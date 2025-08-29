Pražská burza pokračuje v poklesu. Obchody v týdnu pokořily rekord
Všechny seance uplynulého týdne burza ukončila v záporném teritoriu. Od úterý do čtvrtka byla přitom patrná silná aktivita investorů, a to především u akcií ČEZ.
Pražská burza v uplynulém týdnu opět ztratila, index PX klesl o 1,38 procenta na 2267,93 bodu. Nejvíce oslabily akcie stavitele solárních elektráren Photon Energy, naopak nejvíce posílil energetický ČEZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu. V úterý dosáhl objem akciových obchodů na pražské burze rekordních 5,17 miliardy korun, což bylo nejvíce od zavedení obchodního systému Xetra v roce 2012. Předchozí týden burza klesla o 0,97 procenta.
„Všechny seance uplynulého týdne burza ukončila v záporném teritoriu. Od úterý do čtvrtka byla přitom patrná silná aktivita investorů, a to především u akcií ČEZ. Celkové objemy obchodů v úterý přesáhly pět miliard korun, následně ve středu a ve čtvrtek se držely kolem jedné miliardy,“ uvedl makléř společnosti Wood & Company Vladimír Vávra.
Akcie ČEZ, které byly v týdnu v centru zájmu investorů, posílily v mezitýdenním srovnání o 4,98 procenta na 1307 korun. Následovaly cenné papíry výrobce dronů Primoco UAV s růstem o 2,74 procenta na 750 Kč a akcie tabákové společnosti Philip Morris, které za týden stouply o 1,7 procenta na 17 900 korun.
Naopak akcie Photon Energy odepsaly 5,78 procenta na 16,30 koruny. Následovaly akcie pojišťovny VIG, které oslabily o 4,84 procenta na 1100 korun, a akcie Erste Bank se ztrátou 3,81 procenta na 1994 korun. Komerční banka zlevnila za týden o 3,41 procenta na 1021 korun.
Dále klesly o 1,77 procenta na 388 korun akcie plzeňských strojíren Doosan Škoda Power, titul tak ukončil předchozí šestitýdenní růst, podotkl Vávra. Akcie Monety Money Bank oslabily o 1,16 procenta na 153,20 koruny, nápojářská Kofola ztratila v týdnu 0,95 procenta na 522 korun a akcie Gevorkyan 0,91 procenta na 218 korun. Zbrojovka Colt zlevnila v mezitýdenním srovnání o 0,14 procenta na 721 korun.
