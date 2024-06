Progresus kupuje krachujícího výrobce luxferů

Výrobce skleněných cihel Vitrablok Duchcov, který se loni dostal do platební neschopnosti, koupil v konkurzu největší zajištěný věřitel - investiční skupina Progresus Lukáše Zrůsta a Lukáše Forala. Píší to dnešní Hospodářské noviny (HN).

Krachující Vitrablok Duchcov mění majitele. Kupuje ji investiční skupina Progresus. „Vyhráli jsme výběrové řízení, zaplatili kupní cenu a podepsali kupní smlouvu,“ řekl Zrůst HN. Progresus podle něj soutěžil ve dvoukolovém výběrovém řízení s několika zájemci. Cenu komentovat nechtěl, podle informací HN z trhu přesáhla 100 milionů korun.

Světového výrobce dostala na kolena energetická krize

Vitrablok ze severočeského Duchcova se zabývá výrobou a prodejem různých typů skleněných cihel, známých jako luxfery. Postupně se společnost dostala až na pozici jednoho z největších světových výrobců těchto cihel. Firma měla v uplynulých pěti letech roční tržby mezi 550 a 750 miliony korun, většinu své produkce vyváží. Zaměstnává asi 200 lidí, má pobočky v Itálii a obchodní zastoupení Seves Glass Block v USA.

Do těžkostí se Vitrablok dostal kvůli zvýšení cen zemního plynu. Loni na podzim musel dočasně odstavit provoz, nedokázal vyřešit vzniklé dluhy a v říjnu na sebe vyhlásil insolvenci. V lednu se věřitelé Vitrabloku, v čele se skupinou Progresus, dohodli, že firmu dají do konkurzu. V původním insolvenčním dokumentu Vitrablok podle HN uváděl, že má vůči asi 300 věřitelům celkové závazky ve výši 431 milionů korun.

Prodej organizovala poradenská společnost PwC, která v dubnu informovala, že produkce ve Vitrabloku je na 60 procentech běžného provozu, nižší ceny plynu pomohly maržím a společnost je zatím ekonomicky stabilizovaná. „Insolvenční správce s prodejem nechtěl otálet, protože ve Vitrabloku šlo o udržení obchodních vztahů a rychlé spuštění prací na nové sklářské peci,“ píšou HN.

Skupina Progresus působí zejména v developmentu a investuje do průmyslových parků. Podle HN se zviditelnila před několika lety hlavně nákupem RD Rýmařov, tuzemské jedničky v dřevostavbách.

