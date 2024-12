Realitní magnát Vítek otevírá první hotel značky Clarion ve Vídni

Firma CPI Hotels ze skupiny CPI Property Group českého miliardáře Radovana Vítka ve středu otevírá první hotel značky Clarion ve Vídni. Hotel má 201 pokojů, tři konferenční místnosti a střešní restauraci se 120 místy. CPI Hotels provozuje pod několika značkami více než tři desítky hotelů v šesti evropských zemích.

„Vstup na rakouský trh a otevření prvního hotelu značky Clarion ve Vídni je významným krokem pro rozvoj našeho portfolia v rámci střední Evropy,“ uvedl šéf CPI Hotels Jan Kratina v tiskové zprávě.

Nověotevřený Clarion Hotel Vienna South ve čtvrti Wienerberg patřil původně do amerického hotelového řetězce Holiday Inn. Podle CPI nabízí moderně zařízené pokoje včetně bezbariérových, zázemí pro turisty i pracovní cesty a díky své výšce také výhledy na celou Vídeň.

CPI Hotels patří do CPI Property Group českého miliardáře Vítka. Provozuje hotely pod značkami Clarion Hotels, Comfort Hotels, Quality Hotels, Mamaison Hotels & Residences, Buddha-Bar Hotel Collection, Badenia, Holiday Inn, Courtyard by Marriott a několik hotelů pod vlastní značkou. Mají kapacitu dohromady přes 10 tisíc lůžek a 13 tisíc konferenčních míst.

