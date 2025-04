iPhony "made in USA" by byly třikrát dražší než ty z Číny. Apple k přesunu výroby nemá důvod

Americký prezident Donald Trump doufá, že jeho celní politika zejména přiměje americkou technologickou společnost Apple vyrábět iPhony ve Spojených státech. Navzdory tomu, že Trump postupně zatížil dovoz z Číny 145procentními cly, je přesun výroby nepravděpodobný, píše agentura AP. USA dnes navíc zařadily smartphony do zboží, kterého se nová vlna dovozních přirážek netýká.

Apple v Číně vyrábí většinu iPhonů od uvedení prvního modelu na trh před 18 lety. Mezi překážky, které brání Applu v přesunu výroby do mateřské země, patří složitý dodavatelský řetězec, který začal v Číně budovat v 90. letech. Vybudování nových závodů v USA by trvalo několik let a stálo by miliardy dolarů, poukazuje AP. Firma by navíc potom čelila ekonomickým silám, které by mohly cenu chytrého telefonu ztrojnásobit, což by mohlo výrazně poškodit prodeje tohoto klíčového produktu.

„Myšlenka výroby iPhonů v USA je neuskutečnitelná,“ uvedl Dan Ives, analytik společnosti Wedbush Securities. Podle AP tím vyjadřuje názor, který je výrazně rozšířen v investiční komunitě, jež sleduje každý krok Applu. Podle Ivese by se aktuálně cena na americkém trhu 1000 dolarů za iPhone vyrobený v Číně nebo Indii v případě přesunu výroby do USA vyšplhala na více než 3000 dolarů. Přesun výroby do USA by navíc podle analytika zřejmě nebylo možné dokončit před rokem 2028.

Apple na žádost AP o komentář nereagoval. Společnost z kalifornského Cupertina zatím veřejně nekomentovala svoji případnou reakci na Trumpova cla vůči Číně. Téma se ale může objevit 1. května ve čtvrtletním konferenčním hovoru generálního ředitele Applu Tima Cooka, který bude odpovídat na dotazy investorů a probírat finanční výsledky a strategii společnosti.

A není pochyb o tom, že čínská cla budou žhavým tématem, vzhledem k tomu, že od 2. dubna, kdy je Trump začal zvyšovat, prudce klesla cena akcií Applu a tržní hodnota společnosti se snížila přibližně o 500 miliard dolarů (11 bilionů korun).

USA v sobotu oznámily, že některé elektronické zboží včetně chytrých telefonů z dodatečných cel vyjímají, což podle AP může potěšit vedle zákazníků v USA hlavně právě firmy jako je Apple.

Pokud by cla vydržela, všeobecně se očekávalo, že by Apple nakonec zvýšil ceny iPhonů a dalších populárních produktů, protože dodavatelský řetězec společností ze Silicon Valley je převážně soustředěn v Číně, Indii a na dalších asijských zemích, které se ocitly v křížové palbě eskalující obchodní války.

Hlavní otázkou bylo, jak dlouho bude Apple ochoten držet stávající ceny, než by se cla projevila na ziskových maržích společnosti a než budou muset část zátěže převzít spotřebitelé.

Jedním z hlavních důvodů, proč měl Apple prostor pro udržení současných cen iPhonů i po oznámení cel na čínský dovoz, jsou obrovské ziskové marže z příjmů z předplatného a dalších služeb spojených s produkty firmy, uvedl analytik společnosti Forrester Research Dipanjan Chatterjee. Divize, která v posledním finančním roce Applu vydělala 96 miliard dolarů (2,13 bilionu korun), byla již před sobotním oznámením o neproclívání telefonů Trumpovými cly nedotčena.

„Apple může absorbovat část nárůstu nákladů způsobeného cly, aniž by to mělo významný finanční dopad, alespoň v krátkodobém horizontu,“ uvedl Chatterjee.

Společnost se v únoru pokusila Trumpa uchlácholit oznámením plánů utratit v USA 500 miliard dolarů a zaměstnat zde do roku 2028 20 tisíc lidí, nic z toho však nebylo spojeno s tuzemskou výrobou iPhonu. Místo toho se Apple zavázal financovat v texaském Houstonu datové centrum pro počítačové servery pohánějící umělou inteligenci.

Když byla tento týden tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová dotázána, zda Trump věří, že Apple hodlá vyrábět iPhony v USA, poukázala na investiční příslib Applu jako na důkaz, že si společnost myslí, že by se to mohlo podařit. „Kdyby si Apple nemyslel, že to Spojené státy zvládnou, pravděpodobně by sem nevložil tak velký balík peněz,“ řekla.

Americký ministr obchodu Howard Lutnick ve svém vystoupení 6. dubna ve zpravodajském pořadu CBS rovněž předpověděl, že cla si vynutí změnu výroby. „Armáda milionů a milionů lidí, kteří šroubují malé šroubky, aby vyrobili iPhone, to se vrátí do Ameriky,“ řekl Lutnick.

Na konferenci v Číně v roce 2017 však Cook vyjádřil pochybnosti, zda je v USA dostatek pracovníků s odbornými dovednostmi potřebnými k vykonávání namáhavé a zdlouhavé práce, o které Lutnick hovořil.

„Ve Spojených státech byste mohli uspořádat setkání strojních inženýrů a nejsem si jistý, zda bychom dokázali zaplnit místnost,“ řekl Cook. „V Číně byste mohli zaplnit několik fotbalových hřišť.“

Trump se i v prvním prezidentském období bezvýsledně pokoušel tlačit na Apple, aby přesunul výrobu iPhonů do USA. Administrativa však nakonec iPhone z cel, která tehdy na Čínu uvalil, vyňala - tedy v době, kdy Apple oznámil závazek investovat v USA 350 miliard dolarů (7,75 bilionu korun).

Trumpova cla na Čínu z prvního období také přiměla Apple zahájit proces, který vedl k tomu, že některé jeho současné iPhony se vyrábějí v Indii a některé další produkty ve Vietnamu.

Cook vzal prezidenta v roce 2019 na prohlídku texaského závodu, kde Apple od roku 2013 montuje část počítačů Mac. Krátce po skončení prohlídky si Trump připsal zásluhy za továrnu, kterou Apple otevřel v době, kdy byl prezidentem Barack Obama.

„Dnes jsem otevřel velký výrobní závod společnosti Apple v Texasu, který přinese zpět do Ameriky vysoce placená pracovní místa," napsal Trump 19. listopadu 2019.