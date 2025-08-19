Nový magazín právě vychází!

Zetor loni opět prodělal stovky milionů. V Brně vyrobil jen 300 traktorů

ČTK
Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors za loňský rok vykázal opět ztrátu v řádech stamilionů, propustil 200 zaměstnanců a v brněnské továrně vyrobil 300 traktorů. Novinářům to dnes řekl marketingový ředitel Zetor Tractors Adam Žert, přesné hospodářské výsledky neuvedl s tím, že účetní závěrka i výroční zpráva ještě procházejí úpravami. Vedení věří, že letos se firma přiblíží nulovému výsledku, několik měsíců už letos skončilo v kladných číslech.

V roce 2023 byla ztráta Zetoru 272 milionů korun, o rok dříve 103 milionů korun.

„Jsou to náklady transformace, která byla nutná a jejíž součástí bylo i ukončení výroby vlastních motorů a převodovek. V průběhu loňského roku skončilo 200 zaměstnanců, nyní jsme na 150 zaměstnancích,“ uvedl Žert.

Celkem loni Zetor Tractors vyrobil 1000 traktorů, z toho 300 v Brně, zbylé v Indii. I letošní výrobní plán počítá s přibližně 300 vyrobenými traktory v brněnské továrně, v budoucnu má číslo růst až ke 2000.

„V loňském roce jsme vyráběli traktory Major a ze zásob dílů i typy Proxima a Forterra. Letos v Brně pokračuje jen výroba Majorů a nové Řady 6 s výkonem až 170 koní, výroba v Indii je zcela odlišná, vyrábí se tam sedm modelových řad s nižším výkonem, od 20 do přibližně 90 koní pro trhy v Jižní Americe či Africe,“ uvedl Žert.

Po těchto malých traktorech v Evropě není tak velká poptávka, navíc neplní přísnější emisní normy platné v Evropě. Důležitá je také jejich cena. Při evropských nákladech nebyla schopná konkurovat ostatním výrobcům, kteří často mají výrobní závody v Turecku nebo Indii.

Náklady na potřebnou inovaci motoru jsou přibližně půl miliardy korun, proto dávalo větší smysl opustit výrobu vlastních motorů a sestavovat je z kvalitních dílů do jiných výrobců. V Brně musíme vyrábět modely s vyšší přidanou hodnotou, kterou požadují klienti v Evropě. Proto je Řada 6 například připravená na požadavky výbavy pro precizní zemědělství,“ uvedl.

S klesajícím objemem výroby v Brně Zetor mimo jiné sjednotil své skladovací i výrobní prostory, což zjednodušilo logistické procesy při výrobě. Zrušil také vlastní lakovnu, čímž zpřístupnil další prostor v hale. „Máme nyní lepší barvu, než jsme měli ve vlastním lakovacím tunelu a je to dobrá zpráva i pro obyvatele Líšně kvůli pachovým emisím,“ konstatoval marketingový ředitel Zetor Tractors. V příštím roce plánuje Zetor představit prototyp Řady 5 a za dva roky Řadu 7.

Značka Zetor vznikla původně jako oddělení brněnské Zbrojovky, první tři traktory dostali zákazníci v březnu 1946, od stejného roku je také registrována ochranná známka, která spojuje někdejší označení Zbrojovky "Zet" s koncovkou slova traktor. Na místo svého současného areálu se firma přestěhovala v polovině 50. let. Po pádu komunistického režimu a rozpadu tradičních trhů se podnik pohyboval na hraně existence, z potíží se dostal po roce 2002, kdy ji odkoupil současný majitel, bratislavská firma HTC Investments.

