Pražská burza pokračuje v poklesu. Obchody v týdnu pokořily rekord

Pražská burza cenných papírů
Všechny seance uplynulého týdne burza ukončila v záporném teritoriu. Od úterý do čtvrtka byla přitom patrná silná aktivita investorů, a to především u akcií ČEZ.

Pražská burza v uplynulém týdnu opět ztratila, index PX klesl o 1,38 procenta na 2267,93 bodu. Nejvíce oslabily akcie stavitele solárních elektráren Photon Energy, naopak nejvíce posílil energetický ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu. V úterý dosáhl objem akciových obchodů na pražské burze rekordních 5,17 miliardy korun, což bylo nejvíce od zavedení obchodního systému Xetra v roce 2012. Předchozí týden burza klesla o 0,97 procenta.

„Všechny seance uplynulého týdne burza ukončila v záporném teritoriu. Od úterý do čtvrtka byla přitom patrná silná aktivita investorů, a to především u akcií ČEZ. Celkové objemy obchodů v úterý přesáhly pět miliard korun, následně ve středu a ve čtvrtek se držely kolem jedné miliardy,“ uvedl makléř společnosti Wood & Company Vladimír Vávra.

Akcie ČEZ, které byly v týdnu v centru zájmu investorů, posílily v mezitýdenním srovnání o 4,98 procenta na 1307 korun. Následovaly cenné papíry výrobce dronů Primoco UAV s růstem o 2,74 procenta na 750 Kč a akcie tabákové společnosti Philip Morris, které za týden stouply o 1,7 procenta na 17 900 korun.

Naopak akcie Photon Energy odepsaly 5,78 procenta na 16,30 koruny. Následovaly akcie pojišťovny VIG, které oslabily o 4,84 procenta na 1100 korun, a akcie Erste Bank se ztrátou 3,81 procenta na 1994 korun. Komerční banka zlevnila za týden o 3,41 procenta na 1021 korun.

Dále klesly o 1,77 procenta na 388 korun akcie plzeňských strojíren Doosan Škoda Power, titul tak ukončil předchozí šestitýdenní růst, podotkl Vávra. Akcie Monety Money Bank oslabily o 1,16 procenta na 153,20 koruny, nápojářská Kofola ztratila v týdnu 0,95 procenta na 522 korun a akcie Gevorkyan 0,91 procenta na 218 korun. Zbrojovka Colt zlevnila v mezitýdenním srovnání o 0,14 procenta na 721 korun.

Burzovní palác
Pražská burza poprvé ve své historii zavřela nad hranicí 2200 bodů. Index PX posílil o 0,46 procenta na 2202,81 bodu a zhruba o deset bodů tak vylepšil své dosavadní maximum z 21. května letošního roku. K růstu mu pomohly především akcie Erste Bank, které přidaly více než tři procenta.

Pražská burza je mezi deseti nejvýnosnějšími parkety světa

Burzovní palác
Palickap / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0 International
Lukáš Kovanda
ČTK

Akcie představují zajištění proti zdražujícím energiím i hypotékám, ale jen pro někoho. Hlavní ukazatel pražské burzy se v tomto týdnu ocitl v první světové desítce letos nejlépe zhodnocujících burz. Jen devět zemí světa vykazuje dle Bloombergu ještě vyšší dosavadní výkonnost svého primárního burzovního ukazatele než Česká republika. Pražské burze pomáhá k postupu do TOP 10 hlavně dramatické zvyšování úrokových sazeb v podání České národní banky a také nebývalý růst cen energií a emisních povolenek EU.

Hlavní index pražské burzy, PX, zhodnotil letos od 1. ledna do včerejška celkově o 43,2 procenta. V přepočtu do korun se tedy jedná o desátou nejlepší celkovou výkonnost (tedy po zahrnutí dividend) mezi všemi primárními burzovními ukazateli světa. V EU je pak na druhém místě, po estonské burze, jež letos hlásí výkonnost jen nepatrně vyšší, 43,7 procenta.  

Burza cenných papírů Praha

Akcie na pražské burze slušně vynáší. Co přinese budoucnost?

Money

Inflace v české ekonomice nebezpečně roste a v příštím roce by mohla dosáhnout až sedmi procent. Kdo má peníze na spořicích účtech, tomu se kupní síla peněz podstatně sníží. Akcie se slušným dividendovým výnosem nabízejí možnost, jak inflaci nejen výrazně utlumit, v některých případech jí ale také výrazně překonat.

Zlaťák

Přečíst článek

Pražské burze v globálním měřítku nadmíru svědčí to, že v jejím primárním indexu jsou silně zastoupeny bankovní tituly (Komerční banka, Erste Bank a Moneta) a také ČEZ. Bankovním akciím se totiž daří z důvodu zvyšování základní úrokové sazby v podání České národní banky, které je razantní také právě z celosvětového hlediska. Vyšší úroky ČNB umožňují bankám dosahovat vyšších rozdílů mezi úroky na svých půjčkách a úroky na přijatých vkladech, tedy vyšších úrokových výnosů. Ty se pak promítají ve zvýšené ziskovosti, která tedy znamená také vyšší výnos pro akcionáře bank. 

Akcie ČEZ zase rostou z rekordního vzestupu ceny emisních povolenek EU. Ty tento týden pokořily historický rekord, když předevčírem přesáhly cenovou úroveň dokonce 90 eur za tunu ekvivalentu oxidu uhličitého vypuštěnou do ovzduší. Povolenky si musí nakupovat například uhelné či v menší míře plynové elektrárny, aby mohly elektřinu vyrábět. Zdražování povolenek tedy znamená růst cen elektřiny, a tudíž také růst ziskovosti podniků typu ČEZ.

Lidé, kteří mají své peníze v akciích pražské burzy, se tedy poměrně vhodně zajišťují proti dvěma klíčovým výzvám letošního roku: zdražujícím energiím a rostoucím úrokům.  

Komu kvůli růstu úroků zdražuje hypotéka, ten se může zajistit investicí do bankovní akcie a vydělávat tak na tom samém růstu úroků. Kdo strádá kvůli rostoucím platbám za elektřinu či plyn, ten může investovat do akcií ČEZ a část těchto navýšených plateb si v podobě zhodnocování příslušných akcií a dividend „přihrát“ zpět.  

Potíž je v tom, že do akcií investují spíše celkově majetnější lidé. Lidé, kteří jsou zdražujícími energiemi, příp. rostoucími úroky zasaženi nejvíce, tj. nízkopříjmoví, se skrze akciové investování pochopitelně příliš zajišťovat nemohou. Což ovšem přispívá k rozevírání příjmových nůžek a nůžek bohatství v celé společnosti.   

Pořadí zemí s nejlépe vynášejícími burzami roku 2021

(výkonnost jejich primárního burzovního ukazatele v období od 1. 1. do 9. 12. 2021, včetně dividend, v přepočtu do českých korun, v procentech)

  1. Mongolsko         124,3   
  2. Zambie                110,4 
  3. Abú Dhabí           92,9   
  4. Srí Lanka             67,7   
  5. Libanon               61,3   
  6. Ghana                  51,1 
  7. Argentina           47,8 
  8. Kazachstán         46,2 
  9. Estonsko             43,7 
  10. Česko                   43,2 

