Klimtův „ztracený“ obraz se vydražil za tři čtvrtě miliardy

Obraz Podobizna slečny Lieserové od Gustava Klimta, který byl dlouhou dobu považován za ztracený, se ve středu ve Vídni vydražil za 30 milionů eur (758 milionů korun). Informuje o tom agentura APA, podle níž se odhadní cena pohybovala mezi 30 a 50 miliony eur (až 1,26 miliardy korun). I tak aukce jasně překonala dosavadní rakouský rekord.

Podobizna slečny Lieserové pochází z roku 1917, tedy z pozdního období secesního malíře. Tříčtvrteční portrét mladé ženy v modrých šatech v pestrobarevné peleríně a na červeném pozadí byl desítky let skryt v soukromém vlastnictví u rakouských majitelů, a odborníci ho znali jen z fotografie z roku 1925.

Je to jeden z posledních obrazů, na kterých Klimt před svou smrtí v únoru 1918 pracoval. Když zemřel, bylo dílo, byť s drobnými nedodělky, předáno rodině, která si ho objednala. Zhruba od poloviny 60. let se nacházelo v salónu jedné z vil nedaleko Vídně, aniž to někdo z expertů tušil.

Žena na portrétu pocházela z průmyslnické rodiny Lieserových, která byla v době nacismu pronásledovaná kvůli svému židovskému původu. Co přesně se s obrazem dělo mezi rokem 1925 a 60. léty není jasné. Nepodařilo se ale najít důkazy o tom, že by dílo za druhé světové války někdo získal protiprávním způsobem. Současní majitelé obraz zdědili asi před dvěma lety po vzdálených příbuzných.

Obrazy rakouského malíře Klimta jsou na uměleckém trhu dlouhodobě velmi žádané a jejich prodej už v minulosti lámal rekordy.

Dosavadní rekord aukce obrazu v Rakousku patřil dílu Franse Franckena II. s názvem "Věčné dilema lidstva: Volba mezi ctností a neřestí", které bylo v roce 2010 vydraženo za sedm milionů eur.

Klimtův obraz tento rekord překonal násobně. K ceně 30 milionů eur bude ještě přičtena aukční přirážka. Jak vysoká bude, agentura APA neuvedla.

Obrazy rakouského malíře Klimta jsou na uměleckém trhu dlouhodobě velmi žádané a jejich prodej už v minulosti lámal rekordy. Jeho Dáma s vějířem (Dame mit Fächer) se loni v červnu stala nejdražším obrazem prodaným v evropské aukci, nový majitel zaplatil 85,3 milionu liber (2,5 miliardy korun). V USA vynesly prodeje Klimtových obrazů v minulosti ještě vyšší sumy. Klimtovo plátno Březový les se v roce 2022 v New Yorku prodalo v aukci za 104,6 milionu dolarů (asi 2,5 miliardy korun). A malířův slavný obraz Portrét Adély Blochové-Bauerové I. (1907) se v roce 2006 prodal dokonce za 135 milionů dolarů (3,2 miliardy korun).

