Spolčily se proti Jančurovi. Teď zaplatí na pokutách přes miliardu

Evropská komise (EK) uzavřela devět let starý případ, v kterém se České dráhy a rakouské spolkové dráhy (ÖBB) domlouvaly na pořízení použitých vagónů tak, aby se k nim nedostal soukromý dopravce RegioJet. EK aktérům spiknutí vyměřila více než miliardovou pokutu. V kauze figuroval dnes již bývalý místopředseda představenstva ČD Radek Dvořák a důkazem byly e-maily, které posílal Dvořák v roce 2015 své kolegyni v Rakousku Silvii Kaupa, která měla v ÖBB na starost dálkovou osobní dopravu. České dráhy se chystají rozhodnutí napadnout u soudu, napsal server zdpravy.cz. RegioJet uvedl, že se přihlásí o náhradu škody.

Reklama

Evropská komise (EK) vyměřila pokutu 48,7 milionu eur (1,2 miliardy korun) Českým drahám (ČD) a rakouské železniční společnosti ÖBB za to, že uzavřely tajnou dohodu o použitých osobních železničních vagonech, která poškozovala českého dopravce RegioJet. Obě společnosti porušily antimonopolní pravidla EU, uvedla EK. České dráhy s pokutou ani se zdůvodněním nesouhlasí.

„ČD a ÖBB zajišťují železniční přepravu osob v České republice a Rakousku. V roce 2011 vstoupil na trh dálkové železniční osobní dopravy v Česku RegioJet. V konkurenci ČD a ÖBB vsadil RegioJet z velké části na ojeté vagony,“ popsala unijní exekutiva.

Komise zjistila, že mezi lety 2012 a 2016 se České dráhy a ÖBB účastnily kolektivního bojkotu, jehož cílem bylo udržet si své postavení na trhu a bránit rozšíření společnosti RegioJet v Česku i na trase mezi Prahou a Vídní. Ke kolektivnímu bojkotu dochází, když se skupina soutěžitelů dohodne na vyloučení skutečného nebo potenciálního konkurenta nebo na tom, že mu zkomplikuje činnost. Obě firmy podle komise koordinovaly své kroky související s použitými vozy ÖBB pro dálkovou osobní dopravu, aby zabránily jejich nákupu RegioJetu.

„České dráhy s vydaným rozhodnutím zásadně nesouhlasí a odmítají, že by docházelo k tvrzeným zásahům do obchodu s použitými železničními vozy dopravce ÖBB, neboť ty byly průběžně prodávány různým společnostem, a to vždy na tržním principu za nejvyšší nabízenou cenu,“ sdělily České dráhy v zaslaném stanovisku.

Reklama

RegioJet uvedl, že od ÖBB koupil zhruba 70 vagonů, od určitého okamžiku ale rakouský dopravce prodával další vozy jen Českým drahám, bylo jich přibližně 200. Informaci o nezákonném jednání namířeném proti RegioJetu firma získala z médií, uvedla mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová. „Evropská komise zde funguje jako soutěžní orgán, a pokud prokáže protisoutěžní jednání, máme právo na náhradu škody, o kterou se také přihlásíme,“ dodala.

České dráhy ale záležitost vidí jinak. „Prověřování a vyšetřování celé věci trvá už více než osm let a podle Českých drah v něm docházelo k nedůvodným průtahům, byla porušována jejich procesní práva a z průběhu řízení je patrná snaha po tak dlouhém šetření někoho potrestat,“ uvedl dopravce. „Výsledkem je rozhodnutí, které České dráhy vnímají jako právně vadné, přehlížející podstatné důkazy a nereflektující skutečný stav dané věci,“ dodal.

Unijní exekutiva poznamenala, že rakouský dopravce s komisí spolupracoval, a proto mu byla pokuta snížena o 45 procent. Musí tedy zaplatit 16,712 milionu eur (421,7 milionu korun). Pokuta pro České dráhy činí 31,94 milionu eur (790,9 milionu korun). Při stanovení výše pokut vzala komise v úvahu více faktorů, včetně závažné povahy protiprávního jednání, jeho zeměpisného rozsahu a doby trvání.

České dráhy se chtějí nadále bránit proti vydanému rozhodnutí u soudních orgánů EU, jsou ale připraveny čelit finančnímu dopadu uložené pokuty, aniž by to mělo negativní dopad na jejich hospodaření. Do skončení řízení u soudních orgánů EU firma nechce aktuální stav věci dál komentovat.

Jančurův rival na železnici chystá linky dál na východ Zprávy z firem Majitel soukromého železničního dopravce Gepard Express Albert Fikáček chce od prosince 2025 spustit mezinárodní linku směrem do východní či jihovýchodní Evropy. Zatím jich oznámil pět, připustil ale, že zřejmě nebudou spuštěny všechny. Firma chce uplatnit lehátkové vozy a lokomotivy, které byly určeny pro linku Praha - Čop. Podle webu Zdopravy.cz jde o linky do Litvy, na Ukrajinu, do Polska či do Chorvatska. ČTK Přečíst článek

Cestujících na dráze opět přibývá, předcovidové počty jsou stále daleko Zprávy z firem Železniční dopravci v Česku za první pololetí letošního roku přepravili zhruba 92,1 milionu cestujících, meziročně téměř o čtyři procenta více. Vyplývá to z předběžných údajů ministerstva dopravy zveřejněných na webu Českého statistického úřadu. Národní dopravce České dráhy (ČD) z celkového počtu za pololetí přepravil 81,6 milionu cestujících, meziročně o 3,2 procenta více, řekl mluvčí drah Filip Medelský. Mírný nárůst podle dopravců způsobuje zejména nasazení nových vlaků. ČTK Přečíst článek

Připojení na internet se má konečně zlepšit. Železniční dopravci dostali dotaci Zprávy z firem Železniční dopravci v Česku plánují kvůli zlepšení dostupnosti a kvality mobilního signálu ve vlacích upravit 670 vagonů. Využijí k tomu dotaci 300 milionů korun od Českého telekomunikačního úřadu. ČTK Přečíst článek

Tisíc korun za kilometr. Bavoři vycouvali z předraženého tendru na provoz vlaků Praha – Mnichov Zprávy z firem Bavorský objednatel dopravy Bayerische Eisenbahngesselschaft (BEG) zrušil společnou soutěž s českým ministerstvem dopravy na provoz vlaků Mnichov-Hof a Mnichov-Praha. Jako první o tom informoval server Zdopravy.cz. ČTK Přečíst článek