Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem OBRAZEM: Litvínovu vévodí obří jeřáb. Zastřeší novou plaveckou halu

OBRAZEM: Litvínovu vévodí obří jeřáb. Zastřeší novou plaveckou halu

Na stavbě litvínovského bazénu je největší jeřáb v Česku
Metrostav
Michal Nosek
nos

Na stavbě plavecké haly v Litvínově pracuje největší jeřáb, který je v Česku k dispozici. Je využíván ke zvedání devatenáctimetrových panelů o hmotnosti šestnáct tun.  

Obří stroj bude na místě pracovat asi deset dní, kdy bude objekt zastřešen. Budova nabídne závodní bazén se špičkovým zázemím i moderní sportovní a relaxační prostředí pro širokou veřejnost. 

„Kvůli zajištění stání jeřábu byla nutná i úplná uzavírka přilehlé komunikace. Aby konstrukce unesla extrémní zatížení a byla zcela stabilní, vrtali jsme do skalního podloží. Kvůli svažitému terénu je zatížení jeřábu přenášeno prostřednictvím speciálně navržených železobetonových patek založených na sedmnáctimetrových mikropilotech. Jen montáž jeřábu trvala téměř dva dny. S tak mimořádnou délkou střešních panelů a sklonem terénu si mohl poradit jen největší jeřáb v Česku,“ říká Petr Lohniský, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav CZ. 

FOTOGALERIE: Největší jeřáb v akci

Jeřáb je speciálně ukotven do skalního podloží S mimořádnou délkou střešních panelů a sklonem terénu si mohl poradit jen největší jeřáb v Česku Kvůli jeřábu byla uzavřena komunikace 4 fotografií v galerii

Nová třípodlažní plavecká hala vzniká v areálu letního koupaliště u architektonicky unikátního Kolektivního domu v Litvínově. Přízemí obsahuje technické zázemí, strojovny, šatny a propojení s letním koupalištěm. Druhé nadzemní podlaží tvoří hlavní závodní plavecký bazén o délce 25 metrů, který splňuje parametry pro oficiální soutěže. Najdete tu ale i rekreační bazén s vodními atrakcemi a dětské brouzdaliště. Třetí podlaží je vyhrazeno pro wellness centru se třemi saunami, parní kabinou, vířivkou, ledovačem, Kneippovým chodníkem a dvěma cvičebními sály. 

Architektonické řešení vychází z červenobílé funkcionalistické tradice města, kterou připomíná horizontální červená linka oddělující podlaží, bazénovou halu prosvětlují šestimetrová hliníková okna. Nosnou konstrukci tvoří vodotěsný železobeton, který zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti průsakům

„Jsem nesmírně ráda, že projekt nové plavecké haly v Litvínově pokračuje podle plánu. Od začátku jsme si byli vědomi technické náročnosti stavby, zejména kvůli složitému geologickému podloží a specifickým požadavkům. Ale díky spolupráci s odborníky a firmami, které se podílejí na realizaci, se podařilo překonat i tyto složité výzvy. Město tak získá zařízení, které bude nejen skvělým zázemím pro naše sportovce a plavce, ale i místem pro aktivní odpočinek a relaxaci pro všechny obyvatele, “ dodává k výstavbě starostka města Litvínov Kamila Bláhová. 

Do konce roku 2025 mají stavaři Metrostavu CZ a OHL ŽS v plánu dokončení hrubé konstrukce, aby v lednu mohly začít práce v interiéru. Zkušební provoz je plánován na září 2026. Projekt aktuálně v celkové hodnotě cca 380 milionů korun financuje město Litvínov s dotací 120 milionů korun z Národní sportovní agentury. Nová plavecká hala se stane důležitým centrem aktivního života ve městě a nabídne obyvatelům Litvínova i okolních obcí moderní zázemí pro sport a celoroční volnočasové vyžití.  

Metrostav razí další tunel v Norsku

Metrostav Norge razí tunel jen pár metrů pod obytnými domy Osla

Zprávy z firem

Metrostav Norge se podílí na výstavbě jednoho z klíčových projektů v oblasti Bærum – Gjønnes tunelu. Ten propojí Gjønnes s hlavní dopravní tepnou E18, která v úseku mezi městy Lysaker a Randstad právě prochází modernizací.

nos

Přečíst článek

Segmenty o váze přes 900 tun instaluje největší lodní jeřáb v Evropě s nosností až 2 200 tun

OBRAZEM: Češi finišují stavbu mostu za polárním kruhem, řeší i přechod pro soby

Zprávy z firem

V nejsevernější části Norska osazuje tamní dcera českého Metrostavu ocelovou konstrukci nového mostu přes Ramfjord. Segmenty o hmotnosti přes 900 tun instaluje největší lodní jeřáb v Evropě s nosností až 2 200 tun – třikrát vyšší, než mají největší české autojeřáby. Ocelové díly o celkové hmotnosti 5 700 tun mají za sebou tisíce kilometrů dlouhou cestu z Prahy.

nos

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

OBRAZEM: Déšť ani zima nevadí. Aktivisté pokračují v protestech proti demolici osady Bedřiška

Aktivisté pokračují v ostravské Bedřišce v protestech, i v dešti jsou na střeše
ČTK
ČTK
ČTK

Několik aktivistů se i v hustém dešti opět usadilo v osadě Bedřiška v Ostravě-Hulvákách na střeše jednoho z finských domků určených k demolici. Vyvěsili tam mimo jiné transparent „Už ani jeden barák“. V protestech chtějí aktivisté pokračovat. Aktivisté uspořádali v osadě dnes, v den výročí začátku sametové revoluce happening.

„Plánujeme ubránit domy před dalšími demolicemi,“ řekla jedna z podporovatelek kolonie Alena Jiříčková. Na střechu už aktivisté vylezli na několik hodin i minulý týden ve čtvrtek a v pátek. Chtějí v tom pokračovat, dokud nebude zaručeno, že žádné další bourání nebude.

14 fotografií v galerii

Na dnešní večer podporovatelé zvali do Bedřišky veřejnost, plánovali i zapalování svíček za zničené domovy a vzpomínky a vytvoření světelného řetězu. „O víkendu probíhaly hlavně akce kreativního rázu jako různé vyrábění, kreslení bannerů. Připravujeme se na příští týden a na zhoršené počasí, abychom měli vybavení a připravili se na na déšť, na zimu,“ řekla Jiříčková.

Obvod Mariánské Hory a Hulváky chce, aby se lidé z osady postupně vystěhovali, a nabízí jim náhradní bydlení. Dlouhodobě argumentuje tím, že finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké. Území si chce nechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města.

Ostravská osada Bedřiška
Aktualizováno

Osada Bedřiška se má dávat za příklad, ne bourat, uvedl Pavel

Politika

Ostravská osada Bedřiška je podle prezidenta Petra Pavla jedinečným příkladem místa, které obyvatelé vyloučené lokality proměnili ve funkční komunitu, proto ho současné bourání domků v osadě mrzí. Bedřiška by se měla dávat za příklad, nikoliv bourat, uvedl prezident na síti X. Vyjádřil podporu místním obyvatelům, které ale současně vyzval, aby se zdrželi projevů, jež by vyhrotily nynější situaci.

ČTK

Přečíst článek

Části obyvatel skončila nájemní smlouva v září a obvod začal prázdné domky bourat. Místní, kterých v osadě stále žije zhruba 50, s tím nesouhlasí. Poukazují na to, že domky nejsou v tak špatném stavu, jak obvod a město tvrdí.

Bourání v Bedřišce začalo minulý týden ve středu. Na protest aktivisté obsadili střechu jednoho domu, vstoupili i dovnitř. Policie nezasahovala. Radnice nechala vyvěsit cedule, že se jedná o staveniště a je tam zákaz vstupu.

S žádostí o pomoc při záchraně osady se minulý týden obyvatelé kolonie obrátili dopisem na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Oba jejich úsilí zachránit Bedřišku podpořili. Mluvčí obyvatel Eva Lehotská minulý týden řekla, že budou hledat i právní cesty, jak likvidaci posledního domu z aktuální série demolicí zabránit.

Související

Jan Řehounek a Albert Čuba

Dluhopis místo dotace. V Ostravě vzniká divadlo, do kterého investují sami diváci

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

REPORTÁŽ: Keight Hotel Opatija. Nový klenot jadranského pobřeží s podpisem Hiltonu

Keight Hotel Opatija
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Kdysi oblíbené letovisko rakousko-uherské smetánky, Opatija, znovu ožívá. Elegantní město na chorvatském pobřeží se vrací do hledáčku náročných cestovatelů, a to díky nové generaci moderních hotelů. Jedním z nich je Keight Hotel Opatija, otevřený pod značkou Curio Collection by Hilton – důkaz, že i tradiční destinace dokáže nabídnout svěží, současný luxus.

Opatija bývala perlou Jadranu a symbolem aristokratické elegance. Po letech, kdy se zájem turistů přesouval jinam, přichází její renesance – a to ve velkém stylu. Kromě nového Keightu tu najdeme také Hilton Costabella českého majitele a v příštím roce přibude další silné jméno: Marriott, který rozšíří nabídku pětihvězdičkového ubytování.

Město dnes působí jako ideální kompromis mezi historickým půvabem a moderní pohodou. Promenáda lemovaná palmami, kavárny v secesních vilách i nové designové hotely vytvářejí mix, který osloví milovníky historie i ty, kteří hledají klid u moře s vysokým standardem služeb.

FOTOGALERIE: Podívejte se do hotelu Keight Hotel Opatija

Pokoj Superior v Keight Hotel Opatija – minimalistický design a teplé dřevěné tóny Uvítací pozornost: láhev vína, ovoce, makronky a osobní vzkaz Dřevěné obložení s integrovaným zrcadlem a promyšleným úložným prostorem 23 fotografií v galerii

Moderní elegance s duší Jadranu

Keight Hotel zaujme už při vstupu. Interiér spojuje čisté linie, teplé tóny dřeva a mramorové detaily. Pokoje působí díky použitým materiálům velmi útulně, vzdušně a promyšleně: prostorná koupelna kombinuje vanu i sprchu, nechybí plně zásobený minibar, kávovar Illy ani konvice na čaj. Jde přesně o ten typ hotelu, kam se člověk po dni stráveném objevováním okolí rád vrací – nejen kvůli odpočinku, ale i kvůli atmosféře, která spojuje komfort a styl.

Wellness, které potěší i mimo sezónu

Na své si přijdou i milovníci relaxace. V přízemí se nachází vnitřní wellness s bazénem, saunami a klidovou zónou – ideální útočiště pro chladnější dny nebo deštivá odpoledne. I proto může mít hotel otevřeno celoročně. Fitko je však zklamáním – velmi malé a až nedůstojné pro hotel tohoto kalibru. V létě se život přesouvá na střechu: infinity bazén s rooftop barem nabízí panoramatický výhled na moře i na červené střechy Opatije. Atmosféra tu má něco z Côte d’Azur – jen s menší dávkou okázalosti.

Canopy by Hilton v Záhřebu

Recenze: Canopy by Hilton Zagreb City Centre je moderní zastávkou v srdci chorvatské metropole

Enjoy

Záhřeb bývá často jen přestupní stanicí na cestě k moři. Kdo se tu ale rozhodne strávit alespoň jednu noc, zjistí, že má město mnohem víc než jen praktickou polohu. V historickém centru, pár kroků od hlavního nádraží, stojí hotel Canopy by Hilton Zagreb City Centre, kde jsem při nedávné cestě do Dalmácie strávil víkend.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Gastronomie na úrovni

Hotelová restaurace kombinuje středomořskou kuchyni s lokálními surovinami. Snídaně patří k nejlepším, jaké jsem na chorvatském pobřeží zažil – bufet doplňuje à la carte nabídka, která staví na klasice: Croque Monsieur z brioškového toastu se šunkou a goudou, vejce Benedict se šunkou či uzeným lososem na kaiserce, pošírovaná vejce s chřestem, nadýchané omelety podle přání hosta, ovesná kaše s banánem a medem, snídaňové tortilly se špenátem a smetanovým sýrem nebo belgické vafle s borůvkami a šlehačkou.

Ani přes den kuchyně neztrácí tempo. Menu se mění podle sezóny, ale drží si vysoký standard – od domácích těstovin s lanýži přes grilované mořské ryby až po jehněčí s rozmarýnem.

Za mě osobně vítězí tuňákové tataki – formálně předkrm, ve skutečnosti velkorysé jídlo s perfektním poměrem chutí i textur. Patří k tomu nejlepšímu, co dnes Opatija nabízí.

Verdikt

Keight Hotel Opatija je důkazem, že koncept Curio Collection by Hilton skvěle funguje i mimo velká města. Nabízí moderní design, špičkovou gastronomii a profesionální servis, aniž by ztratil osobní atmosféru.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

W Hollywood

RECENZE: Naleštěná bída pod slavným nápisem. Hotel W Hollywood je přehlídkou zklamání

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Doporučujeme