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newstream.cz Zprávy z firem Roman Kýr ze společnosti Henkel: Za 150 let jsme se nenaučili jen vyrábět – naučili jsme se předvídat

Roman Kýr ze společnosti Henkel: Za 150 let jsme se nenaučili jen vyrábět – naučili jsme se předvídat

Roman Kýr ze společnosti Henkel: Za 150 let jsme se nenaučili jen vyrábět – naučili jsme se předvídat
Henkel, užito se svolením
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Inovace, udržitelnost a módní spolupráce. Roman Kýr, prezident Henkel ČR a generální manažer divize Henkel Consumer Brands pro Česko a Slovensko, prozrazuje, jak firma reaguje na trendy v péči o domácnost i o vlasy - a proč právě český spotřebitel patří k těm nejmodernějším v Evropě.

Jsme ve druhém kvartálu roku. Čím nyní společnost Henkel žije – co jsou aktuální priority?

Právě uzavíráme nejnovější inovace letošního roku a sledujeme, jak na ně reaguje spotřebitel – a zda je třeba něco udělat jinak. Máme pravidelný cyklus: v září a říjnu něco nastartujeme a nyní je přesně ten čas, kdy zjišťujeme, jak strategie, kterou jsme spustili, funguje.

Nedávno jste výrazně rozšířili portfolio – ať už v oblasti vlasové kosmetiky nebo pracích prostředků. Co stojí za takovými rozsáhlými změnami?

Jsou to trendy. V každé kategorii, ve které působíme, se snažíme být in – a nejen reagovat, ale některé trendy také vytvářet. Například náš nejnovější Perwoll na světlé prádlo vznikl přímo z dat – viděli jsme, že světlé barvy tvoří téměř pětinu průměrného šatníku, a reagovali jsme na to.

Ve vlasové kosmetice se zaměřujeme na to, aby barvení přestalo být pro spotřebitele závazkem. Lidé chtějí měnit svůj vzhled podle nálady – bez obav z poškození vlasů. Proto uvádíme rychle smývatelné barvy, které nezasahují do struktury vlasového vlákna.

14 fotografií v galerii

Data ukazují, co lidé potřebují

Kde se vlastně rodí vaše inovace?

Jsou výsledkem dlouhodobého průzkumu. Společnost Henkel velmi podrobně sleduje chování spotřebitele a na toto chování reaguje. Viděli jsme, že v současnosti tvoří světlé barvy asi 18 až 19 procent šatníku spotřebitelů. Na léto, respektive pro jarní období, přirozeně potřebujete prostředek, který se o tyto barevné odstíny a materiály šetrně postará. A to je právě důvod, proč jsme se rozhodli tento výrobek uvést na trh.

Jak rychle dokážete dnes nový produkt dostat na trh?

Výrazně jsme pokročili – od té doby, co jsme spojili naše dvě divize, tak se snažíme čas zkracovat co nejvíce. Před deseti lety nám trvalo až dva a půl roku, než jsme výrobek uvedli na trh. Dnes mluvíme o roce, někdy méně. Náš cíl je dostat se u těch nejjednodušších nových konceptů na šest až osm měsíců, abychom uměli zareagovat ještě v témže roce.

Český zákazník se nebojí novinek

Jak se měnilo chování spotřebitelů v poslední době – co dnes skutečně čekají od produktů na praní, péči o vlasy či styling?

V praní už nejde jen o to, aby bylo prádlo čisté. Chceme, aby vonělo, déle drželo barvu a zachovalo tvar. Právě u aviváží vidíme obrovskou poptávku po parfémovaných výrobcích – většina spotřebitelů si dnes zvykla, že aviváž je především o vůni. Objevují se různé parfémy do praní, aditiva, která prádlu dodávají dlouhotrvající vůni.

V kosmetice spotřebitele edukujeme, že péče začíná u pokožky hlavy. Proto uvádíme nové řady, které intenzivně pečují o pokožku hlavy a vlasové kořínky. Ve stylingu jsou trendy opravdu výrazně rychlejší – existuje nepřeberné množství variací, od laminací vlasů a obočí po různé formy stylingu. Jednou z horkých novinek jsou produkty pro kudrnaté vlasy – to mě osobně překvapilo, protože jsme předpokládali, že v Česku a na Slovensku není až tolik kudrnatých lidí. Data ukazují, že jich je poměrně mnoho. Zájem o tyto produkty neustále roste, takže jsme v této oblasti velmi úspěšní.

A ještě jedna zajímavost. Český a slovenský spotřebitel má v porovnání s dalšími zeměmi z regionu rys, který nás skutečně těší a to, že je odvážný. V ochotě zkoušet novinky se vyrovná západní Evropě, což vidíme i na číslech. Pro nás je to závazek přinášet novinky bez zbytečného odkladu.

Máslo za pultem, čipy na sýrech. Obchody bojují s novou vlnou krádeží a nasazují AI

Zprávy z firem

Krádeže v českých obchodech se po covidu a vlně zdražování proměnily. Z regálů nemizí jen drahý alkohol nebo kosmetika, ale stále častěji i běžné potraviny. Máslo, sýry, čokolády nebo uzeniny. Supermarkety proto přidávají bezpečnostní čipy, kamery, namátkové kontroly i samoobslužné pokladny s umělou inteligencí. Obchodníci přitom upozorňují, že část případů je záměrná, část ale vzniká i omylem.

Michal Nosek

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Privátní značky a tlak na cenu

Pandemie a růst cen tlačily spotřebitele k privátním značkám. Je toto téma stále aktuální, nebo se situace mění?

Vždy jde o impuls. Když dlouho neinovujete, spotřebitelé začnou uvažovat, zda se vyplatí platit více. V České republice tento trend z dob pandemie ještě přetrvává – v některých velkých kategoriích levnější segmenty stále rostou alespoň objemově, i když ne hodnotově. Na Slovensku se tento trend trochu uklidnil – dostáváme se spíše do normálu a vidíme, že některé prémiové segmenty dokonce rostou. Bez ohledu na to: spotřebitel vždy reaguje na novinky velmi pozitivně. Za každou inovací vidíme nárůst.

Jaký je aktuální tržní podíl společnosti Henkel v klíčových kategoriích?

V obou zemích máme více než 48procentní podíl v kategorii barev na vlasy, takže jsme číslo jedna. V praní jsme také číslo jedna, pohybujeme se mezi 38 a 40 procenty. Ve vlasovém stylingu máme více než 50procentní tržní podíl v obou zemích. A u WC bloků se pohybujeme nad 68 procenty – tato kategorie následuje za naší nejsilnější značkou, kterou je Bref.

Móda, influenceři a digitální marketing

Trendy se mění rychle – a s nimi i způsob, jakým značky komunikují. Henkel v posledních letech vstoupil také do světa módy – se značkou Syoss na módních přehlídkách v Praze a Bratislavě, se značkou Perwoll na Copenhagen Fashion Week. A stále větší část komunikace směřuje k influencerům. Co vás k tomu vedlo?

Digitální marketing a influencer marketing jsou v současnosti jednou z nejdůležitějších oblastí.Spotřebitel se nám přesouvá do digitálního prostředí. Přenesli jsme proto komunikaci na platformy, kde se aktuálně nachází. Vytváří to tlak na zajímavý obsah, prostřednictvím kterého značky komunikují konkrétní témata.

Máme s tím dobré zkušenosti a vidíme to na prodejích. Příkladem je krémová barva na vlasy Supreme: bezprostředně poté, co jsme ji představili na influencerském eventu v Praze jsme dosáhli až pětiprocentního tržního podílu v obou zemích. Pokračovat v tomto směru je pro nás přirozené – jdeme tam, kde je naše cílová skupina.

Udržitelnost není jen obal

Dalším trendem, který se v dnešní době nedá obejít je udržitelnost. Kam směřujete v této oblasti?

Udržitelností se zabýváme dlouhodobě – jsme jí dobře známi na obou trzích, ale i na globální úrovni, kde pravidelně získáváme různá ocenění. Zaměřujeme se především na obaly – kde vyvíjíme obrovské úsilí a investujeme do vývoje, aby byly buď recyklovatelné, nebo vyrobeny z recyklovaného materiálu. Je to jedna z oblastí, kde máme ambici mít ještě větší vliv. Je pro nás důležité sledovat a zabývat se celým životním cyklem výrobku od výroby, přes logistiku a suroviny, až po konečné zprostředkování spotřebitelů i jeho edukaci jak s obalem naložit, aby ho bylo možné správně vrátil zpět do systému.

Kromě toho jsou to však také krátké cykly a nízké teploty při praní. Moderní prostředky Persil a Perwoll prostě nepotřebují, abyste prali na 50 – 60 °C. Stačí 20 – 30 °C. Rychleji se rozpouštějí, mají lepší funkčnost a zároveň nenarušují vlákna prádla. My jsme chemická společnost – jako každá výrobní firma, zanecháváme určitou stopu. Pracujeme na tom, aby receptury obsahovaly co nejvíce biologicky odbouratelných, popřípadě přírodních složek a snažíme se tuto stopu neustále zmenšovat. Do tohoto procesu zapojujeme i naše partnery i spotřebitele. Je důležité, aby se na tom podílel každý a rozuměl svému vlivu na životní prostředí.

„Future? Ready!“ znamená nezůstat stát

Tento rok je pro společnost Henkel výjimečný – globálně Henkel slaví 150 let, Henkel ČR a Henkel Slovensko 35 let a GBS+ Bratislava dvacet. Jubilejní rok nese motto "Future? Ready!". Co pro vás tento výraz znamená?

150 let je už opravdu něco. Málokdy vidíte firmu, která tak dlouho vydrží a zároveň se neustále inovuje. Motto "Future? Ready!" říká jasně: jsme zde dekády a jsme připraveni i na to, co nás čeká. Jako příklad zmíním dvě velké akvizice ve Spojených státech, které jsme nedávno komunikovali. Jdeme dopředu a těšíme se z příchozích změn a výzev. A to je z mého pohledu právě "Future? Ready!": nezůstáváte na jednom místě, ale neustále se posouváte.

Mladí preferují nákupy v klasických obchodech

Generace Z překvapuje obchodníky. Kamenné prodejny u mladých porážejí online nákupy

Zprávy z firem

Mladí lidé z generace Z rozhodně nezavrhují kamenné obchody. 70 procent středoškoláků a 75 procent vysokoškoláků v nich nakupuje pravidelně. Klasické nakupování si zachovává silnou roli hlavně u oblečení a bot, dále u kosmetiky a také u jídla.

nst

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Za útraty kosmetiky lidé nešetřili

Maloobchod: lidé šetřili na benzínu i potravinách, ale ne na kosmetice

Money

Ivana Pečinková

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Karlín čeká další proměna. V Rohan City vyroste 640 nových bytů

Rohan City
ČTK
ČTK
ČTK

Rohan City vstupuje do další fáze. Sekyra Group letos začne stavět druhou etapu za osm miliard korun, která přinese 640 bytů, nové kanceláře i další kus budoucí karlínské čtvrti.

Developerská společnost Sekyra Group letos začne stavět druhou etapu karlínské čtvrti Rohan City za osm miliard korun. Vznikne tam 640 bytů, přičemž zhruba 40 procent prodala fondům, které je chtějí pronajímat. Čtvrť Rohan City začala vznikat v roce 2021 a kompletně dokončena by měla být po roce 2035. Celková investice by měla činit zhruba 30 miliard korun.

26 fotografií v galerii

Co se připravuje?

Druhou etapu budou tvořit čtyři bytové bloky, na jejichž návrhu se podílela architektonická studia Schindler Seko architekti, Atelier bod architekti, Loxia Architectes Ingenierie a Qarta Architektura. Byty ve třech blocích nazvaných Specto Karlín, Ethos Karlín a Fluo Karlín jsou určeny k prodeji. Bude tam 400 bytů, dalších 240 bytů ve čtvrtém bloku, který tvoří dva samostatné domy, budou pro nájemní bydlení.

V Ethos Karlín bude 186 bytů a vznikne mezi ulicemi J. L. Fischera a Zátkova. Bude rozdělen do tří objektů a jeho součástí bude vnitroblok sloužící jako zahrada pro rezidenty. Blok Specto Karlín se bude nacházet v severovýchodní části Rohan City mezi Rohanským nábřežím a ulicemi Levinasovou, Zátkovou a J. L. Fischera. Tvořit ho bude věžový dům propojený s nižším objektem. Celkem tam bude 77 bytů. Fluo Karlín se plánuje mezi Rohanským nábřežím, ulicí Breitfeldova a cyklostezkou a je rozčleněn do dvou výškově rozdílných částí. Vyšší část bude podle Sekyra Group spolu s věžovým domem Specto Karlín vytvářet vstupní bránu do nové čtvrti. V tomto bloku by mělo být zhruba 135 bytů. Od vstupu povede cesta k plánovanému novému mostu mezi Karlínem a Holešovicemi. Součástí druhé etapy budou i dvě nové kancelářské budovy.

Projekt na Smíchově

Další kus Smíchova zmizí pod jeřáby. U řeky vznikne čtvrť za šest miliard

Reality

Smíchov čeká další velká proměna. UDI Group po jedenácti letech povolování spouští projekt SIDE Smíchov Living, dříve známý jako Vltava Meadows. Na brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní vyroste přibližně 1200 bytů s obchody, službami a zelení. První etapa má být hotová na přelomu let 2028 a 2029.

Petra Nehasilová

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První etapa tvořená čtyřmi bytovými domy s 220 byty se nyní dokončuje. Dva domy nazvané Diamanty Karlín navrhli Eva Jiřičná a Petr Vágner. V Rohan City se v současnosti také připravuje centrální část čtvrti za 15 miliard korun. Část projektu vznikne podle návrhu polsko-amerického architekta Daniela Libeskinda známého díky památníku na místě Světového obchodního centra v New Yorku. Čtyři stavby s 500 byty s názvem Sekyra Flowers budou Libeskindovým první projektem v Česku.

Sekyra Group v současnosti rozvíjí projekty o celkové ploše přes milion metrů čtverečních a v hodnotě 100 miliard korun. Skupina se zaměřuje na velká rozvojová území a budování městských čtvrtí. Kromě výstavby v Karlíně staví v hlavním městě také na Smíchově a Žižkově. Do smíchovské čtvrti plánuje investovat 35 miliard korun a dalších 15 miliard bude vynaloženo na veřejné investice spojené s infrastrukturou. Na Žižkově by pak měli stavět i jiní developeři, například Central Group, Cresco Real Estate či Penta Real Estate.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Český mostařský balet v Německu. Metrostav posadil 725 tun oceli na milimetry přesně

Ocelová konstrukce nového mostu
Metrostav
Michal Nosek
nos

V německém Münsteru se přes kanál Dortmund–Ems během dvou dnů přesunul nový most Pleistermühlenweg. Ocelová konstrukce o hmotnosti zhruba 725 tun, vyrobená i v Česku, musela přesně dosednout na ložiska. Pro Metrostav šlo o další důležitou zahraniční referenci. Český stavební gigant se po domácích kauzách a zákazu veřejných zakázek snaží posilovat reputaci hlavně technicky náročnými stavbami doma i v Evropě.

Na kanálu Dortmund–Ems v Münsteru se na začátku června odehrála stavební operace, která se vyznačovala přesnou choreografií. Nový most Pleistermühlenweg, téměř stometrová ocelová konstrukce o hmotnosti přibližně 725 tun, se během dvoudenní akce přesunul nad kanál řeky a dosedl na nově připravená ložiska.

Nový most Pleistermühlenweg

Nový most Pleistermühlenweg Konstrukce se plavila po vodě Nový most Pleistermühlenweg 7 fotografií v galerii

Hlavní bylo dostat most přes kanál. Šlo o milimetry, synchronizaci hydrauliky, samohybných podvozků, pontonů a týmů na obou březích. Chyba by znamenala zdržení celé stavby, ale také komplikaci pro důležitou německou vnitrozemskou vodní cestu, která spojuje průmyslové Porúří s řekou Ems.

Samotné usazení mostu představovalo technicky nejnáročnější část celé stavby. Konstrukci jsme před zaplavením vyzvedli do potřebné výšky, následně most převzaly samohybné podvozky SPMT Kamag, které pomocí pontonové sestavy a speciální manipulační techniky společnosti Sarens přešly s jednou stranou mostu na západní břeh kanálu a s druhou stranou mostu k betonové opěře na východní straně. Druhý den jsme pak most spustili hydraulickými systémy a s milimetrovou přesností ho usadili na ložiska,“ uvedl Kristián Karkusz ze společnosti Metrostav DIZ.

Náhrada za most z padesátých let

Nová konstrukce nahrazuje původní most z roku 1954. Ten už nestačil plánovanému rozšíření kanálu ani dnešním požadavkům na plavební profil. Münster přitom není jen univerzitní město kol a historického centra. Kanál Dortmund–Ems je pro něj technickou tepnou, která se musí přizpůsobovat současné nákladní lodní dopravě.

Investorem projektu je WSA Westdeutsche Kanäle, tedy německý vodocestný a plavební úřad. Hlavním stavebníkem je rakouská společnost BeMo Tunnelling ze Skupiny Metrostav, která zakázku na demontáž a novou výstavbu mostu získala v únoru 2024. Ocelovou část nového obloukového mostu zajišťovali kolegové ze Skupiny Metrostav.

Benešův most v Ústí usazují stavbaři na pilíře, rok prací přinesl komplikace

Benešův most visel o 20 centimetrů výš. Teď se historický oblouk vrací na nové pilíře

Zprávy z firem

Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem vstupuje do klíčové fáze. Stavbaři usazují historický ocelový oblouk na nové pilíře poté, co konstrukci kvůli opravě zvedli zhruba o 20 centimetrů, informoval mluvčí Skupiny Metrostav Radim Mana. Náročná stavba za stovky milionů korun se od začátku potýká s komplikovanou geologií, povodní, odhalenou poškozenou klenbou i rozdíly mezi původními plány a realitou. Hotovo má být do konce roku.

ČTK

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Metrostav DIZ měl na starosti demontáž původní konstrukce, výrobu nové ocelové konstrukce, montáž i plavební operace. Hlavní montážní práce probíhaly od září 2025 do konce března 2026, poté pokračovaly natěračské práce. Finální instalace na začátku června byla vrcholem přípravy.

Česká ocel, evropská logistika

Ocelová konstrukce vznikala v dílnách Metrostavu DIZ v pražských Horních Počernicích a také v ostravské dílně VES Witkowitz. Mezi nejvýraznější prvky patří diagonální trubkový oblouk, který tvoří dominantu nového mostu. Vstupní plechy pocházely z německých hutí, další zpracování probíhalo v Itálii a Polsku.

Největší logistickou komplikací se stal nízký stav vody na Labi. Kvůli němu nemohly největší části mostu putovat přímo nejjednodušší vodní trasou. V roce 2025 se proto přesouvaly nejprve po silnici do Bratislavy, odkud pokračovaly lodní dopravou po Dunaji a Rýně až do západního Německa.

Cesta u podobných staveb často rozhoduje o tom, zda se podaří udržet harmonogram. Každý nadrozměrný díl znamená povolení, koordinaci přepravců, návaznost montáže a závislost na počasí i hladinách řek.

Most pro auta, cyklisty i pěší

Nový Pleistermühlenweg bude dlouhý téměř 100 metrů a široký bezmála 12,5 metru. Sloužit má automobilům, cyklistům i pěším. V Münsteru, kde je kolo téměř městskou institucí, nejde o okrajový detail, ale o zásadní součást dopravního propojení.

Metrostav razí další tunel v Norsku

Metrostav Norge razí tunel jen pár metrů pod obytnými domy Osla

Zprávy z firem

Metrostav Norge se podílí na výstavbě jednoho z klíčových projektů v oblasti Bærum – Gjønnes tunelu. Ten propojí Gjønnes s hlavní dopravní tepnou E18, která v úseku mezi městy Lysaker a Randstad právě prochází modernizací.

nos

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Po usazení na ložiska budou následovat dokončovací práce. Pro veřejnost by se most měl otevřít v nejbližších dvou měsících. Součástí širšího projektu je také rozšíření kanálu Dortmund–Ems a úprava jeho profilu pro moderní lodní dopravu.

Důležitá reference

Nejviditelnější referencí posledních let je pro Metrostav Gottleubatalbrücke u Pirny v Sasku. Most dlouhý 916 metrů a vážící přes 7200 tun se klene údolím říčky Gottleuba ve výšce zhruba 70 metrů. Metrostav a BeMo Tunnelling zde v roce 2024 dokončily ocelovou konstrukci. Stavba je součástí dopravního napojení oblasti mezi Drážďany, Saským Švýcarskem a českou hranicí.

Pro české mostaře má podobná reference velkou hodnotu. Německý trh je náročný na kvalitu, dokumentaci, bezpečnost i přesnost harmonogramu. Zároveň je ale obrovský. Země řeší modernizaci mostů, dálnic, železnic i vodních cest a kdo se zde prosadí na jedné zakázce, může si otevřít dveře k dalším.

Úspěchy venku, těžké lekce doma

Za technickými úspěchy Skupiny Metrostav ale zůstává i nepohodlný domácí kontext. Metrostav a Metrostav Infrastructure měly od roku 2022 tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách v souvislosti s druhou větví korupční kauzy Davida Ratha. Zákaz skončil v červnu 2025. Během této doby hrály v koncernu výraznější roli další společnosti skupiny, včetně Metrostavu DIZ.

Nová scéna Národního divadla

Druhá šance pro skleněnou kostku. Nová scéna projde největší proměnou od svého otevření

Reality

Skleněná budova Nové scény Národního divadla, výrazné dílo architekta Karla Pragnera, vstupuje po více než čtyřiceti letech do zásadní rekonstrukce. Projekt za více než dvě miliardy korun má přinést moderní divadelní technologie, energetické úspory i nové veřejné prostory, aniž by narušil architektonickou hodnotu památkově chráněné stavby.

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Do právní historie skupiny se znovu promítlo i letošní rozhodnutí Ústavního soudu, který zamítl stížnost společnosti Metrostav Infrastructure. Soud se zabýval přechodem trestní odpovědnosti na nástupnickou firmu po převodu části závodu Metrostavu. Jinými slovy: Metrostav už může znovu soutěžit, ale reputační zátěž z minulých kauz zůstává.

Doma: energetika, mosty a metro

V Česku mezitím Metrostav DIZ a další firmy skupiny zůstávají u velkých infrastrukturních a technologických projektů. Vidět je to například v areálu ČEPRO Hněvice na Litoměřicku, kde Metrostav DIZ dokončuje šest nových dvouplášťových nádrží na benzin a naftu. Projekt má zvýšit kapacitu terminálu a posílit státní palivové zásoby. Stavbaři zde už provedli tlakové zkoušky více než pěti kilometrů nových potrubních tras.

Další výraznou referencí skupiny je Dvorecký most v Praze, nové spojení mezi Podolím a Zlíchovem. Most je určen pro městskou hromadnou dopravu, cyklisty a pěší, nikoli pro běžnou automobilovou dopravu. Pro Prahu jde o jednu z nejvýraznějších nových dopravních staveb posledních let.

A pak je tu metro D. Největší pražský dopravní projekt posledních desetiletí je zároveň ukázkou, jak komplikované dokáže být zadávání obřích staveb v Česku. Druhý úsek metra D mezi Olbrachtovou a Novými Dvory prošel opakovanými spory, zásahy ÚOHS a novým výběrem dodavatele. Vítězné sdružení vede Subterra ze Skupiny Metrostav, spolu s partnery Hochtief a BeMo Tunnelling.

Norské tunely: prestiž, mráz a geologie

Zahraniční ambice Metrostavu se neomezují na Německo. Silnou pozici má skupina také v severských zemích. Metrostav Norge dokončil v roce 2025 svůj dosud největší projekt na norském trhu. Tunel Grenland, dvoutubusovou stavbu dlouhou 5,5 kilometru.

Práce provázely těžké geologické podmínky, poruchové zóny, průsaky vody i extrémní zima. Na začátku roku 2024 klesaly teploty až k minus třiceti stupňům Celsia. Takové prostředí testuje nejen pracovníky, ale i techniku, logistiku a schopnost plánovat náhradní postupy.

Podobně náročné jsou i další severské projekty. V norské Oddě pracuje Metrostav Norge na tunelových halách pro projekt Boliden. Firma sama popisuje extrémní sklony až 21,5 procenta, blízkost aktivních průmyslových instalací a přísná pravidla pro nakládání s vytěženým materiálem.

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