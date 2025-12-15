Genesis Capital přidává do svého portfolia Slevomat
Skupina Genesis Capital může převzít většinu ve slevovém portálu Slevomat, jeho slovenské verzi, cestovní kanceláři Zanzo a internetovém vyhledávači dovolené Skrz.cz. Fúzi povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Skupina Slevomat o obchodu informovala v polovině listopadu, výši transakce nezveřejnila.
Obrat skupiny Slevomat loni meziročně stoupl o 12 procent na téměř pět miliard korun. Z toho Slevomat.cz vykázal obrat 3,8 miliardy korun, meziročně rovněž o 12 procent více. Asi 70 procent obratu skupiny Slevomat tvoří cestování. Slevomat vznikl v roce 2010. Jedním z jeho zakladatelů je podnikatel Tomáš Čupr, který stojí také za on-line supermarketem Rohlík nebo rozvážkovou službou Dáme jídlo, nyní foodora. Od roku 2017 byl součástí britské společnosti Secret Escapes.
Genesis Capital založil v roce 1999 Jan Tauber, dosud společnost podpořila více než 90 firem. Do jejího portfolia patří například společnosti GTH catering, 11 Entertainment Group, Hecht Motors, AV Media, Nay-Datart či Knihobot.
Do portfolia prestižních pražských nemovitostí, obchodně-administrativních center Myslbek a Flora, majetkově vstupuje jeden z nejbohatších Čechoslováků. Investiční fond Max Realitní uzavřel strategické joint venture s Ivanem Jakabovičem, slovenským podnikatelem a spoluzakladatelem skupiny J&T.
Miliardář Jakabovič majetkově vstupuje do pražských center Myslbek a Flora
Reality
Do portfolia prestižních pražských nemovitostí, obchodně-administrativních center Myslbek a Flora, majetkově vstupuje jeden z nejbohatších Čechoslováků. Investiční fond Max Realitní uzavřel strategické joint venture s Ivanem Jakabovičem, slovenským podnikatelem a spoluzakladatelem skupiny J&T.
„Spojení bylo posuzováno ve zjednodušeném řízení a Úřad ověřil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné," uvedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Genesis Capital získá většinový podíl prostřednictvím společnosti SC Czech AJZ z fondu soukromého kapitálu Genesis Private Equity Fund V. Zbylý podíl si rozdělilo současné vedení Slevomatu a podnikatelka Jitka Cechlová Komárková, informovala již dříve skupina Slevomat ČTK v tiskové zprávě.
Menšinovými podílníky ze skupiny Slevomat jsou ředitel Slevomat Group Tomáš Braverman, ředitel pro příjmy Jakub Mazal, marketingový ředitel Matěj Dvorský, produktová ředitelka Romana Trusinová, finanční ředitel Petr Hýža, technický ředitel Jaroslav Hanslík a personální ředitelka Lucia Pavlíková.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.