Tesla je v Číně pod tlakem. Vedení přebírá Xiaomi

Xiaomi YU7
Čínská společnost Xiaomi zaznamenala výrazný úspěch na domácím automobilovém trhu. Její SUV YU7 se v lednu stalo nejprodávanějším vozem v Číně a předstihlo i dosavadního lídra, americkou Tesla.

Podle údajů Čínské asociace osobních automobilů, které cituje server CNBC, se modelu YU7 prodalo 37 869 kusů, což je více než dvojnásobek oproti 16 845 vozům Model Y. Ten byl přitom ještě v prosinci nejprodávanějším autem na trhu. V lednu se ale propadl až na 20. místo, mezi vozy s novým energetickým pohonem klesl z první na sedmou příčku. Data, která zahrnují elektromobily i vozy se spalovacím motorem, zveřejnila platforma Autohome.

Xiaomi uvedlo model YU7 na trh v létě 2025 jako svůj druhý elektromobil. Automobilka, známá především výrobou chytrých telefonů, od počátku deklarovala ambici konkurovat Tesle. Vůz nabídla za cenu o 10 tisíc jüanů nižší než Model Y v Číně a tvrdila, že jej překonává v klíčových parametrech, například v dojezdu na jedno nabití.

Tesla je i přes propad stabilní

Analytici už loni předpokládali, že YU7 ukrojí část tržního podílu Modelu Y, který je dlouhodobě nejprodávanějším vozem Tesly v Číně. Měsíční prodeje však mohou kolísat. Přestože YU7 překonal Model Y už v říjnu, tehdy se nestal nejprodávanějším vozem měsíce. Tesla si dosud držela stabilně silné prodeje.

Za celý rok 2025 vedla čínský trh automobilka BYD s více než třemi miliony prodaných vozů, následovaná Geely s 2,6 milionu. Tesla skončila pátá mezi výrobci elektromobilů, Xiaomi desáté.

Xiaomi SU7

Firmu Xiaomi táhne její elektromobil. Mezi technologickými tituly však jde o slabého hráče

Zprávy z firem

Čínský technologický gigant Xiaomi dosáhl zásadního milníku ve své expanzi mimo segment chytrých telefonů. Jeho automobilová divize poprvé vykázala čtvrtletní zisk ve výši 700 milionů jüanů, tedy více než dvě miliardy korun.

nst

Smrtelné nehody

Silné lednové výsledky YU7 přicházejí v době, kdy čínský trh s elektromobily zpomaluje. Xiaomi zároveň čelilo kritice kvůli svému dřívějšímu sedanu SU7 po smrtelných nehodách spojených s asistenčními systémy řízení a elektricky ovládanými klikami dveří. Peking následně zakázal skryté kliky a automobilky začaly instalovat vnější světla signalizující aktivní asistenční systém.

Společnost plánuje další expanzi do zahraničí, včetně vstupu na evropský trh příští rok.

Související

Americký miliardář Elon Musk

Musk opět zavařil Tesle. Akcie firmy klesají po jeho oznámení o založení politické strany

Trhy

ČTK

BYD

Glosa Zdeňka Pečeného: Je to čínské a přijelo si to pro vás aneb jak BYD vystrnadil Teslu

Názory

Zdeněk Pečený

Rutte: Rusko není mocný medvěd, ale pomalý zahradní hlemýžď

Mark Rutte
ČTK
ČTK
ČTK

Generální tajemník NATO Mark Rutte vyzval, aby svět nepodléhal ruské propagandě. Na akci na okraj Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil, že Rusko sice chce, aby jej ostatní vnímali jako velkého medvěda, zatím však na Ukrajině postupuje rychlostí zahradního hlemýždě.

„Chtějí, abychom vnímali Rusy jako mocného medvěda, ale dalo by se říci, že Ukrajinou postupují rychlostí zahradního hlemýždě, takže se nenechme nachytat ruskou propagandou,“ řekl Rutte na akci, kterou uspořádala bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU).

Ruský prezident Vladimir Putin

Rusko se bojí evropského přezbrojení, tvrdí estonská rozvědka

Politika

Rusko nemá v úmyslu zahájit vojenský útok na některou ze zemí NATO letos ani příští rok. Usilovně ale pracuje na obnovení svých sil v reakci na to, jak Evropa zintenzivňuje své přezbrojování. Ve své výroční zprávě to uvedla Estonská zahraniční zpravodajská služba.

ČTK

Rutte také řekl, že Rusko v bojích na Ukrajině zaznamenává „obrovské ztráty“ a vyzval, aby členské státy NATO nadále podporovaly Ukrajinu v obraně proti ruské agresi. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu uplynou přespříští týden čtyři roky.

V Bruselu dnes nejmenovaný vysoký činitel NATO uvedl, že podle aliance bylo začátku ruské invaze na Ukrajinu zabito nebo zraněno přibližně 1,3 milionu ruských vojáků. Jen v roce 2025 měla ruská strana asi 415 tisíc zraněných a zabitých vojáků.

Generální tajemník později novinářům řekl, že od sobotního vystoupení amerického ministra zahraničí Marka Rubia na bezpečnostní konferenci očekává, že Evropany znovu vyzve, aby převzali větší zodpovědnost v NATO. Zopakoval také, že Evropané v poslední době zvýšili výdaje na obranu, a to „nejen proto, že to po nás USA žádají, ale i proto, že to potřebujeme kvůli ruské hrozbě“. Spojené státy nicméně podle Rutteho navzdory vyššímu zapojení Evropanů zůstanou „pevně zakotvené“ v alianci.

Válka na Ukrajině: Oděsa

Svět směřuje ke třetí světové válce, obává se Západ

Politika

Západní veřejnost stále častěji věří, že svět směřuje k rozsáhlému válečnému konfliktu. Vyplývá to z výsledků průzkumu serveru Politico, který probíhal na začátku února a zahrnoval více než dva tisíce respondentů v každé z pěti zemí – USA, Kanadě, Velké Británii, Francii a Německu. Ve všech státech se naprostá většina dotázaných shoduje, že svět je dnes nebezpečnější než dříve.

nst

Volodymyr Zelenskyj

Americký návrh na zónu v Donbasu budí skepsi. Nadšení nejsou ani Rusové, ani Ukrajinci

Politika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijal nabídku Spojených států na uspořádání dalšího kola jednání o ukončení ruské války proti Ukrajině. Rozhovory by se měly uskutečnit příští týden, pravděpodobně v úterý nebo ve středu, uvedl Zelenskyj v rozhovoru pro Bloomberg. Není však jasné, zda Rusko bude souhlasit s jednáním na území USA.

nst

Související

Česko předběhlo část Evropy. Inflace je 12. nejnižší

Inflace v eurozóně zvolnila. V Česku se naopak zvýšila
iStock
ČTK
ČTK

Česko si v lednu v evropském žebříčku inflace o dvě příčky polepšilo. Ze 41 sledovaných zemí ji mělo 12. nejnižší, zatímco v loni v prosinci byla 14. nejnižší. Vyplývá to z analýzy investiční platformy Portu. Podle údajů Českého statistického úřadu se spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně zvýšily o 1,6 procenta proti prosincovým 2,1 procenta.

Všechny sousední státy měly inflaci vyšší. Na Slovensku činila 3,8 procenta, v Rakousku dvě procenta, v Polsku 2,4 procenta a v Německu 2,1 procenta. Nejvyšší inflaci v Evropě mělo Rumunsko s 9,7 procenta, za kterou následovala Ukrajina se 7,4 procenta a Bělorusko se 6,4 procenta. Nejnižší inflaci mělo Švýcarsko a Lichtenštejnsko, shodně 0,1 procenta.

Meziroční míra inflace v eurozóně v lednu podle Eurostatu klesla na 1,7 procenta ze dvou procent v prosinci 2025. Míra inflace v eurozóně dosáhla v období od roku 1991 do roku 2026 průměrné hodnoty 2,24 procenta, přičemž v říjnu 2022 dosáhla historického maxima 10,6 procenta a v červenci 2009 rekordního minima 0,6 procenta.

Rakousko žaluje řetězce Spar, Billa, Hofer a Lidl
Aktualizováno

Inflace je nejníž od roku 2016. Potraviny ale dál zdražují

Money

Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně stouply o 1,6 procenta, což je nejnižší růst od listopadu 2016. Inflace tak zpomalila z prosincových 2,1 procenta zejména vlivem převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát. Proti prosinci se spotřebitelské ceny v lednu zvýšily o 0,9 procenta hlavně kvůli zdražení potravin, nápojů a tabáku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který potvrdil svůj předběžný odhad.

ČTK

Přečíst článek

Lednová data pro inflaci v USA zatím nejsou k dispozici, ale očekává se, že inflace ve Spojených státech pravděpodobně v lednu 2026 zpomalí na 2,5 procenta. To představuje nejnižší úroveň od května, proti 2,7 procenta v každém ze dvou předchozích měsíců.

Roční míra inflace v Číně v lednu 2026 klesla na 0,2 procenta z 0,8 procenta v předchozím měsíci, což představuje nejnižší hodnotu od října 2025. Zmírnění inflace v lednu bylo způsobeno především vysokou srovnávací základnou a výraznějším poklesem cen energií. Čínská vláda pokračuje v podpůrných opatřeních, která mají podpořit domácí ekonomiku. Snaží se tak vyhnout deflaci, za celý rok 2025 se totiž ceny v Číně nezměnily, uvedl analytik Portu Marek Pokorný.

