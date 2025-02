Šéf Heinekenu: Trumpova cla budou mít na náš byznys marginální dopad. Akcie pivovaru přidávají 12 procent

Nizozemský pivovar Heineken loni zvýšil provozní zisk o 8,4 procenta na 3,5 miliardy eur (87,8 miliardy korun). Výsledky překonaly očekávání analytiků a firma navzdory hrozbě obchodní války počítá s růstem i v letošním roce. Druhý největší pivovar na světě o tom informoval v dnešní tiskové zprávě. Akcie podniku na výsledky zareagovaly růstem o 12 procent.

Analytici v průměru očekávali zvýšení provozního zisku o 5,3 procenta. Výnosy ale firmě klesly o 1,2 procenta na 35,96 miliardy eur. Objem prodeje se zvýšil o 1,6 procenta a růst zaznamenaly všechny regiony. Výrazný byl růst v Indii, Nigérii, Vietnamu, Brazílii a Mexiku.

„Jsme celkem spokojeni, výsledky jsou to solidní,“ řekl novinářům generální ředitel Dolf van den Brink. Dodal, že Heinekenu se podařilo zvýšit objem prodeje ve všech regionech díky novým investicím.

Heineken: Trumpova cla náš byznys neohrzí

Firma také oznámila program odkupu svých akcií. V příštích dvou letech plánuje na jejich odkup vynaložit 1,5 miliardy eur.

V letošním roce očekává Heineken zvýšení provozního zisku v rozmezí čtyři až osm procent. Analytici dosud počítali s růstem o 5,8 procenta, uvedla agentura Reuters.

Van den Brink uvedl, že firma při hodnocení výhledu zohlednila rizika plynoucí z amerických cel vůči zemím, jako je Mexiko, kde Heineken vaří část piva určeného pro americký trh.

Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením cel na veškerý dovoz z Mexika, Kanady a EU, zavedl také 25procentní clo na veškerou dováženou ocel a hliník, což by mohlo mít dopad na pivovary kvůli zvýšení cen plechovek nebo ovlivnit objem dovozu piva. Spojené státy se na celosvětových tržbách Heinekenu podílejí méně než pěti procenty, pivovar tak neočekává významný dopad kroků amerického prezidenta na své hospodaření a je připraven na více scénářů, uvedl van den Brink a finanční ředitel Harold van den Broek.

Společnost Heineken je druhým největším výrobcem piva na světě za americkým konkurentem Anheuser-Busch InBev. Působí i v České republice. Divize Heineken ČR je dlouhodobě trojkou na českém trhu po Plzeňském Prazdroji a Pivovarech Staropramen. Patří jí pivovary Starobrno, Královský pivovar Krušovice a Velké Březno.

