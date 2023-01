Starty nových raket, dvě zatmění Slunce a možná i přistání na Měsíci. Co čeká astronautiku v roce 2023?

Loni vědce i nadšence astronautiky mimo jiné nadchly první úchvatné fotografie pořízené vesmírným teleskopem Jamese Webba (na snímku). Co se v dobývání kosmu očekává letos? Letošní rok bude v astronautice opět vzrušující, píše deník The New York Times.

Reklama

NASA loni ohromila svět kosmickými scénami zachycenými vesmírným teleskopem Jamese Webba. Sonda DART nárazem vychýlila asteroid Dimorphos na novou oběžnou dráhu mimo blízkost Země. Program Artemis, raketa SLS a modul Orion nastavily kurz lidstva zpět na Měsíc, Čína dokončila stavbu nové vesmírné stanice na oběžné dráze, společnost miliardáře Elona Muska SpaceX vypustila za dvanáct měsíců 61 raket. A invaze na Ukrajinu ohrozila status Ruska jako vesmírné velmoci.

Investoři Muskovi věří. Do SpaceX napumpovali dalších 750 milionů dolarů Zprávy z firem Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska získala v dalším investičním kole 750 milionů dolarů. Nová investice ocenila vesmírnou firmu na 137 miliard dolarů, uvedla CNBC. ČTK, vku Přečíst článek

Je toho hodně, co lze v loňském roce v astronautice ocenit. Ale rok 2023 bude na odpalovacích rampách, měsíčním povrchu a na obloze zcela jistě rovněž vzrušující, napsal deník The New York Times. Toto jsou některé z hlavních událostí, které lze letos očekávat – i když ne všechny ještě mají konkrétní data:

Vesmírné rakety

NASA loni v listopadu poprvé vypustila do vesmíru svou obří raketu Space Launch System (SLS), která nesla modul Orion. Zahájila tak program Artemis, který má vrátit člověka zpět na Měsíc. To přesunulo pozornost na společnost zatím stále nejbohatšího obyvatele planety Elona Muska SpaceX, která staví raketu nové generace Starship. Vesmírné plavidlo je zásadní pro budoucí pokus NASA o přistání modulu Artemis III na Měsíci s lidskou posádkou.

Česko má dalšího kosmonauta. Choreograf Yemi poletí do vesmíru s japonským miliardářem Enjoy Japonský miliardář Jusaku Maezawa oznámil jména osmi členů posádky, se kterými se chce vypravit na cestu kolem Měsíce. Je mezi nimi také český umělec, producent a choreograf Yemi A.D. Yemi tak bude teprve druhým Čechem, který se podívá do vesmíru. Prvním byl Vladimír Remek v roce 1978. Další, americký kosmonaut Eugene Cernan měl české kořeny. ČTK Přečíst článek

Reklama

SpaceX již oznámila klíčovou environmentální kontrolu, která jí umožní zahájit zkušební let bez posádky z jižního Texasu, pokud splní určité podmínky. Raketa nebyla připravena k letu v roce 2022 a firma zatím neoznámila ani datum letošního testu – ale pravidelné pozemní testy Starshipu naznačují, že se k němu chystá.

V letošním roce může také poprvé vzlétnout řada dalších raket. Nejvýznamnější, Vulcan Centaur od United Launch Alliance, nakonec nahradí rakety Atlas V této společnosti, které byly ústředním bodem amerických kosmických letů po dvě desetiletí. Vulcan spoléhá na motor BE-4 postavený společností Blue Origin, společností založenou Jeffem Bezosem. Stejný motor bude použit i v raketě New Glenn společnosti Blue Origin, která by měla absolvovat zkušební let koncem tohoto roku.

Žádný astronaut nemá jistotu, že poletí do vesmíru. Šancí ale bude víc, říká záložní kosmonaut Svoboda Enjoy Příležitostí letět do vesmíru bude v příštích deseti letech přibývat, otázkou je ale financování kosmických letů, říká záložní astronaut Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda. Jistotu, že poletí do vesmíru, nemají podle něj ani vybraní kariérní astronauti. ČTK Přečíst článek

Očekává se, že řada amerických soukromých společností bude letos testovat nové rakety, včetně Relativity a ABL. K nim by se mohli připojit zahraniční výrobci raket včetně Mitsubishi Heavy Industries, kteří by mohli v únoru testovat japonskou raketu H3, a Arianespace, která pracuje na zkušebním letu evropské rakety Ariane 6.

Přistání na Měsíci

Letos je zaručen alespoň jeden pokus o přistání na Měsíci. Japonská společnost Ispace zahájila svou misi M1 na raketě SpaceX v prosinci. Letí na Měsíc pomalu s nízkou spotřebou paliva a má k němu dorazit v dubnu. Poté se pokusí vysadit měsíční vozítko vyrobené ve Spojených arabských emirátech a robota postaveného japonskou kosmickou agenturou JAXA a další užitečné zařízení. Celkem by mohlo letos dojít až k pěti dalším pokusům o přistání na Měsíci.

Po desítkách let pauzy nabrali Američané opět směr Měsíc Money Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) zahájil program Artemis, který má vrátit člověka zpět na Měsíc. Raketové motory nakonec po odkladech a technických obtížích zažehly v 7:47 středoevropského času a vynesly raketu Space Launch System (SLS) s modulem Orion nad floridský mys Canaveral a dál na oběžnou dráhu. Modul, jehož posádku tvoří testovací figuríny, má v následujících 25 dnech obletět Měsíc a vrátit se zpět na Zemi. ČTK Přečíst článek

NASA také najala dvojici soukromých společností, aby dopravovaly náklad na měsíční povrch. Obě – Intuitive Machines z Houstonu a Astrobotic Technology z Pittsburghu – čelily loni zpoždění, cestu by ale mohly jejich projekty uskutečnit v nadcházejících měsících.

K nim by se mohly připojit tři lunární mise vesmírných programů financovaných vládami. Indická mise Chandrayaan-3 se loni zpozdila, ale letos by již mohla být připravena. Japonská mise Smart Lander for Investigating Moon neboli SLIM má za cíl otestovat technologie přistání na Měsíci. A konečně, ruská mise Luna-25 byla odložena z loňského září, ale ruská vesmírná agentura Roskosmos to možná zkusí letos.

Vesmírné dalekohledy

Teleskop Jamese Webba loni ohromil vesmírné nadšence a vědce svými záběry zatím nejvzdálenějšího vesmíru. Nové poznatky ale letos lze získat i z dalších orbitálních observatoří. Nejvýznamnější může být Xuntian, čínská mise se startem nastaveným na pozdější část letošního roku, která bude sofistikovanější verzí Hubbleova vesmírného teleskopu. Sonda bude zkoumat vesmír na optických a ultrafialových vlnových délkách na oběžné dráze kolem Země poblíž čínské loni budované vesmírné stanice Tchien-kung (Nebeský palác).

Kosmická kolize ověřuje pozemské technologie Enjoy Aspoň jedna dobrá zpráva pro bezpečnost lidstva: Opravdu umíme na vzdálenost milionů kilometrů zasáhnout vesmírný objekt, který by se mohl srazit se Zemí. Uskutečnitelných postupů je hned několik, i technologie už existují. A některé by se daly jednou použít i při těžbě nerostů ve vesmíru, píše pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček. Josef Tuček Přečíst článek

Japonci vedená mise XRISM by také mohla odstartovat v tomto roce. Mise bude využívat rentgenovou spektroskopii ke studiu oblaků plazmatu, což by mohlo pomoci vysvětlit složení vesmíru. A evropský vesmírný teleskop Euclid by mohl vyrazit do vesmíru na raketě SpaceX poté, co ruská invaze na Ukrajinu vedla k tomu, že zařízení přišlo o místo na ruské raketě Sojuz. Bude studovat temnou energii vesmíru a temnou hmotu.

Planetární mise

K Jupiteru letos zamíří nová kosmická loď s cílem stát se první, která kdy obíhala kolem měsíce jiné planety. Jupiter Icy Moon Explorer, neboli JUICE od Evropské vesmírné agentury, odstartuje s raketou Ariane 5 již 5. dubna s cílem dosáhnout v roce 2031 blízkosti planety Jupiter. Jakmile dosáhne blízkosti plynného obra, provede 35 průzkumných obletů tří obřích měsíců Callisto, Europa a Ganymede, o kterých se předpokládá, že pod svým povrchem skrývají oceány. V roce 2034 začne JUICE pravidelně obíhat měsíc Ganymed, největší měsíc ve Sluneční soustavě.

VIDEO: Čína vypustila další modul, pomůže rozšířit kosmickou stanici o tři místa Politika Čína vyslala do vesmíru druhý ze tří modulů pro svou orbitální stanici Tchien-kung (Nebeský palác). Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na záběry čínské televize. Modul Wen-tchien (Hledání nebes), který váží přes 20 tun a nemá na palubě astronauty, vynesla v 08:22 středoevropského času raketa z kosmického střediska Wen-čchang na tropickém ostrově Chaj-nan. ČTK, duk Přečíst článek

Naopak směrem ke Slunci zamíří projekt malého start-upu Rocket Lab založeného na Novém Zélandu. Jeho cílem je použít svou raketu Electron k vyslání mise na Venuši. Jeho nosič satelitů Photon se poté pokusí umístit malou sondu, postavenou ve spolupráci s vědci z Massachusetts Institute of Technology (MIT), která bude studovat toxickou atmosféru planety. Mise je naplánována na květen, ale očekává se, že bude mít zpoždění, neboť společnost aktuálně upřednostňuje mise pro své další zákazníky.

Úplné zatmění Slunce (a jedno neúplné)

V roce 2023 nastanou dvě zatmění Slunce. Úplné zatmění nastane 20. dubna na jižní polokouli a Měsíc zcela zastíní Slunce pouze v odlehlých částech Austrálie a Indonésie. Američané mohou zhlédnout kosmickou show 14. října, kdy nad Severní Amerikou nastane prstencové zatmění Slunce. Zatmění tohoto typu vzniká, když je Měsíc příliš daleko od Země, než aby úplně zablokoval Slunce – ale když dosáhne středu, vytváří prstencový efekt.

Zatmění bude patrné nad částmi Oregonu, Kalifornie, Nevady, Utahu, Arizony, Nového Mexika a Texasu. Při vhodném počasí by to měla být velká sluneční show a skvělý předkrm před úplným zatměním, které ve většině Spojených států nastane 8. dubna 2024.

Webbův teleskop poslal první fotku. Z dosud nejvzdálenějšího místa vesmíru Enjoy Vesmírný teleskop Jamese Webba v hodnotě 10 miliard dolarů (245 miliard korun) pořídil a poslal první barevnou fotografii. Zachytil detail kupy galaxií vzdálené přes čtyři miliardy světelných let. Jedná se o snímek z nejvzdálenějšího místa vesmíru, který se dosud astronomům z NASA podařilo pořídit, uvedla agentura Bloomberg. duk Přečíst článek