Česku chybí velké sklady. Řešením by byl růst do výšky, říká developer

Dostupných ploch pro novou skladovou výstavbu ubývá. Proto se naskýtá otázka, zda by nemohly růst do výšky. „V Česku je z hlediska povolovacích procesů problém postavit halu vysokou patnáct metrů, běžně jsou vysoké 12 metrů,” říká Martin Baláž, šéf správy majetku Prologis pro střední Evropu.

Prologis, významný developer v oblasti logistických nemovitostí, v Česku loni dokončil dvě nové budovy o celkové rozloze více než 20 tisíc metrů čtverečních a zaznamenal více než pětinový meziroční nárůst podepsaných smluv. Ceny nájmů po obrovském růstu v roce 2023 již rostou pomaleji.

Ke konci uplynulého roku společnost Prologis v Česku pronajímala prostory o celkové ploše 1,4 milionu metrů čtverečních celkem 110 zákazníkům. Hlavními hybateli poptávky zůstávají maloobchod a e-commerce. Prologis se v Česku angažuje zejména u největších měst jako je Praha, Brno, či Plzeň. V Praze a jejím blízkém okolí jsou nájmy nejvyšší až osm eur za metr čtvereční. Brno je o euro levnější.

„Běžná poptávka je po prostorách od dvou do dvaceti tisíc metrů čtverečních, ale najdou se i zájemci, kteří poptávají obrovské plochy, až 50 tisíc metrů čtverečních, což je ale obrovský problém,” říká Martin Baláž, šéf správy majetku Prologis pro střední Evropu a dodává, že poptávka po prémiových skladových prostorách ve strategických lokalitách dlouhodobě převyšuje nabídku. Současný vývoj a trendy v globálním i regionálním dodavatelském řetězci tak naznačují, že tento tlak na dostupnost prostor v místech s kvalitní infrastrukturou bude v České republice i nadále sílit.

Posun ke spotřebiteli

Jedním z trendů posledních let, který se bezprostředně týká i Česka, je přesun výroby blíže ke koncovým spotřebitelům. Podle studie 2024 Savills Nearshoring Index představuje Česká republika pro průmyslové výrobce druhý nejatraktivnější evropský trh, kam svou výrobu ze vzdálenějších lokalit přesunout. Je to dáno kombinací vynikající dostupnosti na další evropské trhy, relativně nižších nákladů a odolnosti. „Česká republika je z tohoto pohledu téměř ideální, především díky své strategické poloze v srdci Evropy. V posledních letech roste zájem zejména o lokalitu Praha-západ a také o Plzeň, která je mostem mezi Českou republikou a Německem. To ji činí vysoce atraktivní zejména pro průmyslovou výrobu a automobilový průmysl,“ říká Anna Jůzová, obchodní manažerka Prologisu.

Právě v blízkosti Plzně dokončil Prologis v loňském roce moderní skladovou budovu o rozloze přes 15 000 m², která nyní slouží jako středoevropská základna společnosti Toyota Tsusho Europe. Dalším nově dokončeným projektem je budova DC3 v Chrášťanech, nabízející více než pět tisíc metrů čtverečních skladových a administrativních prostor, které nájemcům nabízí rychlý přístup do centra Prahy a krátkou dojezdovou vzdálenost na letiště.

E-commerce žene růst

„Výrazným specifikem českého trhu je vysoká obliba online nakupování, nejvyšší mezi zeměmi střední a východní Evropy, což přirozeně přispívá k vyššímu růstu poptávky po skladových prostorách především v blízkosti lokalit s vysokou koncentrací obyvatel,“ říká Anna Jůzová.

Dle dat evropského maloobchodu aktuálně pokrytí e-commerce v Evropě dosahuje úrovně okolo 16 procent, přičemž v České republice je to ještě o něco více, 18 procent, což přináší zvýšený tlak na vhodné prostory. Podle propočtů výzkumného oddělení Prologis Research každé zvýšení e-commerce o jedno procento vytvoří na evropské úrovni novou poptávku po 2 milionech metrů čtverečních skladových prostor.

„Budeme pokračovat v investicích napříč stávajícími parky a v dalším rozvoji a expanzi našich lokalit kolem Prahy,“ popisuje Jůzová. Zatímco v minulých letech Prologis dokončil několik spekulativních projektů, v budoucnu se chce soustředit primárně na výstavbu na míru. „Popularita výstavby na míru mezi zákazníky neustále roste, jelikož ze své podstaty lépe odráží jejich specifické provozní a skladové potřeby. Se zákazníkem totiž od začátku výstavby spolupracujeme na všem. I pro nás jako developera je BTS výstavba výhodná, nese totiž mnohem nižší riziko neobsazenosti. Díky úzké spolupráci a dohodě s konkrétním zákazníkem můžeme budovu dlouhodobě rozvíjet k oboustranné spokojenosti,“ dodává.

V současné době klienti z řad velkých korporátů preferují zabezpečení areálů proti neočekávaným událostem a živelním katastrofám, další z priorit je využití umělé inteligence, automatizace a inteligentní analýzy.

