Spotify rozdělilo hudebníkům rekordní peníze. Přes 11 miliard dolarů
Spotify loni poslalo hudebníkům rekordní sumy. Umělcům a vydavatelům poslalo přes 11 miliard dolarů. Výrazně z toho těžili i nezávislí hudebníci. Zároveň Spotify zvýšilo ceny prémiových účtů. Firma tak chce posílit ziskovost.
Švédská streamovací platforma Spotify zvýšila loni výplaty hudebnímu průmyslu o deset procent na rekordních více než 11 miliard dolarů (224 miliard Kč). Nezávislí umělci a vydavatelství se na autorských odměnách podíleli zhruba polovinou. Uvedla to společnost ve svém příspěvku na blogu.
Spotify se snaží udržet stávající a přilákat nové umělce, protože čelí tvrdé konkurenci dalších velkých hráčů na trhu streamování hudby. Patří mezi ně zejména YouTube a Apple. YouTube loni v říjnu uvedl, že v období od července 2024 do června 2025 vyplatil hudebnímu průmyslu více než osm miliard dolarů.
Většina příjmů zpět k hudebníkům
„Protože Spotify vyplácí průmyslu dvě třetiny veškerých příjmů z hudby – téměř 70 procent toho, co sami získáme – s růstem příjmů Spotify rostou i výplaty pro hudební průmysl,“ uvedla firma na blogu.
Společnost podle svých slov reinvestuje peníze, které si ponechává, zpět do platformy. Zaměřuje se přitom na rozvoj dalších formátů obsahu, jako jsou podcasty, videoobsah a audioknihy, aby rozšířila zdroje příjmů nad rámec samotné hudby.
Dražší předplatné a růst zisků
Spotify nedávno zvýšila ceny prémiových předplatných na několika trzích, aby posílila ziskovost a využila svou rozsáhlou uživatelskou základnu k dalšímu růstu, napsala agentura Reuters.
Spotify zahájila činnost v Evropě v roce 2008 a postupně expandovala do dalších částí světa. V současnosti působí ve více než 180 zemích a má přes 750 milionů měsíčních uživatelů.
Podle IFPI se celosvětové tržby z prodeje hudebních nahrávek v roce 2024 zvýšily o 4,8 procenta na 29,6 miliardy dolarů. Příjmy ze streamovacích služeb poprvé překročily 20 miliard dolarů a jejich podíl na celkových tržbách hudebního průmyslu tak dosáhl 69 procent. Údaje za rok 2025 zatím nejsou k dispozici.
