Jaké jsou mzdy v logistice. Vítězí technologie, kurýři ztrácejí
Logistika jede před svátky naplno, ale výplaty se vyvíjejí rozdílně. Zatímco ve skladech došlo k mírnému růstu mezd a technické profese si výrazně polepšily, kurýři berou meziročně méně. Nová data ukazují, že v moderní logistice už nerozhoduje jen množství práce, ale hlavně její role v celém systému.
Logistika v současné době patří k nejvíce vytíženým oborům české ekonomiky. Rostoucí e-commerce, tlak na rychlost doručení i sezónní špičky kladou vysoké nároky na lidi i technologie. Jak ale ukazují aktuální data z pracovního trhu, vyšší tempo se do mezd nepromítá rovnoměrně.
Ve skladech se přidávalo, ale spíš symbolicky
Základní skladové pozice si letos polepšily v řádu jednotek procent. Skladníci se dostali přibližně na 32 tisíc korun měsíčně, vychystávači a baliči na částky lehce nad tuto hranici. Největší růst zaznamenali expediční pracovníci, tedy lidé, kteří mají na starosti finální kontrolu a odeslání zásilek.
„Expediční pracovníci fungují jako poslední kontrolní linie celého e-commerce řetězce. Jejich výkon přímo rozhoduje o tom, zda balík odejde ve slíbený den a zda zákazník dostane objednávku včas,“ říká Michal Španěl, datový analytik a manažer portálu JenPráce.cz. Dle něj právě v předvánočním období roste význam těchto pozic nejvíce. „Každá chyba nebo zdržení v expedici může způsobit řetězové problémy, které se nakonec projeví i na reputaci e-shopu,“ dodává.
Řidičů je nedostatek a firmy to dohánějí penězi
Výraznější růst mezd je vidět u řidičů s oprávněním C. Ti si meziročně polepšili zhruba o osm procent a jejich mzdy se dnes pohybují kolem 41 tisíc korun měsíčně. Tento trend potvrzují i dlouhodobá data Českého statistického úřadu, podle nichž doprava a skladování patří mezi obory s chronickým nedostatkem pracovníků. Řidičská profese navíc stárne a noví lidé do ní přicházejí jen pomalu. Firmy tak často nemají jinou možnost než mzdy zvyšovat, pokud chtějí provoz udržet.
Největší vítěze letošního mzdového vývoje ale najdeme mezi technickými a IT pozicemi. Technici automatizace a specialisté na skladové systémy dnes berou v průměru 45 až 47 tisíc korun měsíčně a jejich mzdy rostou nejrychleji.
„Automatizace se stala standardní součástí logistických provozů. Nevede ke snižování počtu pracovníků, ale ke změně jejich struktury a k vyšším nárokům na kvalifikaci,“ popisuje Michal Španěl.
Podobný trend dlouhodobě popisují i oborové analýzy Evropské komise a Eurostatu, podle nichž logistika patří k sektorům, kde digitalizace nejrychleji zvyšuje poptávku po technických dovednostech a práci s daty.
Kurýři: rostoucí nároky, klesající odměna
Zatímco ve skladech a technických rolích se mzdy zvyšují, kurýři jdou opačným směrem. Jejich průměrná mzda meziročně klesla přibližně o pět procent, a to navzdory rostoucímu počtu doručovaných zásilek.
„Objem práce kurýrů roste, doručovací okna se zkracují a tlak na výkon se zvyšuje. Finanční ohodnocení tomu ale ne vždy odpovídá,“ upozorňuje Španěl.
Důvodem je především tlak na náklady v tzv. poslední míli doručování, která je z pohledu dopravců dlouhodobě nejdražší částí celého procesu. Úspory se tak často hledají právě zde.
Rozdíly v odměňování ukazují, že logistika se rychle mění. Už nejde jen o fyzickou práci a objem odpracovaných hodin. Stále větší roli hraje to, kde se člověk v logistickém řetězci nachází a jakou odpovědnost nese.
Michal Španěl situaci v odměňování shrnul: „Mzdy v logistice dnes odrážejí především strategický význam pozice. Kdo pracuje blízko technologiím nebo v kritických bodech provozu, má větší šanci na růst. Ostatní čelí tlaku na efektivitu. “Logistika se tak dle něj postupně posouvá od tradiční manuální práce k oboru, kde rozhodují dovednosti, schopnost práce s technologiemi a odpovědnost za plynulý chod celého systému.
