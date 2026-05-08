Rekordní rok pro vlastníka Avastu. Gen Digital překonal hranici pěti miliard dolarů
Tržby antivirové společnosti Gen Digital, která vznikla spojením americké NortonLifeLock a českého Avastu, v loňském fiskálním roce poprvé překonaly hranici pěti miliard dolarů, tedy zhruba 103,6 miliardy korun. Provozní zisk se za rok do konce března zvýšil o 11 procent na 2,543 miliardy dolarů. Vyplývá to z tiskové zprávy společnosti.
Firma očekává další růst také v letošním roce. Pomoci jí má silná poptávka po ochraně digitálního života, protože spotřebitelé utrácejí více peněz za zabezpečení svých internetových aktivit.
Tržby Gen Digital se loni zvýšily o 27 procent na pět miliard dolarů. Zisk na akcii po započtení možného navýšení počtu akcií vzrostl o 15 procent na 2,56 dolaru. Generální ředitel Vincent Pilette označil uplynulý fiskální rok za přelomový a uvedl, že výsledky byly celkově nejlepší za posledních deset let.
Kyberútoky jsou rychlejší a osobnější
Rostoucí hrozby hackerských útoků s využitím umělé inteligence a úniků dat vedou spotřebitele k vážnějšímu přístupu k ochraně digitálních zařízení i osobních údajů. Z tohoto trendu těží právě společnosti jako Gen Digital, které vedle antivirových programů nabízejí také monitorování krádeží identity nebo nástroje na ochranu soukromí.
„Rozhodně jsme zaznamenali nárůst hackerských útoků, jejich složitosti a rychlosti, uskutečňují se v reálném čase a jsou čím dál více personalizované,“ řekl agentuře Reuters Pilette. Dodal, že růst firmy podpořily obavy spotřebitelů o data v éře umělé inteligence.
Výhled překonává odhady analytiků
V letošním fiskálním roce Gen Digital očekává tržby v rozmezí 5,33 až 5,43 miliardy dolarů. Analytici oslovení agenturou LSEG přitom předpovídají tržby pouze 5,23 miliardy dolarů.
Očištěný zisk na akcii má podle firmy dosáhnout 2,85 až 2,95 dolaru. Analytici očekávají 2,86 dolaru na akcii.
Do portfolia společnosti Gen Digital patří značky Norton, Avast, LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender a CCleaner. Firma poskytuje produkty a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany soukromí a identity téměř 500 milionům uživatelů ve více než 150 zemích. S jejími akciemi se obchoduje ve Spojených státech na technologické burze Nasdaq.
Avast založili v roce 1988 čeští výzkumníci Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Firma se později stala jedním z průkopníků počítačového zabezpečení díky bezpečnostním programům pro počítače i mobilní zařízení.
