Brněnská firma, která vyrábí kosmetiku pro Dermacol i Angry Beards, ztrojnásobí výrobní kapacitu

Brněnská společnost Cosmonde, která vyrábí většinu kosmetiky sesterské značky Dermacol i kosmetické výrobky dalších klientů, do roku 2030 rozšíří výrobní kapacitu závodu v Brně na Lesné na trojnásobek. Do přestavby a rozšíření haly investuje 350 milionů korun. Uvedl to generální ředitel firmy Marián Fendek.

Cosmonde, který vyrábí kosmetiku pro vícero značek, rozšíří výrobní kapacitu svého brněnského závodu ze současných 40 na 120 milionů kusů produktů. Společnost vyrábí velkou část produktů prodávaných pod značkou Dermacol, zejména kosmetiku určenou pro péči o tělo a pleť, jde asi o polovinu celkového výrobního objemu značky. Zbylou kapacitu nabízí dalším klientům, do Cosmonde přesunula část své výroby například značka Angry Beards, od roku 2019 v Brně vyrábí privátní značku kosmetiky pro lékárny Dr. Max.

„Už letos na jaře jsme do nových a větších prostor přestěhovali naše výzkumné a vývojové laboratoře. Nechali jsme si zpracovat studii maximální zastavěnosti pozemku a na jejím základě vznikne jediná ucelená hala. Výrobní prostory se rozšíří o 40 procent, postavíme nový automatizovaný sklad surovin, sklad obalů a polotovarů. Ve výsledku bude zastavěné plochy o 28 procent více, což představuje nárůst o 3285 metrů čtverečních,“ uvedl Fendek.

Klientům Cosmonde nabízí buďto převzetí jejich receptury nebo vývoj nové. „Zajišťujeme kompletní výrobu produktů od receptury až po uvedení výrobku na trh,“ dodal Fendek.

Společnost má přes 200 zaměstnanců, loňské tržby dosáhly 850 milionů korun a meziročně vzrostly o 40 procent.

Firma navázala v roce 2023 spolupráci s Farmaceutickou fakultou Masarykovy univerzity, která od září 2023 otevřela bakalářský program věnovaný kosmetickým prostředkům. „Je to profesní studijní obor, proto jsou důležité stáže i další spolupráce s firmou z oboru,“ uvedl děkan fakulty David Vetchý.

