Lukáš Kovanda: Průměrná mzda v Česku letos poprvé překoná hranici 50 tisíc korun

Výraznější než očekávaný letošní růst mezd podporuje maloobchodní tržby, které v dubnu překonaly očekávání. Průměrná mzda letos historicky poprvé překoná 50 tisíc korun.

Reálné mzdy rostly letos v prvním čtvrtletí rychleji, než analytici očekávali. To je klíčovým důvodem vyšších než předpokládaných dubnových maloobchodních tržeb. Oba údaje zveřejnil ČSÚ dnes.

Průměrná měsíční hrubá mzda v očištění o inflaci přidala letos v prvních třech měsících roku 3,9 procenta, zatímco analytici oslovení agenturou Bloomberg ve střední hodnotě svých odhadů předpokládali, že to budou pouze 3,7 procenta. Pokud ve stejném rozsahu, o 3,9 procenta, poroste také mzda v letošním čtvrtém čtvrtletí, dojde vůbec poprvé k tomu, že průměrná nominální mzda v ČR překoná úroveň 50 tisíc korun. Ve čtvrtém čtvrtletí jsou mzdy tradičně nejvyšší, například kvůli výplatě bonusů s koncem roku.

Zvláště výrazně rostou letos mzdy v oblasti nemovitostí a stavebnictví. I přes stále poměrně vysoké úrokové sazby se těmto sektorům nyní relativně daří. Lidé zhusta pořizují nové nemovitosti jako investici, neboť sázejí na jejich další cenový růst. Ceny žene vzhůru i stále nedostatečná nabídka nových nemovitostí, která přetrvává i přes solidní výkon stavebnictví. Manko v oblasti nové výstavby je v ČR totiž stále znatelné. Poměrně pomalu rostly mzdy letos v prvním čtvrtletí v energetice, kde se nepříznivě promítá meziroční pokles cen energií.

Reálné mzdy tak nejpozději v příštím roce dosáhnou předcovidové úrovně roku 2019. Díky této vyhlídce se daří také maloobchodním tržbám. Ty v dubnu přidaly 5,8 procenta, zatímco analytici oslovení agenturou Bloomberg mínili, že to budou jen 3,4 procenta. Lidé navyšují své reálné výdaje zejména za pohonné hmoty, meziročně o více než dvanáct procent, a to kvůli jejich bezpříkladné láci. Nadcházející motoristická letní sezóna by měla být historicky nejlevnější, co se ceny pohonných hmot ve vztahu k průměrně mzdě týče.

