Umělá inteligence může nahradit polovinu pracovních míst. Ale změny si ani nevšimneme

Umělá inteligence může zefektivnit práci lidí, ale plně ji nenahradí. Vystřídat lidskou činnost může v případě opakovaných, rutinních úkolů. Přestože podle personalistů některé pracovní pozice v důsledku využití umělé inteligence postupem času vymizí, řada jiných vznikne. V příštích letech umělá inteligence podle personalistů zjednoduší některé úkony a bude práci lidí více doplňovat.

Reklama

„Umělá inteligence pomáhá s dílčími úkoly mnoha profesím, například účetním, operátorům call center, pracovníkům zákaznických služeb. V současnosti se začíná hovořit i o právnících, copywriterech, analyticích trhu nebo i nejrůznějších pozicích v žurnalistice,” řekla marketingová ředitelka Grafton Recruitment Jitka Součková.

Umělá inteligence nahradí rutinéra a za čas zřejmě pohne pracovním trhem Enjoy V posledních dnech zavalila i běžnou veřejnost lavina zpráv o tom, co dokáže či nedokáže umělá inteligence a kde všude už ji najdeme. Vždyť právě probíhá bitva mezi softwarovými giganty Microsoft a Google o to, kdo obsadí trh se zprostředkováním informací. A co z toho budeme mít? Ulehčí nám život, nebo připraví o práci? Josef Tuček Přečíst článek

V oboru podnikových služeb ovlivňuje umělá inteligence český pracovní trh poměrně výrazně, a to v dobrém slova smyslu, doplnil Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL sdružující firmy z podnikových, zákaznických a IT služeb. Díky umělé inteligenci podle něj mohou firmy automatizovat rutinní činnosti a být efektivnější. Umělá inteligence také umožňuje vznik nových pozic, například ve vývoji softwaru, datové analýze a řízení projektů, řekl.

Personalista: Lidé odcházejí z práce nejvíc proto, že je už nebaví Názory Lépe placení lidé odcházejí z práce nejčastěji kvůli tomu, že je už nebaví. Proto je pro firmy práce se stávajícími zaměstnanci důležitá. Pomoci může umělá inteligence, která mluví do personalistiky stále více, plyne ze zamyšlení Milana Mahovského, CEO dream.job, který se stal členem programu Microsoft for startups a získal investici ve výši 1,6 milionu eur na další svůj rozvoj od Zero Gravity Capital, a spoluzakladatele personální agentury mBlue. nst Přečíst článek

Nástup umělé inteligence ovlivňuje pracovní trh již několik let, uvedla marketingová ředitelka agentury Hays Kristýna Králová. Vývoj se stále posouvá dopředu, a přestože některé pozice v důsledku umělé inteligence postupem času vymizí, řada jiných vznikne, míní. Umělá inteligence podle ní postupně proniká téměř do všech oborů a profesí, které se díky ní zefektivňují. Může nahradit některé úkoly a funkce, ale mnohé jsou a zůstanou nadále závislé na lidském faktoru a budou do budoucna kombinovat využití obou možností, dodala.

Reklama

Změny přijdou pomalu

Využitím umělé inteligence jsou podle Králové nejvíc ohroženy pozice v administrativě, zákaznickém servisu, telemarketingu či v případě pokladen. „S pokladními systémy na bázi umělé inteligence, tedy samoobslužnými pokladnami, již většina z nás má zkušenosti a v maloobchodních řetězcích se vyskytují stále častěji,” řekla. Připomněla, že vznikají účetní systémy s umělou inteligencí, které dokáží automatizovat mnoho účetních úkonů, například evidenci transakcí nebo vytváření finančních výkazů a reportů.

Umělá inteligence mluví hlasem mrtvých. Seance se zemřelým vyjde jen na pár dolarů Enjoy „Rozhovory“ se zemřelými zprostředkovávaly v minulosti podvodné spiritualistické seance. Teď totéž nabízí na úplně jiné úrovni umělá inteligence. Budeme to ale chtít? Odpověď ve svém příspěvku pro Newstream hledá vědecký novinář Josef Tuček. Josef Tuček Přečíst článek

„To, že umělá inteligence nahradí číšníky, dělníky, taxikáře, recepční, telefonisty, programátory, finanční analytiky nebo 'markeťáky', se nestane,” míní šéf marketingu ManowerGroup Jiří Halbrštát. Jejich práce se ale podle něj promění a bude se od nich vyžadovat vyšší přidaná hodnota. Důležitější bude empatie, sociální inteligence, komunikační dovednosti, schopnost zaujmout a inspirovat, kritické myšlení a mnoho dalšího. „Rozhodně nepřijde v žádném oboru vlna propouštění. Ke změnám bude docházet tak pomalu, že si jich téměř nevšimneme,” uzavřel.

Podle generálního ředitele Randstad ČR Martina Jánského se předpokládá, že umělá inteligence může nahradit 45 procent současných pracovních míst, jde ale spíše o pesimistické odhady. Navíc to podle něho neznamená, že kvůli robotizaci a umělé inteligenci vzroste nezaměstnanost. Některé pozice zaniknou, jiné se zase vytvoří. „Modré límečky se rekvalifikují na obsluhu a údržbu strojů. Další místa budou zcela nová a pro nás zatím nepředstavitelná,” podotkl.