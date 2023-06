Poslední obraz Gustava Klimta míří do aukce. Konečná cenovka může být evropským rekordem

V Londýně se bude příští týden dražit obraz vídeňského malíře Gustava Klimta. Jde o jeho poslední dokončený obraz před jeho smrtí v roce 1918. Odhaduje se, že se dílo pojmenované Dáma s vějířem prodá za 65 milionů liber (v přepočtu asi 1,8 miliardy korun), píše BBC.

Obraz Dáma s vějířem (Dame mit Fächer) je posledním portrétem, který Klimt před svojí smrtí v roce 1918 dokončil. Portrét nezámé ženy stál ještě na malířském stojanu, když Klimt pětapadesáti letech skonal na zápal plic. Ten se dostavil v důsledku chřipky a jen měsíc poté, co částečně ochrnul po prodělané mrtvici, což mu znemožňovalo malovat. Obraz napovídá, kam směřovala Klimtova představivost, kdyby se nestal obětí pandemie španělské chřipky, která v tom čase zachvátila svět.

Obraz byl podle BBC silně ovlivněn japonismem a ukazuje vliv japonského umění a designu mezi západoevropskými umělci. „Dílo je živým inventářem Klimtových vlastních kulturních posedlostí, od splývavých čínských rób, přes užití několika čínských motivů včetně fénixe, symbolu nesmrtelnosti a znovuzrození, a lotosových květů, které značí lásku,“ píše BBC.

Klimtův dům byl podle jeho žáka, rakouského expresionisty Egona Schieleho, který zemřel nedlouho po Klimtovi a také na španělskou chřipku, zařízen „velkým množstvím japonských tisků pokrývajících stěny“ a „ohromným šatníkem čínských a japonských rób“. Byl to právě Schiele, kdo uspořádal mimořádně úspěšnou posmrtnou výstavu Klimtových děl.

Portrét Dámy s vějířem je vyjímečný už jen tím, že ho Klimt namaloval pro sebe. „Mnohé z jeho prací, především portréty, pro které je nejznámější, vznikly na zakázku. Toto je však něco úplně jiného – technicky mimořádný kus posouvající hranice, a zároveň upřímná óda na absolutní krásu,“ popisuje obraz Helena Newmanová z aukční síně Sotheby's. Jedná se o jedno z nejkrásnějších a nejcennějších děl nabízených v Evropě, uvedla aukční síň.

Pokud Sotheby's dosáhne požadované ceny 65,5 milionu liber, bude Klimtův poslední obraz vůbec nejcennějším prodaným dílem v evropské aukci. Pokořil by tak obraz Říše světel od Reného Magritta, který se v roce 2022 prodal za 59,4 milionu liber, a stejně tak Kráčejícího muže od Alberta Giacomettiho, který drží evropský aukční rekord 65 milionů liber od roku 2010, či obraz Jezírko s lekníny od Clauda Moneta, který se v roce 2008 prodal za 40,9 milionu liber.

