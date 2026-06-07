Stavby v Česku dál prodražuje neklidný Blízký východ, rostou ceny potrubí i izolací
I v květnu v návaznosti na situaci na Blízkém východě zdražovaly některé typy stavebních materiálů. Ceny rostly například u pěnového polystyrenu a izolací či odpadního potrubí. Vyplývá to z dat Cenové soustavy ÚRS. Situace v Perském zálivu ovlivnila ceny stavebních materiálů již v březnu a dubnu. V souvislosti s boji se zdražily plyn, ropa a další komodity, což se v dřívějších měsících nejvýrazněji propsalo do cen u polystyrenu a výrobků z plastu, asfaltu, oceli či betonu.
V květnu podle cenové soustavy zdražil meziměšíčně pěnový polystyren EPS o 17,1 procenta a pěnové technické izolace o více než desetinu. Hodnota polystyrenu XPS, který v předešlém měsíci výrazně rostl na ceně, zůstala v květnu téměř bez změn. Ceny odpadního potrubí pak meziměsíčně vzrostly o 7,4 procenta a například nádrže na dešťovou vodu o 8,3 procenta.
V dubnu zdražil podle ÚRS pěnový polystyren meziměsíčně o 7,7 procenta a extrudovaný polystyren o 10,5 procenta. Oba typy materiálů se využívají jako tepelná izolace. K zateplování se používají také například fenolické desky, jejichž cena v dubnu vzrostla o 11,2 procenta. V květnu se jejich cena ale nezměnila. Odpadní potrubí v dubnu zdražilo téměř o desetinu, ceny plastových tvarovek a potrubí vzrostly o pět procent. O 7,6 procenta zdražilo také ztracené bednění a o 5,6 procenta asfaltové šindele.
Ceny kontejnerové lodní dopravy mezi Asií, Amerikou a Evropou v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Důvodem byly konflikt v Perském zálivu, vyšší ceny pohonných hmot, dopravní zácpy v některých asijských přístavech a nárůst poptávky před vrcholnou sezónou pro rezervaci námořní přepravy, uvedla agentura Bloomberg.
Cena lodní kontejnerové dopravy do Evropy prudce roste. A to ještě ani nezačala vrcholná sezona
Zprávy z firem
Ceny kontejnerové lodní dopravy mezi Asií, Amerikou a Evropou v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Důvodem byly konflikt v Perském zálivu, vyšší ceny pohonných hmot, dopravní zácpy v některých asijských přístavech a nárůst poptávky před vrcholnou sezónou pro rezervaci námořní přepravy, uvedla agentura Bloomberg.
V březnu, tedy hned po izraelsko-amerických útocích na Írán, zdražovaly nejvýrazněji polystyren a výrobky z plastu, asfaltu, oceli či betonu. Ceny pěnového polystyrenu za měsíc vzrostly o téměř 22 procent a extrudovaného polystyrenu o 12,7 procenta. V některých obchodech tyto materiály nebylo možné objednat. O 16,4 procenta zdražily také asfaltové směsi a o 9,1 procenta asfaltové pásy. Ceny ocelových kari sítí vzrostly o více než 11 procent a ocelových betonářských tyčí o 7,6 procenta.
Ze studie společnosti CEEC Research vyplývá, že kvůli situaci na Blízkém východě zaznamenalo zvýšení nákladů 86 procent českých stavebních firem. V průměru jim vzrostly o 15,3 procenta. Boje v Perském zálivu mají vliv na rostoucí ceny energií, pohonných hmot a stavebních materiálů. Téměř polovina firem proto plánuje upravit obchodní strategii. Podle stavebních firem bude mít konflikt v příštích měsících největší dopad na ceny stavebních materiálů, energií a dopravy. Nejcitelněji se zdražování dotýká produktů navázaných na ropu a petrochemický průmysl.
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