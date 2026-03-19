Notino zakládá nadační fond. Podpoří vědu, vzdělávání a talenty
Největší evropský online prodejce parfémů a kosmetiky Notino zakládá Nadační fond Notino. Po více než dvaceti letech budování technologické e-commerce platformy a expanze do 27 zemí chce firma dlouhodobě podporovat vzdělávání, vědu, rozvoj talentů a solidaritu. Nadační fond se zaměří na projekty, které mají potenciál dlouhodobě posilovat inovace, vzdělanost a konkurenceschopnost společnosti. Oznámila to firma v tiskové zprávě.
„Když přemýšlíme o tom, kde můžeme být společnosti opravdu užiteční, dává nám největší smysl zaměřit se na příčiny, nejen na řešení důsledků. Věříme, že skutečné změny přicházejí s novou generací, s lidmi, kteří mají vzdělání, talent a odvahu přicházet s novými nápady. A právě to chceme podporovat. Notino samo vzniklo jako nový pohled na zavedené odvětví a díky technologiím pomohlo zpřístupnit krásu milionům zákazníků po celé Evropě. Nadační fond proto chceme využít k podpoře vědy, vzdělávání a talentů, protože právě tam vznikají myšlenky, které mohou dlouhodobě zlepšovat a zjednodušovat lidem život,“ říká Zbyněk Kocián, CEO společnosti Notino.
Nadační fond Notino se zaměří na tři pilíře: věda, vzdělávání a inovace, krása a zdraví, solidarita. "Výběr vychází z toho, čím Notino je. Jde o technologicky řízeného e-commerce hráče, který staví na inovacích a kvalitní zákaznické zkušenosti. Firma dlouhodobě investuje do technologií, například do kvalitního a uživatelsky přívětivého e-shopu, vlastních nástrojů pro personalizaci nabídky a práci s daty nebo do řešení, která zrychlují a zpřesňují celý nákupní proces. Proto významná část podpory míří právě do vědy a vzdělávání. Tyto oblasti přinášejí nové znalosti, zvyšují kvalifikaci a dlouhodobě posilují českou i evropskou ekonomiku. Pilíř krása a zdraví navazuje na misi Notina zpřístupňovat péči o sebe i kvalitu života široké veřejnosti, zatímco solidarita reprezentuje odpovědnost vůči lidem uvnitř firmy i v jejím okolí," uvedla firma.
Nadační fond startuje spoluprací s partnery, kteří pokrývají jak špičkovou excelenci, tak praktické dovednosti a podnikavost. Jako partner Nadace Neuron se zapojuje do podpory vědců a vědkyň, kteří posouvají český výzkum a inovace. Prostřednictvím CzechSkills fond rozvíjí odborné a technické dovednosti mladých lidí, tedy kompetence, které firmy v ekonomice dlouhodobě postrádají a které zásadně ovlivňují produktivitu. Ve spolupráci s Junior Achievement se zaměřuje na podnikatelské, finanční a prezentační schopnosti středoškoláků, které jsou klíčové pro jejich uplatnění na trhu práce i schopnost zakládat nové projekty.
Součástí aktivit fondu je také podpora projektů s širším společenským přesahem. Fond spolupracuje s Nadací Partnerství, která dlouhodobě rozvíjí osvětu v oblasti ochrany životního prostředí a realizuje vzdělávací environmentální programy pro školy a školky. Podporuje také iniciativu Stan proti
Řízení fondu se ujala zkušená vrcholová manažerka Olga Třísková, která více než 20 let pracovala v Deloitte, kde působila jako ředitelka pro mezinárodní standardy v rámci regionu střední Evropy. Strategické směřování zajišťuje správní rada složená z členů nejvyššího vedení společnosti: Hany Ducháčkové, Jakuba Šedého a Lukáše Havláska. Zapojení top managementu má garantovat dlouhodobý závazek firmy, transparentní výběr podporovaných aktivit a důraz na dlouhodobá partnerství. Součástí činnosti fondu je také pomoc zaměstnancům Notina a jejich rodinám v případě složitých životních situací a podpora vzdělávání a rozvoje mimořádně nadaných dětí zaměstnanců.
„Solidarita pro nás byla v Notinu vždy důležitá a dlouhodobě jsme se snažili pomáhat tam, kde to bylo potřeba. Zároveň si uvědomujeme, že máme možnost přispívat k tomu, jak bude společnost vypadat v budoucnu. Proto jsme hledali směr, který může mít skutečně dlouhodobý dopad. Nechceme jen reagovat na současný stav, ale podporovat lidi a projekty, které pomáhají vytvářet lepší zítřek. Máme radost, že právě pod vedením Olgy Třískové můžeme rozvíjet projekty, které mají smysl a přinášejí konkrétní přínos,“ uvádí správní rada Nadačního fondu Notino.
