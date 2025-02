Firma Rewe dostala v Rakousku rekordní pokutu

Německá maloobchodní skupina Rewe dostala v Rakousku pokutu 70 milionů eur (1,76 miliardy korun) za porušení antimonopolních pravidel. Informovala o tom agentura APA, podle které jde o nejvyšší pokutu, jaká kdy byla v zemi za podobný prohřešek vyměřena. Firma, která provozuje obchody Billa, měla původně zaplatit 1,5 milionu eur, nejvyšší soud ale pokutu mnohonásobně zvýšil.

Dosud nejvyšší pokutu dostaly v Rakousku stavební firmy Porr a Strabag, které se podle soudu dopustily kartelového jednání. Sankce pro firmu Porr činila 62,4 milionu eur, pro firmu Strabag 45,4 milionu eur.

V nynějším případu jde o to, že někdejší dceřiná firma Rewe, společnost Merkur Warenhandels, v polovině roku 2018 převzala maloobchodní prostory pro prodejnu potravin v nákupním centru WELAS Park ve Welsu, kde dříve provozovala prodejnu potravin společnost Weiß Handels. Podle soudu šlo o fúzi, která nebyla oznámena antimonopolnímu úřadu. Prémiový řetězec Merkur se v roce 2021 změnil na prodejny Billa Plus.

Rekordní pokuta vychází z ročního celoevropského obratu skupiny Rewe, který v roce 2023 činil více než 92 miliard eur (2,3 bilionu korun). Maximální výše antimonopolní pokuty činí až deset procent z obratu, v tomto případě devět miliard eur.

„Pokuty podle antimonopolního zákona sledují preventivní a represivní účely, což vyžaduje přiměřenou výši, protože jinak není dosaženo žádného odrazujícího účinku,“ uvedl nejvyšší soud.

Německá skupina Rewe provozuje na domácím trhu řetězec Rewe, dále prodejny Billa v Rakousku a ve střední Evropě včetně Česka, diskonty Penny v Německu, Rakousku, Česku a dalších zemích nebo síť Billa Plus na rakouském trhu.

