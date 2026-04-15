Trump v objetí Ježíše Krista. Provokace, která může rozzuřit i jeho věrné
Donald Trump znovu rozvířil emoce. Na své síti Truth Social přesdílel umělou inteligencí vytvořený obrázek, na kterém je vyobrazen v objetí Ježíše Krista.
Americký prezident Donald Trump ve středu na své sociální síti sdílel patrně umělou inteligencí (AI) vytvořený obrázek, na němž ho objímá Ježíš Kristus. Před dvěma dny přitom šéf Bílého domu zveřejnil AI obrázek, na kterém v bílém rouchu s rudým pláštěm a světlem v ruce léčí nemocného, což vyvolalo kritiku i z řad jeho stoupenců, že se připodobňuje k Ježíši. Prezident po odstranění příspěvku tvrdil, že na obrázku byl zobrazen jako lékař, a obviňoval média z šíření dezinformací.
„Radikálním levicovým šílencům se to líbit nebude“
Na obrázku, který Trump přesdílel prostřednictvím své sociální sítě Truth Social, je republikánský prezident vyobrazen za mikrofonem se zavřenýma očima v objetí Krista, který má rovněž zavřené oči. V popisku původního příspěvku uživatele Irish for Trump se uvádí: „Nikdy jsem nebyl příliš nábožensky založený muž... ale nezdá se vám, že s odhalením všech těch satanistických démonických netvorů obětujících děti... že Bůh možná hraje svou Trumpovu kartu?“
„Radikálním levicovým šílencům se to asi nebude líbit, ale myslím, že je to docela hezké!“ napsal Trump k obrázku na svém profilu.
Lev XIV. by mi měl být vděčný za zvolení papežem, vzkázal americký prezident Donald Trump do Vatikánu. Papež má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Papeže, který pochází z Chicaga, na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Novinářům pak Trump řekl, že není jeho velkým fanouškem, napsala agentura AFP. Papež v reakci na Trumpovu kritiku řekl, že i nadále bude vystupovat proti válce.
Trump se pustil do papeže. Tvrdí, že souhlasí s íránskými jadernými zbraněmi
Spor s papežem se vyostřuje
Trump tento týden kritizoval papeže Lva XIV., který je první hlavou katolické církve narozenou v USA. Vatikánu Trump vzkázal, že by mu Lev XIV. měl být vděčný za zvolení papežem, a prohlásil, že hlava katolické církve je „slabá vůči kriminalitě“, což je obvyklá Trumpova kritika adresovaná demokratickým starostům amerických měst. Prezident rovněž uvedl, že papež je katastrofální pro zahraniční politiku.
Papež následně uvedl, že se Trumpovy administrativy nebojí a že bude nadále vystupovat proti válce a usilovat o mír. V rázném projevu v pondělí v Alžíru také odsoudil „neokoloniální“ světové mocnosti, které podle něj porušují mezinárodní právo, aniž by jmenoval konkrétní země.
V úterý Trump svou kritiku papeže zopakoval. V dalším příspěvku na své sociální síti uvedl, že by papeži měl někdo říct o zabíjení demonstrantů v Íránu a že je nepřijatelné, aby Írán měl jadernou zbraň. Teherán dlouhodobě tvrdí, že o atomovou bombu neusiluje.
Papeže v úterý kritizoval na akci konzervativní organizace Turning Point USA na Univerzitě v Georgii také americký viceprezident J. D. Vance. Podle něj by papež měl být „opatrný, když hovoří o teologických otázkách“.
Křesťanští voliči tvoří významnou část Trumpovy politické základny. Trump, který pravidelně nechodí do kostela, v prezidentských volbách v roce 2024 získal značný počet hlasů od křesťanských Američanů, včetně katolíků, připomněla agentura Reuters.
Orbán končí, ale jeho styl politiky může v EU přežít. Server Politico upozorňuje na nové „potížisty“. Na prvních místech seznamu figurují slovenský premiér Robert Fico a český premiér Andrej Babiš.
Kdo nahradí Orbána v roli bruselského potížisty? Politico ukazuje na Fica i Babiše
Politika
Orbán končí, ale jeho styl politiky může v EU přežít. Server Politico upozorňuje na nové „potížisty“. Na prvních místech seznamu figurují slovenský premiér Robert Fico a český premiér Andrej Babiš.
