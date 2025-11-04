Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Rostou, inovují, odolávají. Obor podnikových služeb nezná krizi, je motorem české ekonomiky

Rostou, inovují, odolávají. Obor podnikových služeb nezná krizi, je motorem české ekonomiky

Rostou, inovují, odolávají. Obor podnikových služeb nezná krizi, je motorem české ekonomiky
Ilustrační snímek, Profimedia
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Třetina českých center už automatizuje procesy pomocí umělé inteligence, čtvrtina má vlastní AI týmy. Ruku v ruce s digitalizací ale roste i počet kyberhrozeb. Lídři sektoru podnikových služeb proto na konferenci ABSL 2025 řeší, jak využít sílu umělé inteligence a dál posilovat roli Česka jako evropského centra inovací, bezpečnosti a technologické odolnosti.

Český obor podnikových služeb letos podle průzkumu asociace ABSL rostl sedmiprocentním tempem a aktuálně zaměstnává více než 200 tisíc lidí. V příštích dvou letech plánuje 67 procent center dále expandovat a 63 procent z nich chce rozšiřovat své aktivity – především směrem k posílení efektivity, bezpečnosti a odolnosti mateřských firem. Růst přitom není krátkodobý. Sektor očekává, že si v dalších letech udrží stabilní pětiprocentní tempo, a do roku 2030 by mohl zaměstnávat až 260 tisíc kvalifikovaných odborníků. Rostoucí geopolitické napětí, kybernetické hrozby, dezinformace i narušení dodavatelských řetězců totiž zvyšují tlak na firmy po celém světě – a právě centra podnikových služeb jim pomáhají tyto výzvy zvládat.

Šéf ABSL Jonathan Appleton

S umělou inteligencí rosteme rychleji, říká šéf ABSL Jonathan Appleton

Leaders

Umělá inteligence, nejdiskutovanější fenomén posledního roku. I když se o ní nejčastěji hovoří v souvislosti se zánikem mnoha pracovních míst, v některých oborech funguje jako katalyzátor růstu. Například firmy z oboru podnikových, IT a zákaznických služeb, které tyto technologie nasadily, rostou co do počtu zaměstnanců dokonce dvojnásobným tempem, než kolik činí oborový průměr. Jak technické inovace mění efektivitu firem a charakter lidské práce? A jak pohání růst celého oboru a následně i české ekonomiky? Odpovídá šéf asociace ABSL Jonathan Appleton.

Newstream & Partner

Přečíst článek

„Žijeme v době, kterou ovlivňuje řada souběžných tlaků – geopolitická nejistota, rychlé technologické změny, rostoucí hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti a zvyšující se náklady i nedostatek talentů. V takovém prostředí hraje sektor podnikových služeb klíčovou roli: pomáhá firmám udržet odolnost, agilitu a udržitelný růst,“ uvádí Jonathan Appleton, zakladatel a výkonný ředitel asociace ABSL, a dodává: „Obor má za sebou mimořádně stabilní dekádu a jeho role v české ekonomice dále roste. S více než 200 tisíci profesionály v 500 centrech, která poskytují služby některým z největších mezinárodních společností světa, přispívá tento sektor přibližně 10 procenty českému HDP. Stal se také jedním z hlavních motorů růstu českých měst – přitahuje zahraniční investice i vysoce kvalifikované odborníky.“

Odolnost, technologie a bezpečnost v propojeném světě

Velmi důležitou roli hrají v oboru a jeho aktivitách technologie. Podle letošního průzkumu ABSL již 47 procent českých center využívá pokročilou úroveň digitalizace s více integrovanými řešeními a měřitelnými přínosy pro efektivitu. Třetina center (33 %) uplatňuje strategii „AI-first“, tedy automatizaci a umělou inteligenci napříč celým podnikáním. Téměř čtvrtina (23 %) má navíc vlastní AI tým, který se stará o inovace a rozvoj digitálních řešení. Vše s cílem zvýšit efektivitu i hodnotu podnikových procesů. Ruku v ruce s vysokou mírou využití technologií ovšem roste potřeba chránit firmy před novými typy hrozeb.

Témata technologické odolnosti, odpovědného využívání umělé inteligence a ochrany před novými digitálními hrozbami se proto dostávají mezi důležité priority oboru a dominují i letošní konferenci ABSL, která se koná 4. a 5. listopadu v Brně – městě s nejvyšší koncentrací zaměstnanců v oboru podnikových služeb v České republice. Více než 500 českých i mezinárodních odborníků zde bude během více než 100 přednášek a odborných panelů diskutovat o tom, jak mohou podnikové služby využít potenciál umělé inteligence a digitálních inovací, aniž by přitom ohrozily kybernetickou bezpečnost firem, jejich dat a inovačních projektů.

Umělá inteligence může vystřídat lidskou činnost v případě rutinních úkolů.

Umělá inteligence může nahradit polovinu pracovních míst. Ale změny si ani nevšimneme

Enjoy

Umělá inteligence může zefektivnit práci lidí, ale plně ji nenahradí. Vystřídat lidskou činnost může v případě opakovaných, rutinních úkolů. Přestože podle personalistů některé pracovní pozice v důsledku využití umělé inteligence postupem času vymizí, řada jiných vznikne. V příštích letech umělá inteligence podle personalistů zjednoduší některé úkony a bude práci lidí více doplňovat.

ČTK

Přečíst článek

AI je totiž nejen nástrojem inovací, ale i potenciálním zdrojem rizik. Kromě zneužití AI k obcházení bezpečnostních systémů, únikům citlivých dat přes veřejné AI nástroje, zneužívání modelů AI nebo útoky řízené AI může jít i o deepfake technologie, které bývají stále častěji zneužívány nejen k šíření dezinformací, ale i k manipulaci s interními procesy firem.

„Rizika spojená s deepfake vyžadují více než jen zabezpečení technologie – vyžadují silné vnitřní kontrolní prostředí, jako jsou jasné kontrolní mechanismy pro komunikaci vedení a protokoly pro rozhodování. Společnosti by měly zabezpečit své platební a komunikační kanály a zároveň školit zaměstnance, aby dokázali rozpoznat a nahlásit podezřelý obsah. A konečně, robustní plán reakce na krize s rychlou eskalací zajišťuje, že organizace mohou jednat rozhodným způsobem, aby ochránily svou reputaci,“ uvádí Michal Wojnar, ředitel kybernetické bezpečnosti ve společnosti PwC, která je diamantovým partnerem konference.

Brno: Centrum světových talentů

Letošní konference se koná právě v Brně, které má v rámci oboru podnikových služeb v Česku výjimečné postavení. Brno je druhým největším centrem podnikových služeb v zemi a současně městem s nejvyšší hustotou zaměstnanosti v tomto odvětví – v oboru zde pracuje téměř každý pátý obyvatel v produktivním věku. Celkem brněnská centra zaměstnávají 44 tisíc odborníků a ročně vytvářejí dva tisíce nových pracovních míst. Nejen místní, ale i mezinárodní profesionálové tak zde mají mimořádnou příležitost spolupracovat na projektech, které formují reakce firem na nové výzvy v oblasti AI, udržitelnosti a digitální správy.

„V příštích třech až pěti letech očekáváme, že česká centra podnikových služeb budou ještě silněji dominovat v oblasti datové analytiky, automatizace, zavádění umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti – což vše je nezbytné pro to, aby společnosti zůstaly konkurenceschopné v komplexním globálním prostředí,“ uzavírá Appleton.

Jonathan Appleton: S pomocí technologií a inovací jsme z podnikových služeb udělali odolný obor

Zprávy z firem

Byznys dnes už není jen o produktivitě a efektivitě, ale i o odolnosti. Jen odolné firmy totiž zvládnou mimořádné situace a krize, jako byla například pandemie a s ní spojené narušené dodavatelské řetězce, anebo jako je energetická krize či nedostatek lidských zdrojů, které jsou zase realitou současnosti. Klíčem k odolnosti jsou dle ředitele asociace ABSL Jonathana Appletona inovace. Dobrým důkazem je obor podnikových služeb, který roste dvojciferným tempem krize nekrize.

nst

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Kim Kardashian nevěří, že Američané dolétli na Měsíc. Šéf NASA ji usadil

Kim Kardashian
ČTK
nst
nst

Na reality show The Kardashians se asi dívá i šéf amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku NASA. Reagoval totiž na poznámky Kim Kardashian o konspiraci s letem na Měsíc.

Americká televizní celebrita Kim Kardashian o víkendu vzbudila pozornost i zpravodajských agentur a zájemců o astronautiku. Kauzu citovala agentura Reuters.

V nové epizodě známé reality show „The Kardashians“ na platformě Hulu totiž hlavní hvězda pořadu řekla, že si myslí, že „přistání Apolla 11 s astronauty Neilem Armstrongem a Buzzem Aldrinou na Měsíci bylo vymyšlené“. To je mimochodem často opakovaná konspirační teorie. 

„To, co mě přesvědčilo, bylo video s rozhovorem Buzze Aldrina, které jsem viděla online,“ řekla, a že jeho výroky v tomto rozhovoru pochopila tak, že přistání na Měsíci se nikdy neuskutečnilo.

Hostem Sary Polak v podcastu Dobré společnosti byl Petr Mára
video

Technologie budou už za pár let schopné prodloužit život, říká Petr Mára

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.

Michal Nosek

Přečíst článek

Pobouření v NASA

To nadzvihlo amerického ministra dopravy a zároveň pověřeného šéfa NASA Seana Duffyho. „Ano, @KimKardashian, na Měsíci jsme už byli… šestkrát!“ napsal Duffy na sociální síti X. Dodal, že Spojené státy se na Měsíc chystají znovu pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. V roce 2026 má mise Artemis II vyslat astronauty na desetidenní oblet Měsíce, který by měl předcházet plánovanému přistání v roce 2027. „Vyhráli jsme poslední vesmírný závod – a vyhrajeme i tenhle,“ napsal dále Duffy.

Kim Kardashian není jediná, kdo si myslí, že předchozí lety na Měsíc byly podvod. Od 70. let se mezi skeptiky šíří tvrzení, že mise – kterou tehdy sledovaly desítky milionů lidí po celém světě v přímém přenosu – byla ve skutečnosti jen naaranžovaná.

Reality show, kde Kardashianová misi zpochybnila, viděly čtyři miliony lidí. V ní se odvolávala na video, v němž je nyní 95letý Aldrin dotázán, co bylo „nejděsivější chvílí“ mise Apollo. Ze svého telefonu Kardashianová citovala Aldrinova slova: „Nebyl žádný děsivý moment, protože se to nestalo.“ Hvězda reality show pak dodala: „Takže myslím, že se to nestalo.“

Aldrinovy výroky ale podle Reuters zjevně byly vytrženy z kontextu – pocházejí z jeho vystoupení v roce 2015 v debatě Oxford Union v Británii. Během akce se ho jeden z diváků zeptal: „Co bylo na té cestě nejděsivější?“ Aldrin zaváhal a zeptal se: „Nejděsivější?“ – přitom rozhodil rukama, jako by otázku odmítl. „To se nestalo. Mohlo to být děsivé,“ řekl – čímž podle všeho naznačil, že se během mise nic děsivého nestalo. Poté se ho někdo v publiku zeptal na poruchu jističe a Aldrin pokračoval popisem technického problému, který se během mise skutečně objevil.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Vesmírný teleskop Jamese Webba, který dokáže nahlédnout do nejhlubší historie vesmíru i pátrat po známkách možného života mimo Sluneční soustavu, dnes po mnoha odkladech opustil Zemi. Podle plánu ho ve 13:20 SEČ úspěšně vynesla z kosmodromu Kourou ve Francouzské Guyaně raketa Ariane 5.

Starty nových raket, dvě zatmění Slunce a možná i přistání na Měsíci. Co čeká astronautiku v roce 2023?

Money

duk

Přečíst článek

Průlom. První objednávky na surovinu z Měsíce: helium pro kvantové počítače

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek

Bezos si plácl s Altmanem. OpenAI využije výpočetní sílu Amazonu

Šéf Amazonu Jeff Bezos
ČTK
ČTK
ČTK

Americká společnost Amazon bude poskytovat cloudové služby start-upu OpenAI. Cloudová divize Amazon Web Services (AWS) uzavřela s OpenAI víceletou smlouvu za 38 miliard dolarů, tedy více než 803 miliard korun, která poskytne majiteli chatovacího robota s umělou inteligencí ChatGPT přístup ke stovkám tisíc grafických procesů Nvidia. Ty bude moci využívat k trénování a provozování svých modelů AI.

Oznámená dohoda je jedním z prvních významných kroků OpenAI od dokončení restrukturalizace v minulém týdnu, která umožnila firmě opustit její neziskové kořeny. OpenAI tak pokračuje v masivním nakupování výpočetní a úložné kapacity, ať už od poskytovatelů cloudových služeb, jako je AWS, nebo od výrobců čipů.

Společnost OpenAI také nedávno upravila partnerství se svým dlouholetým podporovatelem Microsoftem, který už není jeho výhradním poskytovatelem cloudových služeb. OpenAI podle dohody začne využívat výpočetní výkon AWS okamžitě. Veškerá kapacita by podle dohody měla být poskytnuta do konce roku 2026, ale dohoda obsahuje i možnost dalšího rozšíření od roku 2027.

Dohoda zdůrazňuje rostoucí zájem odvětví umělé inteligence o výpočetní výkon, za kterým stojí snaha o vývoj technologie schopné vyrovnat se lidské inteligenci nebo ji i překonat, uvedla agentura Reuters. Dohoa je také velkým projevem důvěry v AWS. Akcie Amazonu v reakci na zprávu před zahájením oficiálního obchodování na trhu Nasdaq v New Yorku vykazovaly zhruba pětiprocentní růst.

Farmaceutická společnost Novo Nordisk postaví v Dánsku nový závod

Akcie dánského Novo Nordisku jsou vskutku úkaz. Proč jim investoři ani po masivním propadu nevěří?

Názory

Akcie dánského Novo Nordisku se zřítily na méně než 40 procent ročního maxima – přesto je analytici považují za jednu z nejvíc podhodnocených firem světa. Nabízí vysoký dividendový výnos i silné základy, ale investoři se jí dál vyhýbají. Co se skrývá za nedůvěrou k firmě, která ještě nedávno udávala tempo světové medicíně? rozebírá ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Doporučujeme