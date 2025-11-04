Rostou, inovují, odolávají. Obor podnikových služeb nezná krizi, je motorem české ekonomiky
Třetina českých center už automatizuje procesy pomocí umělé inteligence, čtvrtina má vlastní AI týmy. Ruku v ruce s digitalizací ale roste i počet kyberhrozeb. Lídři sektoru podnikových služeb proto na konferenci ABSL 2025 řeší, jak využít sílu umělé inteligence a dál posilovat roli Česka jako evropského centra inovací, bezpečnosti a technologické odolnosti.
Český obor podnikových služeb letos podle průzkumu asociace ABSL rostl sedmiprocentním tempem a aktuálně zaměstnává více než 200 tisíc lidí. V příštích dvou letech plánuje 67 procent center dále expandovat a 63 procent z nich chce rozšiřovat své aktivity – především směrem k posílení efektivity, bezpečnosti a odolnosti mateřských firem. Růst přitom není krátkodobý. Sektor očekává, že si v dalších letech udrží stabilní pětiprocentní tempo, a do roku 2030 by mohl zaměstnávat až 260 tisíc kvalifikovaných odborníků. Rostoucí geopolitické napětí, kybernetické hrozby, dezinformace i narušení dodavatelských řetězců totiž zvyšují tlak na firmy po celém světě – a právě centra podnikových služeb jim pomáhají tyto výzvy zvládat.
Umělá inteligence, nejdiskutovanější fenomén posledního roku. I když se o ní nejčastěji hovoří v souvislosti se zánikem mnoha pracovních míst, v některých oborech funguje jako katalyzátor růstu. Například firmy z oboru podnikových, IT a zákaznických služeb, které tyto technologie nasadily, rostou co do počtu zaměstnanců dokonce dvojnásobným tempem, než kolik činí oborový průměr. Jak technické inovace mění efektivitu firem a charakter lidské práce? A jak pohání růst celého oboru a následně i české ekonomiky? Odpovídá šéf asociace ABSL Jonathan Appleton.
S umělou inteligencí rosteme rychleji, říká šéf ABSL Jonathan Appleton
„Žijeme v době, kterou ovlivňuje řada souběžných tlaků – geopolitická nejistota, rychlé technologické změny, rostoucí hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti a zvyšující se náklady i nedostatek talentů. V takovém prostředí hraje sektor podnikových služeb klíčovou roli: pomáhá firmám udržet odolnost, agilitu a udržitelný růst,“ uvádí Jonathan Appleton, zakladatel a výkonný ředitel asociace ABSL, a dodává: „Obor má za sebou mimořádně stabilní dekádu a jeho role v české ekonomice dále roste. S více než 200 tisíci profesionály v 500 centrech, která poskytují služby některým z největších mezinárodních společností světa, přispívá tento sektor přibližně 10 procenty českému HDP. Stal se také jedním z hlavních motorů růstu českých měst – přitahuje zahraniční investice i vysoce kvalifikované odborníky.“
Odolnost, technologie a bezpečnost v propojeném světě
Velmi důležitou roli hrají v oboru a jeho aktivitách technologie. Podle letošního průzkumu ABSL již 47 procent českých center využívá pokročilou úroveň digitalizace s více integrovanými řešeními a měřitelnými přínosy pro efektivitu. Třetina center (33 %) uplatňuje strategii „AI-first“, tedy automatizaci a umělou inteligenci napříč celým podnikáním. Téměř čtvrtina (23 %) má navíc vlastní AI tým, který se stará o inovace a rozvoj digitálních řešení. Vše s cílem zvýšit efektivitu i hodnotu podnikových procesů. Ruku v ruce s vysokou mírou využití technologií ovšem roste potřeba chránit firmy před novými typy hrozeb.
Témata technologické odolnosti, odpovědného využívání umělé inteligence a ochrany před novými digitálními hrozbami se proto dostávají mezi důležité priority oboru a dominují i letošní konferenci ABSL, která se koná 4. a 5. listopadu v Brně – městě s nejvyšší koncentrací zaměstnanců v oboru podnikových služeb v České republice. Více než 500 českých i mezinárodních odborníků zde bude během více než 100 přednášek a odborných panelů diskutovat o tom, jak mohou podnikové služby využít potenciál umělé inteligence a digitálních inovací, aniž by přitom ohrozily kybernetickou bezpečnost firem, jejich dat a inovačních projektů.
Umělá inteligence může zefektivnit práci lidí, ale plně ji nenahradí. Vystřídat lidskou činnost může v případě opakovaných, rutinních úkolů. Přestože podle personalistů některé pracovní pozice v důsledku využití umělé inteligence postupem času vymizí, řada jiných vznikne. V příštích letech umělá inteligence podle personalistů zjednoduší některé úkony a bude práci lidí více doplňovat.
Umělá inteligence může nahradit polovinu pracovních míst. Ale změny si ani nevšimneme
AI je totiž nejen nástrojem inovací, ale i potenciálním zdrojem rizik. Kromě zneužití AI k obcházení bezpečnostních systémů, únikům citlivých dat přes veřejné AI nástroje, zneužívání modelů AI nebo útoky řízené AI může jít i o deepfake technologie, které bývají stále častěji zneužívány nejen k šíření dezinformací, ale i k manipulaci s interními procesy firem.
„Rizika spojená s deepfake vyžadují více než jen zabezpečení technologie – vyžadují silné vnitřní kontrolní prostředí, jako jsou jasné kontrolní mechanismy pro komunikaci vedení a protokoly pro rozhodování. Společnosti by měly zabezpečit své platební a komunikační kanály a zároveň školit zaměstnance, aby dokázali rozpoznat a nahlásit podezřelý obsah. A konečně, robustní plán reakce na krize s rychlou eskalací zajišťuje, že organizace mohou jednat rozhodným způsobem, aby ochránily svou reputaci,“ uvádí Michal Wojnar, ředitel kybernetické bezpečnosti ve společnosti PwC, která je diamantovým partnerem konference.
Brno: Centrum světových talentů
Letošní konference se koná právě v Brně, které má v rámci oboru podnikových služeb v Česku výjimečné postavení. Brno je druhým největším centrem podnikových služeb v zemi a současně městem s nejvyšší hustotou zaměstnanosti v tomto odvětví – v oboru zde pracuje téměř každý pátý obyvatel v produktivním věku. Celkem brněnská centra zaměstnávají 44 tisíc odborníků a ročně vytvářejí dva tisíce nových pracovních míst. Nejen místní, ale i mezinárodní profesionálové tak zde mají mimořádnou příležitost spolupracovat na projektech, které formují reakce firem na nové výzvy v oblasti AI, udržitelnosti a digitální správy.
„V příštích třech až pěti letech očekáváme, že česká centra podnikových služeb budou ještě silněji dominovat v oblasti datové analytiky, automatizace, zavádění umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti – což vše je nezbytné pro to, aby společnosti zůstaly konkurenceschopné v komplexním globálním prostředí,“ uzavírá Appleton.
Byznys dnes už není jen o produktivitě a efektivitě, ale i o odolnosti. Jen odolné firmy totiž zvládnou mimořádné situace a krize, jako byla například pandemie a s ní spojené narušené dodavatelské řetězce, anebo jako je energetická krize či nedostatek lidských zdrojů, které jsou zase realitou současnosti. Klíčem k odolnosti jsou dle ředitele asociace ABSL Jonathana Appletona inovace. Dobrým důkazem je obor podnikových služeb, který roste dvojciferným tempem krize nekrize.
Jonathan Appleton: S pomocí technologií a inovací jsme z podnikových služeb udělali odolný obor
