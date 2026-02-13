Tesla je v Číně pod tlakem. Vedení přebírá Xiaomi
Čínská společnost Xiaomi zaznamenala výrazný úspěch na domácím automobilovém trhu. Její SUV YU7 se v lednu stalo nejprodávanějším vozem v Číně a předstihlo i dosavadního lídra, americkou Tesla.
Podle údajů Čínské asociace osobních automobilů, které cituje server CNBC, se modelu YU7 prodalo 37 869 kusů, což je více než dvojnásobek oproti 16 845 vozům Model Y. Ten byl přitom ještě v prosinci nejprodávanějším autem na trhu. V lednu se ale propadl až na 20. místo, mezi vozy s novým energetickým pohonem klesl z první na sedmou příčku. Data, která zahrnují elektromobily i vozy se spalovacím motorem, zveřejnila platforma Autohome.
Xiaomi uvedlo model YU7 na trh v létě 2025 jako svůj druhý elektromobil. Automobilka, známá především výrobou chytrých telefonů, od počátku deklarovala ambici konkurovat Tesle. Vůz nabídla za cenu o 10 tisíc jüanů nižší než Model Y v Číně a tvrdila, že jej překonává v klíčových parametrech, například v dojezdu na jedno nabití.
Tesla je i přes propad stabilní
Analytici už loni předpokládali, že YU7 ukrojí část tržního podílu Modelu Y, který je dlouhodobě nejprodávanějším vozem Tesly v Číně. Měsíční prodeje však mohou kolísat. Přestože YU7 překonal Model Y už v říjnu, tehdy se nestal nejprodávanějším vozem měsíce. Tesla si dosud držela stabilně silné prodeje.
Za celý rok 2025 vedla čínský trh automobilka BYD s více než třemi miliony prodaných vozů, následovaná Geely s 2,6 milionu. Tesla skončila pátá mezi výrobci elektromobilů, Xiaomi desáté.
Čínský technologický gigant Xiaomi dosáhl zásadního milníku ve své expanzi mimo segment chytrých telefonů. Jeho automobilová divize poprvé vykázala čtvrtletní zisk ve výši 700 milionů jüanů, tedy více než dvě miliardy korun.
Firmu Xiaomi táhne její elektromobil. Mezi technologickými tituly však jde o slabého hráče
Zprávy z firem
Čínský technologický gigant Xiaomi dosáhl zásadního milníku ve své expanzi mimo segment chytrých telefonů. Jeho automobilová divize poprvé vykázala čtvrtletní zisk ve výši 700 milionů jüanů, tedy více než dvě miliardy korun.
Smrtelné nehody
Silné lednové výsledky YU7 přicházejí v době, kdy čínský trh s elektromobily zpomaluje. Xiaomi zároveň čelilo kritice kvůli svému dřívějšímu sedanu SU7 po smrtelných nehodách spojených s asistenčními systémy řízení a elektricky ovládanými klikami dveří. Peking následně zakázal skryté kliky a automobilky začaly instalovat vnější světla signalizující aktivní asistenční systém.
Společnost plánuje další expanzi do zahraničí, včetně vstupu na evropský trh příští rok.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.