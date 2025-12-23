Ryanair v Itálii tvrdě narazil. Pokuta šest miliard ho nemine

Italský antimonopolní úřad AGCM vyměřil irské letecké společnosti Ryanair pokutu 255 milionů eur (více než šest miliard korun) za zneužívání dominantní pozice vůči cestovním kancelářím. Úřad o tom v úterý informoval v tiskové zprávě.
Blokování nabídek a kombinací letů
AGCM uvedl, že společnost Ryanair cestovním kancelářím blokovala či komplikovala možnost nabízet její lety v kombinaci s lety jiných aerolinek či s dalšími službami. Toto zneužívání dominantní pozice podle úřadu začalo v dubnu 2023 a trvalo minimálně do letošního dubna, píše agentura Reuters.
„Dominantní pozice Ryanairu nevyplývá pouze z jeho významného a rychle rostoucího podílu na trhu, ale také z řady dalších faktorů,“ uvedl úřad. „Celkově to poskytuje Ryanairu významnou tržní sílu, což mu umožňuje postupovat do značné míry nezávisle na konkurentech a spotřebitelích,“ dodal.
Ryanair je největší nízkonákladovou leteckou společností v Evropě. V České republice má základnu na Letiště Václava Havla v Praze.
Lukáš Kovanda: Kufr zdarma? Cestující potěší, ale letenky zdraží
Evropská unie chce cestujícím zaručit právo na příruční zavazadlo zdarma. Na první pohled jde o vítězství pro spotřebitele. Konec skrytých poplatků, větší férovost. Jenže realita je jiná: právě příplatky za zavazadla drží ceny letenek nízko. Odebereme-li nízkonákladovým aerolinkám klíčový zdroj příjmů, levné létání přestane být levné.
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Související
Apple dostal ve Francii pokutu skoro čtyři miliardy
V době covidu se prodej letenek propadl o 95 procent. Nyní se opět stává lukrativní branží. Kiwi.com si z těžké doby odnesl poučení, musí se soustředit na garance pro cestující. Když je nějaký let zrušen, Kiwi nyní garantuje náhradní řešení. „V letošním roce rosteme,“ říká Michal Šindelář, viceprezident kiwi.com. Podobný vývoj čeká i v příštím roce. Stálicemi zůstávají pro Čechy Španělsko nebo Itálie. Objevují se ovšem i nové hvězdy, nyní například poněkud nečekaně Kolumbie.
Shrnutí rozhovoru
Kiwi.com stabilizovalo byznys po krizových letech díky dohodě s Ryanairem a výrazným investicím do služby Guarantee, která staví na garancích pro cestující například při rušení letů. Až polovina klientů je ochotna si za tyto garance připlatit. Kiwi masivně využívá umělou inteligenci v zákaznické péči, kde automaticky řeší většinu požadavků, a připravuje změny ve vyhledávání, které mají zjednodušit plánování cest. Podle viceprezidenta Michala Šindeláře Kiwi letos roste a stejný trend čeká i v příštím roce.
Jak se pro kiwi.com vyvíjí letošní rok?
Z pohledu investic, které jsme vložili do produktů, nám dělá radost, jakým způsobem vzrůstá spokojenost zákazníků, především se službou Guarantee. V posledních měsících se nám daří růst rychleji, než jsme očekávali na konci léta. Na našich letošních investicích budeme stavět i v roce 2026.
Program Guarantee jste rozjeli v loňském roce. Loni jste také uzavřeli dlouho očekávanou dohodu se společností Ryanair o poskytování služeb. Jak se tyto novinky projevily v chodu firmy?
Oproti minulému roku rosteme. Podepsání smlouvy s Ryanair byl pro nás jedním z klíčových kroků, který se pozitivně projevil ve stabilizaci našeho byznys modelu. Nyní se můžeme víc soustředit na kroky, které posouvají náš byznys kupředu a nemusíme se zabývat zbytečnými spory. Guarantee, službu, kterou jsme spustili v červnu loňského roku, je nutno chápat jako investici, která se nám vyplácí v dlouhodobém horizontu. Lidé, kteří si u nás tuto službu kupují, se k nám asi o jednu třetinu víc vracejí. Rosteme a růstem skončíme letošní rok a věříme, že tak bude pokračovat i rok příští.
Guarantee navyšuje cenu za letenku, zároveň slibujete jistotu, že když nějaký spoj vypadne, dostane klient náhradu. Jak lidé na tento program reagují, kolik procent ho využívá?
Nejvíc se to projevilo v době covidu. Zjistili jsme, že hlavní obavy cestujících se dají zahrnout do tří témat a na nich jsme produkt postavili. Za prvé, člověk přemýšlí, zda využil nejlepší nabídku, kterou mohl využít. Za druhé, u zákazníků panuje obava, zda mají během cestování dostupné všechny informace, zda mají u sebe všechny dokumenty, zejména palubní lístek.
Největší obavou je, co se stane, když se něco pokazí, typicky, když se zpozdí nebo zruší let. To jsou tři hlavní oblasti, okolo kterých jsme vybudovali naši garanci, kde velmi transparentně dáváme najevo, za jakou cenu si tuto službu lidé kupují. Za zákazníky děláme automaticky online check-in, nenecháváme na nich, aby si museli vyhledávat, jak přesně dokončit check-in na stránkách aerolinky, kdy se toto okno otevírá a jak se liší napříč leteckými společnostmi. Nejpodstatnější je garance, že když se lidově řečeno cokoli pokazí, tak kiwi.com je schopné lidem poskytnout dostatečnou kompenzaci jak už pro to, aby se dostali do finální destinace, nebo aby mohli změnit své plány během cestování.
Lukáš Kovanda: Letenky z Česka by mohly zlevnit až o patnáct procent
Převzetí tuzemské aerolinky Smartwings ze strany tureckého nízkonákladového dopravce Pegasus mohou oddálit regulační orgány. V celé EU jsou totiž stále častěji slyšet obavy z neblahého dopadu konsolidace v sektoru letecké dopravy na konečného zákazníka. Pokud však platí slova Pegasusu, lze spíše čekat zlevnění letenek; charterové lety z Prahy či Brna mohou být po nějaké časem až o 15 procent lacinější, než pokud ke spojení zmíněných dopravců nedojde.
Jak se program Guarantee projevil v byznysu kiwi? Kolik lidí je ochotno si za tyto služby připlatit?
Když zákazníkům ukážeme dvě možnosti vedle sebe, kdy jedna je Guarantee, a vedle ní zobrazíme levnější možnost přejít na stránky aerolinky a bookovat si let tam, tak až padesát procent zákazníků si vybírá naši službu.
Je to pro kiwi.com byznysově přínos, nebo trochu oběť, ve prospěch marketingu?
Je to strategicky nejdůležitější věc, do které investujeme. I z pohledu čísel je to pro firmu přínos.
V listopadu bylo v USA přerušeno šest procent letů, Belgie zavřela dvě letiště, v Bruselu a v Lutychu. To už bude běžný stav, tyto výpadky v cestování?
Výpadky byly i na Blízkém Východě, na jaře ve Španělsku a částečně v Portugalsku kvůli blackoutu. I to jsou situace, při kterých naše služba pomáhá. Je to pro nás „drahá sranda“. Musíme si být jisti i z pohledu nákladů, že je to pro nás udržitelné. Při sledování chování zákazníků, jak se k nám vracejí, věříme, že je to služba, která nás odlišuje od konkurence a která reaguje na samou podstatu obav lidí při cestování.
Jak přemýšlíte o byznys plánu těchto služeb do budoucna, abyste nedělali jenom „drahou srandu“? Pomáhá například umělá inteligence?
Rád na podobné otázky odpovídám, že v kiwi.com nepoužíváme slova jako AI, umělá inteligence nebo strojové učení jenom za účelem, aby byly zmíněny a abychom ukázali, že s technologiemi také pracujeme. U nás se používají kvůli reálnému řešení zákaznického problému. Umělá inteligence, stejně jako v jiných oborech, je poslední rok na vzestupu i u kiwi.com. Vlajkovou lodí v tomto směru je zákaznické středisko. Aktuálně je sto procent zákaznických kontaktů směřováno na umělou inteligenci a osmdesát procent je s její pomocí vyřešeno.
Osmdesát procent znamená, že není nutný žádný zásah našich agentů k tomu, aby se zákaznický požadavek vyřešil až do samotného konce. Nejde jen o poskytování informací, ale i o změny v rezervaci či řešení jakýchkoliv jiných situací. Umělá inteligence nám pomáhá, jak zefektivnit interní produktové týmy a především zákaznické centrum, kde jde ruku v ruce zvyšování efektivity s růstem kvality služeb.
Jak ušetřit na letenkách? Nejlevnější jsou v úterý a ve středu, říká šéf nové cestovky
Flexibilita místo katalogů a předem nakoupených kapacit – to je model, na kterém staví Flexi Tours. Díky vlastnímu datovému systému dokáže klientům ušetřit tisíce korun, především na letenkách, a nabídnout aktuální ceny v reálném čase. „ Z našich dat víme, že nejlepší ceny letenek jsou s odletem v úterý nebo ve středu, takže i tohle se promítne do našich cen,“ říká Stanislav Bartoška, zakladatel a šéf cestovní kanceláře Flexi Tours.
Kde je kromě rozvoje zákaznických služeb potenciál progresu kiwi.com?
Rozdělil bych to. Jedna větev je asi očekávaná, tedy že budeme pokračovat ve zlepšování zákaznické spokojenosti. Kde však, při osmdesáti procentech automatizace, narážíme na strop, co ještě dává smysl, abychom automatizovali.
Příští rok očekáváme další rozmach ve využívání AI produktů a vzrůstající očekávání zákazníků, že je budou umět využít na platformách, které znají. Jinak řečeno, aktivně pracujeme na tom, a bude to začátek příštího roku, kdy náš vyhledávač bude schopen požadavky zákazníků promítnout do vyhledávání. Kiwi.com má silný vyhledávač. Pro někoho možná až moc silný. Jeho limitace spočívá především v jeho komplexnosti. Když máte specifické požadavky, vyžaduje to hodně klikání a nastavování parametrů. V budoucnu zadáte poměrně obecný požadavek, on se v pozadí přeloží do samotného vyhledávání a budeme tak zkracovat dobu potřebnou k nalezení žádaného spojení.
Směřují všechny tyto technologické posuny k tomu, abyste zvětšili svůj podíl na trhu s vyhledáváním letenek?
Je to tak. Všechny naše investice vedou k tomu, abychom dále rostli a dříve nebo později navyšovali naše postavení na trhu. Cesta, kterou jsem zmiňoval, může být jednou z těch, které odliší kiwi.com od ostatních hráčů na trhu. Když se nám podaří trefit se do očekávání zákazníků, ukrojíme si větší kousek z našeho primárního trhu, což je evropský region.
Kiwi prošlo za poslední léta výraznou změnou majetkové struktury. Hlavním akcionářem se stal americký fond General Atlantic, většina původních investorů své podíly prodala. Jaká je strategie? Je to vyrůst a prodat?
Je to pravda. Jsme z více než padesáti procent vlastněni americkou společností. Spolupráce s vlastníky je extrémně blízká. Považujeme General Atlantic za strategického investora. Aktuálně je naší strategií organicky růst. Mít kontrolu nad interními investicemi, do jakých produktů míří a na jaké trhy se zaměřujeme. Pro nás byl vstup tohoto investora krátce před covidem velmi vítaný. Po nástupu covidu nám spadly tržby o víc než 95 procent. Mít za sebou v takové době silného partnera pro nás bylo velmi důležité. Dřív nebo později se nám podařilo vyplatit všechny refundace. Byl přitom velký problém tyto prostředky „vymámit“ z aerolinek. Refundace z doby covidu už jsou patrně uzavřená kapitola.
Šéf Kiwi Oliver Dlouhý: Každý týden slavíme rekord. Lidé zase začali létat
Teprve čtyřiatřicetiletý šéf a spolumajitel Kiwi.com Oliver Dlouhý prošedivěl. Jeho rychlý způsob života na něm začíná být vidět. Firmu na vyhledávání nejlevnějšího leteckého spojení založil přesně před deseti lety. Stal se shooting star, člověkem, kterého ostatní sledují. Obrat jeho firmy se počítá v desítkách miliard korun. Koruny ale Olivera nezajímají, jeho byznys se sídlem v Brně je globální. Nejúspěšnější český start-up však dostal s covidem těžkou ránu. Lidé zaplatili, ale neletěli. Firma proto musela peníze vracet ze svého. Trvalo jí to, hledala peníze. Letecké společnosti nechtěly peníze za letenky vracet. Nyní je Kiwi zpět. A opět skvěle jede.
Jakou částku jste museli klientům za neuskutečněné lety vrátit?
Podstatnou část těchto prostředků jsme vyplatili z vlastní kapsy. Udělali jsme za tím tlustou čáru. Přes tuto hořkost se nám během této doby podařilo zvětšit tržní podíl, takže to bylo takové hořkosladké. Možná toto období stálo u vzniku služby Guarantee - cokoliv je pro zákazníka problematické, snažíme se na to reagovat.
Jsou tu Vánoce. Jak rostou ceny letenek, o jaké destinace je aktuálně největší zájem?
Vždy se tak trochu usmíváme faktu, že ať je jakákoliv část sezony, jsou tři destinace, kam Češi létají. Je to Španělsko, Itálie a v poslední době roste Velká Británie. To jsou i vánoční destinace. Obecně čekáme i pro celý příští rok růst leteckého průmyslu. Podle dostupných dat to bude o tři až čtyři procenta. Věříme, že i nám budou pomáhat v organickém růstu.
V poslední tiskové zprávě uvádíte jako jakousi perličku nárůst zájmu o lety do Kolumbie o 250 procent. Co to má znamenat? Je to nový trh? Nebo se narkomafie vrací domů? Anebo si tím směrem deset Čechů koupilo letenku?
Absolutní čísla jsou samozřejmě nižší než třeba u Itálie, kde se bavíme o desetitisících lidech, ale z našich zkušeností vyplývá, že to ukazuje trend do budoucna, kam budou Češi létat. Například loni se takto vyšvihla Albánie, nejprve rostla o stovky procent, a letos už se stabilním podílem patří mezi nejoblíbenější destinace.
Lidé už zase létají. Prodejce letenek Kiwi.com se po čtyřech letech vrátil k zisku
Český prodejce letenek Kiwi.com se loni po čtyřech letech ve ztrátě dostal zpět do ziskového hospodaření, zisk činil 1,13 milionu eur (28,4 milionu korun). Tržby se podařilo zvýšit o pětinu na 293 milionů eur (7,4 miliardy korun), uvedla mluvčí firmy Daniela Chovancová. Společnost těžila z rostoucího zájmu o cestování.
Málokteré jídlo v Česku dokáže rozpoutat tak vášnivou debatu jako bramborový salát. S hráškem, nebo bez? S jogurtem, nebo jedině s poctivou majonézou? A co teprve uzenina, která je pro jedny nostalgickou vzpomínkou na dětství, pro jiné kulinářské rouhání.
Původ bramborového salátu není úplně jasný. Některé zdroje ho spojují s Ruskem a moskevskou restaurací Ermitáž, jiné s německými a rakouskými vlivy. Jisté je, že dříve šlo spíš o jídlo ze zbytků.
V Česku se o něm poprvé zmínila Magdaléna Dobromila Rettigová už v roce 1826. Její recept byl bohatý na majonézu a různé zbytky masa, ale kořenová zelenina v něm ještě chyběla. Spojení smaženého kapra a bramborového salátu se v českých kuchařkách objevilo až v roce 1924 a od té doby se z něj stal neodmyslitelný symbol českých Vánoc.
A jak to vidí ti, kteří vaří na té nejvyšší úrovni? Oslovili jsme několik tuzemských šéfkuchařů a odpověď byla překvapivě jednotná: salám do bramborového salátu nepatří.
Základ je jednoduchý, ale ne ledajaký
Profesionálové se shodují, že kouzlo dokonalého bramborového salátu nestojí na extravaganci, ale na kvalitních surovinách a správném postupu. Základem jsou salátové brambory varného typu A, poctivá majonéza z dobrých vajec a vyvážená sladkokyselá chuť.
„Klíčová je majonéza a lák z okurek, který salát krásně dochutí,“ říká František Skopec, kreativní šéfkuchař Ambiente. Podle něj by v salátu neměly chybět vařené brambory, mrkev, kořenová petržel, případně celer, jemně nakrájená cibule, kyselé okurky a vejce. To vše ideálně nakrájené na stejně velké kostičky. Nejde jen o chuť, ale i o texturu a vzhled.
OBRAZEM: Česko září. Získalo rekordní počet ocenění i jednu dvouhvězdu
V restauraci Kuchyň nedaleko Pražského hradu je bramborový salát stálicí, kterou si hosté dávají třeba k řízku z vepřové krkovice s brusinkami. Šéfkuchař Marek Janouch má svůj vlastní fígl. Zeleninu povaří přímo ve sladkokyselém nálevu. Díky kyselému prostředí se zelenina nerozvaří, zůstane lehce křupavá a chuť salátu je výraznější a svěžejší. Salát se dá jíst hned, ale klidně i druhý den.
Klasika, která se nemění
V Café Savoy se recept na bramborový salát nezměnil už dvacet let. Dodnes ho připravují podle původního zadání Oldřicha Sahajdáka, dnes šéfkuchaře michelinské La Degustation Bohême Bourgeoise. „Bez bramborového salátu bychom se neobešli a zatím se nikdo neodvážil změnit původní recept,“ říká František Skopec, který tu dříve působil jako šéfkuchař. I tady platí jednoduché pravidlo: brambory, kořenová zelenina, kyselé okurky, majonéza, hořčice, sůl, pepř a lák z okurek. Nic víc, nic míň.
Stejně striktní názor má i šéfkuchař Pavel Sapík. Uzeninu v salátu nepřipouští a doma na Štědrý den připravují hned několik verzí, klasický majonézový, odlehčený jogurtem nebo jednoduchý vídeňský salát. „Ke kaprovi máme sardelovou pastu s přepuštěným máslem, na stole nechybí cukroví. Nejraději máme vanilkové rohlíčky a linecké s rybízovou marmeládou. Já osobně mám slabost pro marokánky,“ dodává s úsměvem.
Raketový úspěch Parzivalu. „Česká gastronomie inspiruje,“ říká michelinský šéfkuchař
Z bistra na Jiřáku vznikla během pár let jedna z nejvýraznějších pražských gastro značek. Teď KRO otevírá v Libni prostor, který mění pravidla hry – nejen pro značku samotnou, ale i pro celou scénu. Nový provoz propojuje výrobu, gastronomii i retail a posouvá KRO směrem, který dlouhodobě razí jen několik velkých hráčů v čele s Ambiente.
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Související
Chlebíček je národní poklad. Cizinci ho okukují ve výlohách