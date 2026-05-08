Rekordní rok pro vlastníka Avastu. Gen Digital překonal hranici pěti miliard dolarů

Tržby antivirové společnosti Gen Digital, která vznikla spojením americké NortonLifeLock a českého Avastu, v loňském fiskálním roce poprvé překonaly hranici pěti miliard dolarů, tedy zhruba 103,6 miliardy korun. Provozní zisk se za rok do konce března zvýšil o 11 procent na 2,543 miliardy dolarů. Vyplývá to z tiskové zprávy společnosti.

Firma očekává další růst také v letošním roce. Pomoci jí má silná poptávka po ochraně digitálního života, protože spotřebitelé utrácejí více peněz za zabezpečení svých internetových aktivit.

Tržby Gen Digital se loni zvýšily o 27 procent na pět miliard dolarů. Zisk na akcii po započtení možného navýšení počtu akcií vzrostl o 15 procent na 2,56 dolaru. Generální ředitel Vincent Pilette označil uplynulý fiskální rok za přelomový a uvedl, že výsledky byly celkově nejlepší za posledních deset let.

Kyberútoky jsou rychlejší a osobnější

Rostoucí hrozby hackerských útoků s využitím umělé inteligence a úniků dat vedou spotřebitele k vážnějšímu přístupu k ochraně digitálních zařízení i osobních údajů. Z tohoto trendu těží právě společnosti jako Gen Digital, které vedle antivirových programů nabízejí také monitorování krádeží identity nebo nástroje na ochranu soukromí.

„Rozhodně jsme zaznamenali nárůst hackerských útoků, jejich složitosti a rychlosti, uskutečňují se v reálném čase a jsou čím dál více personalizované,“ řekl agentuře Reuters Pilette. Dodal, že růst firmy podpořily obavy spotřebitelů o data v éře umělé inteligence.

Kyberbezpečnostní firmy na burze

Model Mythos přinesl revoluci v kybernetické bezpečnosti. Akcionáři některých firem to odnesou

Trhy

Model Mythos přináší do sektoru kybernetické bezpečnosti zásadní revoluci. Všechno bude levnější a rychlejší. Kdo na to nedokáže zareagovat, ten skončí. A už se to ukazuje na akciích některých firem.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Výhled překonává odhady analytiků

V letošním fiskálním roce Gen Digital očekává tržby v rozmezí 5,33 až 5,43 miliardy dolarů. Analytici oslovení agenturou LSEG přitom předpovídají tržby pouze 5,23 miliardy dolarů.

Očištěný zisk na akcii má podle firmy dosáhnout 2,85 až 2,95 dolaru. Analytici očekávají 2,86 dolaru na akcii.

Do portfolia společnosti Gen Digital patří značky Norton, Avast, LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender a CCleaner. Firma poskytuje produkty a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany soukromí a identity téměř 500 milionům uživatelů ve více než 150 zemích. S jejími akciemi se obchoduje ve Spojených státech na technologické burze Nasdaq.

Avast založili v roce 1988 čeští výzkumníci Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Firma se později stala jedním z průkopníků počítačového zabezpečení díky bezpečnostním programům pro počítače i mobilní zařízení.

Pětičlenná rodina se přestěhovala do bytu menšího než garáž. Architekti z něj vytěžili maximum

Byt 37,5 m2
Česká cena za architekturu/Radek Šrettr Úlehla
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Může pětičlenná rodina plnohodnotně žít v bytě o podlahové ploše 37,5 metru čtverečního? Projekt od Hurá studia ukazuje, že ano. Nejde ale o běžnou rekonstrukci. Spíš o radikální přehodnocení toho, kolik prostoru člověk skutečně potřebuje k životu.

Když se rodina rozhodla vyměnit nájemní byt o 85 metrech čtverečních za vlastní bydlení v centru Prahy, bylo jasné, že půjde o víc než jen o změnu adresy. Ceny bytů v metropoli je přiměly smířit se s výrazně menší plochou, a s ní i s minimalističtějším způsobem života. Do nového bytu si každý mohl vzít pouze dvě krabice osobních věcí. Z rekonstrukce se tak postupně stal nejen úkol pro architekty, ale i malý rodinný experiment v tom, kolik prostoru a věcí člověk opravdu potřebuje.

13 fotografií v galerii

Autoři projektu z Hurá studia na rodinu narazili na sociálních sítích. Díky její odvaze, otevřenosti a odhodlání bylo od začátku zřejmé, že vznikne něco víc než standardní návrh malometrážního bytu. Cílem bylo prověřit, kam až lze posunout hranice současného městského bydlení, aniž by rodina musela rezignovat na komfort, soukromí nebo společně trávený čas.

„Nechtěli jsme navrhnout jen úsporný byt, ale prověřit, jak může pětičlenná rodina žít plnohodnotně i na velmi malé ploše. Klíčové bylo využít prostor nejen půdorysně, ale i do výšky,“ říkají architekti z Hurá studia. Tento projekt je jedním z těch, které se budou ucházet o Českou cenu za architekturu.

Kuchyň jako centrum rodinného života

Byt tvoří dvě hlavní místnosti, každá o ploše přibližně 12 metrů čtverečních, doplněné o zázemí a dvorek, jehož výměra se blíží samotné ploše interiéru. Jednou z největších výhod bytu jsou nadstandardní výšky místností, a to 3,1 a 3,3 metru. Právě díky nim bylo možné pracovat s vestavbami a využít prostor i ve vertikálním směru. Výsledkem je řešení, které podlahovou plochu bytu fakticky téměř zdvojnásobuje.

První místnost slouží jako společenské centrum bytu. V přízemní úrovni vznikla plnohodnotná kuchyně, protože společné vaření a stolování patřily mezi hlavní priority rodiny. Kuchyňská linka plynule přechází do poloostrůvku, který funguje zároveň jako jídelní stůl, pracovní místo i prostor pro každodenní setkávání.

Úložné moduly v kuchyni nejsou jen skříněmi. Jsou navrženy tak, aby zároveň sloužily jako schůdky do horní úrovně. V patře nad kuchyní se nachází ložnice rodičů. Směrem k oknu na ni navazuje vodorovná síť, která rodině nahrazuje klasickou pohovku. Slouží jako místo pro odpočinek, čtení i společné chvíle.

Dětský pokoj tvoří malé soukromé kajuty

Druhý pokoj patří třem synům. Architekti jej rozdělili do rastru dvakrát dva moduly. Jeden ze spodních segmentů slouží jako společná šatna, zbylé tři tvoří samostatné dětské „kajutky“. Každá z nich je malým soukromým světem s postelí, policemi a úložnými prostory včetně skrytých zásuvek.

Jednotlivé zóny jsou od sebe odděleny oboustranně přístupnými policovými stěnami. Ty zároveň zajišťují potřebnou míru soukromí i praktické ukládání věcí. Horní kajutky navíc propojuje napnutá síť, která funguje jako relaxační lehátko a další hravá vrstva prostoru.

Důležitým principem návrhu bylo ponechat okolí oken co nejvolnější. Vestavby jsou proto orientovány do zadních částí obou hlavních místností. „Velkou roli hrála odvaha samotné rodiny. Díky jejich otevřenosti jsme mohli byt pojmout jako vrstevnatý prostor, kde má každý člen své soukromí, ale zároveň zůstává dost místa pro společný každodenní život,“ dodávají autoři návrhu.

Svět nedal papežovi čas na rozkoukávání. První rok však zvládl Lev XIV. se ctí

Lev XIV.
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

První severoamerický papež Lev XIV. se takřka přes noc stal jednou z vůbec nejvlivnějších osobností planety. Do politiky se za každou cenu nehrne, přesto je dnes jedním z lídrů světa, který nepřistoupil na pravidla hry trumpovské Ameriky. Mnohé během svého prvního roku překvapil.

Papež Lev XIV. má za sebou první rok svého pontifikátu. Za tu dobu se událo mnohé. Robert Prevost, který byl do té doby pro širokou veřejnost takřka neznámým církevním funkcionářem (a málo o něm věděli i katolíci), se stal jednou z nejcitovanějších a nejsledovanějších osobností veřejného života. Málokterá hlava katolické církve měla start do úřadu tak turbulentní.

Mnohé pozorovatele překvapil. Když poprvé vystoupil na balkon vatikánské baziliky sv. Petra, často to bylo překvapení ne úplně pozitivní, protože svým stylem a symbolicky tradičním oděvem jako by dával najevo, že se od uvolněného a liberály milovaného Františka církev stáčí zpět směrem k většímu konzervatismu.

Současný pontifik je skutečně jiný než jeho předchůdce. Zatímco František byl bezprostřední a často až trochu prostořeký, Lev je více stručnější a preciznější. František byl kněz chudých předměstí, který uměl inspirovat a nadchnout, Lev sice také působil mezi potřebnými, protože velkou část života strávil v Peru, ale zároveň se jako právník s analytickou myslí dobře orientuje v církevní mašinerii i světě vysoké politiky. Základní linku však mají oba papežové stejnou – a to stát na straně slabých, upozorňovat na nespravedlnost, bojovat proti rozdělování společnosti a zneužívání náboženství.

Lev XIV. vs. Donald Trump

Lev XIV. je prvním vůdcem katolické církve původem ze Severní Ameriky. František se na konci života dostal s americkou administrativou do konfliktu, a to i s katolíkem JD Vancem. Volba amerického papeže mohla předpovídat, že by si největší křesťanská církev světa mohla najít k trumpovské Americe alespoň nějakou cestu. Tato očekávání se ale hrubě nesplnila.

Přestože Lva XIV. a amerického prezidenta Donalda Trumpa pojí společný původ, jejich světonázory se značně liší. V mezinárodní politice tak teď vlastně stojí proti sobě dva Američané. Že nový papež není MAGA, probleskovalo už od začátku jeho působení. Od prvních projevů se vyslovoval proti nacionalismu, nátlaku na migranty a silové a nenávistnné politice. Nesoulad se stupňoval na začátku roku při bouřích, které vyvolávali svou hrubostí i zabíjením civilistů agenti ICE.

Situace kulminovala po začátku americko-izraelské invaze do Íránu. Papež pochopitelně vyzýval k jednání a mírovým řešením, k tomu se ale Trump a jeho ministr války Peter Hegseth vydali přímo na jeho „hřiště“, když z invaze udělali cosi jako svatou válku. „Bůh nežehná žádnému konfliktu. Kdokoli, kdo je učedníkem Krista, Knížete míru, nikdy nestojí na straně těch, kteří kdysi vládli mečem a dnes shazují bomby,“ vymezil se proti politice USA razantně Lev XIV.

K válce v Íránu se vyjádřil za poslední měsíce mnohokrát. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. Trump se do papeže ostře opřel, že prý je slabý a že se nemá montovat do politiky. K tomu na sítě vypustil AI obrázek, kde sám sebe stylizoval do role Ježíše, čímž podráždil i své křesťanské podporovatele. Tento týden se do Říma vydal ministr zahraničí Marco Rubio. USA se možná snaží konflikt uklidnit, těžko ale najdou u papeže podporu. Byť papež rozhodně není politik, díky němu má nyní Vatikán v mezinárodní politice pevné a sebevědomé místo.

Papež moderního věku

Na stolci sv. Petra došlo ke generační změně, to je patrné z témat, která si Lev vybírá jako klíčová, a koneckonců i z jeho chování. František dokázal porozumět moderní společnosti, ale přece jen byl do značné míry pastýřem staré školy. To Lev jako Robert Prevost žil docela běžný život. Řídil rád auto, ale byl schopen cestovat i na oslu, sledoval sport (což měl tedy s Františkem společné), rád si zahrál tenis a pravidelně chodil do posilovny.

Své zvyky si udržuje i za zdmi Vatikánu. V Apoštolském paláci má vlastní posilovnu, v rámci papežského work-life balancu často jezdí za Řím do Castel Gandolfa na letní sídlo, kde si prý nechal udělat tenisový kurt, a kde může alespoň na pár hodin trochu vypnout – i když papež je papežem 24 hodin denně.

Nejde ale jen o návyky. V brzké době se nejspíš můžeme těšit na jeho první encykliku – nejdůležitější papežský dokument, který má velký vliv. Například když František vydal ekologickou Laudato si‘, náboženství a teologie se rázem obrátily k hledání průniku s ochranou klimatu.

Lvův první text má být sociální, má se zaměřit například na dopady umělé inteligence. Pro Lva XIV. není AI strašákem, ale usiluje o posílení etického aspektu, který v technologickém byznysu často nemá důstojné místo. Podobně mluví o nerovnostech, křesťanské ekonomy podporuje v hledání způsobů, jak udělat svět spravedlivější, politiky zase vyzývá k sjednocujícím a nepopulistickým programům. Své vypovídají i cesty. Papež vyrazil v prvním roce mimo jiné do Libanonu nebo na jedenáct dnů do Afriky.

I když má samozřejmě i nějaké nedostatky a dluhy, například v liberalizaci církve dovnitř papež úplně nepokročil, má katolická církev lídra, který je schopný reagovat na výzvy dneška. Světová politika a ekonomika má zase osobnost, která dokáže hlasitě obhajovat řád, pravidla a etický rozměr.

