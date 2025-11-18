OBRAZEM: Litvínovu vévodí obří jeřáb. Zastřeší novou plaveckou halu
Na stavbě plavecké haly v Litvínově pracuje největší jeřáb, který je v Česku k dispozici. Je využíván ke zvedání devatenáctimetrových panelů o hmotnosti šestnáct tun.
Obří stroj bude na místě pracovat asi deset dní, kdy bude objekt zastřešen. Budova nabídne závodní bazén se špičkovým zázemím i moderní sportovní a relaxační prostředí pro širokou veřejnost.
„Kvůli zajištění stání jeřábu byla nutná i úplná uzavírka přilehlé komunikace. Aby konstrukce unesla extrémní zatížení a byla zcela stabilní, vrtali jsme do skalního podloží. Kvůli svažitému terénu je zatížení jeřábu přenášeno prostřednictvím speciálně navržených železobetonových patek založených na sedmnáctimetrových mikropilotech. Jen montáž jeřábu trvala téměř dva dny. S tak mimořádnou délkou střešních panelů a sklonem terénu si mohl poradit jen největší jeřáb v Česku,“ říká Petr Lohniský, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav CZ.
FOTOGALERIE: Největší jeřáb v akci
Nová třípodlažní plavecká hala vzniká v areálu letního koupaliště u architektonicky unikátního Kolektivního domu v Litvínově. Přízemí obsahuje technické zázemí, strojovny, šatny a propojení s letním koupalištěm. Druhé nadzemní podlaží tvoří hlavní závodní plavecký bazén o délce 25 metrů, který splňuje parametry pro oficiální soutěže. Najdete tu ale i rekreační bazén s vodními atrakcemi a dětské brouzdaliště. Třetí podlaží je vyhrazeno pro wellness centru se třemi saunami, parní kabinou, vířivkou, ledovačem, Kneippovým chodníkem a dvěma cvičebními sály.
Architektonické řešení vychází z červenobílé funkcionalistické tradice města, kterou připomíná horizontální červená linka oddělující podlaží, bazénovou halu prosvětlují šestimetrová hliníková okna. Nosnou konstrukci tvoří vodotěsný železobeton, který zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti průsakům.
„Jsem nesmírně ráda, že projekt nové plavecké haly v Litvínově pokračuje podle plánu. Od začátku jsme si byli vědomi technické náročnosti stavby, zejména kvůli složitému geologickému podloží a specifickým požadavkům. Ale díky spolupráci s odborníky a firmami, které se podílejí na realizaci, se podařilo překonat i tyto složité výzvy. Město tak získá zařízení, které bude nejen skvělým zázemím pro naše sportovce a plavce, ale i místem pro aktivní odpočinek a relaxaci pro všechny obyvatele, “ dodává k výstavbě starostka města Litvínov Kamila Bláhová.
Do konce roku 2025 mají stavaři Metrostavu CZ a OHL ŽS v plánu dokončení hrubé konstrukce, aby v lednu mohly začít práce v interiéru. Zkušební provoz je plánován na září 2026. Projekt aktuálně v celkové hodnotě cca 380 milionů korun financuje město Litvínov s dotací 120 milionů korun z Národní sportovní agentury. Nová plavecká hala se stane důležitým centrem aktivního života ve městě a nabídne obyvatelům Litvínova i okolních obcí moderní zázemí pro sport a celoroční volnočasové vyžití.
