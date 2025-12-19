Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Jaké jsou mzdy v logistice. Vítězí technologie, kurýři ztrácejí

Jaké jsou mzdy v logistice. Vítězí technologie, kurýři ztrácejí

Společnost Jungheinrich, jeden z lídrů v oblasti intralogistiky, přináší do českých skladů novou éru automatizace
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
nos

Logistika jede před svátky naplno, ale výplaty se vyvíjejí rozdílně. Zatímco ve skladech došlo k mírnému růstu mezd a technické profese si výrazně polepšily, kurýři berou meziročně méně. Nová data ukazují, že v moderní logistice už nerozhoduje jen množství práce, ale hlavně její role v celém systému.

Logistika v současné době patří k nejvíce vytíženým oborům české ekonomiky. Rostoucí e-commerce, tlak na rychlost doručení i sezónní špičky kladou vysoké nároky na lidi i technologie. Jak ale ukazují aktuální data z pracovního trhu, vyšší tempo se do mezd nepromítá rovnoměrně.

Ve skladech se přidávalo, ale spíš symbolicky

Základní skladové pozice si letos polepšily v řádu jednotek procent. Skladníci se dostali přibližně na 32 tisíc korun měsíčně, vychystávači a baliči na částky lehce nad tuto hranici. Největší růst zaznamenali expediční pracovníci, tedy lidé, kteří mají na starosti finální kontrolu a odeslání zásilek.

„Expediční pracovníci fungují jako poslední kontrolní linie celého e-commerce řetězce. Jejich výkon přímo rozhoduje o tom, zda balík odejde ve slíbený den a zda zákazník dostane objednávku včas,“ říká Michal Španěl, datový analytik a manažer portálu JenPráce.cz. Dle něj právě v předvánočním období roste význam těchto pozic nejvíce. „Každá chyba nebo zdržení v expedici může způsobit řetězové problémy, které se nakonec projeví i na reputaci e-shopu,“ dodává.

Řidičů je nedostatek a firmy to dohánějí penězi

Výraznější růst mezd je vidět u řidičů s oprávněním C. Ti si meziročně polepšili zhruba o osm procent a jejich mzdy se dnes pohybují kolem 41 tisíc korun měsíčně. Tento trend potvrzují i dlouhodobá data Českého statistického úřadu, podle nichž doprava a skladování patří mezi obory s chronickým nedostatkem pracovníků. Řidičská profese navíc stárne a noví lidé do ní přicházejí jen pomalu. Firmy tak často nemají jinou možnost než mzdy zvyšovat, pokud chtějí provoz udržet.

Největší vítěze letošního mzdového vývoje ale najdeme mezi technickými a IT pozicemi. Technici automatizace a specialisté na skladové systémy dnes berou v průměru 45 až 47 tisíc korun měsíčně a jejich mzdy rostou nejrychleji.

Automatizace se stala standardní součástí logistických provozů. Nevede ke snižování počtu pracovníků, ale ke změně jejich struktury a k vyšším nárokům na kvalifikaci,“ popisuje Michal Španěl.

Podobný trend dlouhodobě popisují i oborové analýzy Evropské komise a Eurostatu, podle nichž logistika patří k sektorům, kde digitalizace nejrychleji zvyšuje poptávku po technických dovednostech a práci s daty.

Kurýři: rostoucí nároky, klesající odměna

Zatímco ve skladech a technických rolích se mzdy zvyšují, kurýři jdou opačným směrem. Jejich průměrná mzda meziročně klesla přibližně o pět procent, a to navzdory rostoucímu počtu doručovaných zásilek.

„Objem práce kurýrů roste, doručovací okna se zkracují a tlak na výkon se zvyšuje. Finanční ohodnocení tomu ale ne vždy odpovídá,“ upozorňuje Španěl.

Důvodem je především tlak na náklady v tzv. poslední míli doručování, která je z pohledu dopravců dlouhodobě nejdražší částí celého procesu. Úspory se tak často hledají právě zde.

Firmám se zhoršuje kondice. Bankrotů a insolvencí bylo letos nejvíce za šest let

Zprávy z firem

Od ledna do konce listopadu soudy v ČR vyhlásily bankrot 697 společností, což je proti stejnému období loňského roku nárůst o devět procent. Firemních bankrotů za 11 měsíců tak bylo letos nejvíce od roku 2017. Současně bylo letos do konce listopadu podáno 1052 insolvenčních návrhů, což je meziročně o pět procent více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu informaceofirmach.cz.

ČTK

Přečíst článek

Rozdíly v odměňování ukazují, že logistika se rychle mění. Už nejde jen o fyzickou práci a objem odpracovaných hodin. Stále větší roli hraje to, kde se člověk v logistickém řetězci nachází a jakou odpovědnost nese.

Michal Španěl situaci v odměňování shrnul:  „Mzdy v logistice dnes odrážejí především strategický význam pozice. Kdo pracuje blízko technologiím nebo v kritických bodech provozu, má větší šanci na růst. Ostatní čelí tlaku na efektivitu. “Logistika se tak dle něj postupně posouvá od tradiční manuální práce k oboru, kde rozhodují dovednosti, schopnost práce s technologiemi a odpovědnost za plynulý chod celého systému. 

Předvánoční sezóna je letos zatím nejsilnější za poslední tři roky

Dárky s trvanlivostí. Konec vánočních zbytečností, Češi chtějí kvalitu

Zprávy z firem

Předvánoční sezóna je letos zatím nejsilnější za poslední tři roky. E-shopy hlásí rekordní návštěvnost, technologické firmy zaznamenávají dvojnásobný objem vyhledávání a logistické společnosti popisují extrémní nápor. Spotřebitelé však podle dat nakupují uvážlivěji – více porovnávají, upřednostňují kvalitu a stále častěji využívají mobilní nákupy.

Michal Nosek

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Průměrná mzda v Česku letos poprvé překoná hranici 50 tisíc korun

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Obří zakázka pro Strnada. Tatra Defence vyrobí korby pro tanky Leopard

Leopard 2A8
ČTK
ČTK
ČTK

Společnost Tatra Defence Vehicle ze skupiny Czechoslovak Group českého podnikatele Michala Strnada získala od zbrojního holdingu KNDS kontrakt na výrobu 150 korb pro německé tanky Leopard 2A8 s opcí na dalších až 300 kusů. Kontrakt potvrdil tiskový mluvčí CSG Andrej Čírtek, podle kterého zakázka v hodnotě stovek milionů eur představuje jedno z nejvýznamnějších zapojení českého obranného průmyslu do klíčových evropských obranných programů.

"Tento krok znamená význačný milník v rozvoji českého zbrojního průmyslu a podtrhuje schopnosti českých společností," uvedl holding KNDS Deutschland. Poznamenal, že partnerství je založeno na dlouhodobé spolupráci a vzájemné důvěře a že přesun know-how do Moravskoslezského kraje s sebou přinese nové technologie, dodatečné výrobní kapacity a pracovní místa.

"Potvrzuji, že společnost Tatra Defence Vehicle ze skupiny CSG uzavřela strategický kontrakt se společností KNDS Deutschland na výrobu korb pro tanky Leopard 2A8," sdělil Čírtek. Také on uvedl, že zakázka přinese nové pracovní příležitosti. "V souvislosti s jejím plněním se TD (Tatra Defence) rozšíří o dvě nové haly a vznikne 300 nových pracovních míst. Celková výše investic přesáhne jednu miliardu korun a bude směřovat do dlouhodobého rozvoje výrobních schopností českého obranného průmyslu," dodal.

KNDS upřesnil, že Tatra Defence bude zodpovědná za svařování korb tanků Leopard 2A8 včetně kontroly kvality a technologických procesů. Tisková zpráva KNDS cituje generálního ředitele společnosti Tatra Defence Vehicle Tomáše Mohapla, podle kterého strategické partnerství s holdingem posílí pozici firmy v Evropě jako spolehlivého a technologicky vyspělého partnera.

"Zároveň otevírá další možnosti budoucí spolupráce na nových projektech pro rozvoj a údržbu obrněných platforem," uvedl Mohapl.

Moderní německé tanky Leopard 2A8 bude mít ve výzbroji i česká armáda. V září ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na nákup 44 velitelských a bojových tanků. První stroje česká armáda získá v roce 2028, další dodávky jsou postupně plánovány do roku 2031.

Tomáš Richtr z CSG AI

Tomáš Richtr: CSG díky umělé inteligenci chystá revoluci v oblasti kybernetické bezpečnosti

Zprávy z firem

Skupina CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada se chce víc věnovat umělé inteligenci. Letos vytvořila novou entitu CSG AI, která má veškeré aktivity s AI zastřešovat. Jejím šéfem se stal Tomáš Richtr, který v rozhovoru pro newstream.cz popisuje plány pro další roky i výhody působení ve velké skupině působící v několika strategických odvětvích.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Strnadův gigant CSG spustil nejmodernější linku na dělostřeleckou munici. Tatry bude vyrábět i na Slovensku

Zprávy z firem

ZVS holding, společný podnik slovenského státu a skupiny CSG, která patří miliardáři Michalovi Strnadovi, uvedl do provozu nejmodernější plnicí linku na velkorážovou dělostřeleckou munici v Evropě. Zároveň Ministerstvo obrany SR a skupina CSG oznámily expanzi výroby vojenských vozidel Tatra na Slovensko v rámci rekordního kontraktu na čtyři tisíce vozidel.

nos

Přečíst článek

Související

Karel Pučelík: Trump žaluje BBC. Nejspíš neuspěje, ale o výsledek mu vlastně nejde

Americký prezident Donald Trump
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Donald Trump chce po BBC deset milionů dolarů. Žaloba amerického prezidenta na britskou veřejnoprávní stanici je nevídanou kapitolou v historii – kdysi – „speciálního“ vztahu. Šance na výhru u soudu jsou poměrně nízké, Trump však vítězství nepotřebuje. Co svým krokem sleduje? A proč by si britský premiér Keir Starmer měl letos pustit Lásku nebeskou?

Když vloni těsně před americkým prezidentskými volbami novináři z BBC natáčeli díl z investigativní dokumentární série Panorama, těžko mohli tušit, jaké domino tím spustí. Dvanáctisekundový klip si letos na podzim vyžádal rezignaci generálního ředitele stanice Tima Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové.

Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi jsou trnem v oku záběry událostí z 6. ledna 2021, kter podle něj a jeho příznivců byla sestříhána tak, aby působila dojmem, že prezident přímo vyzval k násilnému útoku na Kapitol. BBC uvedla, že to nebyl záměr, ale i tak se za nedorozumění omluvila a inkriminovaný úsek upravila.

Britská reakce však byla možná až moc vstřícná. Těžko lze uvěřit tomu, že by investigativní pořad určený pro britské diváky (v USA pořad prakticky nelze vysílat) chtěl falšovat záběry a vytvářet alternativní realitu, nebo že by měl ambici ovlivňovat americké volby. Navíc téměř čtyři roky poté, co se událost stala.

Americký prezident Donald Trump

Trump pokračuje v přeměně Bílého domu. Prezidentský chodník slávy opatřil vlastními popisky, Biden nemá ani fotografii

Politika

Americký prezident Donald Trump takzvaný Prezidentský chodník slávy opatřil plaketami se subjektivními popisy svých předchůdců v Bílém domě. Demokrata Joea Bidena popisuje jako nejhoršího prezidenta v dějinách USA, Baracka Obamu jako nejvíce rozdělujícího prezidenta a republikána Ronalda Reagana jako fanouška mladého Trumpa, napsala agentura AP.

ČTK

Přečíst článek

Ať si o videu myslíme cokoliv, Trump skutečně za vyplenění sídla legislativního sboru velkou odpovědnost nese. I když k přímému násilí posluchače nevyzval, mluvil dost agresivně, a davu týdny masírovanému historkami o ukradených volbách nezbývalo moc, aby v něm bouchly saze. Mnozí z útočníků poté přiznali, že ta učinili s přesvědčením, že přesně to po nich Trump chtěl. Panorama tedy události popsala poměrně věrně, přičemž ono krátké video může být považováno maximálně za drobný novinářský přešlap.

Trumpovi ale formální omluva ani skalpy vedení stanice i zpravodajství nestačí. Tento týden se rozhodl na Floridě (mimo jiné proto, že tam jsou mnozí soudci jeho nominanty) známou vysílací korporaci zažalovat o deset miliard dolarů. Trump tvrdí, že BBC jednala „úmyslně, zlovolně a klamavě“.

Trump jako transatlantický šikanátor

Žaloba však stojí na vratkých nohách. Prvním problémem pro Trumpovy právníky je fakt, že se Panorama na americkém území oficiálně nikdy nevysílala. Televizní produkci BBC totiž nikde jinde než na britských ostrovech sledovat nelze. K jejich streamovací platformě iPlayer je teoreticky možné se dostat přes VPN, čímž ale porušujete pravidla, nebo, jak tvrdí Trumpův tým, přes aplikaci BritBox. Obojí je v každém případě absolutně marginální záležitost. Pokud se tedy Panorama k americkým divákům nedostala, jak by je mohli její tvůrci úmyslně ovlivňovat?

Druhé úskalí tkví v tom, že požadavky k prokázání pomluvy u amerických soudů jsou velmi přísné. Trumpovi nebude stačit, že novináři v udělali chybu, ale jeho právníci budou muset dokázat, že v BBC tak učinili vědomě a s úmyslem Trumpa poškodit. Podle expertů moc šancí na výhru nemá, a musí to vědět i on sám.

O vítězství v tomto případě ale nejspíš vůbec nejde. Donald Trump si v domácí politice počíná velmi autoritativně a nyní chce ukázat, že si umí sjednat pořádek i za hranicemi. Na mušku si vzal zrovna tento evropský etalon veřejnoprávní žurnalistky. Když se to řekne bez obalu, Trump BBC prostě šikanuje pro obdiv svých nohsledů.

Rodinná politika se redukuje na porodnost a důchody. Co české diskusi uniká?

Karel Pučelík: Rodinná politika se redukuje na porodnost a důchody. Co české diskusi uniká?

Názory

Česká rodinná politika nastavila podivné rovnítko mezi dítětem a budoucím daňovým poplatníkem. Téměř žádá debata o porodnosti se neobejde bez zmínek o důchodech. Pokud tuto mentalitu „chovatelů skotu“ neopustíme, nikam se nedostaneme. Rodinná politika je ve skutečnosti velmi komplexní, promlouvají do ní ekonomické problémy mladých lidí i ekonomické a genderové nerovnosti. V první řadě by se politici měli snažit situaci rodin zlepšit, přepočítávání důchodového účtu nechat na potom.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Bez ohledu na výsledek soudu se Trump už nyní může v Bílém domě spokojeně usmívat. Spokojenost by mu mohlo překazit snad jen jediné – kdyby se Britové začali bránit. Ostatně Trump kope do jejich rodinného stříbra. Jak trefně podotýká komentátorka deníku The Guardian Jane Martinsonová, britský premiér Keir Starmer by se mohl Trumpovi postavit tak, jak to udělá Hugh Grant v závěru vánočního trháku Láska nebeská.

To se ale patrně nestane, protože předseda britské vlády příliš poslušně čeká, jestli z amerického stolu nespadnou nějaké drobky v podobě obchodní nebo AI dohody. Nechme se však překvapit. Ostatně Vánoce jsou časem zázraků...

Související

Americký prezident Donald Trump

Trump pokračuje v přeměně Bílého domu. Prezidentský chodník slávy opatřil vlastními popisky, Biden nemá ani fotografii

Politika

ČTK

Přečíst článek
Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Trump otevřel globální válku s médii. Po BBC žádá odškodné deset miliard dolarů

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme