letošním ročníkem převzaly Česká advokátní komora, Hospodářská komora ČR, Komora daňových poradců ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Zákon roku je odborná anketa zaměřená na kvalitu legislativy upravující podnikání. Výkonný výbor, složený z přibližně dvou desítek osobností z oblasti práva, byznysu a profesních organizací, vybírá nominace. O vítězích následně rozhoduje hlasování odborné veřejnosti.

„Zákon roku dlouhodobě ukazuje, že kvalitní legislativa je jedním z klíčových pilířů zdravého podnikatelského prostředí. Chceme upozorňovat na předpisy, které nejen dobře vypadají na papíře, ale fungují v praxi,“ uvedla Jiřina Procházková z Deloitte Legal.

Půjčit si peníze na pořízení vlastního bydlení, nebo zůstat v pronájmu?

Advokátní úschova má být bezpečnější i díky garančnímu fondu. Má to ale limity

Money

Zákon nařídil advokátům založit garanční fond pro situace, kdy advokát zpronevěří peníze klientů v úschově. Za posledních 25 let totiž takovéto podvody daly v součtu už téměř miliardu korun. Na říjnovém sněmu České advokátní komory si proto advokáti odhlasovali, jak to bude celé nově fungovat. Má to však zákonné omezení, které peníze případné oběti chrání jen částečně. Přečtěte si, jak taková advokátní úschova a její fond bude fungovat a co byste o tom měli minimálně vědět.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Anketa má dvě kategorie: Nejlepší zákon pro byznys a Legislativní počin roku. První hodnotí samotný obsah a přínos předpisu, druhá kvalitu legislativního procesu a praktický dopad změn.

Flexibilnější práce i digitální finance

V kategorii Nejlepší zákon pro byznys je šest nominací. Patří mezi ně novela zákoníku práce přezdívaná „flexinovela“, která prodlužuje zkušební dobu, upravuje doručování dokumentů a má zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů.

Další nominovaný předpis sjednocuje pravidla pro digitální finance a zavádí rámec pro kryptoaktiva. Cílem je větší právní jistota pro firmy působící v oblasti digitálních aktiv.

Mezi nominacemi je také zrušení objemového limitu pro daňové osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů – nově závisí jen na délce držby. Evropská legislativa zaměřená na podporu obranného průmyslu má zase otevřít nové příležitosti firmám v dodavatelských řetězcích.

Odstřižení Babiše od Agrofertu naráží na limity českého práva

Politika

Svěřenský fond má definitivně odstřihnout premiéra Andreje Babiše od Agrofertu. Podle expertů ale české právo takové oddělení ani neumožňuje. Umožňuje totiž poměrně volné nastavení vztahů mezi zakladatelem, správcem a obmyšlenými, což komplikuje úplné vyloučení střetu zájmů. Právníci rozebírají slabá místa celé konstrukce a upozorňují na riziko politického vlivu.

ČTK

Přečíst článek

Do výběru se dostala i novela posilující důvěrnost komunikace mezi advokátem a klientem a evropský balíček modernizující pravidla DPH pro digitální ekonomiku.

Méně auditu, vyšší limity, odklad ESG

V druhé kategorii, Legislativní počin roku, je nominován například balíček úprav ESG reportingu, který odkládá některé povinnosti a sjednocuje termíny. Další novela zjednodušuje režim uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) pro malé dovozce.

Mezi kandidáty je i novela zákona o účetnictví, která zvyšuje limity pro povinný audit a zužuje okruh firem, jichž se týká. Ocenění může získat také zvýšení limitu pro daňově uznatelné opravné položky k nedobytným pohledávkám z 30 tisíc na 50 tisíc korun.

„Podnikatelé nepotřebují další rekordy v počtu přijatých norem. Potřebují zákony, které dávají smysl, nezavádějí neodůvodněnou regulaci a přinášejí právní jistotu,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Podle Jiřího Nesrovnala z Komory daňových poradců je zvýšení limitu pro opravné položky „dílčí, ale praktická a smysluplná změna, která podnikatelům reálně pomůže při řešení drobných nedobytných pohledávek a sníží zbytečnou administrativu“.

Stovky nových zákonů ročně

Organizátoři i zástupci profesních komor upozorňují, že podnikatelé se potýkají s vysokým počtem nových předpisů. Jen v roce 2025 bylo ve Sbírce zákonů publikováno 586 právních aktů.

Zákon roku má podle nich upozornit na normy, které skutečně snižují administrativní zátěž, zvyšují předvídatelnost práva a přinášejí firmám větší jistotu.

Hlasování 17. ročníku projektu je primárně určené odborné veřejnosti. Vítáni jsou ale všichni, kteří mají zájem připojit se k diskusi o podobě české legislativy a jejím reálném dopadu na podnikatelské prostředí. Hlasování bude probíhat od 16. února až do 6. dubna, vítězné zákony obou kategorií budou oznámeny 23. dubna.

Odkaz na hlasovací formulář: www.zakonroku.cz/hlasovani

Podrobnější informace o projektu najdete ZDE.

Lukáš Kintr

Přeregulovaná AI nás může ohrozit. Útočníci budou rychlejší než obrana, varuje šéf NÚKIB

Leaders

Přílišná regulace umělé inteligence (AI) může z lidí udělat snazší oběť, míní ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáš Kintr. V rozhovoru s ČTK upozornil, že AI pomáhá s efektivním řešením úkolů nejenom běžným uživatelům, ale současně i útočníkům. Loňský rok podle něj potvrdil, že se negativní aktivity v kyberprostoru mohou velmi rychle projevit v reálném životě.

ČTK

Přečíst článek

