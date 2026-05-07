Napjaté vztahy USA a Vatikánu: Rubio jednal s papežem Lvem XIV.

Marco Rubio jednal ve Vatikánu s papežem Lvem XIV.
ČTK

Americký ministr zahraničí Marco Rubio jednal ve Vatikánu s papežem Lvem XIV. Uvedl to Vatikán. Jednání provázela očekávání po nedávných rozepřích mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a hlavou katolické církve ohledně války v Íránu. Bližší informace zatím Rubio ani Vatikán nesdělili.

Rubio přijel na audienci u papeže v době, kdy jsou vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem mimořádně napjaté. Americký prezident se opakovaně kriticky vyjádřil na adresu hlavy katolické církve. V polovině dubna Trump řekl, že papež zastává strašné názory v zahraniční politice. Šéf Bílého domu to prohlásil poté, co se Lev XIV. opakovaně vyslovil proti válkám a poté co zdůraznil, že válečné aktivity nemohou mít přízeň Boha. Podle médií se papež nepřímo vyjadřoval k válce mezi USA, Izraelem a Íránem. Trump papeže kritizoval i za slabé postoje ke zločinu. Lev XIV. odvětil, že jen hlásá slovo Boží a že se Trumpa a jeho vlády nebojí.

Americký prezident znovu papeže kritizoval tento týden krátce před Rubiovou cestou do Vatikánu, která podle médií měla za cíl urovnat některé spory. Trump uvedl, že papež souhlasí s tím, aby Írán měl jaderné zbraně. To ve středu papež odmítl s tím, že církev už mnoho let káže proti všem jaderným zbraním. „Pokud mě někdo kritizuje, tak ať to dělá pravdivě,“ vzkázal Lev XIV. nepřímo Trumpovi.

Rubio papeže navštívil krátce před prvním výročím pontifikátu. Loni 8. května konkláve zvolilo novou hlavou katolíků kardinála Roberta Prevosta, který se tak stal prvním papežem pocházejícím ze Spojených států. Šéf americké diplomacie spolu s viceprezidentem J.D. Vancem jednali s Lvem XIV. krátce po jeho zvolení a pozvali ho tehdy do jeho vlasti.

USA brzdí operaci v Hormuzu. Podle Trumpa je dohoda s Íránem na dosah

Spojené státy dočasně pozastavují doprovod lodí v Hormuzském průlivu, aby daly prostor pokročilým jednáním s Íránem. Donald Trump tvrdí, že dohoda je blízko, americká blokáda íránských přístavů ale pokračuje. Teherán mezitím varuje, že konfrontace kolem klíčové ropné tepny zdaleka neskončila.

Trump se pustil do papeže. Tvrdí, že souhlasí s íránskými jadernými zbraněmi

Kovanda vysvětluje investice: Čísla nestačí. Jak opravdu poznat dobrou akcii

Natálie Mužíková

P/E, EBITDA, cash flow nebo provozní marže. Finanční výkazy mohou začínajícím investorům připadat jako nepřehledná změť zkratek a čísel. Čtvrtý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, že klíčem k úspěchu není znát nazpaměť každý ukazatel. Důležitější je pochopit, co se za čísly skutečně skrývá.

Zatímco v minulém díle s moderátorkou Izabelou Kalinovou rozebírali dividendy a pasivní příjem, tentokrát se hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda zaměřil na to, jak vybírat kvalitní firmy do portfolia a proč může být někdy nebezpečné slepě věřit analytikům i samotným finančním výkazům.

Když ani levná akcie nemusí být výhra

Na první pohled to zní jednoduše: najít podhodnocenou akcii, nakoupit ji levně a čekat na růst. Jenže právě určení okamžiku, kdy je firma skutečně „ve slevě“, patří mezi nejtěžší disciplíny investování.

„Kdybychom dopředu věděli, kde leží dno, bylo by investování mnohem snazší disciplínou,“ říká Lukáš Kovanda. Jako příklad zmiňuje období covidového propadu v roce 2020. Tehdy se rozhodl odchýlit od strategie pravidelného investování známé jako DCA (Dollar Cost Averaging je investiční strategie spočívající v pravidelném investování fixní částky peněz v předem určených intervalech, např. měsíčně, bez ohledu na aktuální cenu aktiva, pozn. red.) a nakupovat agresivněji než obvykle. Sázel totiž na to, že americká centrální banka nenechá trhy zkolabovat a přijde s masivní podporou ekonomiky.

Cíleně tehdy vybíral tituly, které byly v extrémním poklesu, například Boeing nebo Airbus. Bylo totiž zřejmé, že i když je nebe dočasně prázdné, lidé létat nepřestanou a vnitřní hodnota těchto firem je jinde než tehdejší tržní cena.

Kovanda zároveň upozorňuje, že podobné sázky na „nalezení dna“ jsou vždy spojené s rizikem a vyžadují značnou dávku disciplíny.

Další díly pořadu Kovanda vysvětluje investice najdete zde

Výkazy jako rentgen firmy

Aby ale investor dokázal rozpoznat příležitost, jako byl zmíněný Boeing, musí umět číst mezi řádky finančních výkazů. Podle Lukáše Kovandy by neměl propadnout „přesilovce“ čísel, ale soustředit se na ukazatele, které skutečně odhalují kondici firmy.

Jedním z nejdůležitějších je provozní zisk, tedy EBIT nebo EBITDA, který ukazuje, kolik firma reálně vydělává svou hlavní činností ještě před započtením daní nebo úroků. Právě tady se podle ekonoma často objevují první varovné signály.

„Pokud firma začne přibírat v administrativních nákladech a přestane investovat do výzkumu a vývoje, může to být začátek konce, i když její celková čísla zatím vypadají stabilně,“ varuje Kovanda.

Zisk na papíře vs. peníze v „kasičce“

Častou chybou začátečníků je, že sledují pouze čistý zisk. Ten ale může být podle Lukáše Kovandy zavádějící. V podcastu vysvětluje rozdíl mezi účetním ziskem a skutečným peněžním tokem, tedy cash flow. Firma totiž může na papíře vykazovat miliardové zisky díky vystaveným fakturám, pokud jí odběratelé neplatí včas, může se rychle dostat do problémů. Právě platební morálka klientů je podle ekonoma pro investora důležitou informací.

Pokud peníze váznou, firma si často musí půjčovat, aby překlenula období, než jí finance skutečně dorazí na účet. „Investora zajímá to, co je opravdu v kasičce, protože jen z reálných peněz může firma vyplácet dividendy nebo dál investovat,“ vysvětluje Kovanda.

Nejen čísla, ale i příběh a osobnosti

Kvalitní analýza se ale neobejde bez širšího kontextu a schopnosti číst vizi lidí, kteří firmy vedou. Jako příklad uvádí Lukáš Kovanda Elona Muska a jeho nákup sociální sítě Twitter, dnes X. I když se tento krok mohl zpočátku zdát kontroverzní nebo předražený, v širším kontextu budování takzvané „superaplikace“ může podle něj dávat smysl.

Investování tak není jen o tabulkách a ukazatelích, ale i o schopnosti odhadnout budoucnost firmy. Kovanda zároveň varuje před přílišným optimismem a slepou důvěrou v doporučení velkých investičních bank. I když analytici často predikují další růst, jejich modely vycházejí hlavně z historických dat a nemusí počítat s budoucími šoky nebo změnami nálady na trhu.

„Je důležité zachovat si kritické myšlení a nespoléhat slepě na to, že když banka napíše ‚koupit‘, je to sázka na jistotu,“ uzavírá Kovanda.

Co bude dál

Celý čtvrtý díl si můžete pustit přímo v přehrávači v článku. Seriál najdete také na platformách jako Spotify, Apple Podcasts nebo YouTube.

V příštím díle se seriál Kovanda vysvětluje investice zaměří na oceňování firem a investiční ukazatele. Dozvíte se, proč samotná cena akcie často nic neznamená, jak správně číst slavný ukazatel P/E nebo co o firmě prozradí zadlužení či návratnost aktiv.

Co psal Epstein před smrtí? Soud zveřejnil údajný poslední vzkaz

ČTK

Federální soud zveřejnil údajný vzkaz Jeffreyho Epsteina z vězeňské cely, v němž někdejší finančník psal o „výsadě“ zvolit si čas na rozloučení. Dokument měl najít jeho bývalý spoluvězeň Nicholas Tartaglione, soudce však pravost poznámky nepotvrdil. Zveřejnění vyvolává nové otázky kolem posledních týdnů Epsteinova života i toho, proč se text neobjevil mezi dříve odtajněnými dokumenty.

Jeffrey Epstein, někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent, v poznámce uvádí, že je darem mít možnost zvolit si, kdy se člověk rozloučí, napsala dnes agentura Reuters.

Epstein byl nalezen mrtvý ve své manhattanské cele v srpnu 2019, podle úřadů si vzal život. Ručně psanou poznámku údajně našel bývalý Epsteinův spoluvězeň, odsouzený vrah a někdejší policista Nicholas Tartaglione. Federální soudce Kenneth Karas, který vedl Tartaglionův případ, dokument zveřejnil poté, co o to požádal deník The New York Times, jenž minulý týden informoval o jeho existenci.

Karas rozhodl, že text představuje soudní dokument, na který se vztahuje právo veřejnosti na přístup, protože jej právníci předložili v souvislosti s Tartaglionovým trestním řízením. Tartaglione si odpykává čtyři po sobě jdoucí doživotní tresty za vraždy související s drogami.

Soudce nenašel žádný právní důvod, proč by měl dokument zůstat utajený. Zároveň ale nepotvrdil pravost poznámky ani nezkoumal, jak se dokument dostal k soudu. Tyto otázky podle něj neměly vliv na rozhodnutí o zveřejnění.

„Vyšetřovali mě měsíce – nenašli nic!!“

Tartaglioneho právníci předložili vzkaz napsaný do žlutého bloku. Tartaglione sdílel s Epsteinem celu přibližně dva týdny v červenci 2019. „Vyšetřovali mě měsíce – nenašli nic!!! Takže skončili u 15 let starých obvinění,“ stojí v poznámce podle snímku zveřejněného v soudním spise. „Je zvláštní výsadou mít možnost vybrat si svůj čas na rozloučení. Co po mně chcete – abych se rozbrečel!! To není zábava, nestojí to za to,“ uvádí vzkaz. Podle NYT Tartaglione předal vzkaz svým právníkům pro případnou obhajobu, pokud by byl nařčen z napadení.

Epstein se v roce 2008 na Floridě přiznal k navádění nezletilé osoby k prostituci. Tento případ vedl ke kontroverzní dohodě o vině a trestu a krátkému pobytu ve vězení. Policie ho znovu zatkla v červenci 2019 a obvinila ze sexuálního obchodování s nezletilými. Vyšetřovatelé tvrdili, že verboval a zneužíval nezletilé dívky v New Yorku a na Floridě.

Poznámka se objevila v červenci 2019 poté, co dozorci našli Epsteina živého v jeho cele na Manhattanu se stopami na krku při incidentu, který úřady později označily za zjevný pokus o sebevraždu. Tartaglione podle veřejných vyjádření ukryl poznámku do knihy v jejich společné cele. Epstein zemřel o několik týdnů později, 10. srpna 2019, při jiném incidentu, který úřady označily za sebevraždu.

Tartaglione zmínil poznámku loni v podcastovém rozhovoru, ale širší pozornost získala až poté, co NYT minulý čtvrtek informoval o její existenci. Deník uvedl, že federální vyšetřovatelé poznámku nikdy neviděli a že chyběla mezi miliony dokumentů souvisejících s Epsteinem, které ministerstvo spravedlnosti v posledních letech zveřejnilo.

Při rozhodování o zveřejnění soudce odmítl argumenty týkající se ochrany soukromí, přičemž poznamenal, že Epstein je po smrti a o existenci poznámky se vede veřejná debata.

